РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10967 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
49 032 373

Трамп заявил, что остановит помощь Украине сразу после избрания, "еще до того, как войдет в Белый дом"

Трамп погрожує припинити допомогу Україні

Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал американскую помощь Украине, и заявил, что в случае победы сразу "решит вопрос" с этим.

Об этом Трамп сказал в речи на предвыборном мероприятии в Детройте, организованном инициативой Turning Point USA, фрагменты которой опубликовали пользователи соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, запросы на помощь Украине "никогда не останавливаются".

"Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.

И добавил, что ему "нравится Зеленский" за то, как он поступил в ходе скандала, повлекшего первую попытку импичмента Трампа, и после снова повторил первичный тезис.

Также читайте: Трамп во время встречи с законодателями-республиканцами раскритиковал последний пакет помощи Украине, - Reuters

"Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет, что ему надо еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим", - заявил бывший президент США.

Стоит заметить, что последний раз Владимир Зеленский ездил в Соединенные Штаты в декабре 2023 года. А последний пока пакет о финансировании Украины на 61 миллиард долларов президент США Джо Байден подписал 24 апреля 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамписты и конспирологи: СМИ проанализировали, кто в США требует остановить поддержку Украины. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

США (26860) Трамп Дональд (5386)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+49
Трамп був, е, та буде шестіркою ху&ла!

Мріі що Трамп піде проти Кремлю е наївними та помилковими.

Це велика тема, але … Маемо що Маемо.
показать весь комментарий
16.06.2024 18:47
+42
Саме він поверне Америці велич за рахунок України - неук, покидьок, дурисвіт, розпусник
показать весь комментарий
16.06.2024 18:36
+40
Трамп це остання надія пуйла, якщо він переможе на виборах.
показать весь комментарий
16.06.2024 18:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
А може й Сєню з нафталіну...
показать весь комментарий
16.06.2024 23:07 Ответить
Європейці вже бачать, що врятування Європи від хмуйла - діло самої Європи.
Тому темпів виробництва зброї і передачі її Україні ніхто вже знижувати не буде.
А Трамп нехай собі як знає, божеволіє, конає - нам своє робить.
показать весь комментарий
16.06.2024 21:47 Ответить
Чи буде Трамп чи буде Байден політика щодо України буде така сама в плані скорочення підтримки ці всі передвиборчі спічі і спроби потужитись це все передвиборча х...ня про яку одразу забудуть як тільки нога переступить поріг білого дому....

Вибори през... в штатах нічим не відрізняються від України багато говорять до виборів і мало роблять із сказаного після
показать весь комментарий
16.06.2024 21:59 Ответить
Він сказав що він вирішить це питання. Він нічого не сказав про припинення допомоги.
показать весь комментарий
16.06.2024 22:09 Ответить
Трапм решит это вопрос раз и навсегда! Даст сразу 1трлн.$ чтобы Зеленский каждые 4дня не приезжал. )))
показать весь комментарий
16.06.2024 22:39 Ответить
Абиж....
показать весь комментарий
16.06.2024 23:04 Ответить
Скоріше, Трамп вирішить питання самого Зеленського.
показать весь комментарий
17.06.2024 08:32 Ответить
Трамп. навіжений, ідіот, пріхлєбатєль ху ..а, ітд ітп., а у нас хто? Питання до смєтунів, у нас конституція на паузі, ви теж. В 19 році, теж багато писали про одного потужного кандидата, що смєтуни смєтунили?, це право українського народу вибирати, того кого він вважає за потрібне вибирати і вибрали на свою голову. Жоден американський президент не нашкодить Україні більше ,а ніж своя гнида, тому маємо,що маємо і обговорюємо своє.
показать весь комментарий
16.06.2024 22:52 Ответить
А де у його словах про "припинення" допомоги? Ні, я не бажаю щоб шахрай та злодій Трамп став знову президентом США.... але він не сказав що зробить, може він мав на увазі авіаційний та тамагавками удар по рашистах на території України щоб більше Зе не треба було просити а може й припинення допомоги.... не зрозуміло але "жовта преса рулить" - "сенсація" понад репутацію.
показать весь комментарий
16.06.2024 23:08 Ответить
в контексті припинить, якби зрозуміло
показать весь комментарий
16.06.2024 23:31 Ответить
він, як барига, припинить допомогу і замінить її на ленд-ліз. його однопартійці яструби не дозволять йому злити Україну чи розділити її з ху йлом. а до думки яструбів-рейганістів він буде змушений прислухатися, оскільки в партії їх набагато більше, ніж ізоляціоністів маговців.
показать весь комментарий
17.06.2024 00:17 Ответить
це не найгірший для нас сценарій, я б сказав оптимістичний))
показать весь комментарий
17.06.2024 00:18 Ответить
Що ж, Трампушка, служи Путлеру! А ми будемо молитись, щоб американці за тебе НЕ голосували...
показать весь комментарий
16.06.2024 23:44 Ответить
и за эту рыжую перхоть голосует бОльшая часть народонаселения сша. в прочем, чему удивляться. если у них на повестке дня негры, ****** и прочая срань господня. уже никакое кино новое не посмотришь, рыгать хочется. какой народ такой президент, как и у нас впрочем (но по-своему).
показать весь комментарий
16.06.2024 23:47 Ответить
Більшість виборців США проти цієї перхоті; але в США своєрідна система виборів Президента, і там все залежить від думки (голосувння) більшості ключових т.зв. "фіолетових" штатів. А там домунує місцевий охлос....
показать весь комментарий
17.06.2024 00:07 Ответить
брехуни-трампісти , , , стараються на всю катушку.
На щастя, їм тут вже мало хто вірить.
показать весь комментарий
17.06.2024 00:03 Ответить
Зараз президент Байден, котрий отримав 61млрд для України
За 1.5місяці скористався тільки 1.9млрд, з яких 1млрд, ще з залишку 2023 року.

