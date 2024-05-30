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Грузия (3175) Кобахидзе (22)

Украина сегодня – обрушена. Это результаты Майдана, у Грузии такого не будет, - премьер Кобахидзе

Кобахідзе заявив, що Україна розвалилася

Премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что якобы протесты на Майдане "обрушили" Украину сегодня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.

"Я хочу всем сказать, что никто в Грузии не дождется Майдана. Напомню, какими были результаты Майдана для Украины. Тогда реально правительство Украины было назначено извне сначала один раз, потом еще раз. В конце концов те, кто назначал правительство извне, не взяли на себя ответственность за события, которые развивались в этой стране. До 2013 года Украина была страной с территориальной целостностью, а ее экономика составляла 200 миллиардов долларов. Сегодня эта страна - обрушена", - сказал он.

Также, сказал Кобахидзе, экономика Украины "значительно сократилась", а 20% территории оккупировано.

"Погибли десятки тысяч людей. Кто за это несет ответственность? Поэтому самое главное, в чем нам следует быть осторожными, это независимость Грузии, потому что никто другой не может взять на себя ответственность за защиту интересов нашей страны. Лучше всего это продемонстрировал пример Украины", - добавил премьер Грузии, не упомянув о российской агрессии против Украины.

Читайте также: Грузия не будет вводить санкции против России, - премьер Кобахидзе
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Топ комментарии
+45
чувак забув уточнити, що і без грузинського Майдану, Грузія втратила 20% територій (при чому більше 50% узбережжя Чорного моря) .

Напевно кацапський куй у роті заважав це уточнити...
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30.05.2024 13:39
+42
и єто ***** хотело в ЕС?)))) ахахахахахххххх, пересказ кацапского ТВ от правителя Грузии.
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30.05.2024 13:34
+41
Дивлюся, там теж "маладиє ліца"
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30.05.2024 13:34
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Ну ясно, цей ****@сос хоче правити Грузією як царьок до смерті, типу путіна, кадирова, лукашенка і т. д., - клуб диктаторів. Якщо грузини не активізуються, то скоро стануть частиною середньовічного болота росії надовго, дуже довго
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30.05.2024 13:55 Ответить
а як називається хвороба, коли у людини порушена здатність робити логічні висновки? тобто Майдан винен, а не путін і расіяни, які по запрошенню цього стручка обісраного скоро будуть плювати грузинам в морду прямо в їхніх домівках?
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30.05.2024 13:55 Ответить
на расії таких кобахідз *****, які розказують, що війна почалась через то, що "скакалі на майданє".
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30.05.2024 13:57 Ответить
Революцію планують романтики, роблять фанатики, наживаються покидьки
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30.05.2024 14:03 Ответить
Сталін теж мав кличку Коба.
А хто мама в цього Кабахідзе ?
Щось він дуже схожий на молодого Явлінського.
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30.05.2024 14:05 Ответить
*Грузинська мрія* - в кацапських кайданах... Ой, натерпляться ще грузини з прокацапськими потворами!
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30.05.2024 14:08 Ответить
Нах....- це туди чмошник кацапський.
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30.05.2024 14:12 Ответить
Я ніяк не зрозумію,що ті сьогоднішні грузини очком хитають туди-сюди. Сказали б відразу - ми бажаємо лягти під плешивого куйла. Просто, чесно і зі смаком. А то вони і в ЄС і в НАТО і в ВОТ і членом ЮНЕСКО…. А раком ви стати не хочете? Бо плешивий гітлер вже члена нагострив!!! Дурні якись, а казали ми грузини, ми Кавказ, ми сила, а якогось *************** ******** з трону скинути не можете!!! Розчарований я повністю.
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30.05.2024 14:13 Ответить
Такое заявление (да еще и от премьер-министра) может прозвучать публично только в одном случае - если он на 100% уверен что бОльшая часть грузин (народа) думают точно так же.
На первых акциях протеста в Тбилиси, протестующих было несколько тысяч ... потом пару сотен. Население Грузии - 3,7 млн. чел.
А все объясняется просто: После прихода к власти пророссийского правительства, в Грузию вернулся поток туристов из РФ (а тур.отрасль там всегда держалась только на туристах из РФ), в РФ был вновь разрешен импорт товаров из Грузии, РФ предоставила существенные скидки на энергоносители и в Грузии была снижена их стоимость (электроэнергия, газ, бензин). Т.е. москва просто купила лояльность грузин.
Непонятно только о каком движении Грузии в ЕС можно говорить в такой ситуации ...
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30.05.2024 14:18 Ответить
Але треба тримати в голові - чим закінчуєтсья така щира дружба з кацапами... ми добре це знаємо, наші теж і за теж саме товаришували з лаптями. Маємо результат
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30.05.2024 14:48 Ответить
А Ердоган ще Аджарію до себе не приєднав,
згідно теоріі ***** про єдину віру? Чекайте !
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30.05.2024 14:20 Ответить
І по-друге, Кобахідзе, яка тобі справа до того що у нас відбувалося на Майдані? Всі лізете не в свою справу, це наш майдан і наш шлях, а ви всі йдіть на йух зі своїми порадами!!!Доречі, я одне зрозумів, що у вас такого не буде в Грузії, бо ви всі перед українцями сцикуни у коротких штанцях на лямках!!!
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30.05.2024 14:20 Ответить
Они выбрали своего Зеленского. Чем лучше украинцы, которых Буба обманул миром в очке хутина?
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30.05.2024 14:27 Ответить
Запомни сынок у нас этого самого людоеда называют ****** или плешивым гитлером и никак не иначе. Уже то что Зеля не даёт заднюю перед кацапской ордой - не дает тебе права его критиковать, да и кто ты такой для этого, так сопля кацпская при британском флаге. Вообщем ты намёк понял.
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30.05.2024 15:50 Ответить
Так: "боневтік" ))))))))))))))))

