Байден постоянно говорил все неправильно. И одна из вещей, которую он говорил неверно: "Украина будет в НАТО", - Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп убежден, что Россия начала войну из-за заявлений Байдена о будущем Украины в НАТО.
Об этом он сказал в эфире подкаста All In, передает Цензор.НЕТ.
"Я уже 20 лет слышу, что если Украина пойдет в НАТО - это будет реальной проблемой для России. Я слышал это долгое время. Я думаю, что именно поэтому эта война началась. Байден постоянно говорил неправильные вещи, и одна из неправильных вещей - он сказал, что Украина будет в НАТО... Когда я слышал, как он говорит, я думал: этот человек начнет войну", - отметил Трамп.
Бывший американский лидер в очередной раз заявил, что если бы он оставался президентом США, полномасштабная война России против нашей страны не началась бы.
"Четыре года никто даже не говорил, что Россия нападет на Украину. Этого бы никогда не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел (из Белого дома - ред.), они начали выстраиваться у границ.
И я подумал, что Путин, видимо - он хороший переговорщик - я думал, что он делает это с целью переговоров. Тогда неожиданно они напали... Байден говорил противоположное тому, что, я думаю, он должен был говорить. Вещи, которые он говорил и до сих пор говорит - они сумасшедшие", - добавил Трамп.
війна - це активні дії військ з людськими втратами
ядерні ракети - засіб стримування, їх ніхто не застосовує, бо "собі дорожче", там втрати тільки фінансові, "хто наскільки вклався"
напрямую ядерні країни не воюватимуть, бо не нападатимуть на території одна одної, нападатимуть на сфери економічних (Ірак, Лівія) чи іміджевих (Афганістан, Україна) інтересів
США вибудовували систему економічної взаємозалежності, інвестуючи в росію та китай, і чесно кажучи, така система де-ескалації мала сенс
США не врахували тільки одного : і росія, і китай (тай індія) є імперіями, це їхня ідентичність, а всяка імперія створювалась для активних зовнішніх військових дій а не для мирного перекладання грошей з однієї кишені в іншу
я, чесно кажучи, не впевнений що з трьох американців хоч два розуміють такі тонкощі
"Господи! Покарай мене тяжкою хворобою... Покарай мене смертю близьких людей... Але не призведи до життя в епоху перемін!"
Нам випало жить в "епоху перемін"... І що найгірше - нам випало жить в ту епоху, коли на арену повиходили безвідповідальні популісти!
А зараз я впевнений, що фекалій ***** - "трамп", не буде сидіти у в'язниці. Його скоріше за все, відвезуть у психлікарню і там буде до кінця! Адвокатам для цього, навіть і промовляти не треба!
Коли воно дорвалося до влади, казковий д...б, вже 2 роки вбивало Українців!!!
20.01.1989-20.01.1993
Напад росії на Молдову, що закінчився окупацією Придністров'я
02.11.1990-21.07.1992
Дж. Буш молодший - республіканець, Президент США
20.01.2001-20.01.2009
Напад росії на Грузію, що закінчився окупацією Абхазії та Півд. Осетії
01.08.2008-16.08.2008
Трамп - республіканець, Президент США
20.01.2017-20.01.2021
Все окуповане росією залишилось окупованим.
Передав Україні Джавеліни і заборонив застосовувати в зоні АТО/ООС, тобто для повернення окупованих територій.
https://youtu.be/_nBRmzUPWDU Постійно лякає Третьою світовою війною (!!!), https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A закликає до перемовин з #уйлом , заявив що сказав би .
Щоб закінчити війну, Трамп стабільно пропонує: і , , .
Так, Трамп закінчить цю війну - на поточній лінії зіткнення, як він завжди і хотів, про що свідчать посилання вище. Саме тому забороняв застосовувати Джавеліни на окупованій території - щоб американська зброя не використовувалась для звільнення територій.
У 2019 вже втомились від війни - що, знову втомились? То Трамп її швидко закінчить, тільки Україна залишиться без всіх окупованих територій.
Як ти підєр іржавий вже дістав . Україна йому не така , НАТО не таке , все не таке , один ***** у нього - класний хлопець . пц
Згідно ст. 10 статуту НАТО - « до НАТО може вступити будь-яка європейська держава, яка в змозі просувати принципи Договору і здійснювати внесок у підтримання безпеки у Північноатлантичному регіоні» .
Та хоча б війна закінчиться, а що Україна при цьому втратить все окуповане - кому яке діло. Чи не так, падлячі кацапські тролі?
навпаки він робив все щоб цьго не сталося.