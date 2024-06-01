Грузія залишається країною-партнером НАТО, попри ухвалення закону про "іноагентів", - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Грузія залишається партнером Північноатлантичного Альянсу навіть після схвалення закону щодо "іноагентів".
Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Грузія є партнером. Я нещодавно її відвідав. Важливо, щоб ми співпрацювали з такими країнами-партнерами, як Грузія", - сказав він.
За словами генсека НАТО, новий закон про "іноземних агентів" веде Грузію в неправильному напрямку, "і тому союзники по НАТО та багато інших країн висловили свою стурбованість".
Крім цього, наголосив Столтенберг, НАТО не розглядало будь-які можливі наслідки ухвалення закону про "іноагентів" для Грузії.
"Наше партнерство – це те, що має широку підтримку. Але, звичайно, частиною партнерства є політичний діалог. Частиною цього політичного діалогу також є висловлення занепокоєння", - додав він.
Закон про "іноагентів" у Грузії
14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.
18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.
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Репрезентативна демократія мертва. Її код зламали диктатури, які проводять своїх маріонеток у слуги народу та президенти.
Так не повинно бути , щоб з одного боку - прагнути до НАТО і водночас мавпувати кацапію .
Тільки Україна яка дає відсіч кацапам "рожею не вийшла" і все не на часі