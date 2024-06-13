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Трамп во время встречи с законодателями-республиканцами раскритиковал последний пакет помощи Украине, - Reuters

трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи с законодателями-республиканцами в Капитолии раскритиковал американскую помощь Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам законодателей, Трамп раскритиковал пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов, который недавно был принят при поддержке республиканцев.

"Он говорит, если Украина выиграет, какая будет польза?" - об этом журналистам заявил представитель Республиканской партии Дон Бэкон.

Читайте также: Трамписты и конспирологи: СМИ проанализировали, кто в США требует остановить поддержку Украины. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Конгресс США (1236) США (26827) Трамп Дональд (5366)


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Топ комментарии
+31
Дійсно, а яка була користь Україні підписувати папірець в Будапешті? Дійсно, а яка корись допомагати відстоювати демократію та міжнародне право у світі? Дійсно, а яка користь США бути світовим лідером у політиці та бізнесі? Мабуть, ніякої. Хай всі пізд...ють на ранчо і звідти не висуваються. Реднеки тільки схвалюють
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13.06.2024 22:59
+30
Власні інтереси призвели до 2 Світових війн. ******** принцип поваги до суверенітету та територіальної цілісності написаний кров'ю десятків мільйонів жертв війн. Тому якщо якась падла думає лише про власні інтереси та бавиться в реальну політику, то на людство знову чекає те, що вже було. Нічому не вчить історія політичних поців
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13.06.2024 23:13
+17
Треба його з безуглою звести , можливо разом втихомиряться-- два чоботи пара.
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13.06.2024 22:57
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Правила форума Совет форумчан
шо прям зі шконки критикував?
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13.06.2024 22:56 Ответить
Ні. Не вгадали. Уже з-під.
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13.06.2024 23:09 Ответить
Треба його з безуглою звести , можливо разом втихомиряться-- два чоботи пара.
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13.06.2024 22:57 Ответить
Краще відразу обох на катлєти здати
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13.06.2024 23:05 Ответить
Дійсно, а яка була користь Україні підписувати папірець в Будапешті? Дійсно, а яка корись допомагати відстоювати демократію та міжнародне право у світі? Дійсно, а яка користь США бути світовим лідером у політиці та бізнесі? Мабуть, ніякої. Хай всі пізд...ють на ранчо і звідти не висуваються. Реднеки тільки схвалюють
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13.06.2024 22:59 Ответить
Ну яка демократія? Ну це розмірковування малої дитини. В політиці роль грають тільки власні інтереси, все інше локшина для вух які всьому вірять що скажуть.
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13.06.2024 23:04 Ответить
Власні інтереси призвели до 2 Світових війн. ******** принцип поваги до суверенітету та територіальної цілісності написаний кров'ю десятків мільйонів жертв війн. Тому якщо якась падла думає лише про власні інтереси та бавиться в реальну політику, то на людство знову чекає те, що вже було. Нічому не вчить історія політичних поців
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13.06.2024 23:13 Ответить
Яка буде користь? -- буде Украіна! - шо не скажеш під час виборів
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13.06.2024 22:59 Ответить
А його дівоче прізвище не зеленський?... Як на мене - брати по розуму , по менталітету, та ще й слугують одному господарю!...
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13.06.2024 23:01 Ответить
Ну нічого нового. Косіть далі собі рейтинги, і довіру великій країні
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13.06.2024 23:01 Ответить
"Crooked Donald will not succeed with his plans".
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13.06.2024 23:04 Ответить
Dude, WTF?
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13.06.2024 23:04 Ответить
Трамп, як зе- щоб виграти і труну зніме, і баригою обізве. Але ж ми нетупв амери, ми на таке не поведемося 😀
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13.06.2024 23:04 Ответить
"Він каже, якщо Україна виграє, яка буде користь?" а як програє,то особиста користь цього рашистського членососа, буде вимірюватися мабуть шестизначними цифірами на рахунку в банку в добавку до тих,котрі напевно вже отримав від куйла,ще перед війною?
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13.06.2024 23:05 Ответить
Шести значні для нього ніщо.
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13.06.2024 23:11 Ответить
він по суті бомж, мінус 175 мільонів статки.
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13.06.2024 23:15 Ответить
Тому йде в президенти. Не вкрасти, як у нас, напряму. А посприяти, як у них. А суть єдина -злочин.
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13.06.2024 23:26 Ответить
цілком можливо ,що нулів більше
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13.06.2024 23:16 Ответить
Старі дибіли , що один, що інший
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13.06.2024 23:05 Ответить
Дебіли живуть у країні, яка клянчить грош та зброюі у цих старих бо самі все просрали.
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13.06.2024 23:14 Ответить
дебіли є в будь якій країні, питання не в їх наявності, а в їх кількості
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13.06.2024 23:21 Ответить
Раніше вождем племені з кілька тисяч осіб хоча б ставав найсильніший, який особисто заслужив право вести за собою людей.

