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Новини Санкції проти Росії
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Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії, - прем’єр Кобахідзе

кобахідзе

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна не запроваджуватиме антиросійські санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо санкцій проти Росії ми маємо дуже чітку позицію. Ми не запроваджуємо санкції, і з цього приводу ми маємо дуже сильні аргументи", - сказав Кобахідзе в Брюсселі на спільній пресконференції з високим представником ЄС Жозепом Боррелем.

"Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично, надаємо чималу гуманітарну допомогу, маємо дуже тісні стосунки з українським народом. Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту", зокрема секретаря Ради безпеки, радника президента", - додав він.

Боррель зі свого боку повідомив, що в ЄС ніхто серйозно не сприйняв заяв про можливе залучення Грузії до військового конфлікту з Росією, зазначивши, що там "не чули закликів про це ні з України, ні від окремих осіб".

"Ми зацікавлені у найкращих відносинах між Грузією та Україною, оскільки напруженістю у цих відносинах користується лише Росія. Ніхто серйозно не сприйняв заяви про відкриття у Грузії "другого фронту". Ми не чули закликів про це ні з України, ні від окремих осіб", - сказав Боррель.

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Автор: 

Грузія (1844) росія (65191) санкції (11831) Кобахідзе Іраклі (26)


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Топ коментарі
+41
У них окупували 20% території, але ніяких санкцій. Треба ж комусь хачапурі продавати...
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20.02.2024 16:49
+25
"Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично"

І в чому це проявляється? У карних справах проти грузинських добровольців? Чи ще в чомусь?
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20.02.2024 16:49
+23
відмовити Грузії в членстві в ЄС !
навіщо в ЄС ще одні мудяри?
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20.02.2024 16:51
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"Хотим жить по новому, но что б оставалось все по старому", десь так.
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20.02.2024 16:49 Відповісти
"Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично"

І в чому це проявляється? У карних справах проти грузинських добровольців? Чи ще в чомусь?
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20.02.2024 16:49 Відповісти
У них окупували 20% території, але ніяких санкцій. Треба ж комусь хачапурі продавати...
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20.02.2024 16:49 Відповісти
шашличний нарід..
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20.02.2024 18:16 Відповісти
Боягуз грузин пожалівся Боррелю, що ми «учім плохому»їх. Ай-я яй! Сцикуни.
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20.02.2024 16:50 Відповісти
+++
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20.02.2024 18:45 Відповісти
То може з заднього плану прибрати прапор Євросоюзу? Чи ще один орбан туди преться?
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20.02.2024 16:51 Відповісти
прапор там через приїзд борреля
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20.02.2024 17:01 Відповісти
відмовити Грузії в членстві в ЄС !
навіщо в ЄС ще одні мудяри?
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20.02.2024 16:51 Відповісти
Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту" - прем'єр Кобахідзе

Між собою спочатку розберіться.
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20.02.2024 16:52 Відповісти
С такими успехами Грузия скоро посольство в обхазии откроет.
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20.02.2024 16:54 Відповісти
Там уже рашисты пол Грузии окупировали а остальное скупили. Скоро грузин в море скинут и обявят народную республику для кадыровцев
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20.02.2024 16:55 Відповісти
Швидко вони перевзулися
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20.02.2024 16:56 Відповісти
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20.02.2024 16:57 Відповісти
Це мем з армяном.... А так то правильно,маладэсы....Хай грузини буки та танки,повернуть шо Ющенко передавав.Булоб нормально.
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20.02.2024 17:00 Відповісти
ახლა, თქვენ შეგიძლიათ კოლექტიური მსოფლიო დიკი. და არ დაგავიწყდეთ გადაყლაპვა.
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20.02.2024 17:00 Відповісти
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20.02.2024 18:26 Відповісти
треба провірити грузію - чи через неї не проходять товари , на які наложено ембарго !
У т.ч. для виробництва електроніки та систем озброєння
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20.02.2024 17:01 Відповісти
Треба щоб у вас, гребані генецвалі, кацапські пітараси не частину, а всю територію забрали. Шкода тільки наших, українських хлопців, які віддавали життя у тій війні 2008 року.
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20.02.2024 17:04 Відповісти
На Грузии ставим жирный "крест", сдулись джигиты. А мы думали , что они гордые

Прапор Евросоюза пора менять на расейський. Печально...

