УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7716 відвідувачів онлайн
Новини
15 590 159

Україна сьогодні - обвалена. Це результати Майдану, у Грузії такого не буде, - прем’єр Кобахідзе

Кобахідзе заявив, що Україна розвалилася

Прем’єр-міністра Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що нібито протести на Майдані "обвалили" Україну сьогодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.

"Я хочу всім сказати, що ніхто у Грузії не дочекається Майдану. Нагадаю, якими були результати Майдану для України. Тоді реально уряд України був призначений ззовні спочатку один раз, потім ще раз. Зрештою ті, хто призначав уряд ззовні, не взяли на себе відповідальність за події, що розвивалися в цій країні. До 2013 року Україна була країною із територіальною цілісністю, а її економіка становила 200 мільярдів доларів. Сьогодні ця країна - обвалена", - сказав він.

Також, сказав Кобахідзе, економіка України "значно скоротилася", а 20% території окуповано.

"Загинуло десятки тисяч людей. Хто за це несе відповідальність? Ніхто! Тому найголовніше, в чому нам слід бути обережними, це незалежність Грузії, бо ніхто інший не може взяти на себе відповідальність за захист інтересів нашої країни. Найкраще це продемонстрував приклад України", - додав прем'єр Грузії, не згадавши про російську агресію проти України.

Читайте: Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії, - прем’єр Кобахідзе

Автор: 

Грузія (1844) Кобахідзе Іраклі (26)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+45
чувак забув уточнити, що і без грузинського Майдану, Грузія втратила 20% територій (при чому більше 50% узбережжя Чорного моря) .

Напевно кацапський куй у роті заважав це уточнити...
показати весь коментар
30.05.2024 13:39
+42
и єто ***** хотело в ЕС?)))) ахахахахахххххх, пересказ кацапского ТВ от правителя Грузии.
показати весь коментар
30.05.2024 13:34
+41
Дивлюся, там теж "маладиє ліца"
показати весь коментар
30.05.2024 13:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну ясно, цей ****@сос хоче правити Грузією як царьок до смерті, типу путіна, кадирова, лукашенка і т. д., - клуб диктаторів. Якщо грузини не активізуються, то скоро стануть частиною середньовічного болота росії надовго, дуже довго
показати весь коментар
30.05.2024 13:55 Відповісти
а як називається хвороба, коли у людини порушена здатність робити логічні висновки? тобто Майдан винен, а не путін і расіяни, які по запрошенню цього стручка обісраного скоро будуть плювати грузинам в морду прямо в їхніх домівках?
показати весь коментар
30.05.2024 13:55 Відповісти
на расії таких кобахідз *****, які розказують, що війна почалась через то, що "скакалі на майданє".
показати весь коментар
30.05.2024 13:57 Відповісти
Революцію планують романтики, роблять фанатики, наживаються покидьки
показати весь коментар
30.05.2024 14:03 Відповісти
Сталін теж мав кличку Коба.
А хто мама в цього Кабахідзе ?
Щось він дуже схожий на молодого Явлінського.
показати весь коментар
30.05.2024 14:05 Відповісти
*Грузинська мрія* - в кацапських кайданах... Ой, натерпляться ще грузини з прокацапськими потворами!
показати весь коментар
30.05.2024 14:08 Відповісти
Нах....- це туди чмошник кацапський.
показати весь коментар
30.05.2024 14:12 Відповісти
Я ніяк не зрозумію,що ті сьогоднішні грузини очком хитають туди-сюди. Сказали б відразу - ми бажаємо лягти під плешивого куйла. Просто, чесно і зі смаком. А то вони і в ЄС і в НАТО і в ВОТ і членом ЮНЕСКО…. А раком ви стати не хочете? Бо плешивий гітлер вже члена нагострив!!! Дурні якись, а казали ми грузини, ми Кавказ, ми сила, а якогось *************** ******** з трону скинути не можете!!! Розчарований я повністю.
показати весь коментар
30.05.2024 14:13 Відповісти
Такое заявление (да еще и от премьер-министра) может прозвучать публично только в одном случае - если он на 100% уверен что бОльшая часть грузин (народа) думают точно так же.
На первых акциях протеста в Тбилиси, протестующих было несколько тысяч ... потом пару сотен. Население Грузии - 3,7 млн. чел.
А все объясняется просто: После прихода к власти пророссийского правительства, в Грузию вернулся поток туристов из РФ (а тур.отрасль там всегда держалась только на туристах из РФ), в РФ был вновь разрешен импорт товаров из Грузии, РФ предоставила существенные скидки на энергоносители и в Грузии была снижена их стоимость (электроэнергия, газ, бензин). Т.е. москва просто купила лояльность грузин.
Непонятно только о каком движении Грузии в ЕС можно говорить в такой ситуации ...
показати весь коментар
30.05.2024 14:18 Відповісти
Але треба тримати в голові - чим закінчуєтсья така щира дружба з кацапами... ми добре це знаємо, наші теж і за теж саме товаришували з лаптями. Маємо результат
показати весь коментар
30.05.2024 14:48 Відповісти
А Ердоган ще Аджарію до себе не приєднав,
згідно теоріі ***** про єдину віру? Чекайте !
показати весь коментар
30.05.2024 14:20 Відповісти
І по-друге, Кобахідзе, яка тобі справа до того що у нас відбувалося на Майдані? Всі лізете не в свою справу, це наш майдан і наш шлях, а ви всі йдіть на йух зі своїми порадами!!!Доречі, я одне зрозумів, що у вас такого не буде в Грузії, бо ви всі перед українцями сцикуни у коротких штанцях на лямках!!!
показати весь коментар
30.05.2024 14:20 Відповісти
Они выбрали своего Зеленского. Чем лучше украинцы, которых Буба обманул миром в очке хутина?
показати весь коментар
30.05.2024 14:27 Відповісти
Запомни сынок у нас этого самого людоеда называют ****** или плешивым гитлером и никак не иначе. Уже то что Зеля не даёт заднюю перед кацапской ордой - не дает тебе права его критиковать, да и кто ты такой для этого, так сопля кацпская при британском флаге. Вообщем ты намёк понял.
показати весь коментар
30.05.2024 15:50 Відповісти
Так: "боневтік" ))))))))))))))))

