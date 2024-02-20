Грузія не запроваджуватиме санкції проти Росії, - прем’єр Кобахідзе

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна не запроваджуватиме антиросійські санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо санкцій проти Росії ми маємо дуже чітку позицію. Ми не запроваджуємо санкції, і з цього приводу ми маємо дуже сильні аргументи", - сказав Кобахідзе в Брюсселі на спільній пресконференції з високим представником ЄС Жозепом Боррелем.

"Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично, надаємо чималу гуманітарну допомогу, маємо дуже тісні стосунки з українським народом. Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту", зокрема секретаря Ради безпеки, радника президента", - додав він.

Боррель зі свого боку повідомив, що в ЄС ніхто серйозно не сприйняв заяв про можливе залучення Грузії до військового конфлікту з Росією, зазначивши, що там "не чули закликів про це ні з України, ні від окремих осіб".

"Ми зацікавлені у найкращих відносинах між Грузією та Україною, оскільки напруженістю у цих відносинах користується лише Росія. Ніхто серйозно не сприйняв заяви про відкриття у Грузії "другого фронту". Ми не чули закликів про це ні з України, ні від окремих осіб", - сказав Боррель.

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