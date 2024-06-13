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Трамп во время встречи с законодателями-республиканцами раскритиковал последний пакет помощи Украине, - Reuters
Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи с законодателями-республиканцами в Капитолии раскритиковал американскую помощь Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По словам законодателей, Трамп раскритиковал пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов, который недавно был принят при поддержке республиканцев.
"Он говорит, если Украина выиграет, какая будет польза?" - об этом журналистам заявил представитель Республиканской партии Дон Бэкон.
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+31 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий13.06.2024 22:59
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Потім прийшли царі та імператори, де лідером мільйонів могло стати будь-яке лайно.
Потім і царів ніби не стало, але основна суть так і не змінилася. Рулять планетою не найкращі, а тупо якийсь сраний рандом. Навіть засуджене, навіть тупе, старе, нікчемне, закомплексоване чи просто дурне може рулити країною з мільйонами людей.
При этом еще нужно учитывать кетайцев, хотя там вояки те еще
и японцы теперь за нас, и южнокорейцы - там мощь очень даже немалая, но ее не афишируют
Повний текст. Може не треба виривати окремі речення?
відвоювати можна потім
головне зберегти те що є і виженити проросійську зевлад
тому що без великої Америки що повертається до принципів батьків засновників усе інше немає сенс
https://www.youtube.com/watch?v=VaRcMh_9r98&t=921s 1 - про Крим
https://youtu.be/VaRcMh_9r98?t=2616 2 - сірія
https://youtu.be/VaRcMh_9r98?t=3238 3 - про Нато
https://youtu.be/VaRcMh_9r98?t=3636 4 - погрози росії
https://youtu.be/VaRcMh_9r98?t=3831 5 - про українських моряків
https://youtu.be/VaRcMh_9r98?t=5258 6 - санкції на сп2, та 300млн на летальну зброю для України
https://youtu.be/VaRcMh_9r98?t=5418 7 - де поділись ці літаки?
https://youtu.be/VaRcMh_9r98?t=5785 8 - де поділись кораблі?
Невірний переклад, чи такого не було?
Якшо повернутись до поточних подій
Пройшло майже 2 місяці, як прийняли пакет 60млрд для України
до кінця фінансового року 3.5місяці,
надано менше 2млрд
Коли нададуть залишок 58млрд?
- (01.08.2022)
- https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Потрібно негайно розпочати переговори про закінчення війни в Україні, інакше все закінчиться Третьою світовою війною (09.10.2022)
- (08.03.2023)
- (11.05.2023)
- (30.06.2023)
- (13.07.2023)
- (17.07.2023)
До речі, при Трампі #уйло повернув Грузії те, що окупував при республіканці Буші?
А Україні при Трампі повернули окупований Крим і ОРДЛО? Але ж зараз все буде інакше, бо кацапським тролям платять за підтримку Трампа, а коли він зрештою переможе - всі ці опудала зникнуть того ж дня.
Це як передати HIMARS і заборонити застосування по окупованим територіям - Криму, ОРДЛО, лівобережжю Херсонщини і т.д.
А чого б ні - Трамп же лякає Третьою світовою навіть за передачу КАСЕТНИХ набоїв - зовсім стара руда гнида з ґлузду з'їхала!
Гарі Табах все пояснив в своєму ютюбі
Головне слухайте усіляких прибиральників гівна за Трампом...
Кончені істоти тягнуть нам сюди цих кремлівських і навіть не бояться бану на пістюлєй.