Зеленський про заяви Трампа щодо завершення війни: "Невже він хоче бути президентом-лузером?"

Наміри кандидата в президенти США Дональда Трампа закінчити війну в Україні шляхом поступок можуть бути небезпечними не лише для Києва, але й для позиції Америки у світі. Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні й піде у далі, якщо переможе.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, ймовірна домовленість Трампа з російським диктатором Володимир Путіним не зупинить очільника Кремля.

"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Уявімо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. Уявімо. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США?", - зазначив Зеленський.

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Глава держави зауважив, що у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким, зокрема йдеться про про інституційність США.

"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна", - додав президент України.

Заяви Трампа про Україну

Зазначимо, що колишній президент США Дональд Трамп виступав проти збільшення допомоги Україні. На його думку, допомогу потрібно надавати у вигляді позики, а не "подарунку".

Крім того, він неодноразово заявляв, що нібито зможе завершити війну в Україні за декілька днів прямим контактом з Путіним.

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