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Новости Санкции против России
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Грузия не будет вводить санкции против России, - премьер Кобахидзе

кобахідзе

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна не будет вводить антироссийские санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"О санкциях против России мы имеем очень четкую позицию. Мы не вводим санкции, и по этому поводу мы имеем очень сильные аргументы", - сказал Кобахидзе в Брюсселе на совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем.

"Мы очень твердо поддерживаем Украину политически, оказываем немалую гуманитарную помощь, очень тесные отношения с украинским народом. Нас огорчают заявления отдельных официальных лиц Украины об открытии в Грузии "второго фронта", в частности секретаря - Совета безопасности, советника президента", - добавил он.

Боррель со своей стороны сообщил, что в ЕС никто серьезно не воспринял заявлений о возможном привлечении Грузии к военному конфликту с Россией, отметив, что там "не слышали призывов об этом ни из Украины, ни от отдельных лиц".

"Мы заинтересованы в лучших отношениях между Грузией и Украиной, поскольку напряженностью в этих отношениях пользуется только Россия. Никто серьезно не воспринял заявления об открытии в Грузии "второго фронта". Мы не слышали призывов об этом ни из Украины, ни от отдельных лиц", – сказал Боррель.

Читайте также: Украина хочет открыть в Грузии "второй фронт", - кандидат в премьер-министры Грузии Кобахидзе относительно найденной взрывчатки якобы из Украины
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Топ комментарии
+41
У них окупували 20% території, але ніяких санкцій. Треба ж комусь хачапурі продавати...
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20.02.2024 16:49
+25
"Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично"

І в чому це проявляється? У карних справах проти грузинських добровольців? Чи ще в чомусь?
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20.02.2024 16:49
+23
відмовити Грузії в членстві в ЄС !
навіщо в ЄС ще одні мудяри?
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20.02.2024 16:51
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"Хотим жить по новому, но что б оставалось все по старому", десь так.
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20.02.2024 16:49 Ответить
"Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично"

І в чому це проявляється? У карних справах проти грузинських добровольців? Чи ще в чомусь?
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20.02.2024 16:49 Ответить
У них окупували 20% території, але ніяких санкцій. Треба ж комусь хачапурі продавати...
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20.02.2024 16:49 Ответить
шашличний нарід..
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20.02.2024 18:16 Ответить
Боягуз грузин пожалівся Боррелю, що ми «учім плохому»їх. Ай-я яй! Сцикуни.
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20.02.2024 16:50 Ответить
+++
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20.02.2024 18:45 Ответить
То може з заднього плану прибрати прапор Євросоюзу? Чи ще один орбан туди преться?
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20.02.2024 16:51 Ответить
прапор там через приїзд борреля
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20.02.2024 17:01 Ответить
відмовити Грузії в членстві в ЄС !
навіщо в ЄС ще одні мудяри?
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20.02.2024 16:51 Ответить
Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту" - прем'єр Кобахідзе

Між собою спочатку розберіться.
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20.02.2024 16:52 Ответить
С такими успехами Грузия скоро посольство в обхазии откроет.
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20.02.2024 16:54 Ответить
Там уже рашисты пол Грузии окупировали а остальное скупили. Скоро грузин в море скинут и обявят народную республику для кадыровцев
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20.02.2024 16:55 Ответить
Швидко вони перевзулися
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20.02.2024 16:56 Ответить
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20.02.2024 16:57 Ответить
Це мем з армяном.... А так то правильно,маладэсы....Хай грузини буки та танки,повернуть шо Ющенко передавав.Булоб нормально.
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20.02.2024 17:00 Ответить
ახლა, თქვენ შეგიძლიათ კოლექტიური მსოფლიო დიკი. და არ დაგავიწყდეთ გადაყლაპვა.
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20.02.2024 17:00 Ответить
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20.02.2024 18:26 Ответить
треба провірити грузію - чи через неї не проходять товари , на які наложено ембарго !
У т.ч. для виробництва електроніки та систем озброєння
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20.02.2024 17:01 Ответить
Треба щоб у вас, гребані генецвалі, кацапські пітараси не частину, а всю територію забрали. Шкода тільки наших, українських хлопців, які віддавали життя у тій війні 2008 року.
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20.02.2024 17:04 Ответить
На Грузии ставим жирный "крест", сдулись джигиты. А мы думали , что они гордые

Прапор Евросоюза пора менять на расейський. Печально...

