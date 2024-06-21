Трамп заявил, что не отправит американские войска в Украину в случае победы на выборах

Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американские войска в Украину в случае, если снова возглавит Белый дом.

Об этом американский политик рассказал в эфире подкаста All In, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Я это гарантирую, я этого не сделаю", - заявил Трамп в ответ на вопрос, допускает ли он возможную отправку войск США в Украину.

Он также прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона относительно возможной отправки войск его страны в Украину. Как отметил Трамп "для Франции это другое, они более-менее соседи, а между нами - океан".

"Сейчас я постоянно слышу разговоры о вступлении Украины в НАТО, а теперь я слышу еще и о том, что Франция хочет сама бороться в Украине. Ну что ж, удачи им", - заявил экс-президент США.

К слову, действующий президент США Джо Байден ранее тоже заявлял, что он пока не рассматривает возможность отправки войск США в Украину.

