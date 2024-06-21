Трамп заявив, що не відправить американські війська в Україну у разі перемоги на виборах

Експрезидент США, республіканець Дональд Трамп заявив, що не збирається відправляти американські війська в Україну у разі, якщо він знову очолить Білий дім.

Про це американський політик розповів в етері подкасту All In, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Я це гарантую, я цього не зроблю", - заявив Трамп у відповідь на питання, чи допускає він можливу відправку військ США в Україну.

Він також прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливої відправки військ його країни в Україну. Як зазначив Трамп "для Франції це інше, вони більш-менш сусіди, а між нами - океан".

"Зараз я постійно чую розмови про вступ України до НАТО, а тепер я чую ще й про те, що Франція хоче сама боротися в Україні. Ну що ж, удачі їм", - заявив експрезидент США.

До слова, чинний президент США Джо Байден раніше теж заявляв, що він наразі не розглядає можливість відправлення військ США в Україну.