Припустимо, Трамп президент в січні 2025, тому Байден має 6 місяців, щоб передати залишок 59млрд Україні.

Чому не передає?
Чи встигне передати?
показать весь комментарий
17.06.2024 00:18 Ответить
Тому, що гірший ніж руде опудало
показать весь комментарий
17.06.2024 06:51 Ответить
Хай Макарова його в саій рєстік в Уошінгтоні запросить. Щось не йде в неї.
показать весь комментарий
17.06.2024 00:07 Ответить
О том что эти 60 млрд в основном остаются в сша и идут в виде инвестиций в оборонку и рабочие места как раз в тех штатах где у Трампа больше всего поклонников он конечно умолчал)) Он завтра заявит совсем противоположное, а после завтра другое.)
показать весь комментарий
17.06.2024 00:59 Ответить
видно рижий клоун не в курсі, що москалі під Флоридою плавають вже майже, як в себе вдома.....
от недавно аж цілий авіаносець америкоси гнали під Флориду, щоб москалів відігнати! правда про це ніхто ніде не писав, бо це трохи не вписується в америкоську пропаганду....
показать весь комментарий
17.06.2024 01:24 Ответить
Та! Ти! Шо!
Невже "Вашингтон за трі дня"???!!!🤣🤣🤣
показать весь комментарий
17.06.2024 03:24 Ответить
Підар рижий
показать весь комментарий
17.06.2024 04:54 Ответить
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Трампом. Після цієї зустрічі він резюмував, що у разі перемоги Трамп не дасть "ні копійки для України" й в такий спосіб закінчить війну.
показать весь комментарий
17.06.2024 07:48 Ответить
«Якщо Америка не надасть грошей, то європейці самі не зможуть фінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться», - сказав Орбан, наголосивши, що хоча Дональд Трамп ще не є президентом США, та його партія вже заважає демократам у Конгресі виділяти гроші Києву.
показать весь комментарий
17.06.2024 07:56 Ответить
Раніше Дональд Трамп неодноразово обіцяв досягти миру в Україні за одну добу. За даними видання https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-10/trump-says-ukraine-war-must-end-as-senate-advances-aid-package Bloomberg , у разі приходу до влади він має намір організувати мирний саміт за участю президентів України та Росії. Київ він планує схилити до перемов, погрожуючи скороченням військової допомоги, а Москву, навпаки, - погрожуючи збільшити підтримку України.

