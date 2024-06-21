УКР
Новини
Байден постійно говорив усе неправильно. І одна з речей, які він казав неправильно: "Україна буде в НАТО", - Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп переконаний, що Росія розпочала війну через заяви Байдена про майбутнє України в НАТО.

Про це він сказав в ефірі подкасту All In, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже 20 років чую, що якщо Україна піде до НАТО – це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна розпочалася. Байден постійно говорив неправильні речі, і одна із неправильних речей – він сказав, що Україна буде в НАТО… Коли я чув, як він говорить, я думав: ця людина почне війну", - зазначив Трамп.

Колишній американський лідер вкотре заявив, що якби він залишався президентом США, повномасштабна війна Росії проти нашої країни не розпочалась би.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що припинить допомогу Україні одразу після обрання, "ще до того, як зайде у Білий дім"

"Чотири роки ніхто навіть не говорив, що Росія нападе на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралась нападати на Україну. Як тільки я пішов (з Білого дому, - ред.), вони почали шикуватись біля кордонів.

І я подумав, що Путін, мабуть – він хороший переговірник – я думав, що він робить це з метою переговорів. Тоді зненацька вони напали… Байден говорив протилежне до того, що, я думаю, він мав казати. Речі, які він говорив і досі говорить, – вони божевільні", – додав Трамп.

Також читайте: Зеленський про заяви Трампа щодо завершення війни: "Невже він хоче бути президентом-лузером?"

Байден Джо (2897) НАТО (6719) росія (67259) Трамп Дональд (6949)
+26
Тобто ***@ло для Трампа нормальний пацан
21.06.2024 15:08 Відповісти
+26
Тепер я впевнився що Трамп або дурень, або реально ***********.
Спитайте у нього а Фінляндія чому у НАТО й війни немає там..... брехло чубате!!!
21.06.2024 15:17 Відповісти
+24
Дати владу таким як трамп, зільонський і путін...і вони знищуть і просеруть все на світі!
21.06.2024 15:09 Відповісти
ви самі собі суперечите

війна - це активні дії військ з людськими втратами

ядерні ракети - засіб стримування, їх ніхто не застосовує, бо "собі дорожче", там втрати тільки фінансові, "хто наскільки вклався"
21.06.2024 18:18 Відповісти
Ну так не будуть воювати великі ядерні країни між собою.Є договори.Якщо почнуться бойові дії наприклад між США і китайцями,з потопленнями кораблів і руйнуванням міст,то ядерна зброя буде застосована.Хтось все одно перший застосує.І одразу буде відповідь.
21.06.2024 18:24 Відповісти
війни вже йдуть і йтимуть - але гібридні

напрямую ядерні країни не воюватимуть, бо не нападатимуть на території одна одної, нападатимуть на сфери економічних (Ірак, Лівія) чи іміджевих (Афганістан, Україна) інтересів
21.06.2024 18:44 Відповісти
Так вже давно так.У В'єтнамі також прямо з совками не воювали.
21.06.2024 18:46 Відповісти
згодний

США вибудовували систему економічної взаємозалежності, інвестуючи в росію та китай, і чесно кажучи, така система де-ескалації мала сенс

США не врахували тільки одного : і росія, і китай (тай індія) є імперіями, це їхня ідентичність, а всяка імперія створювалась для активних зовнішніх військових дій а не для мирного перекладання грошей з однієї кишені в іншу

я, чесно кажучи, не впевнений що з трьох американців хоч два розуміють такі тонкощі
21.06.2024 18:53 Відповісти
Брехати, що Америка буде грейт егейн теж негарно. Америка буде рядовою країною як латиноамериканські.
21.06.2024 15:58 Відповісти
Америка уже великая чем все остальные страны вместе взятые. Это отдельная планета.
21.06.2024 16:57 Відповісти
США не буде ніколи вже рядовою країною.Ніколи.Там всі капітали і військові технології найкращі.
21.06.2024 18:25 Відповісти
Які капітали? Надуті бульбашки капіталізації напередодні заміни долара цифровою валютою. Чого варті військові технології, якщо всередині гедоністи і толерасти, яким нема за що гинути.
21.06.2024 22:15 Відповісти
Всі багатії де знаходяться? Всі топові корпорації де? Найкраща зброя де? Найпотужніший впк в кого?Так США не буде за когось вмирати вже.А військові технології вирішують.де буде США.
21.06.2024 23:23 Відповісти
І що з цим буде коли зникне глобальний обіг долара? Чорна діра споживацьких звичок.
22.06.2024 15:20 Відповісти
Він не зникне.Крипотовалюту контролює не Китай.Її придумали в США.А за долар і совки казали.
24.06.2024 10:33 Відповісти
Криптовалюту контролює не Китай і не США. А халдеї протоіудейського культу. Вони скасують привілеї долара, коли вирахують час.
24.06.2024 14:24 Відповісти
Ні.Більшість євреїв капітали в США тримають і криптовалюту в США і придумали.
24.06.2024 17:38 Відповісти
Так війна почалась в 2014, коли Україна була нейтральною країною, а більшість населення було проти вступу в НАТО.

