Премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что якобы протесты на Майдане "обрушили" Украину сегодня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.

"Я хочу всем сказать, что никто в Грузии не дождется Майдана. Напомню, какими были результаты Майдана для Украины. Тогда реально правительство Украины было назначено извне сначала один раз, потом еще раз. В конце концов те, кто назначал правительство извне, не взяли на себя ответственность за события, которые развивались в этой стране. До 2013 года Украина была страной с территориальной целостностью, а ее экономика составляла 200 миллиардов долларов. Сегодня эта страна - обрушена", - сказал он.

Также, сказал Кобахидзе, экономика Украины "значительно сократилась", а 20% территории оккупировано.

"Погибли десятки тысяч людей. Кто за это несет ответственность? Поэтому самое главное, в чем нам следует быть осторожными, это независимость Грузии, потому что никто другой не может взять на себя ответственность за защиту интересов нашей страны. Лучше всего это продемонстрировал пример Украины", - добавил премьер Грузии, не упомянув о российской агрессии против Украины.

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