блаЗЄнський "нє_дайот_заднюю", бо народ у нього не питав права захищати свою землю 24.02.

А він все готував щоб здатися. (Оман)
показати весь коментар
30.05.2024 17:00 Відповісти
А я його не захищаю і за нього не голосував (мій кандидат програв вибори), але ж погодься що все ж таки не здав. А ти на яких фронтах воюєш га вранглер?
показати весь коментар
30.05.2024 21:39 Відповісти
Добродію, не він не здав, а народ, ті, кого блаЗЄнський після приходу до влади називав войовничою меншістю.

Це Ви у блаЗЄнських навчилися запитувати "...де воюєш...?", коли закінчуються аргументи?

Куди Вам надіслати довідку?
показати весь коментар
31.05.2024 17:27 Відповісти
А куди Вам свою надіслати, спеціально посвідчення УБД сфотографую і надішлю, що б Ви шановний шмарклі не розпускали. Мені завжди смішно з таких як Ви , які вважають що якщо б президентом став Порошенко чи якийсь українець Іван Петренко або Степан Чернюк то плешивий гітлер не розпочав би війну? Шо ти скиглиш як кошеня??? Що ти про той Оман знаєш??? Це вже все в аналах треба жити сьогоднішнім днем. Тому і запитав Вас шановний. Довідку можете прямо тут викласти…(Ви навіть не знаєте як цей документ називається)
показати весь коментар
31.05.2024 21:56 Відповісти
Відповідь блаЗЄнського ср@колиза.

Авжеж. Do dupy Ваші "посвідчення!
показати весь коментар
01.06.2024 16:43 Відповісти
Ви, як кажуть, дуркуєте?

Хто відводив наших з відвойованих позицій що "посмотрєть_путіну_в_ґлаза"?

Хто розміновував Чонгар, коли кацапня за три дні зайняла весь південь України.

Це з "верещук" мало не щодня звітувала про розмінування.

А тепер, диванний сміливцю з "посвідченням_убд" спробуй відвоювати все це.

Одним словом, блаЗЄнський ср@колизе, війна може й була б за кожного президента, але кацапня не просунулася б під Київ за кілька днів. Війна було б иншою

Я пам'ятаю, як Порошенко просто благав надати гроші на оборону. Але в блаЗЄнських на це не було.

Ви прсто шматок блаЗЄнськго лайна, що видає себе за ветерана. Підітріть своїм "лосвідченням" дупу.

І пам'ятаю, як блаЗЄнські з такими дурнями, як Ви, осміювали його, коли він попереджав про ракетні удари з Каспію.
показати весь коментар
01.06.2024 16:55 Відповісти
Понятно з тобою хлопче, просто ти сцишся того ТЦК як чорт ладана. Тому і починають таки як ти вишукувати всяки причини та відмазки через свої побоювання йти служити. Тут відразу і зєльц винен і Єрмак і Залужний і навіть Шмиг…. Ти мені нагадуєш мого кацапського сокурсника по інституту який написав мені - а чому ви не здаєтесь будем разом жити у вяликой расєє.?Я тобі ще раз скажу що хто б не був з 2019 року президентом (навіть той же порох який благав) ***** б всерівно розпочав війну бо він ненавидить і Україну і українців патологічно. Все інше твої шмарклі та сльози до дупи. Доречі корочку УБД я отримав після АТО при твоєму улюбленцю пороху у 2017 році.
показати весь коментар
01.06.2024 22:39 Відповісти
Дурню, ти не воював.

