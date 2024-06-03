У Грузії підписали закон "про іноагентів". Він набрав чинності
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про "іноагентів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".
Згідно з Конституцією Грузії, якщо президент після подолання вето відмовляється від підписання, закон у 5-денний термін підписує та публікує голова парламенту.
Закон "про іноагентів" у Грузії
14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.
18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.
Будь ласка, зачекайте...
в нас є непоганий прокацаплений жлоб до вас з доплатою, берете?
це ми щє барахтаємося...
Ющенко тут до чого?
ну як вам більше подобаєтся криворогаті патріоти - бавтеся...
найбільші вори зараз при владі - і ви це знаєте і я.
Якщо не всі грузини скувриджилися і ще залишися адеквати у виконавчій владі.
То їм потрібно терміново записувати у "іноземні агенти" усіх посіпак Рашки!
Вони же ідеально підпадають під дію цього закону.
А коли у цих списках утвориться повна "солянка" - задумка цього закону повністю нівелюється.
Головне, що тхне болотом і прийнято пропітарськими агентами
Тому не може бути нічого нормального
Все що має болотне походження не може мати нічого доброго.
і мирно здуюються...
десь я вже це бачив,,, в рашці белой?