Росія розпочала нову гібридну війну проти Грузії, - президентка Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про початок Росією нової гібридної війни проти її країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Кавказа.

Виступаючи із річним звітом у парламенті країни вона заявила: "Росія не змогла зламати Україну, на додаток, вона не змогла підірвати єдність та солідарність Європи та навіть зміцнила її. Попри невдачу, чи через неї, Росія розпочала нову гібридну війну (війну без війни. - ред) проти Грузії, для якої вона використовує всі форми та зброю".

"План Росії з перетворення Очамчирського порту на військову базу ставить за мету перенесення протистояння на Чорне море, на наші територіальні води, тим самим створює загрозу стратегічній перспективі Чорного моря", - додала Зурабішвілі.

Зурабішвілі розповіла про "оголошення мобілізації на окупованих територіях", а також "кроках, здійснених у напрямку анексії", згадавши "захоплення Очамчирського порту, державної резиденції в Бічвінті та сухумського аеропорту Бабушера".

За її словами, на лінії окупації продовжуються "постійні залякування, переслідування, викрадення та вбивства" місцевих жителів.

Зазначається, що Зурабішвілі виступає з річним звітом у парламенті востаннє. У жовтні в Грузії відбудуться парламентські вибори, після яких нового президента обере колегія виборців.

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