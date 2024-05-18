Президентка Грузії Зурабішвілі ветувала закон про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у суботу, 18 травня, ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

Про це повідомляє Грузія Online, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я наклала вето на російський закон. Цей закон за своєю суттю, за своїм духом є російським, суперечить Конституції та всім європейським стандартам і є перепоною на європейському шляху... Закон не підлягає жодним змінам, жодному вдосконаленню. Цей закон має бути відкликаний", – заявила Зурабішвілі.

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Водночас зазначається, що у правлячої партії "Грузинська мрія" є достатньо голосів для подолання вето. Якщо і після цього президент не підпише закон, його підписує та публікує голова парламенту.

У Конституції Грузії не вказані терміни, в які парламент має подолати вето президента. Припускають, що правляча партія "Грузинська мрія" може остаточно затвердити закон у середині червня.

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.