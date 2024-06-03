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Грузія (1831) закон (2782)

У Грузії підписали закон "про іноагентів". Він набрав чинності

У Грузії підписали закон про іноагентів

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про "іноагентів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

Згідно з Конституцією Грузії, якщо президент після подолання вето відмовляється від підписання, закон у 5-денний термін підписує та публікує голова парламенту.

Закон "про іноагентів" у Грузії

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Грузія залишається країною-партнером НАТО, попри ухвалення закону про "іноагентів", - Столтенберг

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Топ коментарі
+16
Ну - от і ВСЕ! Тепер буде прийняте рішення про зупинення партнерства Грузії у ЄС та НАТО Бо ще однієї "Мадярщини" Європа вже не витримає!
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03.06.2024 10:27
+11
Грузія впевнено крокує до тайожного союзу із клятими московітами 😡
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03.06.2024 10:27
+9
Оце такі саме потім в Євросоюзі ОРБАНізуються. Прикро за грузинів, не змогли побороти свою, а-ля російську партократію.
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03.06.2024 10:25
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та беріть вже джигітів в ЄС! дарма, що воин - агенти ФСБ
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03.06.2024 10:25 Відповісти
Оце такі саме потім в Євросоюзі ОРБАНізуються. Прикро за грузинів, не змогли побороти свою, а-ля російську партократію.
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03.06.2024 10:25 Відповісти
мабуть буде ще хуже , другий бульбостан вже в евросоюзі ... упаси Бог..
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03.06.2024 10:42 Відповісти
не буде. один орбан нічого не вірише
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03.06.2024 11:27 Відповісти
гiмно на прибyвалові...
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03.06.2024 10:26 Відповісти
Грузія впевнено крокує до тайожного союзу із клятими московітами 😡
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03.06.2024 10:27 Відповісти
ШаЛАва Папуашвілі , просто повний папуашвілі ( ...дець !)
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03.06.2024 10:27 Відповісти
Ну - от і ВСЕ! Тепер буде прийняте рішення про зупинення партнерства Грузії у ЄС та НАТО Бо ще однієї "Мадярщини" Європа вже не витримає!
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03.06.2024 10:27 Відповісти
Дуже шкода грузинів. У них є нещодавній успішний досвід революції. Може, щось таки й зараз вдасться.
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03.06.2024 10:28 Відповісти
Чого їх шкодувати? У цієї маленької країни завбільшки з Одеську область своє життя. Не хочуть вони повної кацапської окупації. Чекають, що ,можливо, кацапи Україною подавляться і їм, грузинам, буде щастя. За рахунок українців.
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03.06.2024 18:04 Відповісти
Перед великою війною світ ділиться навпіл...
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03.06.2024 10:29 Відповісти
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03.06.2024 10:36 Відповісти
Чому Україна як і паРаа одним коліром?
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03.06.2024 11:32 Відповісти
ТОДІ було ТАК.
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03.06.2024 11:51 Відповісти
Спікер - папуас - веселе життя в Грузіі - як вони швидко скотились - а ше недавно Украіну тикали носом і ставили за взірець Грузію
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03.06.2024 10:30 Відповісти
Ми ризикуємо піти тим же шляхом...
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03.06.2024 10:41 Відповісти
було б що наслідувати. не Грузію треба брати за приклад, а успішні країни Європи в плані економіки
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03.06.2024 12:10 Відповісти
агов, грузини,
в нас є непоганий прокацаплений жлоб до вас з доплатою, берете?
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03.06.2024 10:32 Відповісти
Та хіба він в жОПі один?))
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03.06.2024 10:38 Відповісти
вам переслати в межкефірному пространстві чі по людські?
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03.06.2024 10:39 Відповісти
теж правда - слати так слати всією криворогатою жлобовонею...
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03.06.2024 10:46 Відповісти
Негайно потрібно ввести жорсткий візовий режим з Грузією як союзником **********.
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03.06.2024 10:32 Відповісти
забудьте - Грузія змірилася з відірваними кацапнею терріторіями,
це ми щє барахтаємося...
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03.06.2024 10:50 Відповісти
Що там тої Грузії - 10 років назад їх було 4,85 млн., а вже в 2022 лише 3,7 млн.. Хоча тут може бути класичний варіант поомилки статистики - їх до 2012 рахували разом з баранами.
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03.06.2024 11:11 Відповісти
вони хотіли стати кацапнею? - вони єю стали.
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03.06.2024 11:23 Відповісти
Більшість грузин бахваляться своїм "князівським родом". Тому працювати їм западло. Але красти за межами Грузії можна. Для них ********* це територія для злодійства. Свого часу Ющенко відкрив кордони для грузин і в Україну потом хлинули злодії з Грузії. Давно пора закрити вїзд для всілякої наволочі.
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03.06.2024 11:39 Відповісти
