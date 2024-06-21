УКР
Трамп заявив, що не відправить американські війська в Україну у разі перемоги на виборах

Експрезидент США, республіканець Дональд Трамп заявив, що не збирається відправляти американські війська в Україну у разі, якщо він знову очолить Білий дім.

Про це американський політик розповів в етері подкасту  All In, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Я це гарантую, я цього не зроблю", - заявив Трамп у відповідь на питання, чи допускає він можливу відправку військ США в Україну.

Він також прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки військ його країни в Україну. Як зазначив Трамп "для Франції це інше, вони більш-менш сусіди, а між нами - океан".

"Зараз я постійно чую розмови про вступ України до НАТО, а тепер я чую ще й про те, що Франція хоче сама боротися в Україні. Ну що ж, удачі їм", - заявив експрезидент США.

Читайте також: Трамп у приватних розмовах підтримує надання допомоги Україні, - сенаторка-республіканка Джоні Ернст

До слова, чинний президент США Джо Байден раніше теж заявляв, що він наразі не розглядає можливість відправлення військ США в Україну.

Читайте також: Байден постійно говорив усе неправильно. І одна з речей, які він казав неправильно: "Україна буде в НАТО", - Трамп

США (24085) Трамп Дональд (6949)
Топ коментарі
+6
Піаріст-популіст. Сьогодні каже одне, завтра інше, післязавтра ще щось придумає.
21.06.2024 16:32 Відповісти
+6
Так океан же не мішав амерам опинитися в Кореі В"єтнамі Афгані - і противник був тои самии - рашка
21.06.2024 16:35 Відповісти
+5
він також прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки військ його країни в Україну. Як зазначив Трамп "для Франції це інше, вони більш-менш сусіди, а між нами - океан". НЕ ОКЕАН.А КУЙЛО
21.06.2024 16:40 Відповісти
Трампило , не кажи гоп , поки не перескочиш 😡
Ніхто і не закликав американців в Украіні ,
брати участь у війні !!
21.06.2024 16:38 Відповісти
"Я це гарантую, я цього не зроблю"

disno - iz tjurmi ce bude nemožļivo
21.06.2024 16:39 Відповісти
Не океан між ними а лише Беренгова протока, і відстань від московитів до їхньої колишньої території Аляска менше чим 4 км..
21.06.2024 17:05 Відповісти
Грається у ізоляціонізм. Ну-ну... Він думає, що його захистить океан.
21.06.2024 16:41 Відповісти
Йому не потрібен захист океану (хоча, це досить важливий чинник) бо у нього, як і у решти громадян США для захисту є потужний ядерний арсенал та добре озброєна, *******, професійна армія. Тому, його країна може спати спокійно (на відміну від дегенератів, які просрали ядерний арсенал, та розікрали і розпродали всю більш-менш боєздатну зброю і тепер на колінах просять дати хоч щось, аби цивільні мали чим воювати, поки всі ті крадії, які розтягували армійське майно сидять на пенсіях з чималими пільгами і не переймаються війною).
21.06.2024 17:21 Відповісти
Так і Байден теж не відправляє
21.06.2024 16:42 Відповісти
чтоб он сдох,хуйловская собака!
21.06.2024 16:54 Відповісти
Явно заграє перед ******, надіючись на його допомогу, як це було на двох попередніх виборах.
21.06.2024 16:54 Відповісти
Звичайне трампло
21.06.2024 16:55 Відповісти
Ніби то Байден відправить! Немає кого відправляти.....
21.06.2024 17:00 Відповісти
Рузвельт на виборах 1940 року казав так само - війська в Європу не відправить.
21.06.2024 17:03 Відповісти
і чому змінив наміри? ніколи не цікавились?
21.06.2024 19:58 Відповісти
а ви? За Перл-Харбор на Гаваях наприкінці 1941 року не чули?
21.06.2024 22:19 Відповісти
та вроде Германия объявила ему войну 11 декабря 41 года....
21.06.2024 23:18 Відповісти
А про захоплення москви, гад такий!, навіть не згадаує. Тихараться. Н у от дійсно! Що в Україні робити коли треба мочиту ***** в його лігві?
21.06.2024 17:20 Відповісти
Пошли на Аляску
21.06.2024 17:33 Відповісти
неужели этого подкаста нет нигде? неужели все заявления Трампа нет в ютубе? а только "как сообщает рога и копыта". живем в начале 20 века, где невозможно проверить и предоставить всем первоисточник? а народ хавает, потом еще льют, а народ еще хавает. тут и фсб подключается в комментах - хейтит потенциального хозяина белого дома.

сидят двое в окопе, один постоянно повторяет
- я умру я умру я умру.
- да какого х, заткнись уже, надоел
- я умру я умру я умру
прилетает снаряд, убивает паникера, а второй думает такой:
- а ну теперь понятно.

если постоянно повторять "Трамп нас сольет", "Трамп хх, Трамп пп", то может так и случится. а фсб будет аплодировать.
21.06.2024 17:55 Відповісти
Один в полі не воїн. Америці також, щоб взятися за зброю, навіть в Заливі, необхідні союзники і Європа відповідно побажає удачі. Трамп лукавить. Євреї, які ним керують так не міркують, їм просто треба зберегти московщину.
21.06.2024 18:09 Відповісти
Тупой рыжий баран. Позор Америки.
21.06.2024 18:41 Відповісти
Справа не в Трампі, а в (лівих) демократах - якщо населення починає піднімати на щит прості рішення, та ще й із застосуванням сили, то значить влада заварила погану кашу - як на мене, то так воно і є, навіть я від тієї каші хочу йти на капітолій, вони реально достали вже людей по всьому світу.
21.06.2024 20:05 Відповісти
Зюрою і допомогу не затримуй, хоча би!
21.06.2024 22:15 Відповісти
 
 