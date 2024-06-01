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Зеленський про заяви Трампа щодо завершення війни: "Невже він хоче бути президентом-лузером?"

Зеленський про Трампа

Наміри кандидата в президенти США Дональда Трампа закінчити війну в Україні шляхом поступок можуть бути небезпечними не лише для Києва, але й для позиції Америки у світі. Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні й піде у далі, якщо переможе.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, ймовірна домовленість Трампа з російським диктатором Володимир Путіним не зупинить очільника Кремля.

"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Уявімо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. Уявімо. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США?", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що розбомбив би Москву, якби війна почалася за його президентства, - The Washington Post

Глава держави зауважив, що у разі перемоги Путіна президент США виглядатиме слабким, зокрема йдеться про про інституційність США.

"І тоді Путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий великий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитарні лідери інших країн. І ось вам і припинення вогню і початок того, про що всі бояться говорити. Це третя світова війна", - додав президент України.

Заяви Трампа про Україну

Зазначимо, що колишній президент США Дональд Трамп виступав проти збільшення допомоги Україні. На його думку, допомогу потрібно надавати у вигляді позики, а не "подарунку".

Крім того, він неодноразово заявляв, що нібито зможе завершити війну в Україні за декілька днів прямим контактом з Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп знову пообіцяв "швидко" завершити війну Росії проти України: "Я добре їх знаю"

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Трамп Дональд (5619)


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Топ коментарі
+47
Це в першу чергу до тебе Зеля стосується.
Це ти перший лузер в світі.
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01.06.2024 15:18
+28
Безмозглый зе-клоун, профукавший в пользу гэбни всё и вся - чего-то там вякает о лузерстве.
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01.06.2024 15:23
+22
Лох,паяц и тряпка поучает как жить...
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01.06.2024 15:24
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Трамп грає у свою гру.. Не нам пхатись туди,тим більше ми не можемо вплинути.
Трамп-це шоу для лохторату ..він може і голий вийти-але це для американців шоу.
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01.06.2024 16:00 Відповісти
Головне що він відстоює мої інтереси тож нехай хоч голим виходить
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01.06.2024 17:52 Відповісти
А ведь Манжосов из 95 кагала перед выборами предупреждал насчет кокса, правда, его быстро заставили замолчать...
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01.06.2024 16:55 Відповісти
Хто б казав
янєтряпка, янєлох
я найвєлічнішій бох
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01.06.2024 16:02 Відповісти
Зелений безпринципний ******* на ходу перефарбовується. Ще кілька днів тому хамив Байдену, а після вироку Трампу знов починає голоблі шапіто розвертати.
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01.06.2024 16:02 Відповісти
***** ти иого обзиваєш? - ти не в тому положені
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01.06.2024 16:10 Відповісти
Знову обдовбаний!
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01.06.2024 16:11 Відповісти
Трамп ?
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01.06.2024 16:26 Відповісти
а хіба є принципова різниця між обома паяцами?
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01.06.2024 17:20 Відповісти
Таким народився.
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01.06.2024 21:13 Відповісти
а контакт с путиным будет через очко
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01.06.2024 16:24 Відповісти
Зеленесраке чмо..ти хто таке оговорювати кандидатів у прези США...зникни нечисть
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01.06.2024 16:31 Відповісти
Хто би говорив...
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01.06.2024 16:33 Відповісти
Зеленський не бикує, не помиляється і він не дурень, як дехто помилково вважає. Зеленський просто продовжує добре та креативно виконувати свою міссію - саботувати та шкодити, де лише це можливо, спротиву та обороноздатності української держави, дискредитувати її на зовнішньополітичному напрямку, сварити нас з нашими стратегічними партнерами. У січні 2021 року, одразу після президентської інавгурації Байдена, в Україні на Байдена була зведена карна справа. Тоді 5 колона сподівалась посварити Україну зі США напередодні широкомасштабного вторгнення. Посварити не вийшло, хоча, можливо на швидкість прийняття рішень адміністрацією Байдена це й впливало особливо в перші місяці після "шашличков" 24.02.22. Тепер дубль два, тільки ми вже бачимо спробу спрацювати на випередження і про всяк випадок посварити Україну з можливим президентом США Трампом. Так, завдання стоїть саме образити та розсварити на особистому рівні (так надійніше) і саме тому вибирається нарочито хамська образлива риторика. Це не помилка, це свідома робота на підрив майбутніх відносин особисто з можливим президентом США. І робить це свідомо не хто інший, як Зеленський, особисто. Насправді це злочин і він нічим не відрізняється від злочину під час "вагнергейту", де також особисто Зеленський зірвав спецоперацію українських спецслужб, яку готували роками разом з розвідками декількох країн НАТО (так пачєму ми досіхпор нє в НАТО, Вован???)... Кремлівському ***** навіть не доводиться напружуватися, бо Владімірссанич сам чудово та креативно справляється...
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01.06.2024 16:39 Відповісти
Зеленский о заявлениях Трампа о завершении войны: "Неужели он хочет быть президентом-лузером?" Источник:
====================
ВИКЛИКАЙТЕ ЛІКАРІВ ПИСЬМЕННИКІВ!
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01.06.2024 16:53 Відповісти
ФСБ аплодує!"
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01.06.2024 17:01 Відповісти
❗️Мені здається, що іноземні інвестори хочуть після закінчення війни в Україні захопити її сільськогосподарські угіддя, де б працювали мігранти, адже українці «стерті з лиця землі», - син Трампа в інтерв'ю Такеру Карлсону

