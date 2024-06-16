Трамп заявил, что остановит помощь Украине сразу после избрания, "еще до того, как войдет в Белый дом"

Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал американскую помощь Украине, и заявил, что в случае победы сразу "решит вопрос" с этим.

Об этом Трамп сказал в речи на предвыборном мероприятии в Детройте, организованном инициативой Turning Point USA, фрагменты которой опубликовали пользователи соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, запросы на помощь Украине "никогда не останавливаются".

"Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.

И добавил, что ему "нравится Зеленский" за то, как он поступил в ходе скандала, повлекшего первую попытку импичмента Трампа, и после снова повторил первичный тезис.

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"Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет, что ему надо еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим", - заявил бывший президент США.

Стоит заметить, что последний раз Владимир Зеленский ездил в Соединенные Штаты в декабре 2023 года. А последний пока пакет о финансировании Украины на 61 миллиард долларов президент США Джо Байден подписал 24 апреля 2024 года.

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