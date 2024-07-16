Частина снарядів із чеської ініціативи вже на фронті, - Шмигаль

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України вже діє. Частина із цих снарядів уже знаходиться на лінії фронту та допомагає ЗСУ знищувати російських загарбників.

Про це на спільній пресконференції з главою чеського уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, під час його візиту до Чехії одним із пунктів була і чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів ЗСУ. Очільник Кабміну наголосив, що згадана ініціатива вже діє - перші 50 тисяч снарядів вже надійшли в Україну. Ці боєприпаси допомогли Силам оборони України покращити свої позиції на фронті.

"Ця ініціатива вже діє - перші 50 тисяч снарядів вже в Україні. Частина з них вже на лінії фронту знищує російських окупантів. Маємо гарні перспективи і сподіваємось на спільні проекти з виробництва боєприпасів на майбутнє", - сказав очільник уряду.

Нагадаємо, що наприкінці червня міністерка оборони Чехії Яна Чернохова розповіла, що перша партія снарядів у межах чеської ініціативи вже надійшла в Україну.

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Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

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