Він припускав, що Україні заради миру можливо доведеться погодитись зі втратою частини територій. «Я думаю, що вони мають право залишити собі переважну частину того, що заслужили, і я думаю, що Росія на це погодилася б».
показать весь комментарий
17.06.2024 08:00 Ответить
більше зла чим демократи Україні не зробив ніхто.так що дебіли які кричать трамп здасть чи перекриє допомогу - заткнітся.при трампові ***** прикрився мінськими і сидів тихенько й не пікав.
показать весь комментарий
17.06.2024 07:39 Ответить
Решу вопрос не значит не дам помощь,это просто чудо что Украине помогают когда страной керуют агент козырь и агент сивковича,конечно этот вопрос нужно решать.
показать весь комментарий
17.06.2024 07:40 Ответить
Ни самодур Трамп, ни маразматик Байден президентами США больше не станут!
показать весь комментарий
17.06.2024 07:58 Ответить
Та їм більше не потрібно - по 100 років без тижня. Тут незрозуміло, чому і демократи, і республіканці висунули ось таких. З України взяли приклад? Але ж Україна - не світовий лідер. Більше того, Україна вже багато разів доказувала, що президент нічого не вирішує - бандюкович путіну одне обіцяв, зє в Омані патрушеву теж багато обіцяв, в Стамбулі трохи інше, в Швейцарії - третє, а по факту - все рівно ЗСУ все вирішать, незважаючи на те, що туди єрмак засунув своїх чмошників.
показать весь комментарий
17.06.2024 08:07 Ответить
Майк Джонсон вполне может стать следующим президентом США (по праву очередности преемственности должности президента) ввиду факта "физического отсуствия" как президента, так и вице-президента США!
показать весь комментарий
17.06.2024 08:32 Ответить
Захід допомагає Україні,бо він гарантував теріторіальну цілісність в обмін на ядерну зброю КРАПКА Допомогає по краплині або взагалі жодного патрона від США протягом 7місяців , нажаль через трампістських виродків це також правда.
Нажаль у трампа є великі шанси стати президентом,чи зможе він знову скасувати підтримку України виходячи із більшості,що сенаторів,що конгресменів,що хочуть надалі допомагати, більше того допомогти радикально більше,не думаю,що 20-30конгременів трампістів будуть танцювати всю америку знову своїми недолугими діями та словами.
показать весь комментарий
17.06.2024 08:12 Ответить
Багато видуманого

"взагалі жодного патрона від США протягом 7місяців , нажаль через трампістських виродків це також правда" - закон знаходився в Сенаті до середини лютого 2024 року, де демократична більшість.

"чи зможе він знову скасувати підтримку України" - а коли він вже скасовував будучи президентом?

кожен президент, може надавати або не надавати допомогу в межах виділених коштів на свій розсуд,
наприклад: втрачені 1.6млрд в 2022 році, "не комфортно" передати 4.2млрд в 2023, не виконувати лендліз
показать весь комментарий
17.06.2024 20:17 Ответить
Несмішно, дует двох клоунів-дружбанів, високий рижий і низенький хрипатий.
показать весь комментарий
17.06.2024 08:15 Ответить
Майк Джонсон можеть стать президентом США (по праву очерёдности преемственности президентства США)!
показать весь комментарий
17.06.2024 08:28 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2024 08:35 Ответить
Подавляющее большинство местных "экспертов" читают только заголлвки ))))
показать весь комментарий
17.06.2024 10:06 Ответить
буде піздєц світового масштабу, якщо цей ***** стане президентом США
показать весь комментарий
17.06.2024 09:35 Ответить
" фрагменти якої опублікували користувачі соцмережі X" - ахиренный источник!
показать весь комментарий
17.06.2024 09:39 Ответить
Трамп глуп как пробка и популист. Если он не даст денег на оружие ему придется выкидывать триллионы на защиту европы от планируемого путиным на нее нападения
показать весь комментарий
17.06.2024 09:45 Ответить
так, Эйнштейн. поднимаются 20 из 50 датч f-35, 10 летят в Донбасс, 10 в Латгалию, на следующее утро мордор ищет, в какой почве валяются куски всего орчья.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:10 Ответить
Якась з країн Європи колись в історії відбивала залп хоча б з 200 ракет?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:16 Ответить
залп это 1 вылет? до утра можно 5 сделать. кто сказал что остальные 1000 истребителей в ЕС после этого будут на земле? между вылетом первых 20 и утром может произойти много чего.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:53 Ответить
Гандольер штопаный
показать весь комментарий
17.06.2024 09:59 Ответить
почему текст в статье так сильно отличается от заголовка и почему цвет оранжевый, а не желтый?

