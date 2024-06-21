Трамп заявил, что не отправит американские войска в Украину в случае победы на выборах
Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американские войска в Украину в случае, если снова возглавит Белый дом.
Об этом американский политик рассказал в эфире подкаста All In, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
"Я это гарантирую, я этого не сделаю", - заявил Трамп в ответ на вопрос, допускает ли он возможную отправку войск США в Украину.
Он также прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона относительно возможной отправки войск его страны в Украину. Как отметил Трамп "для Франции это другое, они более-менее соседи, а между нами - океан".
"Сейчас я постоянно слышу разговоры о вступлении Украины в НАТО, а теперь я слышу еще и о том, что Франция хочет сама бороться в Украине. Ну что ж, удачи им", - заявил экс-президент США.
К слову, действующий президент США Джо Байден ранее тоже заявлял, что он пока не рассматривает возможность отправки войск США в Украину.
Ніхто і не закликав американців в Украіні ,
брати участь у війні !!
disno - iz tjurmi ce bude nemožļivo
сидят двое в окопе, один постоянно повторяет
- я умру я умру я умру.
- да какого х, заткнись уже, надоел
- я умру я умру я умру
прилетает снаряд, убивает паникера, а второй думает такой:
- а ну теперь понятно.
если постоянно повторять "Трамп нас сольет", "Трамп хх, Трамп пп", то может так и случится. а фсб будет аплодировать.