Потім прийшли царі та імператори, де лідером мільйонів могло стати будь-яке лайно.

Потім і царів ніби не стало, але основна суть так і не змінилася. Рулять планетою не найкращі, а тупо якийсь сраний рандом. Навіть засуджене, навіть тупе, старе, нікчемне, закомплексоване чи просто дурне може рулити країною з мільйонами людей.
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13.06.2024 23:07 Ответить
Суши трамп сухарі, а не патякай
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13.06.2024 23:07 Ответить
Все що каже Трамп, буде протилежним висловуванням Байдена. Всі грають на осінні вибори. Якби позиція Байдена була проти України то Трамп був би ярим її прихильником, і зовсім не зрозуміло як вестиме себе якщо виграє вибори.
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13.06.2024 23:09 Ответить
Погоджуюсь,Трамп грає на публіку.
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13.06.2024 23:24 Ответить
Видно Путин не плохо этого мyдaка за яйца держит.
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13.06.2024 23:12 Ответить
а если мы проиграем, что невозможно, польза для США будет простая - очередной день D
При этом еще нужно учитывать кетайцев, хотя там вояки те еще
и японцы теперь за нас, и южнокорейцы - там мощь очень даже немалая, но ее не афишируют
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13.06.2024 23:12 Ответить
А якщо на Трампа повії у московському готелі попісяють, яка з цього буде користь?
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13.06.2024 23:12 Ответить
Суши трамп сухарі, а не патякай

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13.06.2024 23:12 Ответить
Той дебіл недоозвинений не розуміє що америці - кабзда буде, бо Китай зрозумівши що в США керують дебіли і ***** на Європу пошле воювати і на Тайвань нападе що змусить американським хлопчикам свої життя віддава крім грошей
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13.06.2024 23:13 Ответить
в якому сенсі розкритикував? що занадто малий?
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13.06.2024 23:16 Ответить
https://metro.co.uk/2024/06/13/donald-trump-cant-understand-benefit-ukraine-winning-russia-21030890/ Повідомляється, що колишній президент Дональд Трамп під час свого першого візиту на Капітолійський пагорб після повстання під час свого першого візиту на Капітолійський пагорб поставив під сумнів переваги України від перемоги у війні з Росією. У четвер Трамп розмовляв із законодавцями-республіканцями, обговорюючи низку питань за закритими дверима. Трамп, очевидно, розкритикував пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів, який нещодавно ухвалили законодавці, включаючи членів Республіканської партії. «Він каже, якщо Україна переможе, яка буде користь?», - сказав після цього журналістам представник Республіканської партії Дон Бекон. Колишній президент і кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп реагує на зустрічі з республіканцями на Капітолійському пагорбі в штаб-квартирі Національного республіканського сенатського комітету у Вашингтоні, округ Колумбія, у четвер Колишній президент і кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп реагує на зустрічі з республіканцями на Капітолійському пагорбі, у штаб-квартирі Національного республіканського сенатського комітету у Вашингтоні, округ Колумбія, у четвер (Фото: Reuters) Бекон додав: «Ну, я бачив переваги досить чітко». Трамп також заявив, що президент Росії Володимир Путін «боїться його більше, ніж (президента Джо) Байдена». «Він сказав, що сказав Путіну, що якщо він вторгнеться в Україну, то сильно вдарить його», - сказав Daily Mail глава МЗС Майк МакКол. За словами законодавців, Трамп торкався багатьох суперечливих питань, включаючи аборти, закликаючи республіканців у Палаті представників не наполягати на національній забороні.