так легко можно в итоге доиграться. на заправке нужно постоянно зажигать спички и проверять, рванет или не рванет?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:06 Ответить
Где там хоть одно слово про 'остановит помощь Украине'? Зачем выдумывать глупости и выносить их в заголовок?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:08 Ответить
это синдром жерты - специально кого-то задирает, что бы потом по факту стать жертвой. я уверен, Трамп независимо от этих поступит мудро, как он делал в 16-20х годах, но зачем лишний раз тестить его терпение.
показать весь комментарий
17.06.2024 11:12 Ответить
а вдруг вместо этого его снова обоссут простутки, чтобы вспомнил молодость в мааскве в 90-е?
показать весь комментарий
17.06.2024 11:18 Ответить
тогда еще 4 года войны и сотни тысяч жертв. при Байдене же война. не из за Байдена, ок? а при Байдене
показать весь комментарий
17.06.2024 11:49 Ответить
Окончание войны ценой территориальных потерь Украины - предпочтительней её 4-летнего продолжения ценой "сотен тысяч жертв"? Или руZZкоязычные на серьёзных щах верят, что путинская подстилка Трамп, постоянно пугающая американцев Третьей мировой войной даже за передачу кассетных приблуд Украине, стукнет башмаком по трибуне и #уйло мигом выведет своих вооружённых орков с Украины?

Напоминаю всем руZZкоязычным, что при Трампе ни один квадратный миллиметр оккупированной кацапами территории не вернулся законным владельцам - ни Грузии, ни Украине, а переданные Джавелины Трамп запретил использовать на оккупированных землях, чтобы не дай Бог Украина ничего не деоккупировала американским оружием. Но руZZкоязычность, видать, понижает IQ, тому повертаюсь до спілкування українською, чого бажаю також і всім іншим українцям.
показать весь комментарий
17.06.2024 17:36 Ответить
Какое в итоге получится окончание войны, будет решать не Украина, потому что воюет чужим оружием, чужими боеприпасами и деньги на войну тоже чужие.
показать весь комментарий
17.06.2024 20:19 Ответить
если возобновить утилизацию нпз в тех объемах что было, то решать будет Украина. не странно что перестали?
показать весь комментарий
17.06.2024 22:42 Ответить
Если сопоставить факты
Обама+Байден - отдайте Крым, не стреляйте, эмбарго на поставки оружия
Приходит Трамп - что он должен был делать? Вводить войска? Ради чего? Есть ли на это основания?
Ведь Крым и Донбас уже отдал Обама+Байден, в это время идут минские договоренности.
Вот что он реально должен и мог бы сделать?

Но при нем, цена на нефть была низкой, эскалации не было, поставки оружия разблокированы (с ограничениями на применение), постоянные тренировки Украинской армии, в портах военные корабли США, в воздухе стратегическая авиация США
Что еще можно было сделать, чтобы не быть обвиненным в срыве минских договоренностей?

Можно пойти от обратного, что он такого сделал, чем помог россии?
тогда почему "путинская подстилка Трамп"?

2 года, спецпрокурор искал доказательства виновности Трампа, за истраченные 100млн - нашли только неверные записи в бухгалтерии на 100тыс, когда оплата молчания за интим, была занесена как иные услуги - поэтому и 33 обвинения.
Просто жуть. Заплатил бы 1млн за молчание, обвинений было бы 330
показать весь комментарий
17.06.2024 20:33 Ответить
>> Окончание войны ценой территориальных потерь Украины

цитату со слов Трампа и линк на видео этих слов Трампа в студию.

при Трампе не вернулся и не был отдан. согласен?
при Буше был отдан, при Обаме был отдан, при Байдене сам видишь уже сколько и что происходит. при Трампе - нет.

и не рюзке интеллектуалу напомню, когда 800 дней байденята кричат - мы ни за что ни ни не воюем, Трамп отдал приказ разгромить 400 рюзькефашиков в сирии и стер их в порошок
показать весь комментарий
17.06.2024 22:41 Ответить
что там с IQ было? громче плз, не слышно тебя совсем.
показать весь комментарий
18.06.2024 20:25 Ответить
эй, что с IQ?
показать весь комментарий
20.06.2024 20:33 Ответить
Щось з Меланіює не так. То москву бомбить, чи то його бомбить.
показать весь комментарий
17.06.2024 12:36 Ответить
Не собирался он Москву бомбить, это был фейковый вброс, но здесь всё на ура подхватывают.
показать весь комментарий
17.06.2024 20:22 Ответить
Трамп сказав, Трамп сказав, ми ці помиї демпартіі чуємо вже 4 роки, а зброю та лендліз не дає чомусь Байден. Нащо ви лізете в їх передвиборчі срачі. Якщо Трампа виберуть - розберемося, республіканці точно украіни не залишать.
Може досі транслювати ці помиї ?
Трам не друг але й не ворог, а Байден вже 100% брехло.
показать весь комментарий
17.06.2024 22:19 Ответить
Страница 4 из 4
 
 