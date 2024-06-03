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Грузия (3175) закон (3146)

В Грузии подписали закон "об иноагентах". Он вступил в силу

У Грузії підписали закон про іноагентів

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об "иноагентах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Согласно Конституции Грузии, если президент после преодоления вето отказывается от подписания, закон в 5-дневный срок подписывает и публикует председатель парламента.

Закон "об иноагентах" в Грузии

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия остается страной-партнером НАТО, несмотря на принятие закона об "иноагентах", - Столтенберг
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Топ комментарии
+16
Ну - от і ВСЕ! Тепер буде прийняте рішення про зупинення партнерства Грузії у ЄС та НАТО Бо ще однієї "Мадярщини" Європа вже не витримає!
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03.06.2024 10:27
+11
Грузія впевнено крокує до тайожного союзу із клятими московітами 😡
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03.06.2024 10:27
+9
Оце такі саме потім в Євросоюзі ОРБАНізуються. Прикро за грузинів, не змогли побороти свою, а-ля російську партократію.
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03.06.2024 10:25
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Правила форума Совет форумчан
та беріть вже джигітів в ЄС! дарма, що воин - агенти ФСБ
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03.06.2024 10:25 Ответить
Оце такі саме потім в Євросоюзі ОРБАНізуються. Прикро за грузинів, не змогли побороти свою, а-ля російську партократію.
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03.06.2024 10:25 Ответить
мабуть буде ще хуже , другий бульбостан вже в евросоюзі ... упаси Бог..
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03.06.2024 10:42 Ответить
не буде. один орбан нічого не вірише
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03.06.2024 11:27 Ответить
гiмно на прибyвалові...
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03.06.2024 10:26 Ответить
Грузія впевнено крокує до тайожного союзу із клятими московітами 😡
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03.06.2024 10:27 Ответить
ШаЛАва Папуашвілі , просто повний папуашвілі ( ...дець !)
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03.06.2024 10:27 Ответить
Ну - от і ВСЕ! Тепер буде прийняте рішення про зупинення партнерства Грузії у ЄС та НАТО Бо ще однієї "Мадярщини" Європа вже не витримає!
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03.06.2024 10:27 Ответить
Дуже шкода грузинів. У них є нещодавній успішний досвід революції. Може, щось таки й зараз вдасться.
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03.06.2024 10:28 Ответить
Чого їх шкодувати? У цієї маленької країни завбільшки з Одеську область своє життя. Не хочуть вони повної кацапської окупації. Чекають, що ,можливо, кацапи Україною подавляться і їм, грузинам, буде щастя. За рахунок українців.
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03.06.2024 18:04 Ответить
Перед великою війною світ ділиться навпіл...
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03.06.2024 10:29 Ответить
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03.06.2024 10:36 Ответить
Чому Україна як і паРаа одним коліром?
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03.06.2024 11:32 Ответить
ТОДІ було ТАК.
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03.06.2024 11:51 Ответить
Спікер - папуас - веселе життя в Грузіі - як вони швидко скотились - а ше недавно Украіну тикали носом і ставили за взірець Грузію
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03.06.2024 10:30 Ответить
Ми ризикуємо піти тим же шляхом...
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03.06.2024 10:41 Ответить
було б що наслідувати. не Грузію треба брати за приклад, а успішні країни Європи в плані економіки
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03.06.2024 12:10 Ответить
агов, грузини,
в нас є непоганий прокацаплений жлоб до вас з доплатою, берете?
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03.06.2024 10:32 Ответить
Та хіба він в жОПі один?))
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03.06.2024 10:38 Ответить
вам переслати в межкефірному пространстві чі по людські?
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03.06.2024 10:39 Ответить
теж правда - слати так слати всією криворогатою жлобовонею...
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03.06.2024 10:46 Ответить
Негайно потрібно ввести жорсткий візовий режим з Грузією як союзником **********.
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03.06.2024 10:32 Ответить
забудьте - Грузія змірилася з відірваними кацапнею терріторіями,
це ми щє барахтаємося...
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03.06.2024 10:50 Ответить
Що там тої Грузії - 10 років назад їх було 4,85 млн., а вже в 2022 лише 3,7 млн.. Хоча тут може бути класичний варіант поомилки статистики - їх до 2012 рахували разом з баранами.
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03.06.2024 11:11 Ответить
вони хотіли стати кацапнею? - вони єю стали.
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03.06.2024 11:23 Ответить
Більшість грузин бахваляться своїм "князівським родом". Тому працювати їм западло. Але красти за межами Грузії можна. Для них ********* це територія для злодійства. Свого часу Ющенко відкрив кордони для грузин і в Україну потом хлинули злодії з Грузії. Давно пора закрити вїзд для всілякої наволочі.