Повний текст. Може не треба виривати окремі речення?
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13.06.2024 23:20 Ответить
«Я заручився підтримкою п'яти країн-союзників. Все, що у нас є з озброєнь, і все, що потрібно Україні, буде надано», - Байден
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13.06.2024 23:21 Ответить
Моzкалячий агент. Усі американці українського походження які мають намір проголосувати за це чмо - зрадники.
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13.06.2024 23:25 Ответить
Давня, з дитинства, подруга моєї доньки каже, що в у них, в штаті Вермонт, ******* того хто закінчить війну в Україні. Неважливий результат. Головне подешевшає бензин на пару центів. І цю подругу це також влаштовує. До 28 років громадянка України. Трошки більше 5 вже США.
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13.06.2024 23:48 Ответить
...славних прадідів великих правнуки погані.
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14.06.2024 00:43 Ответить
Завершити як у Кореї
відвоювати можна потім
головне зберегти те що є і виженити проросійську зевлад
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14.06.2024 02:43 Ответить
Я маю
тому що без великої Америки що повертається до принципів батьків засновників усе інше немає сенс
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14.06.2024 02:41 Ответить
А які принципи батьків-засновників? Окрім пафосу, нічого в твоєму повідомленні не бачу. І до речі, за часів батьків-засновників Америка була другорядною рабовласницькою країною, в світовій політиці нікому не цікавою.
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14.06.2024 03:06 Ответить
Жлоб - он и есть Жлоб. Мужика хоронить пора, а он так им и остался.
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13.06.2024 23:43 Ответить
Збірка заяв
https://www.youtube.com/watch?v=VaRcMh_9r98&t=921s 1 - про Крим
https://youtu.be/VaRcMh_9r98?t=2616 2 - сірія
https://youtu.be/VaRcMh_9r98?t=3238 3 - про Нато
https://youtu.be/VaRcMh_9r98?t=3636 4 - погрози росії
https://youtu.be/VaRcMh_9r98?t=3831 5 - про українських моряків
https://youtu.be/VaRcMh_9r98?t=5258 6 - санкції на сп2, та 300млн на летальну зброю для України
https://youtu.be/VaRcMh_9r98?t=5418 7 - де поділись ці літаки?
https://youtu.be/VaRcMh_9r98?t=5785 8 - де поділись кораблі?
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13.06.2024 23:54 Ответить
я давно підозрював, що від тебе смердить тою консервою Ілларіоновим і тим Табахом. а тепер ти сам в цьому спалився.
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14.06.2024 01:31 Ответить
А що там не так?
Невірний переклад, чи такого не було?

Якшо повернутись до поточних подій
Пройшло майже 2 місяці, як прийняли пакет 60млрд для України
до кінця фінансового року 3.5місяці,
надано менше 2млрд
Коли нададуть залишок 58млрд?
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14.06.2024 01:42 Ответить
запитай у Табаха. ))
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14.06.2024 01:47 Ответить
Заяви Трампа після повномасштабного нападу #уйла на Україну:
- (01.08.2022)
- https://youtu.be/Sx9PJu-PU-A Потрібно негайно розпочати переговори про закінчення війни в Україні, інакше все закінчиться Третьою світовою війною (09.10.2022)
- (08.03.2023)
- (11.05.2023)
- (30.06.2023)
- (13.07.2023)
- (17.07.2023)

До речі, при Трампі #уйло повернув Грузії те, що окупував при республіканці Буші?
А Україні при Трампі повернули окупований Крим і ОРДЛО? Але ж зараз все буде інакше, бо кацапським тролям платять за підтримку Трампа, а коли він зрештою переможе - всі ці опудала зникнуть того ж дня.
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14.06.2024 01:17 Ответить
А ще Трамп заборонив використовувати Джавеліни в зоні АТО/ООС, щоб не дай Боже Україна повернула хоч якісь з окупованих #уйлом території. Посилання: https://www.businessinsider.com/republicans-leaving-out-key-detail-trump-javelin-sale-to-ukraine-2019-11 [1] https://www.washingtonpost.com/world/europe/us-military-aid-bolsters-ukraines-front-lines-but-the-trump-drama-makes-kyiv-nervous/2019/11/19/79ece332-070e-11ea-9118-25d6bd37dfb1_story.html [2] https://foreignpolicy.com/2019/10/03/far-from-the-front-lines-javelin-missiles-go-unused-in-ukraine/ [3] https://foreignpolicy.com/2019/11/15/trump-resisted-ukraine-sale-javelin-antitank-missile/ [4] https://www.politico.com/news/2021/04/12/ukraine-us-missile-weapons-russia-480985 [5] https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/27/ukraine-us-arms-supply/ [6]
Це як передати HIMARS і заборонити застосування по окупованим територіям - Криму, ОРДЛО, лівобережжю Херсонщини і т.д.
А чого б ні - Трамп же лякає Третьою світовою навіть за передачу КАСЕТНИХ набоїв - зовсім стара руда гнида з ґлузду з'їхала!
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14.06.2024 01:22 Ответить
зачекайте трохи, потерпіть, Трамп скоро прийде і тоді все зрозуміють, що він зробить

Гарі Табах все пояснив в своєму ютюбі
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14.06.2024 03:48 Ответить
Ага, Трамп прийде - порядок наведе!
Головне слухайте усіляких прибиральників гівна за Трампом...
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14.06.2024 08:07 Ответить
Повилазили вже не тільки трампісти, а й табахісти.
Кончені істоти тягнуть нам сюди цих кремлівських і навіть не бояться бану на пістюлєй.
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14.06.2024 05:24 Ответить
ну *******
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14.06.2024 08:42 Ответить
 
 