Такер йому відповів: «України не буде через 50 років. Ми зрадили їх так, як жодна інша країна».
•••
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01.06.2024 17:37 Відповісти
Боже
На скільки треба бути ображеним по життю, закомплексованим гівном, з манію величі. Щоб нести таку ахінею......
Чювака не вганяє, що в порівнянні з Трампом він пусте місце.
І випадку становленням президентом США. Просто "по приколу" накласти санкції на вовочку і ко. Що їм доведеться просто забути про свою власність в Європі
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01.06.2024 17:42 Відповісти
Давай. Головне, не стримуйся у виразах, придурок!
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01.06.2024 17:58 Відповісти
насправді це гарнтий тейк від зеленського чи не вперше.
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01.06.2024 18:06 Відповісти
Так, Вофка. Це почесне звання має належати тільки тобі.
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01.06.2024 18:10 Відповісти
Недолуга істота яка ганьбить нашу країну
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01.06.2024 18:12 Відповісти
Дебіл хоче свої прорахунки у зовнішній політиці, у намаганнях керувати армією як трупою акторів пояснити не стачею зброї. А НАСТУП 2022 року був зі зброєю партнерів ? Справа не в зброї, і це всі українці повинні усвідоміти ЗАРАЗ і НАЗАВЖДИ. зелеНСКИЙ - ось головна причина початку війни, і зриву визвилення України у кінці 2022 р та на початку 2023 р. Якщо винний, то треба не тільки вибачатись, а й покидати посаду. НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ ! У зеленСКОГО. У лузера. Надії жодної ! І це треба йому вбивати у його тупу пику. Кожному українцю. ЗАБИРАЙСЯ ГЕТЬ, банкрут !
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01.06.2024 18:41 Відповісти
чи повний дегенерат чи агент фсб
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01.06.2024 18:43 Відповісти
Трамп не та людина
що буде читати більше однієї строки..
Тож він почув від ЗЕ
що той його образив..тож за базар треба відповідати..далі дивимось
95 квартал по-трамповськи
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01.06.2024 19:42 Відповісти
У світі є тіки один президент лузер і це янелох🤢
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01.06.2024 20:35 Відповісти
"Невже він хоче бути президентом-лузером?" Джерело:
А чому б ні. І ішак - яскравий цьому приклад.
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01.06.2024 20:47 Відповісти
Дуже не розважливо з нашого боку висловлюватися на адресу можливого майбутнього президента Штатів.
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01.06.2024 21:33 Відповісти
Нажаль, він в цьосу місці правий. Трамп цілком може знищити Україну, якщо припиниться вся американська допомога...
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21.06.2024 15:11 Відповісти
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