УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12084 відвідувача онлайн
Новини
844 5

Кулеба привітав нові санкції США проти РФ: Придушення воєнної машини Путіна життєво важливе для глобальної безпеки

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував запровадження Сполученими Штатами нових санкцій проти Росії.

Про це Кулеба написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо новий пакет потужних санкцій США проти Росії та всіх, хто готовий допомагати їй у війні. З огляду на гучне скиглення провідних пропагандистів російського режиму, ці заходи б'ють у найболючіше місце", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Кулеба, особливо важливими є жорсткі кроки, спрямовані проти військово-промислового комплексу Росії та її доступу до технологій і ресурсів за кордоном.

Також читайте: США заборонили постачання IT-послуг до Росії

"Придушення воєнної машини Путіна життєво важливе для глобальної безпеки. Кожна зброя, яку Росія не в змозі виробити через обмеженість ресурсів - це врятоване життя.

Будь-хто, хто допомагає Росії виробляти зброю, має зазнати найжорсткішого тиску. Ми повинні позбавити ресурсів російську воєнну машину до того, як вона спричинить ще більше страждань і руйнувань по всьому світу", - наголосив міністр.

Крім того, Кулеба зауважив, що прості росіяни мають усвідомити, що їхні проблеми є прямим наслідком рішень Москви - починаючи з незаконної війни проти України і закінчуючи втручанням у справи інших країн.

Читайте: США ввели нові санкції проти російського ринку скрапленого газу

Нагадаємо, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

Автор: 

росія (65328) санкції (11868) США (23009) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пАтужно сказав мюністр, що ******** клоунські костюмчики із кросівками із шкіри кенгуру та й сам, як то саме, серед зелених бібізян...
показати весь коментар
13.06.2024 12:49 Відповісти
Санкції то таке, мирське. Третій рік обходяться, бо грішники є всюди. А от коли Україна стане на коліна перед Богом, то й без санкцій завтра все скінчиться
показати весь коментар
13.06.2024 13:44 Відповісти
Все краще бачиться здалеку! Отак сидячи на десятому стільчику від Байдена з **************** Кулеба обдумує наступний свій спіч ... як речник МЗС
Міністр закордонних справ такий причетний до своєї посадової погонялки, як отой родич про котрого кажуть " та він мені такий близький, як десята вода на кіселі"
показати весь коментар
13.06.2024 13:50 Відповісти
Это все что он сказал ? Кулеба приветствовал , новые санкции США против РФ .
показати весь коментар
13.06.2024 17:33 Відповісти
 
 