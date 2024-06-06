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США ввели санкції проти представників правлячої партії Грузії

Протести в Грузії проти закону про

США оголосили про введення візових санкцій проти десятків громадян Грузії, які представляють правлячу партію в парламенті, а також правоохоронні органи та членів їхніх сімей, через утиски демократії в країні та запровадження закону "про іноагентів".

Про це заявив у четвер у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми вживаємо заходів щодо введення візових обмежень проти десятків громадян Грузії", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

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Він зауважив, що до цього переліку входять особи, відповідальні за підрив демократії в Грузії, або причетні до цих процесів, а також члени їхніх родин. Речник уточнив, що йдеться про дії, пов’язані з обмеженням свобод на мирні зібрання, насильницькі напади на мирних протестувальників, залякування представників громадянського суспільства, дезінформацію за вказівкою грузинського уряду.

Міллер підкреслив, що це – лише перший список візових обмежень, який стосується членів партії "Грузинська мрія", депутатів парламенту, правоохоронних органів та приватних осіб. Він висловив сподівання, що керівництво Грузії переосмислить свої дії та змінить курс на досягнення давно заявлених демократичних і євроатлантичних прагнень своєї країни.

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"Але якщо вони цього не зроблять, Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів", - зауважив представник Держдепартаменту США.

Автор: 

Грузія (1844) санкції (11840) США (22861)


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Топ коментарі
+8
Коли вже уряд США введе санкції проти їрмака?
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06.06.2024 22:50
+7
"Але якщо вони цього не зроблять, Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів", - зауважив представник Держдепартаменту США.

...зачинять рахунки в долярах на всіх офшорних островах
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06.06.2024 22:13
+7
О! Пішла реальна "накрутка хвоста на палицю"! Цікаво - наскільки ЦЕ сподобається "Грузинській мрії"?
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06.06.2024 22:16
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"Але якщо вони цього не зроблять, Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів", - зауважив представник Держдепартаменту США.

...зачинять рахунки в долярах на всіх офшорних островах
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06.06.2024 22:13 Відповісти
О! Пішла реальна "накрутка хвоста на палицю"! Цікаво - наскільки ЦЕ сподобається "Грузинській мрії"?
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06.06.2024 22:16 Відповісти
Нєхєр було ссучуваться...
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06.06.2024 22:24 Відповісти
Бідзіна для " консолідації" партєйки вибрав простий і дієвий крок. Надав всім кредити, хто скільки хотів. І тепер жоден і не рипнеться. А буде уклонятись і достроково стягнуть.
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06.06.2024 22:25 Відповісти
Ввели международные санкции против московитских пропагандонов:Соловьева, Симонян,Киселева,Мардана..
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06.06.2024 22:43 Відповісти
Коли вже уряд США введе санкції проти їрмака?
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06.06.2024 22:50 Відповісти
Oi trudna budet , u nas ZE i JER geroi , hatia specsluzhbi i v drugih mneniah .....a paka ni na chasi , vot posle pobedi , hatia u nih trudnosti v opredelenii kakoi !
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06.06.2024 22:59 Відповісти
Все це майже марно. Грузія вже пройшла точку неповернення. Тепер "грузинська мрія" владу не відпустить за жодних обставин! І будь-яке невдоволення "кацапососи" просто потоплять у крові! Тепер шлях Грузії до свободи й демократії лежить через сотни життів її патріотів! ДЕ ПРИЙШЛА ФЕДЕРАСТИЧНА *********, ТАМ НАСТУПАЄ КІНЕЦЬ!
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06.06.2024 23:13 Відповісти
треба готувати "Грузинський легіон" для Грузії....
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06.06.2024 23:41 Відповісти
Куди подівся головний опозіціонер-Саакашвілі.Як він р'яно боровся з "баригами" в Україні.Чьому не призиває "скидати бариг" в Грузіі.Бачив в твіттері його відео.Його стан майже рік назад і зараз.Невже грузинські тюрми-це курорти.
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07.06.2024 04:55 Відповісти
 
 