Когда-то читал книгу Григола Абашидзе "Цотне. Или падение и возвышение грузин"
В своих романах Г. Абашидзе воскрешает яркую и трагическую историю Грузии, борьбу грузинского народа за независимость

Теперь все получается наоборот "Возвышение и падение грузин"
Грузины предали свою историю
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20.02.2024 17:04 Відповісти
ЦЯ политична хвойде, сподіваюсь, договориться. Щоб жорстко, довго і з летальним ...закінченням
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20.02.2024 17:10 Відповісти
Сором! Позорище! Мабуть мало їх вбивала кацапня!!!
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20.02.2024 17:11 Відповісти
Депортация из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России граждан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузии происходила во второй половине https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2006 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Петербурге https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE Иванове https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0 Калуге https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80 Краснодаре
По данным консула Грузии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1 Зураба Патарадзе , на начало ноября 2006 года из России было депортировано не менее 2680 грузинских граждан.

Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch Human Rights Watch , депортации были «случайными и неразборчивыми», были совершены в рамках координированной кампании против грузин с многочисленными нарушениями их базовых прав и затронули множество граждан Грузии, которые легально проживали в России.

В 2007 году Грузия подала иск в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Европейский суд по правам человека , в 2014 году ЕСПЧ признал, что Россия во время своей массовой депортации грузин нарушила ряд статей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Европейской конвенции по правам человека .
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20.02.2024 17:24 Відповісти
Ручні абіз'янкі брати агрохимії
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20.02.2024 17:11 Відповісти
Ну і правильно! Відріжте кацапам ше шматок своєї території від узбережжя Чорного моря; просто у подарунок, як знак вірності й дружби!..
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20.02.2024 17:14 Відповісти
Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту"

Не сците, не нужен нам ваш фронт и ничего уже от вас не нужно
Спите и кушайте спокойно.

დამშვიდობება!
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20.02.2024 17:16 Відповісти
Хоч би постригся, а то як дівка патлата. І це пре'мєр? Такий самий клоун як наші, тільки прокацаплений.
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20.02.2024 17:19 Відповісти
а то путин нападет
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20.02.2024 17:20 Відповісти
Тоді треба ввести санкції проти Грузії
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20.02.2024 17:23 Відповісти
По ходу, Ыраклий перешёл с харчо на щи.....
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20.02.2024 17:29 Відповісти
Мразі! Хто ще хоче, щоб Грузію брали у ЄС і НАТО?! У БРІКС молодшим братом - чемодан за фюрером таскати!
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20.02.2024 17:39 Відповісти
Грузія ще жорстко розплатиться за ці "20 баксів" які,насправді,є "срібняками у кількості 30 штук"!
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20.02.2024 17:40 Відповісти
Раніше я поважав грузинів, а тепер ні. На жаль...
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20.02.2024 17:48 Відповісти
Ну так ясное дело. Ктож тогда сруским будет микросхемы продавать
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20.02.2024 18:00 Відповісти
Смокчіть і надалі у кацапур.
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20.02.2024 18:01 Відповісти
Грузини поза межами Грузії це паразити. Я про це тут пишу вже 15 років і пропоную показати мені хоча б одного порядного грузина в Україні. Якісь мутні кримінальні типи. Накравши повертаються в Грузію, але працювати вони не вміють і не хочуть. Памятаєте отой "грузинський десант реформаторів"? Наслідки подобаються? Ніяк інакше і бути не могло...
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20.02.2024 18:01 Відповісти
Куколд Іраклі.
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20.02.2024 18:13 Відповісти
Да чего уж там. Поднимайте российский флаг. Вам же так хочется это сделать - стать частью рыфы.
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20.02.2024 18:14 Відповісти
бариги..
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20.02.2024 18:17 Відповісти
> Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту"

Мені здається, чи єдиною офіційною особою, хто про це говорить, є він сам, цей додік кобапізде ?

Ще, що цікаво, він коли згадує Україну, завжди згадує другий фронт. Типу, геббельса передивився? Брехня, сказана 1000 разів, стає правдою
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20.02.2024 18:42 Відповісти
Якщо Грузія не підтримує санкції, то на Грузію треба накласти санкції як співучасника росії.
Хто не з нами, той проти нас .
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20.02.2024 18:47 Відповісти
Терміново взяти до ЄС цих сміливих джигитів!
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20.02.2024 19:36 Відповісти
Ну то тоді і не п@@@іть про ЄС. Самі обрали собі майбутнє - плетіть лапті
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20.02.2024 19:44 Відповісти
Коба, Коберник, Кобушко, Коблєв, Кобахідзе - всі свої, всі "наші" - КАДРИ РЄШАЮТ ВСЬО !
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20.02.2024 20:04 Відповісти
Все це шапіто до 2024 року, коли в Грузії пройдуть парламентські і президентські. Я б не поспішав весь народ скидати з рахунків, це несправедливо. Зовсім нещодавно там були доволі масові протести. Насправді тут Україні треба не потрапити в таку саму халепу, це абсолютно можливо, з таким керівництвом.
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20.02.2024 20:24 Відповісти
 
 