Байден постійно говорив усе неправильно. І одна з речей, які він казав неправильно: "Україна буде в НАТО", - Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп переконаний, що Росія розпочала війну через заяви Байдена про майбутнє України в НАТО.

Про це він сказав в ефірі подкасту All In, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже 20 років чую, що якщо Україна піде до НАТО – це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна розпочалася. Байден постійно говорив неправильні речі, і одна із неправильних речей – він сказав, що Україна буде в НАТО… Коли я чув, як він говорить, я думав: ця людина почне війну", - зазначив Трамп.

Колишній американський лідер вкотре заявив, що якби він залишався президентом США, повномасштабна війна Росії проти нашої країни не розпочалась би.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що припинить допомогу Україні одразу після обрання, "ще до того, як зайде у Білий дім"

"Чотири роки ніхто навіть не говорив, що Росія нападе на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралась нападати на Україну. Як тільки я пішов (з Білого дому, - ред.), вони почали шикуватись біля кордонів.

І я подумав, що Путін, мабуть – він хороший переговірник – я думав, що він робить це з метою переговорів. Тоді зненацька вони напали… Байден говорив протилежне до того, що, я думаю, він мав казати. Речі, які він говорив і досі говорить, – вони божевільні", – додав Трамп.

Також читайте: Зеленський про заяви Трампа щодо завершення війни: "Невже він хоче бути президентом-лузером?"