Трамп заявил, что остановит помощь Украине сразу после избрания, "еще до того, как войдет в Белый дом"
Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал американскую помощь Украине, и заявил, что в случае победы сразу "решит вопрос" с этим.
Об этом Трамп сказал в речи на предвыборном мероприятии в Детройте, организованном инициативой Turning Point USA, фрагменты которой опубликовали пользователи соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, запросы на помощь Украине "никогда не останавливаются".
"Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.
И добавил, что ему "нравится Зеленский" за то, как он поступил в ходе скандала, повлекшего первую попытку импичмента Трампа, и после снова повторил первичный тезис.
"Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет, что ему надо еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим", - заявил бывший президент США.
Стоит заметить, что последний раз Владимир Зеленский ездил в Соединенные Штаты в декабре 2023 года. А последний пока пакет о финансировании Украины на 61 миллиард долларов президент США Джо Байден подписал 24 апреля 2024 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому темпів виробництва зброї і передачі її Україні ніхто вже знижувати не буде.
А Трамп нехай собі як знає, божеволіє, конає - нам своє робить.
Вибори през... в штатах нічим не відрізняються від України багато говорять до виборів і мало роблять із сказаного після
На щастя, їм тут вже мало хто вірить.
За 1.5місяці скористався тільки 1.9млрд, з яких 1млрд, ще з залишку 2023 року.
Припустимо, Трамп президент в січні 2025, тому Байден має 6 місяців, щоб передати залишок 59млрд Україні.
Чому не передає?
Чи встигне передати?
от недавно аж цілий авіаносець америкоси гнали під Флориду, щоб москалів відігнати! правда про це ніхто ніде не писав, бо це трохи не вписується в америкоську пропаганду....
Невже "Вашингтон за трі дня"???!!!🤣🤣🤣
Він припускав, що Україні заради миру можливо доведеться погодитись зі втратою частини територій. «Я думаю, що вони мають право залишити собі переважну частину того, що заслужили, і я думаю, що Росія на це погодилася б».
Нажаль у трампа є великі шанси стати президентом,чи зможе він знову скасувати підтримку України виходячи із більшості,що сенаторів,що конгресменів,що хочуть надалі допомагати, більше того допомогти радикально більше,не думаю,що 20-30конгременів трампістів будуть танцювати всю америку знову своїми недолугими діями та словами.
"взагалі жодного патрона від США протягом 7місяців , нажаль через трампістських виродків це також правда" - закон знаходився в Сенаті до середини лютого 2024 року, де демократична більшість.
"чи зможе він знову скасувати підтримку України" - а коли він вже скасовував будучи президентом?
кожен президент, може надавати або не надавати допомогу в межах виділених коштів на свій розсуд,
наприклад: втрачені 1.6млрд в 2022 році, "не комфортно" передати 4.2млрд в 2023, не виконувати лендліз
так легко можно в итоге доиграться. на заправке нужно постоянно зажигать спички и проверять, рванет или не рванет?
Напоминаю всем руZZкоязычным, что при Трампе ни один квадратный миллиметр оккупированной кацапами территории не вернулся законным владельцам - ни Грузии, ни Украине, а переданные Джавелины Трамп запретил использовать на оккупированных землях, чтобы не дай Бог Украина ничего не деоккупировала американским оружием. Но руZZкоязычность, видать, понижает IQ, тому повертаюсь до спілкування українською, чого бажаю також і всім іншим українцям.
Обама+Байден - отдайте Крым, не стреляйте, эмбарго на поставки оружия
Приходит Трамп - что он должен был делать? Вводить войска? Ради чего? Есть ли на это основания?
Ведь Крым и Донбас уже отдал Обама+Байден, в это время идут минские договоренности.
Вот что он реально должен и мог бы сделать?
Но при нем, цена на нефть была низкой, эскалации не было, поставки оружия разблокированы (с ограничениями на применение), постоянные тренировки Украинской армии, в портах военные корабли США, в воздухе стратегическая авиация США
Что еще можно было сделать, чтобы не быть обвиненным в срыве минских договоренностей?
Можно пойти от обратного, что он такого сделал, чем помог россии?
тогда почему "путинская подстилка Трамп"?
2 года, спецпрокурор искал доказательства виновности Трампа, за истраченные 100млн - нашли только неверные записи в бухгалтерии на 100тыс, когда оплата молчания за интим, была занесена как иные услуги - поэтому и 33 обвинения.
Просто жуть. Заплатил бы 1млн за молчание, обвинений было бы 330
цитату со слов Трампа и линк на видео этих слов Трампа в студию.
при Трампе не вернулся и не был отдан. согласен?
при Буше был отдан, при Обаме был отдан, при Байдене сам видишь уже сколько и что происходит. при Трампе - нет.
и не рюзке интеллектуалу напомню, когда 800 дней байденята кричат - мы ни за что ни ни не воюем, Трамп отдал приказ разгромить 400 рюзькефашиков в сирии и стер их в порошок
Може досі транслювати ці помиї ?
Трам не друг але й не ворог, а Байден вже 100% брехло.