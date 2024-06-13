Трамп во время встречи с законодателями-республиканцами раскритиковал последний пакет помощи Украине, - Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи с законодателями-республиканцами в Капитолии раскритиковал американскую помощь Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам законодателей, Трамп раскритиковал пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов, который недавно был принят при поддержке республиканцев.

"Он говорит, если Украина выиграет, какая будет польза?" - об этом журналистам заявил представитель Республиканской партии Дон Бэкон.

Читайте также: Трамписты и конспирологи: СМИ проанализировали, кто в США требует остановить поддержку Украины. ИНФОГРАФИКА