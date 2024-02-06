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Росія розпочала нову гібридну війну проти Грузії, - президентка Зурабішвілі

зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про початок Росією нової гібридної війни проти її країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Кавказа.

Виступаючи із річним звітом у парламенті країни вона заявила: "Росія не змогла зламати Україну, на додаток, вона не змогла підірвати єдність та солідарність Європи та навіть зміцнила її. Попри невдачу, чи через неї, Росія розпочала нову гібридну війну (війну без війни. - ред) проти Грузії, для якої вона використовує всі форми та зброю".

"План Росії з перетворення Очамчирського порту на військову базу ставить за мету перенесення протистояння на Чорне море, на наші територіальні води, тим самим створює загрозу стратегічній перспективі Чорного моря", - додала Зурабішвілі.

Зурабішвілі розповіла про "оголошення мобілізації на окупованих територіях", а також "кроках, здійснених у напрямку анексії", згадавши "захоплення Очамчирського порту, державної резиденції в Бічвінті та сухумського аеропорту Бабушера".

За її словами, на лінії окупації продовжуються "постійні залякування, переслідування, викрадення та вбивства" місцевих жителів.

Зазначається, що Зурабішвілі виступає з річним звітом у парламенті востаннє. У жовтні в Грузії відбудуться парламентські вибори, після яких нового президента обере колегія виборців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Грузії століттями один ворог - Росія. Багато хто не усвідомлює цього досі, - президентка Зурабішвілі

Автор: 

Грузія (1844) Зурабішвілі Саломе (104) росія (65052)


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Топ коментарі
+13
Притомна пані Президент, а щось із людями там сталось - не розумію.
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06.02.2024 13:36
+11
Їй треба було додати, що в разі атаки Україною Очамчири, Грузія буде всіляко підтримувати ці дії, бо це внутрішні справи Грузії, а не самопроголошеної ДНР Абхазії. Але ж не скаже
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06.02.2024 13:38
+10
Війна проти Грузії? Напевно саме тому грузіни *спалили* вибухівку яку наші спецслужби намагались переправити на Росію.
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06.02.2024 13:50
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Притомна пані Президент, а щось із людями там сталось - не розумію.
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06.02.2024 13:36 Відповісти
Їй треба було додати, що в разі атаки Україною Очамчири, Грузія буде всіляко підтримувати ці дії, бо це внутрішні справи Грузії, а не самопроголошеної ДНР Абхазії. Але ж не скаже
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06.02.2024 13:38 Відповісти
Пізно вже пити "Боржомі", пані Президентко, пізно...
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06.02.2024 13:41 Відповісти
Війна проти Грузії? Напевно саме тому грузіни *спалили* вибухівку яку наші спецслужби намагались переправити на Росію.
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06.02.2024 13:50 Відповісти
Того вам і треба - "пропетлять" не вийде хитрожопі якими ви завжди були грузини!
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06.02.2024 13:54 Відповісти
Вона лише зараз зрозуміла, що куди рашку не цілуй - всюди дупа.
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06.02.2024 13:56 Відповісти
вона в країні особливо ні на що не впливає. Влада належить уряду, а там всім керують промосковські посіпаки із "Грузинської мрії"
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06.02.2024 15:10 Відповісти
Нічого було підмахувати кацапам! Українці вже вам давно про це казали!
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06.02.2024 14:04 Відповісти
Чекайте повний пі#дець по всій планеті.
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06.02.2024 14:21 Відповісти
Таварісчі грузіни! Іноді Шара стає квадратовою і котитися не хоче. Після цього вона публічно(!) вилазить боком.
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06.02.2024 14:27 Відповісти
Що ж грузини не скористалися нічим на протязі цих двох років?((
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06.02.2024 14:51 Відповісти
Та ти шо! Зараз заплачу.
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06.02.2024 15:02 Відповісти
Путінський режим занурив Росію в бруд і ганьбу. Розтоптавши Конституцію, закони і права громадян, він розв'язав агресивну, грабіжницьку, підлу і злочинну війну. Ні Україна, ні НАТО не нападали на Росію і не мали наміру нападати на неї. Єдиною причиною війни є маніакальна одержимість правителів Росії жагою необмеженого розширення своєї влади. Вони ведуть війну, щоб утвердити «право» диктувати свою волю іншим народам.
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06.02.2024 15:28 Відповісти
А ви побільше приймайте москалів - там кожний другий фсбешник .ще помагайте рашці обходити санкції. З такими правителями вам не світить євросоюз а тільки союз з рашкою . Шкода грузин хоч самі винні що обрали таке керівництво хоча ми не кращі - вибрали таку нечисть що кожний буде сидіти в тюрмі а фсбешника єрмака народ повісить можливо разом із зеленським.
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06.02.2024 15:58 Відповісти
Шкода дописувачів невігласів
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06.02.2024 17:29 Відповісти
Ochen xoroshi prezident. S zapadnimi zennostiami. Zdes Fabriku trolov komanduet efreitor ivanov iz lubianki ?
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06.02.2024 19:30 Відповісти
 
 