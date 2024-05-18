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Президентка Грузії Зурабішвілі ветувала закон про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у суботу, 18 травня, ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

Про це повідомляє Грузія Online, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я наклала вето на російський закон. Цей закон за своєю суттю, за своїм духом є російським, суперечить Конституції та всім європейським стандартам і є перепоною на європейському шляху... Закон не підлягає жодним змінам, жодному вдосконаленню. Цей закон має бути відкликаний", – заявила Зурабішвілі.

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Водночас зазначається, що у правлячої партії "Грузинська мрія" є достатньо голосів для подолання вето. Якщо і після цього президент не підпише закон, його підписує та публікує голова парламенту.

У Конституції Грузії не вказані терміни, в які парламент має подолати вето президента. Припускають, що правляча партія "Грузинська мрія" може остаточно затвердити закон у середині червня.

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

Автор: 

вето (191) Грузія (1843) Зурабішвілі Саломе (104)


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Топ коментарі
+20
я вже писав. повторюсь.
доки не будуть коктейлі молотова та повстання, все до сраки
белоросія чекає на вас!
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18.05.2024 21:09
+16
Картвелебі завжди були воїнами. Воював з ними пліч о пліч. З усіх кавказьких народів грузини дійсно воїни (нохчо/вайнахи теж, але просто не пересікалися з батами Дудаєва та шейха Мансура).
Близькі побратими. Друзі назавжди.

Не розумію. Як можна після 2008-го року, після війни не винести сраним віником ту усю рашистську нечість зі своєї країни. Якщо правильно розумію партія "Грузинська мрія" - й є рашисти.
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18.05.2024 21:11
+13
Баба з яйцями.
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18.05.2024 21:20
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я вже писав. повторюсь.
доки не будуть коктейлі молотова та повстання, все до сраки
белоросія чекає на вас!
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18.05.2024 21:09 Відповісти
Ix просто знищать, або замiнять роботами-улiтками.
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18.05.2024 21:15 Відповісти
це, їхній вибір!
ми, свій вибір, зробили!
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18.05.2024 21:17 Відповісти
так, але приколiсти усе повернули на круги своя у 19-му роцi. прикiнь?
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18.05.2024 21:21 Відповісти
"Прікалісти" все повернули взад.
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18.05.2024 22:18 Відповісти
хламідія, іноагент, чи ні?
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18.05.2024 21:11 Відповісти
Саломе!
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18.05.2024 21:11 Відповісти
Картвелебі завжди були воїнами. Воював з ними пліч о пліч. З усіх кавказьких народів грузини дійсно воїни (нохчо/вайнахи теж, але просто не пересікалися з батами Дудаєва та шейха Мансура).
Близькі побратими. Друзі назавжди.

Не розумію. Як можна після 2008-го року, після війни не винести сраним віником ту усю рашистську нечість зі своєї країни. Якщо правильно розумію партія "Грузинська мрія" - й є рашисти.
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18.05.2024 21:11 Відповісти
Може квартвели?
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18.05.2024 22:31 Відповісти
не настільки знаю їх мову
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18.05.2024 22:37 Відповісти
Ігри в демократію. Завтра путіністи переголосують, щоб подолати вето.
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18.05.2024 21:17 Відповісти
Особиста думка-Грузії вже не вирватися з лап мордору.Це як Чорна Діра,як тільки попадеш туди шляху назад нема.
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18.05.2024 21:19 Відповісти
Та так під 90% економіки зав*язано на рашку.
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18.05.2024 22:27 Відповісти
Та так 90% економіки прив*язано до рашки.
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18.05.2024 22:29 Відповісти
Колись ***** таки здохне, разом зі своїм режимом. Тоді шанси будуть і у Грузії, і у Білорусі, та й у України.
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19.05.2024 10:39 Відповісти
Баба з яйцями.
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18.05.2024 21:20 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/18/7186268/ Организм еще не победил: словацкий министр описал тяжелое состояние раненого Фицо
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18.05.2024 21:22 Відповісти
Фицо помырае ,уху просе
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18.05.2024 21:23 Відповісти
До парламенту Грузії виберали депутатів не громадяни Грузії??? Демократія топчеться по граблям і відчуває кайф від цього.
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18.05.2024 21:26 Відповісти
до середины июня можно достаточно накопить отработки и пенопласта, а стеклотару привезти из Пятигорска и Минвод - там у кацапов по сараям полно пустой стеклотары.
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18.05.2024 21:26 Відповісти
Це такий тонкий натяк, що одне має бути запаковане в інше?
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18.05.2024 22:11 Відповісти
Це не натяк. Це вже пів рецепта без інших секретних інгрідієнтів.
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18.05.2024 22:24 Відповісти
Вірю, Грузія вирветься с лап *****. Україна зробить так, щоб кацапстан зник з Глобуса назавжди.
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18.05.2024 21:27 Відповісти
Це невiгидно нашим захiдним портньорам.
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18.05.2024 21:33 Відповісти
Все їм вигідно. Просто неймовірно ссикотно і напряжно. Прийдеться повкалувати. А вони, судячи по Германії, цього дуже не *******.
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18.05.2024 22:17 Відповісти
Грузія маленька - як 2 наших області. Не хочуть вони своєї повної окупації - кацапи не будуть з цим тягнути. Тому чекають, щоб українці розгромили кацапську імперію, а тоді вони вже звільняться від %ла. До речі, й інші цього чекають - Молдова.
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18.05.2024 23:21 Відповісти
кацапи зараз не здатні кгого-сь окупувати, тільки смоктати
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19.05.2024 05:47 Відповісти
Тож не дивуйся, коли кацапи тебе називають хохлом.
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18.05.2024 21:37 Відповісти
ганьба тобі
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18.05.2024 21:39 Відповісти
Пока не уничтожено гнездо мирового зла- параша, никому на этой планете покоя не будет.
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18.05.2024 21:40 Відповісти
А руснявых блогеров и журналистов этот закон признает иноагентами ?
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18.05.2024 21:51 Відповісти
рашка хоче кинути ім кістку - віддати Абхазію і Осетію і приєднати як федерацію
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18.05.2024 22:16 Відповісти
Стісняюсь спитать: а "рускоє вліяніє" в тому законі вважається іноземним?
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18.05.2024 22:21 Відповісти
Тоді. БідеЗіна вже 100 процентовий іноагент.
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18.05.2024 23:38 Відповісти
Так отож.
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19.05.2024 00:34 Відповісти
Вона б поклала на цей закон не тільки вето, якби не була жінкою.
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18.05.2024 22:57 Відповісти
Оскільки президент Зурабішвілі не звільняє промосковських прем'єра та міністра МВС, то це ветування - просто тимчасова лицемірна затримка з метою прикриття жопи і розпорошення протестів.
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18.05.2024 23:36 Відповісти
Іванішвілі та його кліка показали х..... - ти не один, ми з тобою.
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18.05.2024 23:46 Відповісти
Кто будет бороться за Саакашвили который в тюрьме, он и Укранский паспорт имеет .
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19.05.2024 00:07 Відповісти
Горді сракартвели проковтнуть все і підуть здавати москалям квартири. Просто гидко за Грузію. Просто гидко який безвільний народ!
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19.05.2024 07:39 Відповісти
 
 