Не буде справжній ветеран сидіти тут та хвалитися посвідченням.

Якщо не можеш спростувати, що блаЗЄнський свідомо здав південь України кацапні, то йди do dupy, самозванцю йблаЗЄнський ср@колизе.

Ніде ти не воював, а сидиш тут з однією метою: відбілювати блаЗЄня оманського.
показати весь коментар
02.06.2024 15:51 Відповісти
Чуєш сцикло, мені той твій блазень до глибокої дупи, взагалі то як і ти, обісравшийся чмоня!!!
показати весь коментар
03.06.2024 20:19 Відповісти
Свине обіср@на, не вдавай тут із себе ветерана.

Від тебе смердить переляком.
показати весь коментар
04.06.2024 15:12 Відповісти
А ти що знаєш як генерал герасімов наступальну операцію спланував? Ти що те ж воєнну академію генерального штабу ім. Клімента Ворошилова закінчив і знаєш куди б було спрямовано напрямок удару? Цікаво куди якщо не на Київ, мабуть на Жмеринку чи на Бердичів?Ти хлопче краще в армію збирайся а не куйню мені пиши.
показати весь коментар
01.06.2024 22:44 Відповісти
мутеля вонюча
показати весь коментар
30.05.2024 14:29 Відповісти
Ну да. Крававая НАТА, внешнее управление - плавали, знаем!
показати весь коментар
30.05.2024 14:30 Відповісти
внешнее управление - плавали, знаем!
Т.е. вы хотите заявить,что Украина независимая страна?
показати весь коментар
30.05.2024 23:43 Відповісти
А какой смысл ты вкладываешь в выражение "независимая страна"? Например Украина зависит от Эквадора в плане поставки бананов...
показати весь коментар
31.05.2024 11:53 Відповісти
От вас фашисти це точно що независимая! Ты хочешь сказать что рашкой не товарисч Си с толстожопым товарисчем Кимом управляют?
показати весь коментар
31.05.2024 13:19 Відповісти
Цирк на дроті- агент ФСБ на чолі країни!!! А в нас хіба не так?
показати весь коментар
30.05.2024 14:31 Відповісти
а то напередодні виборів 2019-го року ніби в нас подібного зі сцени 95-го кварталу не звучало...
показати весь коментар
30.05.2024 14:35 Відповісти
Этот русский прихвостень не имеет ничего общего с Грузинским народом, Грузины гордый и свободо- любимый народ,а эта мразь и позор Грузинского народа,
показати весь коментар
30.05.2024 14:39 Відповісти
і хто ж його обрав? той самий "гордый и свободо-любимый народ"?
показати весь коментар
31.05.2024 01:26 Відповісти
Найкраще що трапилось в Україні за всі роки незалежності це - Майдан , в результаті якого влада по праву отримала ..здюлєй .. Отримала - бо вона їх заробила . І так має бути завжди . Будь яка влада завжди повинна отримувати ..дзюлєй , як тільки в неї виникають узурпаторські замашки .
А те що трапилось з Україною вже після Майдану - це результат зовнішньої агресії і аж ніяк не Майдану ,, не треба маніпулювати іРакло Брехунізде .

