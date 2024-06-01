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Зеленский (19011) Трамп (3972)

Зеленский о заявлениях Трампа о завершении войны: "Неужели он хочет быть президентом-лузером?"

Зеленський про Трампа

Намерения кандидата в президенты США Дональда Трампа закончить войну в Украине путем уступок могут быть опасными не только для Киева, но и для позиции Америки в мире. Российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и пойдет дальше, если победит.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, вероятная договоренность Трампа с российским диктатором Владимир Путиным не остановит главу Кремля.

"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать. Представим. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. Так кем для всего мира будет этот президент США?" - отметил Зеленский.

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Глава государства отметил, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым, в частности, речь идет об институциональности США.

"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США - уже не такой большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. И вот вам и прекращение огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это третья мировая война", - добавил президент Украины.

Заявления Трампа об Украине

Отметим, что бывший президент США Дональд Трамп выступал против увеличения помощи Украине. По его мнению, помощь нужно предоставлять в виде займа, а не "подарка".

Кроме того, он неоднократно заявлял, что якобы сможет завершить войну в Украине за несколько дней прямым контактом с Путиным.

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Топ комментарии
+47
Це в першу чергу до тебе Зеля стосується.
Це ти перший лузер в світі.
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01.06.2024 15:18
+28
Безмозглый зе-клоун, профукавший в пользу гэбни всё и вся - чего-то там вякает о лузерстве.
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01.06.2024 15:23
+22
Лох,паяц и тряпка поучает как жить...
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01.06.2024 15:24
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Трамп грає у свою гру.. Не нам пхатись туди,тим більше ми не можемо вплинути.
Трамп-це шоу для лохторату ..він може і голий вийти-але це для американців шоу.
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01.06.2024 16:00 Ответить
Головне що він відстоює мої інтереси тож нехай хоч голим виходить
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01.06.2024 17:52 Ответить
А ведь Манжосов из 95 кагала перед выборами предупреждал насчет кокса, правда, его быстро заставили замолчать...
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01.06.2024 16:55 Ответить
Хто б казав
янєтряпка, янєлох
я найвєлічнішій бох
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01.06.2024 16:02 Ответить
Зелений безпринципний ******* на ходу перефарбовується. Ще кілька днів тому хамив Байдену, а після вироку Трампу знов починає голоблі шапіто розвертати.
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01.06.2024 16:02 Ответить
***** ти иого обзиваєш? - ти не в тому положені
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01.06.2024 16:10 Ответить
Знову обдовбаний!
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01.06.2024 16:11 Ответить
Трамп ?
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01.06.2024 16:26 Ответить
а хіба є принципова різниця між обома паяцами?
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01.06.2024 17:20 Ответить
Таким народився.
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01.06.2024 21:13 Ответить
а контакт с путиным будет через очко
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01.06.2024 16:24 Ответить
Зеленесраке чмо..ти хто таке оговорювати кандидатів у прези США...зникни нечисть
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01.06.2024 16:31 Ответить
Хто би говорив...
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01.06.2024 16:33 Ответить
Зеленський не бикує, не помиляється і він не дурень, як дехто помилково вважає. Зеленський просто продовжує добре та креативно виконувати свою міссію - саботувати та шкодити, де лише це можливо, спротиву та обороноздатності української держави, дискредитувати її на зовнішньополітичному напрямку, сварити нас з нашими стратегічними партнерами. У січні 2021 року, одразу після президентської інавгурації Байдена, в Україні на Байдена була зведена карна справа. Тоді 5 колона сподівалась посварити Україну зі США напередодні широкомасштабного вторгнення. Посварити не вийшло, хоча, можливо на швидкість прийняття рішень адміністрацією Байдена це й впливало особливо в перші місяці після "шашличков" 24.02.22. Тепер дубль два, тільки ми вже бачимо спробу спрацювати на випередження і про всяк випадок посварити Україну з можливим президентом США Трампом. Так, завдання стоїть саме образити та розсварити на особистому рівні (так надійніше) і саме тому вибирається нарочито хамська образлива риторика. Це не помилка, це свідома робота на підрив майбутніх відносин особисто з можливим президентом США. І робить це свідомо не хто інший, як Зеленський, особисто. Насправді це злочин і він нічим не відрізняється від злочину під час "вагнергейту", де також особисто Зеленський зірвав спецоперацію українських спецслужб, яку готували роками разом з розвідками декількох країн НАТО (так пачєму ми досіхпор нє в НАТО, Вован???)... Кремлівському ***** навіть не доводиться напружуватися, бо Владімірссанич сам чудово та креативно справляється...
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01.06.2024 16:39 Ответить
Зеленский о заявлениях Трампа о завершении войны: "Неужели он хочет быть президентом-лузером?" Источник:
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ВИКЛИКАЙТЕ ЛІКАРІВ ПИСЬМЕННИКІВ!
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01.06.2024 16:53 Ответить
ФСБ аплодує!"
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01.06.2024 17:01 Ответить
❗️Мені здається, що іноземні інвестори хочуть після закінчення війни в Україні захопити її сільськогосподарські угіддя, де б працювали мігранти, адже українці «стерті з лиця землі», - син Трампа в інтерв'ю Такеру Карлсону

