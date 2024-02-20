Грузия не будет вводить санкции против России, - премьер Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна не будет вводить антироссийские санкции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"О санкциях против России мы имеем очень четкую позицию. Мы не вводим санкции, и по этому поводу мы имеем очень сильные аргументы", - сказал Кобахидзе в Брюсселе на совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем.
"Мы очень твердо поддерживаем Украину политически, оказываем немалую гуманитарную помощь, очень тесные отношения с украинским народом. Нас огорчают заявления отдельных официальных лиц Украины об открытии в Грузии "второго фронта", в частности секретаря - Совета безопасности, советника президента", - добавил он.
Боррель со своей стороны сообщил, что в ЕС никто серьезно не воспринял заявлений о возможном привлечении Грузии к военному конфликту с Россией, отметив, что там "не слышали призывов об этом ни из Украины, ни от отдельных лиц".
"Мы заинтересованы в лучших отношениях между Грузией и Украиной, поскольку напряженностью в этих отношениях пользуется только Россия. Никто серьезно не воспринял заявления об открытии в Грузии "второго фронта". Мы не слышали призывов об этом ни из Украины, ни от отдельных лиц", – сказал Боррель.
Пожалуйста, подождите...
І в чому це проявляється? У карних справах проти грузинських добровольців? Чи ще в чомусь?
навіщо в ЄС ще одні мудяри?
Між собою спочатку розберіться.
У т.ч. для виробництва електроніки та систем озброєння
Прапор Евросоюза пора менять на расейський. Печально...
Когда-то читал книгу Григола Абашидзе "Цотне. Или падение и возвышение грузин"
В своих романах Г. Абашидзе воскрешает яркую и трагическую историю Грузии, борьбу грузинского народа за независимость
Теперь все получается наоборот "Возвышение и падение грузин"
Грузины предали свою историю
По данным консула Грузии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1 Зураба Патарадзе , на начало ноября 2006 года из России было депортировано не менее 2680 грузинских граждан.
Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch Human Rights Watch , депортации были «случайными и неразборчивыми», были совершены в рамках координированной кампании против грузин с многочисленными нарушениями их базовых прав и затронули множество граждан Грузии, которые легально проживали в России.
В 2007 году Грузия подала иск в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Европейский суд по правам человека , в 2014 году ЕСПЧ признал, что Россия во время своей массовой депортации грузин нарушила ряд статей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Европейской конвенции по правам человека .
Не сците, не нужен нам ваш фронт и ничего уже от вас не нужно
Спите и кушайте спокойно.
დამშვიდობება!
Мені здається, чи єдиною офіційною особою, хто про це говорить, є він сам, цей додік кобапізде ?
Ще, що цікаво, він коли згадує Україну, завжди згадує другий фронт. Типу, геббельса передивився? Брехня, сказана 1000 разів, стає правдою
Хто не з нами, той проти нас .