Цього грузинського уйопка дратує усвідомлення того що він , як представник влади , має постійно зважати на думку народу . І думка про те що - якщо він цього не робитиме то стане сусідом Овоча .
Йому було б комфортно якби в Грузії було так як на кацапії .. Хоча там діло до цього йде .
показати весь коментар
30.05.2024 14:40 Відповісти
ішак недороблений
показати весь коментар
30.05.2024 14:41 Відповісти
Багато чого можна б було сказати... проте - чи варто. Якби звернутися до нормального грузина (у нас в Сумах знав декількох) можна б було щось запитати... а так... тварюка, куплена москалями готова бути холуйчиком не дивлячись навіть на те, що лапті відтяпали шматок території.. а аргумент - таааааак, вагомий.... давай, ще реанімуйте кобу свого рябого, ото ватнік порадіє
показати весь коментар
30.05.2024 14:45 Відповісти
Гірський орел, тільки на той що літає, а той що москальське лайно клює.
показати весь коментар
30.05.2024 14:50 Відповісти
О, підкацапська *******... Грузія фсьо.
показати весь коментар
30.05.2024 14:59 Відповісти
ПУТІНСЬКИЙ ДАТЕ БАТОН.... ТВЕРДОЛОБІСТЬ ОКУЄННАЯ
показати весь коментар
30.05.2024 15:01 Відповісти
курва кацапо-грузинська
показати весь коментар
30.05.2024 15:31 Відповісти
Нічого несподіваного. Носатих так палко нагнули болотні пацаки у 2008, що до цих пір не розгинаються.
показати весь коментар
30.05.2024 15:05 Відповісти
Из трусов ещё не вылез,криво ссыт,и по свиняче пошёл питаться безразличными помоями в политике.Свиньёй родился,свиньёй и сдохнешь.
показати весь коментар
30.05.2024 15:10 Відповісти
Козел ти гірний, що ти про Майдани знаєш? Краще б помовчав би.
показати весь коментар
30.05.2024 15:10 Відповісти
Одним цим висером зрозуміло,що ця ***** сосе *****.
показати весь коментар
30.05.2024 15:15 Відповісти
У нас при владі антимайданівці. Тому Ненька й обвалена.
показати весь коментар
30.05.2024 15:29 Відповісти
В 14-му році до влади прийшов антимайдан, тільки маскувався в вишиваних сорочках.
показати весь коментар
30.05.2024 18:59 Відповісти
Що це за підop виліз?) Грузини, це канонічно-базова росіянська імперсько-ефесбешна методичка - «Майдан зло». Дуже влада боїться, що ви зараз візьмете і вломите їй пижди. Окрім того, росіянців зараз гине сотні тисяч. Питання, чому вони гинуть і хто ж за це несе відповідальність? Адже на росії наче Майдану не було…
показати весь коментар
30.05.2024 15:41 Відповісти
кацапські сраколизники згинуть !!!
показати весь коментар
30.05.2024 15:48 Відповісти
От **** кацапська
показати весь коментар
30.05.2024 15:57 Відповісти
Украина не обвалена, а уставшая, сбросив в борьбе со своих плеч россию.
Это тяжело было, держа такого монстра-вампира на своем теле. А сейчас еще и воюет с ним за свою независимость от вурдалака, который пытается опять покорить Украину.
А свободолюбивая Грузия продолжает стоять на коленях, держа на своем горбу этот кацапстан. Пока при власти такие Кобахидзе.
показати весь коментар
30.05.2024 16:04 Відповісти
"...ЗАГИНУЛИ ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ. ХТО ЗА ЦЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ? НІХТО" - ОРРРИГІНАЛЬНО.
ТО РОЗДВИГАЙТЕ ЯГОДИЦІ ПЕРЕД ПУТІНИМ І НЕ СМИКАЙТЕСЯ.
показати весь коментар
30.05.2024 16:23 Відповісти
Російські рублики,.... вони такі балакучі...
показати весь коментар
30.05.2024 16:29 Відповісти
Ми це вже бачили. Х/ф "Міміно", який я дуже люблю.
Валико, встретишь его в Моске, не убивай.
В Москве есть станция метро имени Багратиони.....слезьі гордости...слезьі стьіда....да єто не мой ребенок.
Покидьки були, є і будуть серед будь якого народу.
Вахтанг Кікабідзе відмовився від орківського ордену, а цей покидьок напевно вважає що дарма відмовився. Він би точно взяв. Ще й би красно дякував.
показати весь коментар
30.05.2024 17:16 Відповісти
Це він про окупацію московитами Грузії 08.08.08 ??
Убогий кріпак, за гроші московські, відпрацьовує!
Співпадіння…?
показати весь коментар
30.05.2024 19:45 Відповісти
О, Іраклій, друже, там кажуть в ОДКБ місце одне звільнилось. Вірмени нерозумні вийшли. Так ви того, час не гайте. Таке ласе місце. Хутко пишіть заяву. До речі, у нас тут є один знайомий "ПроФФесор" з досвідом роботи президентом, зараз у творчій відпустці в Ростові. Шукає роботу. Він такі заяви писати вміє. Тож радимо на посаду Президента Сакартвело. Беріть. Вєрняк. Економіку підніме, корупцію опустить, чиновникам пики наб'є. Покращення вже сьогодні буде. А те, що про нього злі язики кажуть - не вірте. То все піндоси. Вони його до себе в президенти кликали, а він відмовився. Не дякуйте.
показати весь коментар
30.05.2024 23:29 Відповісти
Довбень. Україна сьогодні- це результат антимайдану. Зеленого. Такого самого який зараз і в Грузії при владі. Тільки українці стали на захист країни не дивлячись на владу яка готувала здачу
показати весь коментар
30.05.2024 23:42 Відповісти
Подививсь, а тут і без мене все сказано.
Залишилось почекати 5-10-20-50 років, коли рашка знову нападе на грузію.
показати весь коментар
31.05.2024 08:27 Відповісти
Т.е ты хочешь сказать что ***** еще столько лет проживет? Не верю, он в Дунканы Маклауды не годится, рожей своей смердюче- рязанской не вышел!!!
показати весь коментар
31.05.2024 13:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 