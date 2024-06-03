В Грузии подписали закон "об иноагентах". Он вступил в силу
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об "иноагентах".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Согласно Конституции Грузии, если президент после преодоления вето отказывается от подписания, закон в 5-дневный срок подписывает и публикует председатель парламента.
Закон "об иноагентах" в Грузии
14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.
18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.
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в нас є непоганий прокацаплений жлоб до вас з доплатою, берете?
це ми щє барахтаємося...
Ющенко тут до чого?
ну як вам більше подобаєтся криворогаті патріоти - бавтеся...
найбільші вори зараз при владі - і ви це знаєте і я.
Якщо не всі грузини скувриджилися і ще залишися адеквати у виконавчій владі.
То їм потрібно терміново записувати у "іноземні агенти" усіх посіпак Рашки!
Вони же ідеально підпадають під дію цього закону.
А коли у цих списках утвориться повна "солянка" - задумка цього закону повністю нівелюється.
Головне, що тхне болотом і прийнято пропітарськими агентами
Тому не може бути нічого нормального
Все що має болотне походження не може мати нічого доброго.
і мирно здуюються...
десь я вже це бачив,,, в рашці белой?