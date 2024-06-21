Байден постоянно говорил все неправильно. И одна из вещей, которую он говорил неверно: "Украина будет в НАТО", - Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп убежден, что Россия начала войну из-за заявлений Байдена о будущем Украины в НАТО.

Об этом он сказал в эфире подкаста All In, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже 20 лет слышу, что если Украина пойдет в НАТО - это будет реальной проблемой для России. Я слышал это долгое время. Я думаю, что именно поэтому эта война началась. Байден постоянно говорил неправильные вещи, и одна из неправильных вещей - он сказал, что Украина будет в НАТО... Когда я слышал, как он говорит, я думал: этот человек начнет войну", - отметил Трамп.

Бывший американский лидер в очередной раз заявил, что если бы он оставался президентом США, полномасштабная война России против нашей страны не началась бы.

"Четыре года никто даже не говорил, что Россия нападет на Украину. Этого бы никогда не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел (из Белого дома - ред.), они начали выстраиваться у границ.

И я подумал, что Путин, видимо - он хороший переговорщик - я думал, что он делает это с целью переговоров. Тогда неожиданно они напали... Байден говорил противоположное тому, что, я думаю, он должен был говорить. Вещи, которые он говорил и до сих пор говорит - они сумасшедшие", - добавил Трамп.

