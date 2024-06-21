РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12355 посетителей онлайн
Новости Война
2 373 24

Трамп заявил, что не отправит американские войска в Украину в случае победы на выборах

Трамп заявив, що не відправить американські війська в Україну

Экс-президент США, республиканец Дональд Трамп заявил, что не собирается отправлять американские войска в Украину в случае, если снова возглавит Белый дом.

Об этом американский политик рассказал в эфире подкаста All In, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Я это гарантирую, я этого не сделаю", - заявил Трамп в ответ на вопрос, допускает ли он возможную отправку войск США в Украину.

Он также прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона относительно возможной отправки войск его страны в Украину. Как отметил Трамп "для Франции это другое, они более-менее соседи, а между нами - океан".

"Сейчас я постоянно слышу разговоры о вступлении Украины в НАТО, а теперь я слышу еще и о том, что Франция хочет сама бороться в Украине. Ну что ж, удачи им", - заявил экс-президент США.

Читайте также: Байден постоянно говорил все неправильно. И одна из вещей, которую он говорил неверно: "Украина будет в НАТО", - Трамп

К слову, действующий президент США Джо Байден ранее тоже заявлял, что он пока не рассматривает возможность отправки войск США в Украину.

Читайте также: Трамп в частных разговорах поддерживает оказание помощи Украине, - сенатор-республиканка Джонни Эрнст

Автор: 

США (27726) Трамп Дональд (6393)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Піаріст-популіст. Сьогодні каже одне, завтра інше, післязавтра ще щось придумає.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:32 Ответить
+6
Так океан же не мішав амерам опинитися в Кореі В"єтнамі Афгані - і противник був тои самии - рашка
показать весь комментарий
21.06.2024 16:35 Ответить
+5
він також прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки військ його країни в Україну. Як зазначив Трамп "для Франції це інше, вони більш-менш сусіди, а між нами - океан". НЕ ОКЕАН.А КУЙЛО
показать весь комментарий
21.06.2024 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Піаріст-популіст. Сьогодні каже одне, завтра інше, післязавтра ще щось придумає.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:32 Ответить
Так океан же не мішав амерам опинитися в Кореі В"єтнамі Афгані - і противник був тои самии - рашка
показать весь комментарий
21.06.2024 16:35 Ответить
Трампило , не кажи гоп , поки не перескочиш 😡
Ніхто і не закликав американців в Украіні ,
брати участь у війні !!
показать весь комментарий
21.06.2024 16:38 Ответить
"Я це гарантую, я цього не зроблю"

disno - iz tjurmi ce bude nemožļivo
показать весь комментарий
21.06.2024 16:39 Ответить
він також прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки військ його країни в Україну. Як зазначив Трамп "для Франції це інше, вони більш-менш сусіди, а між нами - океан". НЕ ОКЕАН.А КУЙЛО
показать весь комментарий
21.06.2024 16:40 Ответить
Не океан між ними а лише Беренгова протока, і відстань від московитів до їхньої колишньої території Аляска менше чим 4 км..
показать весь комментарий
21.06.2024 17:05 Ответить
Грається у ізоляціонізм. Ну-ну... Він думає, що його захистить океан.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:41 Ответить
Йому не потрібен захист океану (хоча, це досить важливий чинник) бо у нього, як і у решти громадян США для захисту є потужний ядерний арсенал та добре озброєна, *******, професійна армія. Тому, його країна може спати спокійно (на відміну від дегенератів, які просрали ядерний арсенал, та розікрали і розпродали всю більш-менш боєздатну зброю і тепер на колінах просять дати хоч щось, аби цивільні мали чим воювати, поки всі ті крадії, які розтягували армійське майно сидять на пенсіях з чималими пільгами і не переймаються війною).
показать весь комментарий
21.06.2024 17:21 Ответить
Так і Байден теж не відправляє
показать весь комментарий
21.06.2024 16:42 Ответить
чтоб он сдох,хуйловская собака!
показать весь комментарий
21.06.2024 16:54 Ответить
Явно заграє перед ******, надіючись на його допомогу, як це було на двох попередніх виборах.
показать весь комментарий
21.06.2024 16:54 Ответить
Звичайне трампло
показать весь комментарий
21.06.2024 16:55 Ответить
Ніби то Байден відправить! Немає кого відправляти.....
показать весь комментарий
21.06.2024 17:00 Ответить
Рузвельт на виборах 1940 року казав так само - війська в Європу не відправить.
показать весь комментарий
21.06.2024 17:03 Ответить
і чому змінив наміри? ніколи не цікавились?
показать весь комментарий
21.06.2024 19:58 Ответить
а ви? За Перл-Харбор на Гаваях наприкінці 1941 року не чули?
показать весь комментарий
21.06.2024 22:19 Ответить
та вроде Германия объявила ему войну 11 декабря 41 года....
показать весь комментарий
21.06.2024 23:18 Ответить
А про захоплення москви, гад такий!, навіть не згадаує. Тихараться. Н у от дійсно! Що в Україні робити коли треба мочиту ***** в його лігві?
показать весь комментарий
21.06.2024 17:20 Ответить
Пошли на Аляску
показать весь комментарий
21.06.2024 17:33 Ответить
неужели этого подкаста нет нигде? неужели все заявления Трампа нет в ютубе? а только "как сообщает рога и копыта". живем в начале 20 века, где невозможно проверить и предоставить всем первоисточник? а народ хавает, потом еще льют, а народ еще хавает. тут и фсб подключается в комментах - хейтит потенциального хозяина белого дома.

сидят двое в окопе, один постоянно повторяет
- я умру я умру я умру.
- да какого х, заткнись уже, надоел
- я умру я умру я умру
прилетает снаряд, убивает паникера, а второй думает такой:
- а ну теперь понятно.

если постоянно повторять "Трамп нас сольет", "Трамп хх, Трамп пп", то может так и случится. а фсб будет аплодировать.
показать весь комментарий
21.06.2024 17:55 Ответить
Один в полі не воїн. Америці також, щоб взятися за зброю, навіть в Заливі, необхідні союзники і Європа відповідно побажає удачі. Трамп лукавить. Євреї, які ним керують так не міркують, їм просто треба зберегти московщину.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:09 Ответить
Тупой рыжий баран. Позор Америки.
показать весь комментарий
21.06.2024 18:41 Ответить
Справа не в Трампі, а в (лівих) демократах - якщо населення починає піднімати на щит прості рішення, та ще й із застосуванням сили, то значить влада заварила погану кашу - як на мене, то так воно і є, навіть я від тієї каші хочу йти на капітолій, вони реально достали вже людей по всьому світу.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:05 Ответить
Зюрою і допомогу не затримуй, хоча би!
показать весь комментарий
21.06.2024 22:15 Ответить
 
 