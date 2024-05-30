Україна сьогодні - обвалена. Це результати Майдану, у Грузії такого не буде, - прем’єр Кобахідзе
Прем’єр-міністра Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що нібито протести на Майдані "обвалили" Україну сьогодні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.
"Я хочу всім сказати, що ніхто у Грузії не дочекається Майдану. Нагадаю, якими були результати Майдану для України. Тоді реально уряд України був призначений ззовні спочатку один раз, потім ще раз. Зрештою ті, хто призначав уряд ззовні, не взяли на себе відповідальність за події, що розвивалися в цій країні. До 2013 року Україна була країною із територіальною цілісністю, а її економіка становила 200 мільярдів доларів. Сьогодні ця країна - обвалена", - сказав він.
Також, сказав Кобахідзе, економіка України "значно скоротилася", а 20% території окуповано.
"Загинуло десятки тисяч людей. Хто за це несе відповідальність? Ніхто! Тому найголовніше, в чому нам слід бути обережними, це незалежність Грузії, бо ніхто інший не може взяти на себе відповідальність за захист інтересів нашої країни. Найкраще це продемонстрував приклад України", - додав прем'єр Грузії, не згадавши про російську агресію проти України.
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А хто мама в цього Кабахідзе ?
Щось він дуже схожий на молодого Явлінського.
На первых акциях протеста в Тбилиси, протестующих было несколько тысяч ... потом пару сотен. Население Грузии - 3,7 млн. чел.
А все объясняется просто: После прихода к власти пророссийского правительства, в Грузию вернулся поток туристов из РФ (а тур.отрасль там всегда держалась только на туристах из РФ), в РФ был вновь разрешен импорт товаров из Грузии, РФ предоставила существенные скидки на энергоносители и в Грузии была снижена их стоимость (электроэнергия, газ, бензин). Т.е. москва просто купила лояльность грузин.
Непонятно только о каком движении Грузии в ЕС можно говорить в такой ситуации ...
згідно теоріі ***** про єдину віру? Чекайте !
блаЗЄнський "нє_дайот_заднюю", бо народ у нього не питав права захищати свою землю 24.02.
А він все готував щоб здатися. (Оман)
Це Ви у блаЗЄнських навчилися запитувати "...де воюєш...?", коли закінчуються аргументи?
Куди Вам надіслати довідку?
Авжеж. Do dupy Ваші "посвідчення!
Хто відводив наших з відвойованих позицій що "посмотрєть_путіну_в_ґлаза"?
Хто розміновував Чонгар, коли кацапня за три дні зайняла весь південь України.
Це з "верещук" мало не щодня звітувала про розмінування.
А тепер, диванний сміливцю з "посвідченням_убд" спробуй відвоювати все це.
Одним словом, блаЗЄнський ср@колизе, війна може й була б за кожного президента, але кацапня не просунулася б під Київ за кілька днів. Війна було б иншою
Я пам'ятаю, як Порошенко просто благав надати гроші на оборону. Але в блаЗЄнських на це не було.
Ви прсто шматок блаЗЄнськго лайна, що видає себе за ветерана. Підітріть своїм "лосвідченням" дупу.
І пам'ятаю, як блаЗЄнські з такими дурнями, як Ви, осміювали його, коли він попереджав про ракетні удари з Каспію.
Не буде справжній ветеран сидіти тут та хвалитися посвідченням.
Якщо не можеш спростувати, що блаЗЄнський свідомо здав південь України кацапні, то йди do dupy, самозванцю йблаЗЄнський ср@колизе.
Ніде ти не воював, а сидиш тут з однією метою: відбілювати блаЗЄня оманського.
Від тебе смердить переляком.
Т.е. вы хотите заявить,что Украина независимая страна?
А те що трапилось з Україною вже після Майдану - це результат зовнішньої агресії і аж ніяк не Майдану ,, не треба маніпулювати іРакло Брехунізде .
Цього грузинського уйопка дратує усвідомлення того що він , як представник влади , має постійно зважати на думку народу . І думка про те що - якщо він цього не робитиме то стане сусідом Овоча .
Йому було б комфортно якби в Грузії було так як на кацапії .. Хоча там діло до цього йде .
Это тяжело было, держа такого монстра-вампира на своем теле. А сейчас еще и воюет с ним за свою независимость от вурдалака, который пытается опять покорить Украину.
А свободолюбивая Грузия продолжает стоять на коленях, держа на своем горбу этот кацапстан. Пока при власти такие Кобахидзе.
ТО РОЗДВИГАЙТЕ ЯГОДИЦІ ПЕРЕД ПУТІНИМ І НЕ СМИКАЙТЕСЯ.
Валико, встретишь его в Моске, не убивай.
В Москве есть станция метро имени Багратиони.....слезьі гордости...слезьі стьіда....да єто не мой ребенок.
Покидьки були, є і будуть серед будь якого народу.
Вахтанг Кікабідзе відмовився від орківського ордену, а цей покидьок напевно вважає що дарма відмовився. Він би точно взяв. Ще й би красно дякував.
Убогий кріпак, за гроші московські, відпрацьовує!
Співпадіння…?
Залишилось почекати 5-10-20-50 років, коли рашка знову нападе на грузію.