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03.06.2024 11:39 Ответить
ти не хочеш бути вором? - не будь їм...
Ющенко тут до чого?
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03.06.2024 12:01 Ответить
Ющ особисто то і ніпричому, а просто при ньому почались масові напливи сюди грузинських злодіїв, на гастролі, і коли отих грузинських "реформаторів" сюди навезли.
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03.06.2024 12:12 Ответить
ну як ющ не причому, то навіз хто? яник?
ну як вам більше подобаєтся криворогаті патріоти - бавтеся...
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03.06.2024 12:18 Ответить
злодфї самі понаїхали, коли їхніх так званих реформаторів понавезли.
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03.06.2024 15:54 Ответить
та лано, шановний...
найбільші вори зараз при владі - і ви це знаєте і я.
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03.06.2024 12:22 Ответить
Рашиський план до повернення Грузії в орбіту росії успішно реалізовуєтся ,а хтось раніше ставив в приклад грузинський народ ,країна яка втратила 20% своїх територій рашистам все прощає.
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03.06.2024 10:39 Ответить
Не прощає - грузини будуть їх грабувати.
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03.06.2024 11:40 Ответить
Ось яскравий приклад того як пр..рки у владі можуть знищити роки праці та боротьби до руху в ЄС та НАТО і взагалі до цивілізованого світу...
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03.06.2024 10:39 Ответить
Прокацапського іванішвілві проковтнули і це проковтнуть
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03.06.2024 10:40 Ответить
Та срать їм на кацапів. Багато хто ненавидить Саакашвілі та його партію.
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03.06.2024 10:46 Ответить
А Саакашвілі тут до чого?
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03.06.2024 11:00 Ответить
Цікав чи оголосить себе Іванішвілі іноземним агентом **********?
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03.06.2024 14:26 Ответить
Капец.
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03.06.2024 10:47 Ответить
Ну...
Якщо не всі грузини скувриджилися і ще залишися адеквати у виконавчій владі.
То їм потрібно терміново записувати у "іноземні агенти" усіх посіпак Рашки!
Вони же ідеально підпадають під дію цього закону.
А коли у цих списках утвориться повна "солянка" - задумка цього закону повністю нівелюється.
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03.06.2024 10:51 Ответить
А хтось в курсі шо то взагалі за закон?
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03.06.2024 10:52 Ответить
Яка різниця
Головне, що тхне болотом і прийнято пропітарськими агентами
Тому не може бути нічого нормального
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03.06.2024 10:58 Ответить
Я з цим не сперечаюся. Просто цікаво. а то виходить "нє смотрєл, но осуждаю" (С)
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03.06.2024 11:39 Ответить
Все вірно виходить
Все що має болотне походження не може мати нічого доброго.
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03.06.2024 13:28 Ответить
Теоретично, закон наче нічого жахливо із себе не представляє... але на практиці це репресивний дручок в руках влади.
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03.06.2024 11:01 Ответить
грузини поспівають "суліко"
і мирно здуюються...
десь я вже це бачив,,, в рашці белой?
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03.06.2024 10:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FPjf8E6tk78
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03.06.2024 11:03 Ответить
крещенскіє вечора
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03.06.2024 11:12 Ответить
Ну як не знесуть оте кодло у владі, то просрали Грузію. Біда…і шкода
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03.06.2024 11:03 Ответить
Вот так ***** и додавил Грузию. То же самое он мечтает сделать и с Украиной. Военным путем оторвать большой кусок, а дальше будет давить економически и засылать и подкупать в парламент своих агентов и делать из страны черную бездонную бандитскую дыру с постоянными терактами и диверсиями, чтобы ЕС сами открестились и отгородились от нас забором
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03.06.2024 11:05 Ответить
Був би ***** трохи розумнішим - додавив би Україну без всяких війн. Подумати тільки - навіть після вторгнення, розрухи, смертей і пʼяти років війни він зміг пропихнути 100% прокацапського кандидата. А шоб не було всіх тих операцій і вторгнень? Просто зкупили би все і задавили економічно.
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03.06.2024 11:43 Ответить
суліко треба співати на кацапськом язике, а то танки!
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03.06.2024 11:09 Ответить
суліко - реквієм по Грузіі
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03.06.2024 11:22 Ответить
в Грузії восени парламентські вибори. Зараз на демонстрації проти того закону виходило ще більше народу, як під час Революції троянд. Тож якщо будуть фальсифікації на виборах з боку нинішньої влади, а вони таки точно будуть - питання лише у масштабах, то у грузин ще буде шанс скинути цю примоскоську владу. інакше - підуть по шляху бульборейху.
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03.06.2024 11:58 Ответить
криворогата жлобовоня. Я в захваті від новітнього терміну сьгодення...
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03.06.2024 12:22 Ответить
Той хто любе кремлівські грощі стає сатаністом незалежно від його віросповідання.
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03.06.2024 13:06 Ответить
 
 