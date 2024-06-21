УКР
1 266 4

Заступник держсекретаря США Басс щодо підтримки України: Ви побачите додаткові кроки в наступні тижні

Джон Басс у Києві

Україна побачить додаткові кроки щодо підтримки з боку Європи та США упродовж наступних тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник державного секретаря Сполучених Штатів із політичних питань Джон Басс, який перебуває в Києві.

Він зазначив, що США зробили безпрецедентний крок, щоб перенаправити для України - туди, де є найбільша потреба, - призначену для інших країн оборонну продукцію, зокрема ракети для систем ППО. Заступник держсекретаря згадав і про домовленість у межах країн "Групи семи" про використання прибутків від заморожених за межами РФ активів для боротьби з наслідками агресії Росії.

"Я впевнений, що ви продовжите бачити додаткові кроки в наступні тижні, коли Україна сяде за стіл з друзями та партнерами в Європі наступного тижня і коли ми привітаємо Президента Зеленського та інших високопоставлених українців у Вашингтоні наступного місяця", – сказав Басс.

Також він повідомив, що в межах візиту консультувався з офіційними представниками уряду України щодо кроків для захисту країни і допомоги українцям.

Нагадаємо, сьогодні до Києва із офіційним візитом прибув заступник держсекретаря США Джон Басс.

допомога (8666) США (24085)
Коментувати
Сортувати:
21.06.2024 20:30 Відповісти
Так зробіть ви сьогодні, не відкладайте на завтра ,що вам заважає? На дивані
21.06.2024 20:50 Відповісти
Виявляється у держсекретаря є заступник і його звуть не Саліван
21.06.2024 20:54 Відповісти
Треба нарешті навчитись чути між рядків і бути вдячними.
21.06.2024 23:03 Відповісти
 
 