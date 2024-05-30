Украина сегодня – обрушена. Это результаты Майдана, у Грузии такого не будет, - премьер Кобахидзе
Премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что якобы протесты на Майдане "обрушили" Украину сегодня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.
"Я хочу всем сказать, что никто в Грузии не дождется Майдана. Напомню, какими были результаты Майдана для Украины. Тогда реально правительство Украины было назначено извне сначала один раз, потом еще раз. В конце концов те, кто назначал правительство извне, не взяли на себя ответственность за события, которые развивались в этой стране. До 2013 года Украина была страной с территориальной целостностью, а ее экономика составляла 200 миллиардов долларов. Сегодня эта страна - обрушена", - сказал он.
Также, сказал Кобахидзе, экономика Украины "значительно сократилась", а 20% территории оккупировано.
"Погибли десятки тысяч людей. Кто за это несет ответственность? Поэтому самое главное, в чем нам следует быть осторожными, это независимость Грузии, потому что никто другой не может взять на себя ответственность за защиту интересов нашей страны. Лучше всего это продемонстрировал пример Украины", - добавил премьер Грузии, не упомянув о российской агрессии против Украины.
Пожалуйста, подождите...
А хто мама в цього Кабахідзе ?
Щось він дуже схожий на молодого Явлінського.
На первых акциях протеста в Тбилиси, протестующих было несколько тысяч ... потом пару сотен. Население Грузии - 3,7 млн. чел.
А все объясняется просто: После прихода к власти пророссийского правительства, в Грузию вернулся поток туристов из РФ (а тур.отрасль там всегда держалась только на туристах из РФ), в РФ был вновь разрешен импорт товаров из Грузии, РФ предоставила существенные скидки на энергоносители и в Грузии была снижена их стоимость (электроэнергия, газ, бензин). Т.е. москва просто купила лояльность грузин.
Непонятно только о каком движении Грузии в ЕС можно говорить в такой ситуации ...
згідно теоріі ***** про єдину віру? Чекайте !
блаЗЄнський "нє_дайот_заднюю", бо народ у нього не питав права захищати свою землю 24.02.
А він все готував щоб здатися. (Оман)
Це Ви у блаЗЄнських навчилися запитувати "...де воюєш...?", коли закінчуються аргументи?
Куди Вам надіслати довідку?
Авжеж. Do dupy Ваші "посвідчення!
Хто відводив наших з відвойованих позицій що "посмотрєть_путіну_в_ґлаза"?
Хто розміновував Чонгар, коли кацапня за три дні зайняла весь південь України.
Це з "верещук" мало не щодня звітувала про розмінування.
А тепер, диванний сміливцю з "посвідченням_убд" спробуй відвоювати все це.
Одним словом, блаЗЄнський ср@колизе, війна може й була б за кожного президента, але кацапня не просунулася б під Київ за кілька днів. Війна було б иншою
Я пам'ятаю, як Порошенко просто благав надати гроші на оборону. Але в блаЗЄнських на це не було.
Ви прсто шматок блаЗЄнськго лайна, що видає себе за ветерана. Підітріть своїм "лосвідченням" дупу.
І пам'ятаю, як блаЗЄнські з такими дурнями, як Ви, осміювали його, коли він попереджав про ракетні удари з Каспію.
Не буде справжній ветеран сидіти тут та хвалитися посвідченням.
Якщо не можеш спростувати, що блаЗЄнський свідомо здав південь України кацапні, то йди do dupy, самозванцю йблаЗЄнський ср@колизе.
Ніде ти не воював, а сидиш тут з однією метою: відбілювати блаЗЄня оманського.
Від тебе смердить переляком.
Т.е. вы хотите заявить,что Украина независимая страна?
А те що трапилось з Україною вже після Майдану - це результат зовнішньої агресії і аж ніяк не Майдану ,, не треба маніпулювати іРакло Брехунізде .
Цього грузинського уйопка дратує усвідомлення того що він , як представник влади , має постійно зважати на думку народу . І думка про те що - якщо він цього не робитиме то стане сусідом Овоча .
Йому було б комфортно якби в Грузії було так як на кацапії .. Хоча там діло до цього йде .
Это тяжело было, держа такого монстра-вампира на своем теле. А сейчас еще и воюет с ним за свою независимость от вурдалака, который пытается опять покорить Украину.
А свободолюбивая Грузия продолжает стоять на коленях, держа на своем горбу этот кацапстан. Пока при власти такие Кобахидзе.
ТО РОЗДВИГАЙТЕ ЯГОДИЦІ ПЕРЕД ПУТІНИМ І НЕ СМИКАЙТЕСЯ.
Валико, встретишь его в Моске, не убивай.
В Москве есть станция метро имени Багратиони.....слезьі гордости...слезьі стьіда....да єто не мой ребенок.
Покидьки були, є і будуть серед будь якого народу.
Вахтанг Кікабідзе відмовився від орківського ордену, а цей покидьок напевно вважає що дарма відмовився. Він би точно взяв. Ще й би красно дякував.
Убогий кріпак, за гроші московські, відпрацьовує!
Співпадіння…?
Залишилось почекати 5-10-20-50 років, коли рашка знову нападе на грузію.