Байден постійно говорив усе неправильно. І одна з речей, які він казав неправильно: "Україна буде в НАТО", - Трамп
Експрезидент США Дональд Трамп переконаний, що Росія розпочала війну через заяви Байдена про майбутнє України в НАТО.
Про це він сказав в ефірі подкасту All In, передає Цензор.НЕТ.
"Я вже 20 років чую, що якщо Україна піде до НАТО – це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна розпочалася. Байден постійно говорив неправильні речі, і одна із неправильних речей – він сказав, що Україна буде в НАТО… Коли я чув, як він говорить, я думав: ця людина почне війну", - зазначив Трамп.
Колишній американський лідер вкотре заявив, що якби він залишався президентом США, повномасштабна війна Росії проти нашої країни не розпочалась би.
"Чотири роки ніхто навіть не говорив, що Росія нападе на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралась нападати на Україну. Як тільки я пішов (з Білого дому, - ред.), вони почали шикуватись біля кордонів.
І я подумав, що Путін, мабуть – він хороший переговірник – я думав, що він робить це з метою переговорів. Тоді зненацька вони напали… Байден говорив протилежне до того, що, я думаю, він мав казати. Речі, які він говорив і досі говорить, – вони божевільні", – додав Трамп.
війна - це активні дії військ з людськими втратами
ядерні ракети - засіб стримування, їх ніхто не застосовує, бо "собі дорожче", там втрати тільки фінансові, "хто наскільки вклався"
напрямую ядерні країни не воюватимуть, бо не нападатимуть на території одна одної, нападатимуть на сфери економічних (Ірак, Лівія) чи іміджевих (Афганістан, Україна) інтересів
США вибудовували систему економічної взаємозалежності, інвестуючи в росію та китай, і чесно кажучи, така система де-ескалації мала сенс
США не врахували тільки одного : і росія, і китай (тай індія) є імперіями, це їхня ідентичність, а всяка імперія створювалась для активних зовнішніх військових дій а не для мирного перекладання грошей з однієї кишені в іншу
я, чесно кажучи, не впевнений що з трьох американців хоч два розуміють такі тонкощі
"Господи! Покарай мене тяжкою хворобою... Покарай мене смертю близьких людей... Але не призведи до життя в епоху перемін!"
Нам випало жить в "епоху перемін"... І що найгірше - нам випало жить в ту епоху, коли на арену повиходили безвідповідальні популісти!
А зараз я впевнений, що фекалій ***** - "трамп", не буде сидіти у в'язниці. Його скоріше за все, відвезуть у психлікарню і там буде до кінця! Адвокатам для цього, навіть і промовляти не треба!
Коли воно дорвалося до влади, казковий д...б, вже 2 роки вбивало Українців!!!
20.01.1989-20.01.1993
Напад росії на Молдову, що закінчився окупацією Придністров'я
02.11.1990-21.07.1992
Дж. Буш молодший - республіканець, Президент США
20.01.2001-20.01.2009
Напад росії на Грузію, що закінчився окупацією Абхазії та Півд. Осетії
01.08.2008-16.08.2008
Трамп - республіканець, Президент США
20.01.2017-20.01.2021
Все окуповане росією залишилось окупованим.
Передав Україні Джавеліни і заборонив застосовувати в зоні АТО/ООС, тобто для повернення окупованих територій.
https://youtu.be/_nBRmzUPWDU Постійно лякає Третьою світовою війною (!!!), https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A закликає до перемовин з #уйлом , заявив що сказав би .
Щоб закінчити війну, Трамп стабільно пропонує: і , , .
Так, Трамп закінчить цю війну - на поточній лінії зіткнення, як він завжди і хотів, про що свідчать посилання вище. Саме тому забороняв застосовувати Джавеліни на окупованій території - щоб американська зброя не використовувалась для звільнення територій.
У 2019 вже втомились від війни - що, знову втомились? То Трамп її швидко закінчить, тільки Україна залишиться без всіх окупованих територій.
Як ти підєр іржавий вже дістав . Україна йому не така , НАТО не таке , все не таке , один ***** у нього - класний хлопець . пц
Згідно ст. 10 статуту НАТО - « до НАТО може вступити будь-яка європейська держава, яка в змозі просувати принципи Договору і здійснювати внесок у підтримання безпеки у Північноатлантичному регіоні» .
Та хоча б війна закінчиться, а що Україна при цьому втратить все окуповане - кому яке діло. Чи не так, падлячі кацапські тролі?
навпаки він робив все щоб цьго не сталося.