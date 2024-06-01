Зеленський про заяви Трампа щодо завершення війни: "Невже він хоче бути президентом-лузером?"
Наміри кандидата в президенти США Дональда Трампа закінчити війну в Україні шляхом поступок можуть бути небезпечними не лише для Києва, але й для позиції Америки у світі. Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні й піде у далі, якщо переможе.
Про це Зеленський сказав у інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, ймовірна домовленість Трампа з російським диктатором Володимир Путіним не зупинить очільника Кремля.
"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Уявімо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. Уявімо. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США?", - зазначив Зеленський.
Глава держави зауважив, що у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким, зокрема йдеться про про інституційність США.
"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна", - додав президент України.
Заяви Трампа про Україну
Зазначимо, що колишній президент США Дональд Трамп виступав проти збільшення допомоги Україні. На його думку, допомогу потрібно надавати у вигляді позики, а не "подарунку".
Крім того, він неодноразово заявляв, що нібито зможе завершити війну в Україні за декілька днів прямим контактом з Путіним.
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Трамп-це шоу для лохторату ..він може і голий вийти-але це для американців шоу.
янєтряпка, янєлох
я найвєлічнішій бох
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Такер йому відповів: «України не буде через 50 років. Ми зрадили їх так, як жодна інша країна».
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На скільки треба бути ображеним по життю, закомплексованим гівном, з манію величі. Щоб нести таку ахінею......
Чювака не вганяє, що в порівнянні з Трампом він пусте місце.
І випадку становленням президентом США. Просто "по приколу" накласти санкції на вовочку і ко. Що їм доведеться просто забути про свою власність в Європі
що буде читати більше однієї строки..
Тож він почув від ЗЕ
що той його образив..тож за базар треба відповідати..далі дивимось
95 квартал по-трамповськи
А чому б ні. І ішак - яскравий цьому приклад.