Когда-то читал книгу Григола Абашидзе "Цотне. Или падение и возвышение грузин"
В своих романах Г. Абашидзе воскрешает яркую и трагическую историю Грузии, борьбу грузинского народа за независимость

Теперь все получается наоборот "Возвышение и падение грузин"
Грузины предали свою историю
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20.02.2024 17:04 Ответить
ЦЯ политична хвойде, сподіваюсь, договориться. Щоб жорстко, довго і з летальним ...закінченням
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20.02.2024 17:10 Ответить
Сором! Позорище! Мабуть мало їх вбивала кацапня!!!
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20.02.2024 17:11 Ответить
Депортация из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России граждан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузии происходила во второй половине https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2006 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Петербурге https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE Иванове https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0 Калуге https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80 Краснодаре
По данным консула Грузии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1 Зураба Патарадзе , на начало ноября 2006 года из России было депортировано не менее 2680 грузинских граждан.

Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch Human Rights Watch , депортации были «случайными и неразборчивыми», были совершены в рамках координированной кампании против грузин с многочисленными нарушениями их базовых прав и затронули множество граждан Грузии, которые легально проживали в России.

В 2007 году Грузия подала иск в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Европейский суд по правам человека , в 2014 году ЕСПЧ признал, что Россия во время своей массовой депортации грузин нарушила ряд статей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Европейской конвенции по правам человека .
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20.02.2024 17:24 Ответить
Ручні абіз'янкі брати агрохимії
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20.02.2024 17:11 Ответить
Ну і правильно! Відріжте кацапам ше шматок своєї території від узбережжя Чорного моря; просто у подарунок, як знак вірності й дружби!..
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20.02.2024 17:14 Ответить
Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту"

Не сците, не нужен нам ваш фронт и ничего уже от вас не нужно
Спите и кушайте спокойно.

დამშვიდობება!
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20.02.2024 17:16 Ответить
Хоч би постригся, а то як дівка патлата. І це пре'мєр? Такий самий клоун як наші, тільки прокацаплений.
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20.02.2024 17:19 Ответить
а то путин нападет
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20.02.2024 17:20 Ответить
Тоді треба ввести санкції проти Грузії
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20.02.2024 17:23 Ответить
По ходу, Ыраклий перешёл с харчо на щи.....
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20.02.2024 17:29 Ответить
Мразі! Хто ще хоче, щоб Грузію брали у ЄС і НАТО?! У БРІКС молодшим братом - чемодан за фюрером таскати!
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20.02.2024 17:39 Ответить
Грузія ще жорстко розплатиться за ці "20 баксів" які,насправді,є "срібняками у кількості 30 штук"!
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20.02.2024 17:40 Ответить
Раніше я поважав грузинів, а тепер ні. На жаль...
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20.02.2024 17:48 Ответить
Ну так ясное дело. Ктож тогда сруским будет микросхемы продавать
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20.02.2024 18:00 Ответить
Смокчіть і надалі у кацапур.
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20.02.2024 18:01 Ответить
Грузини поза межами Грузії це паразити. Я про це тут пишу вже 15 років і пропоную показати мені хоча б одного порядного грузина в Україні. Якісь мутні кримінальні типи. Накравши повертаються в Грузію, але працювати вони не вміють і не хочуть. Памятаєте отой "грузинський десант реформаторів"? Наслідки подобаються? Ніяк інакше і бути не могло...
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20.02.2024 18:01 Ответить
Куколд Іраклі.
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20.02.2024 18:13 Ответить
Да чего уж там. Поднимайте российский флаг. Вам же так хочется это сделать - стать частью рыфы.
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20.02.2024 18:14 Ответить
бариги..
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20.02.2024 18:17 Ответить
> Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту"

Мені здається, чи єдиною офіційною особою, хто про це говорить, є він сам, цей додік кобапізде ?

Ще, що цікаво, він коли згадує Україну, завжди згадує другий фронт. Типу, геббельса передивився? Брехня, сказана 1000 разів, стає правдою
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20.02.2024 18:42 Ответить
Якщо Грузія не підтримує санкції, то на Грузію треба накласти санкції як співучасника росії.
Хто не з нами, той проти нас .
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20.02.2024 18:47 Ответить
Терміново взяти до ЄС цих сміливих джигитів!
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20.02.2024 19:36 Ответить
Ну то тоді і не п@@@іть про ЄС. Самі обрали собі майбутнє - плетіть лапті
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20.02.2024 19:44 Ответить
Коба, Коберник, Кобушко, Коблєв, Кобахідзе - всі свої, всі "наші" - КАДРИ РЄШАЮТ ВСЬО !
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20.02.2024 20:04 Ответить
Все це шапіто до 2024 року, коли в Грузії пройдуть парламентські і президентські. Я б не поспішав весь народ скидати з рахунків, це несправедливо. Зовсім нещодавно там були доволі масові протести. Насправді тут Україні треба не потрапити в таку саму халепу, це абсолютно можливо, з таким керівництвом.
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20.02.2024 20:24 Ответить
 
 