21.06.2024 16:01 Відповісти
Війна почалась в 2014 році з окупації та подальшої анексії Криму. Тебе, довбойоба, тоді не було в Білому Домі.
21.06.2024 16:07 Відповісти
Хтось із розумних китайців давнини сказав:
"Господи! Покарай мене тяжкою хворобою... Покарай мене смертю близьких людей... Але не призведи до життя в епоху перемін!"
Нам випало жить в "епоху перемін"... І що найгірше - нам випало жить в ту епоху, коли на арену повиходили безвідповідальні популісти!
21.06.2024 16:07 Відповісти
Так...
А зараз я впевнений, що фекалій ***** - "трамп", не буде сидіти у в'язниці. Його скоріше за все, відвезуть у психлікарню і там буде до кінця! Адвокатам для цього, навіть і промовляти не треба!
Коли воно дорвалося до влади, казковий д...б, вже 2 роки вбивало Українців!!!
21.06.2024 16:11 Відповісти
Давайте, прибиральникі гівна, працюйте!
21.06.2024 16:17 Відповісти
передвиборча балаканина. При владі він скаже, що Україна буде в НАТО
21.06.2024 16:25 Відповісти
Трампакс мразота, підстилка московська.
21.06.2024 16:42 Відповісти
Дж. Буш старший - республіканець, Президент США
20.01.1989-20.01.1993
Напад росії на Молдову, що закінчився окупацією Придністров'я
02.11.1990-21.07.1992

Дж. Буш молодший - республіканець, Президент США
20.01.2001-20.01.2009
Напад росії на Грузію, що закінчився окупацією Абхазії та Півд. Осетії
01.08.2008-16.08.2008

Трамп - республіканець, Президент США
20.01.2017-20.01.2021
Все окуповане росією залишилось окупованим.
Передав Україні Джавеліни і заборонив застосовувати в зоні АТО/ООС, тобто для повернення окупованих територій.
https://youtu.be/_nBRmzUPWDU Постійно лякає Третьою світовою війною (!!!), https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A закликає до перемовин з #уйлом , заявив що сказав би .
Щоб закінчити війну, Трамп стабільно пропонує: і , , .
Так, Трамп закінчить цю війну - на поточній лінії зіткнення, як він завжди і хотів, про що свідчать посилання вище. Саме тому забороняв застосовувати Джавеліни на окупованій території - щоб американська зброя не використовувалась для звільнення територій.
У 2019 вже втомились від війни - що, знову втомились? То Трамп її швидко закінчить, тільки Україна залишиться без всіх окупованих територій.
21.06.2024 16:48 Відповісти
Трамп як завжди - верзе х..ню . Хіба НАТО це - закритий клуб ? Де в статуті НАТО записано - кому можна , а кому ні вступати в альянс ?? Шо значить - тому можна , а цьому ніззя ??
Як ти підєр іржавий вже дістав . Україна йому не така , НАТО не таке , все не таке , один ***** у нього - класний хлопець . пц

Згідно ст. 10 статуту НАТО - « до НАТО може вступити будь-яка європейська держава, яка в змозі просувати принципи Договору і здійснювати внесок у підтримання безпеки у Північноатлантичному регіоні» .
21.06.2024 17:03 Відповісти
Раптом хтось був у сплячці і не пам'ятає про умови передачі Трампом Джавелінів Україні, спеціально для вас всюди таскаю при собі посилання: https://www.businessinsider.com/republicans-leaving-out-key-detail-trump-javelin-sale-to-ukraine-2019-11 перше https://www.washingtonpost.com/world/europe/us-military-aid-bolsters-ukraines-front-lines-but-the-trump-drama-makes-kyiv-nervous/2019/11/19/79ece332-070e-11ea-9118-25d6bd37dfb1_story.html друге https://foreignpolicy.com/2019/10/03/far-from-the-front-lines-javelin-missiles-go-unused-in-ukraine/ третє https://foreignpolicy.com/2019/11/15/trump-resisted-ukraine-sale-javelin-antitank-missile/ четверте https://www.politico.com/news/2021/04/12/ukraine-us-missile-weapons-russia-480985 п'яте https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/27/ukraine-us-arms-supply/ шосте .
Та хоча б війна закінчиться, а що Україна при цьому втратить все окуповане - кому яке діло. Чи не так, падлячі кацапські тролі?
21.06.2024 17:07 Відповісти
« При трампі» це не означае що це було зроблено особисто їм.

навпаки він робив все щоб цьго не сталося.
21.06.2024 19:08 Відповісти
Нам нормальну владу, (господаря) щоб зробити зброю, і то нато нам нах не потрібне, країна ми багата, долбайоби просто керують, а може і не долбайоби, бо керують?
21.06.2024 19:42 Відповісти
перщ за все долбойоби заповнюють бюлетені і голосують
21.06.2024 22:14 Відповісти
Дебіли при владі у США=війни у всьому світі
22.06.2024 13:45 Відповісти
