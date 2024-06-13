Кулеба привітав нові санкції США проти РФ: Придушення воєнної машини Путіна життєво важливе для глобальної безпеки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував запровадження Сполученими Штатами нових санкцій проти Росії.

Про це Кулеба написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо новий пакет потужних санкцій США проти Росії та всіх, хто готовий допомагати їй у війні. З огляду на гучне скиглення провідних пропагандистів російського режиму, ці заходи б'ють у найболючіше місце", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Кулеба, особливо важливими є жорсткі кроки, спрямовані проти військово-промислового комплексу Росії та її доступу до технологій і ресурсів за кордоном.

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"Придушення воєнної машини Путіна життєво важливе для глобальної безпеки. Кожна зброя, яку Росія не в змозі виробити через обмеженість ресурсів - це врятоване життя.



Будь-хто, хто допомагає Росії виробляти зброю, має зазнати найжорсткішого тиску. Ми повинні позбавити ресурсів російську воєнну машину до того, як вона спричинить ще більше страждань і руйнувань по всьому світу", - наголосив міністр.



Крім того, Кулеба зауважив, що прості росіяни мають усвідомити, що їхні проблеми є прямим наслідком рішень Москви - починаючи з незаконної війни проти України і закінчуючи втручанням у справи інших країн.

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Нагадаємо, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.