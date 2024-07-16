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Новини Допомога Україні
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Частина снарядів із чеської ініціативи вже на фронті, - Шмигаль

Частина снарядів із чеської ініціативи вже на фронті, - Шмигаль

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України вже діє. Частина із цих снарядів уже знаходиться на лінії фронту та допомагає ЗСУ знищувати російських загарбників.

Про це на спільній пресконференції з главою чеського уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, під час його візиту до Чехії одним із пунктів була і чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів ЗСУ. Очільник Кабміну наголосив, що згадана ініціатива вже діє - перші 50 тисяч снарядів вже надійшли в Україну. Ці боєприпаси допомогли Силам оборони України покращити свої позиції на фронті.

"Ця ініціатива вже діє - перші 50 тисяч снарядів вже в Україні. Частина з них вже на лінії фронту знищує російських окупантів. Маємо гарні перспективи і сподіваємось на спільні проекти з виробництва боєприпасів на майбутнє", - сказав очільник уряду.

Нагадаємо, що наприкінці червня міністерка оборони Чехії Яна Чернохова розповіла, що перша партія снарядів у межах чеської ініціативи вже надійшла в Україну.

Читайте також: У липні та серпні Чехія надішле Україні 50 тисяч боєприпасів, а до кінця року передасть півмільйона артснарядів

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Читайте також: Чехія готова й далі бути посередницею в закупівлі боєприпасів для України, але потрібні кошти від партнерів

Автор: 

боєприпаси (2309) Чехія (1658) Шмигаль Денис (4671)


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50 тис а рашка підвозе в рази більше
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16.07.2024 17:38 Відповісти
Це звідки цифри? Від чесних москалів?
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16.07.2024 17:40 Відповісти
Два дні назад була інфа від наших - шо 50тис снарядів від Павела вже в Украіні
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16.07.2024 17:45 Відповісти
Притання було про рф
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16.07.2024 17:56 Відповісти
Хлопці кажуть -- вони нам 5 а ми ім 1 снаряд - як вам ше пояснити
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16.07.2024 18:01 Відповісти
Дивно. Мені кажуть, що останнім часом перевага в кількості пострілів як раз за нами.
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16.07.2024 18:27 Відповісти
Смієтеся - а чогож ми кожен день відступаєм - в нас навіть паритету ніколи не було - плюс шо наші гармаші точніші
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16.07.2024 18:31 Відповісти
Мільйон дронів..Мільйон дронів ?
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16.07.2024 18:24 Відповісти
В додаток армія наземних дронів!!))
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16.07.2024 18:55 Відповісти
Чеська ініціатива щодо закупівлі *********** для України вже діє. Частина із цих снарядів уже знаходиться на лінії фронту та допомагає ЗСУ знищувати російських загарбників. чеська частина снарядів,на котрі НАЗБИРАЛИ ПАРУ МЛРД .є корупційна авантюра,щоб прикрити європейську брехню , згідно якої до березня ЄС обіцяв поставити в Україну один мульйон ***********.На сьогодні мабуть разом із обіцяними чехами 800 000 тисяч .ураїнська армія так і не отримала обіцяних ***********,аферисти,котрі заробляють на крові українського народу...
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16.07.2024 18:39 Відповісти
 
 