блаЗЄнський "нє_дайот_заднюю", бо народ у нього не питав права захищати свою землю 24.02.

А він все готував щоб здатися. (Оман)
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30.05.2024 17:00 Ответить
А я його не захищаю і за нього не голосував (мій кандидат програв вибори), але ж погодься що все ж таки не здав. А ти на яких фронтах воюєш га вранглер?
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30.05.2024 21:39 Ответить
Добродію, не він не здав, а народ, ті, кого блаЗЄнський після приходу до влади називав войовничою меншістю.

Це Ви у блаЗЄнських навчилися запитувати "...де воюєш...?", коли закінчуються аргументи?

Куди Вам надіслати довідку?
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31.05.2024 17:27 Ответить
А куди Вам свою надіслати, спеціально посвідчення УБД сфотографую і надішлю, що б Ви шановний шмарклі не розпускали. Мені завжди смішно з таких як Ви , які вважають що якщо б президентом став Порошенко чи якийсь українець Іван Петренко або Степан Чернюк то плешивий гітлер не розпочав би війну? Шо ти скиглиш як кошеня??? Що ти про той Оман знаєш??? Це вже все в аналах треба жити сьогоднішнім днем. Тому і запитав Вас шановний. Довідку можете прямо тут викласти…(Ви навіть не знаєте як цей документ називається)
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31.05.2024 21:56 Ответить
Відповідь блаЗЄнського ср@колиза.

Авжеж. Do dupy Ваші "посвідчення!
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01.06.2024 16:43 Ответить
Ви, як кажуть, дуркуєте?

Хто відводив наших з відвойованих позицій що "посмотрєть_путіну_в_ґлаза"?

Хто розміновував Чонгар, коли кацапня за три дні зайняла весь південь України.

Це з "верещук" мало не щодня звітувала про розмінування.

А тепер, диванний сміливцю з "посвідченням_убд" спробуй відвоювати все це.

Одним словом, блаЗЄнський ср@колизе, війна може й була б за кожного президента, але кацапня не просунулася б під Київ за кілька днів. Війна було б иншою

Я пам'ятаю, як Порошенко просто благав надати гроші на оборону. Але в блаЗЄнських на це не було.

Ви прсто шматок блаЗЄнськго лайна, що видає себе за ветерана. Підітріть своїм "лосвідченням" дупу.

І пам'ятаю, як блаЗЄнські з такими дурнями, як Ви, осміювали його, коли він попереджав про ракетні удари з Каспію.
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01.06.2024 16:55 Ответить
Понятно з тобою хлопче, просто ти сцишся того ТЦК як чорт ладана. Тому і починають таки як ти вишукувати всяки причини та відмазки через свої побоювання йти служити. Тут відразу і зєльц винен і Єрмак і Залужний і навіть Шмиг…. Ти мені нагадуєш мого кацапського сокурсника по інституту який написав мені - а чому ви не здаєтесь будем разом жити у вяликой расєє.?Я тобі ще раз скажу що хто б не був з 2019 року президентом (навіть той же порох який благав) ***** б всерівно розпочав війну бо він ненавидить і Україну і українців патологічно. Все інше твої шмарклі та сльози до дупи. Доречі корочку УБД я отримав після АТО при твоєму улюбленцю пороху у 2017 році.
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01.06.2024 22:39 Ответить
Дурню, ти не воював.