ти не хочеш бути вором? - не будь їм...
Ющенко тут до чого?
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03.06.2024 12:01 Відповісти
Ющ особисто то і ніпричому, а просто при ньому почались масові напливи сюди грузинських злодіїв, на гастролі, і коли отих грузинських "реформаторів" сюди навезли.
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03.06.2024 12:12 Відповісти
ну як ющ не причому, то навіз хто? яник?
ну як вам більше подобаєтся криворогаті патріоти - бавтеся...
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03.06.2024 12:18 Відповісти
злодфї самі понаїхали, коли їхніх так званих реформаторів понавезли.
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03.06.2024 15:54 Відповісти
та лано, шановний...
найбільші вори зараз при владі - і ви це знаєте і я.
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03.06.2024 12:22 Відповісти
Рашиський план до повернення Грузії в орбіту росії успішно реалізовуєтся ,а хтось раніше ставив в приклад грузинський народ ,країна яка втратила 20% своїх територій рашистам все прощає.
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03.06.2024 10:39 Відповісти
Не прощає - грузини будуть їх грабувати.
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03.06.2024 11:40 Відповісти
Ось яскравий приклад того як пр..рки у владі можуть знищити роки праці та боротьби до руху в ЄС та НАТО і взагалі до цивілізованого світу...
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03.06.2024 10:39 Відповісти
Прокацапського іванішвілві проковтнули і це проковтнуть
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03.06.2024 10:40 Відповісти
Та срать їм на кацапів. Багато хто ненавидить Саакашвілі та його партію.
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03.06.2024 10:46 Відповісти
А Саакашвілі тут до чого?
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03.06.2024 11:00 Відповісти
Цікав чи оголосить себе Іванішвілі іноземним агентом **********?
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03.06.2024 14:26 Відповісти
Капец.
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03.06.2024 10:47 Відповісти
Ну...
Якщо не всі грузини скувриджилися і ще залишися адеквати у виконавчій владі.
То їм потрібно терміново записувати у "іноземні агенти" усіх посіпак Рашки!
Вони же ідеально підпадають під дію цього закону.
А коли у цих списках утвориться повна "солянка" - задумка цього закону повністю нівелюється.
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03.06.2024 10:51 Відповісти
А хтось в курсі шо то взагалі за закон?
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03.06.2024 10:52 Відповісти
Яка різниця
Головне, що тхне болотом і прийнято пропітарськими агентами
Тому не може бути нічого нормального
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03.06.2024 10:58 Відповісти
Я з цим не сперечаюся. Просто цікаво. а то виходить "нє смотрєл, но осуждаю" (С)
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03.06.2024 11:39 Відповісти
Все вірно виходить
Все що має болотне походження не може мати нічого доброго.
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03.06.2024 13:28 Відповісти
Теоретично, закон наче нічого жахливо із себе не представляє... але на практиці це репресивний дручок в руках влади.
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03.06.2024 11:01 Відповісти
грузини поспівають "суліко"
і мирно здуюються...
десь я вже це бачив,,, в рашці белой?
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03.06.2024 10:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FPjf8E6tk78
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03.06.2024 11:03 Відповісти
крещенскіє вечора
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03.06.2024 11:12 Відповісти
Ну як не знесуть оте кодло у владі, то просрали Грузію. Біда…і шкода
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03.06.2024 11:03 Відповісти
Вот так ***** и додавил Грузию. То же самое он мечтает сделать и с Украиной. Военным путем оторвать большой кусок, а дальше будет давить економически и засылать и подкупать в парламент своих агентов и делать из страны черную бездонную бандитскую дыру с постоянными терактами и диверсиями, чтобы ЕС сами открестились и отгородились от нас забором
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03.06.2024 11:05 Відповісти
Був би ***** трохи розумнішим - додавив би Україну без всяких війн. Подумати тільки - навіть після вторгнення, розрухи, смертей і пʼяти років війни він зміг пропихнути 100% прокацапського кандидата. А шоб не було всіх тих операцій і вторгнень? Просто зкупили би все і задавили економічно.
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03.06.2024 11:43 Відповісти
суліко треба співати на кацапськом язике, а то танки!
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03.06.2024 11:09 Відповісти
суліко - реквієм по Грузіі
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03.06.2024 11:22 Відповісти
в Грузії восени парламентські вибори. Зараз на демонстрації проти того закону виходило ще більше народу, як під час Революції троянд. Тож якщо будуть фальсифікації на виборах з боку нинішньої влади, а вони таки точно будуть - питання лише у масштабах, то у грузин ще буде шанс скинути цю примоскоську владу. інакше - підуть по шляху бульборейху.
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03.06.2024 11:58 Відповісти
криворогата жлобовоня. Я в захваті від новітнього терміну сьгодення...
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03.06.2024 12:22 Відповісти
Той хто любе кремлівські грощі стає сатаністом незалежно від його віросповідання.
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03.06.2024 13:06 Відповісти
 
 