Такер йому відповів: «України не буде через 50 років. Ми зрадили їх так, як жодна інша країна».
•••
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01.06.2024 17:37 Ответить
Боже
На скільки треба бути ображеним по життю, закомплексованим гівном, з манію величі. Щоб нести таку ахінею......
Чювака не вганяє, що в порівнянні з Трампом він пусте місце.
І випадку становленням президентом США. Просто "по приколу" накласти санкції на вовочку і ко. Що їм доведеться просто забути про свою власність в Європі
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01.06.2024 17:42 Ответить
Давай. Головне, не стримуйся у виразах, придурок!
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01.06.2024 17:58 Ответить
насправді це гарнтий тейк від зеленського чи не вперше.
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01.06.2024 18:06 Ответить
Так, Вофка. Це почесне звання має належати тільки тобі.
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01.06.2024 18:10 Ответить
Недолуга істота яка ганьбить нашу країну
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01.06.2024 18:12 Ответить
Дебіл хоче свої прорахунки у зовнішній політиці, у намаганнях керувати армією як трупою акторів пояснити не стачею зброї. А НАСТУП 2022 року був зі зброєю партнерів ? Справа не в зброї, і це всі українці повинні усвідоміти ЗАРАЗ і НАЗАВЖДИ. зелеНСКИЙ - ось головна причина початку війни, і зриву визвилення України у кінці 2022 р та на початку 2023 р. Якщо винний, то треба не тільки вибачатись, а й покидати посаду. НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ ! У зеленСКОГО. У лузера. Надії жодної ! І це треба йому вбивати у його тупу пику. Кожному українцю. ЗАБИРАЙСЯ ГЕТЬ, банкрут !
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01.06.2024 18:41 Ответить
чи повний дегенерат чи агент фсб
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01.06.2024 18:43 Ответить
Трамп не та людина
що буде читати більше однієї строки..
Тож він почув від ЗЕ
що той його образив..тож за базар треба відповідати..далі дивимось
95 квартал по-трамповськи
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01.06.2024 19:42 Ответить
У світі є тіки один президент лузер і це янелох🤢
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01.06.2024 20:35 Ответить
"Невже він хоче бути президентом-лузером?" Джерело:
А чому б ні. І ішак - яскравий цьому приклад.
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01.06.2024 20:47 Ответить
Дуже не розважливо з нашого боку висловлюватися на адресу можливого майбутнього президента Штатів.
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01.06.2024 21:33 Ответить
Нажаль, він в цьосу місці правий. Трамп цілком може знищити Україну, якщо припиниться вся американська допомога...
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21.06.2024 15:11 Ответить
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