Не буде справжній ветеран сидіти тут та хвалитися посвідченням.

Якщо не можеш спростувати, що блаЗЄнський свідомо здав південь України кацапні, то йди do dupy, самозванцю йблаЗЄнський ср@колизе.

Ніде ти не воював, а сидиш тут з однією метою: відбілювати блаЗЄня оманського.
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02.06.2024 15:51 Ответить
Чуєш сцикло, мені той твій блазень до глибокої дупи, взагалі то як і ти, обісравшийся чмоня!!!
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03.06.2024 20:19 Ответить
Свине обіср@на, не вдавай тут із себе ветерана.

Від тебе смердить переляком.
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04.06.2024 15:12 Ответить
А ти що знаєш як генерал герасімов наступальну операцію спланував? Ти що те ж воєнну академію генерального штабу ім. Клімента Ворошилова закінчив і знаєш куди б було спрямовано напрямок удару? Цікаво куди якщо не на Київ, мабуть на Жмеринку чи на Бердичів?Ти хлопче краще в армію збирайся а не куйню мені пиши.
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01.06.2024 22:44 Ответить
мутеля вонюча
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30.05.2024 14:29 Ответить
Ну да. Крававая НАТА, внешнее управление - плавали, знаем!
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30.05.2024 14:30 Ответить
внешнее управление - плавали, знаем!
Т.е. вы хотите заявить,что Украина независимая страна?
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30.05.2024 23:43 Ответить
А какой смысл ты вкладываешь в выражение "независимая страна"? Например Украина зависит от Эквадора в плане поставки бананов...
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31.05.2024 11:53 Ответить
От вас фашисти це точно що независимая! Ты хочешь сказать что рашкой не товарисч Си с толстожопым товарисчем Кимом управляют?
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31.05.2024 13:19 Ответить
Цирк на дроті- агент ФСБ на чолі країни!!! А в нас хіба не так?
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30.05.2024 14:31 Ответить
а то напередодні виборів 2019-го року ніби в нас подібного зі сцени 95-го кварталу не звучало...
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30.05.2024 14:35 Ответить
Этот русский прихвостень не имеет ничего общего с Грузинским народом, Грузины гордый и свободо- любимый народ,а эта мразь и позор Грузинского народа,
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30.05.2024 14:39 Ответить
і хто ж його обрав? той самий "гордый и свободо-любимый народ"?
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31.05.2024 01:26 Ответить
Найкраще що трапилось в Україні за всі роки незалежності це - Майдан , в результаті якого влада по праву отримала ..здюлєй .. Отримала - бо вона їх заробила . І так має бути завжди . Будь яка влада завжди повинна отримувати ..дзюлєй , як тільки в неї виникають узурпаторські замашки .
А те що трапилось з Україною вже після Майдану - це результат зовнішньої агресії і аж ніяк не Майдану ,, не треба маніпулювати іРакло Брехунізде .

