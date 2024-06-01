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Новини
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Грузія залишається країною-партнером НАТО, попри ухвалення закону про "іноагентів", - Столтенберг

Грузія залишається партнером НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Грузія залишається партнером Північноатлантичного Альянсу навіть після схвалення закону щодо "іноагентів".

Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Грузія є партнером. Я нещодавно її відвідав. Важливо, щоб ми співпрацювали з такими країнами-партнерами, як Грузія", - сказав він.

За словами генсека НАТО, новий закон про "іноземних агентів" веде Грузію в неправильному напрямку, "і тому союзники по НАТО та багато інших країн висловили свою стурбованість".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розглядає усі варіанти реагування на ухвалення закону "про іноагентів" у Грузії, - Боррель

Крім цього, наголосив Столтенберг, НАТО не розглядало будь-які можливі наслідки ухвалення закону про "іноагентів" для Грузії.

"Наше партнерство – це те, що має широку підтримку. Але, звичайно, частиною партнерства є політичний діалог. Частиною цього політичного діалогу також є висловлення занепокоєння", - додав він.

Закон про "іноагентів" у Грузії

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

Читайте також: ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, - FT

Автор: 

Грузія (1844) НАТО (6441) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+9
Виходить що і ********** теж ваш партнер ?!
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01.06.2024 12:46
+6
Для нас плохо, для грузинов пох, они давно под Путина лягли. А Столтенберг как всегда делает хорошую рожу при плохих картах.
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01.06.2024 12:46
+5
Парламент Грузії наплював на вето Президента і ухвалив кремлівський закон про іноагентів. Підтвердивши тим самим, що Грузія - це крипто-колонія Москви.
Репрезентативна демократія мертва. Її код зламали диктатури, які проводять своїх маріонеток у слуги народу та президенти.
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01.06.2024 12:46
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Це добре чи погано, щось не зрозумів.
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01.06.2024 12:40 Відповісти
Для нас плохо, для грузинов пох, они давно под Путина лягли. А Столтенберг как всегда делает хорошую рожу при плохих картах.
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01.06.2024 12:46 Відповісти
Не можуть лохи законтрактувати півсотні наших хлопців із ССО. І повірте, тоді б як сім баб грузинам пошептало.
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01.06.2024 12:53 Відповісти
У грузинов своя загадочная грузинская позиция: парламент и премьер - пророссийские, а Президент - проевропейский; элиты - пророссийские, а народ - проевропейский. Есть только одна непонятка: как так может быть, что проевропейский народ 10 лет подряд выбирает постоянно пророссийский лидеров....
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01.06.2024 12:46 Відповісти
У них очень ясная позиция- кто хачапури купил, тому и сапоги лижем. Бывал там неоднократно, это не политическая нация, а нация торгашей.
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01.06.2024 12:49 Відповісти
Парламент Грузії наплював на вето Президента і ухвалив кремлівський закон про іноагентів. Підтвердивши тим самим, що Грузія - це крипто-колонія Москви.
Репрезентативна демократія мертва. Її код зламали диктатури, які проводять своїх маріонеток у слуги народу та президенти.
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01.06.2024 12:46 Відповісти
Виходить що і ********** теж ваш партнер ?!
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01.06.2024 12:46 Відповісти
Худоба !!!
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01.06.2024 14:48 Відповісти
а кто вы есть? кровь украинцев тоже на ваших руках. С вашей территории было вторжение и обстрелы. Горите в аду кацапские шавки.
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01.06.2024 15:35 Відповісти
Торгаши никогда не будут надежными партнерами как и армяне.
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01.06.2024 12:47 Відповісти
Ісус вигнав торговців з храму. Але невдовзі вони повернулися...
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01.06.2024 13:00 Відповісти
Нічого дивного - коли Угорщина творить шо хоче - то Грузія - це ше квіточки
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01.06.2024 12:55 Відповісти
Ви пане Столтенберг , повинні пояснити грузинам ( якщо треба то й на пальцях ) , що їм треба або хрестик зняти , або труси натягти .
Так не повинно бути , щоб з одного боку - прагнути до НАТО і водночас мавпувати кацапію .
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01.06.2024 12:58 Відповісти
ну угорщина робить те ж саме - і досить успішно.
Тільки Україна яка дає відсіч кацапам "рожею не вийшла" і все не на часі
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01.06.2024 15:37 Відповісти
ну а коли грузини були халявщиками? вони не халявщики - вони партньори. орбана, фіцо, *****, .... теперь ось і нато.
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01.06.2024 13:12 Відповісти
Тобто, щоб бути партнером в НАТО, треба стати кацапською підстилкою? Чому ж зразу не сказали?
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01.06.2024 13:13 Відповісти
Гордий,гірській народ.
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01.06.2024 13:21 Відповісти
Не так давно і рашка була країною партнером НАТО - іщо???
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01.06.2024 14:18 Відповісти
Хай би про членів НАТО Туреччину та Угорщину ще сказав щось.
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01.06.2024 16:25 Відповісти
БАГАТО друзів куйла - є партнери НАТО ,за час правління блоком, рашистським агентом Столтенбергом...
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01.06.2024 14:34 Відповісти
 
 