США ввели санкції проти представників правлячої партії Грузії

США оголосили про введення візових санкцій проти десятків громадян Грузії, які представляють правлячу партію в парламенті, а також правоохоронні органи та членів їхніх сімей, через утиски демократії в країні та запровадження закону "про іноагентів".

Про це заявив у четвер у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми вживаємо заходів щодо введення візових обмежень проти десятків громадян Грузії", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

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Він зауважив, що до цього переліку входять особи, відповідальні за підрив демократії в Грузії, або причетні до цих процесів, а також члени їхніх родин. Речник уточнив, що йдеться про дії, пов’язані з обмеженням свобод на мирні зібрання, насильницькі напади на мирних протестувальників, залякування представників громадянського суспільства, дезінформацію за вказівкою грузинського уряду.

Міллер підкреслив, що це – лише перший список візових обмежень, який стосується членів партії "Грузинська мрія", депутатів парламенту, правоохоронних органів та приватних осіб. Він висловив сподівання, що керівництво Грузії переосмислить свої дії та змінить курс на досягнення давно заявлених демократичних і євроатлантичних прагнень своєї країни.

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"Але якщо вони цього не зроблять, Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів", - зауважив представник Держдепартаменту США.