Цього грузинського уйопка дратує усвідомлення того що він , як представник влади , має постійно зважати на думку народу . І думка про те що - якщо він цього не робитиме то стане сусідом Овоча .
Йому було б комфортно якби в Грузії було так як на кацапії .. Хоча там діло до цього йде .
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30.05.2024 14:40 Ответить
ішак недороблений
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30.05.2024 14:41 Ответить
Багато чого можна б було сказати... проте - чи варто. Якби звернутися до нормального грузина (у нас в Сумах знав декількох) можна б було щось запитати... а так... тварюка, куплена москалями готова бути холуйчиком не дивлячись навіть на те, що лапті відтяпали шматок території.. а аргумент - таааааак, вагомий.... давай, ще реанімуйте кобу свого рябого, ото ватнік порадіє
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30.05.2024 14:45 Ответить
Гірський орел, тільки на той що літає, а той що москальське лайно клює.
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30.05.2024 14:50 Ответить
О, підкацапська *******... Грузія фсьо.
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30.05.2024 14:59 Ответить
ПУТІНСЬКИЙ ДАТЕ БАТОН.... ТВЕРДОЛОБІСТЬ ОКУЄННАЯ
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30.05.2024 15:01 Ответить
курва кацапо-грузинська
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30.05.2024 15:31 Ответить
Нічого несподіваного. Носатих так палко нагнули болотні пацаки у 2008, що до цих пір не розгинаються.
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30.05.2024 15:05 Ответить
Из трусов ещё не вылез,криво ссыт,и по свиняче пошёл питаться безразличными помоями в политике.Свиньёй родился,свиньёй и сдохнешь.
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30.05.2024 15:10 Ответить
Козел ти гірний, що ти про Майдани знаєш? Краще б помовчав би.
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30.05.2024 15:10 Ответить
Одним цим висером зрозуміло,що ця ***** сосе *****.
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30.05.2024 15:15 Ответить
У нас при владі антимайданівці. Тому Ненька й обвалена.
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30.05.2024 15:29 Ответить
В 14-му році до влади прийшов антимайдан, тільки маскувався в вишиваних сорочках.
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30.05.2024 18:59 Ответить
Що це за підop виліз?) Грузини, це канонічно-базова росіянська імперсько-ефесбешна методичка - «Майдан зло». Дуже влада боїться, що ви зараз візьмете і вломите їй пижди. Окрім того, росіянців зараз гине сотні тисяч. Питання, чому вони гинуть і хто ж за це несе відповідальність? Адже на росії наче Майдану не було…
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30.05.2024 15:41 Ответить
кацапські сраколизники згинуть !!!
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30.05.2024 15:48 Ответить
От **** кацапська
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30.05.2024 15:57 Ответить
Украина не обвалена, а уставшая, сбросив в борьбе со своих плеч россию.
Это тяжело было, держа такого монстра-вампира на своем теле. А сейчас еще и воюет с ним за свою независимость от вурдалака, который пытается опять покорить Украину.
А свободолюбивая Грузия продолжает стоять на коленях, держа на своем горбу этот кацапстан. Пока при власти такие Кобахидзе.
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30.05.2024 16:04 Ответить
"...ЗАГИНУЛИ ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ. ХТО ЗА ЦЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? НІХТО" - ОРРРИГІНАЛЬНО.
ТО РОЗДВИГАЙТЕ ЯГОДИЦІ ПЕРЕД ПУТІНИМ І НЕ СМИКАЙТЕСЯ.
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30.05.2024 16:23 Ответить
Російські рублики,.... вони такі балакучі...
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30.05.2024 16:29 Ответить
Ми це вже бачили. Х/ф "Міміно", який я дуже люблю.
Валико, встретишь его в Моске, не убивай.
В Москве есть станция метро имени Багратиони.....слезьі гордости...слезьі стьіда....да єто не мой ребенок.
Покидьки були, є і будуть серед будь якого народу.
Вахтанг Кікабідзе відмовився від орківського ордену, а цей покидьок напевно вважає що дарма відмовився. Він би точно взяв. Ще й би красно дякував.
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30.05.2024 17:16 Ответить
Це він про окупацію московитами Грузії 08.08.08 ??
Убогий кріпак, за гроші московські, відпрацьовує!
Співпадіння…?
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30.05.2024 19:45 Ответить
О, Іраклій, друже, там кажуть в ОДКБ місце одне звільнилось. Вірмени нерозумні вийшли. Так ви того, час не гайте. Таке ласе місце. Хутко пишіть заяву. До речі, у нас тут є один знайомий "ПроФФесор" з досвідом роботи президентом, зараз у творчій відпустці в Ростові. Шукає роботу. Він такі заяви писати вміє. Тож радимо на посаду Президента Сакартвело. Беріть. Вєрняк. Економіку підніме, корупцію опустить, чиновникам пики наб'є. Покращення вже сьогодні буде. А те, що про нього злі язики кажуть - не вірте. То все піндоси. Вони його до себе в президенти кликали, а він відмовився. Не дякуйте.
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30.05.2024 23:29 Ответить
Довбень. Україна сьогодні- це результат антимайдану. Зеленого. Такого самого який зараз і в Грузії при владі. Тільки українці стали на захист країни не дивлячись на владу яка готувала здачу
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30.05.2024 23:42 Ответить
Подививсь, а тут і без мене все сказано.
Залишилось почекати 5-10-20-50 років, коли рашка знову нападе на грузію.
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31.05.2024 08:27 Ответить
Т.е ты хочешь сказать что ***** еще столько лет проживет? Не верю, он в Дунканы Маклауды не годится, рожей своей смердюче- рязанской не вышел!!!
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31.05.2024 13:22 Ответить
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