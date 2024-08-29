Чехія переконуватиме партнерів по ЄС зняти обмеження для України на використання зброї, - Ліпавський

Чехія закликатиме союзників, щоб обмежень для України на удари по РФ західною зброєю було якнайменше.

Про це заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський перед початком неформальної зустрічі голів МЗС ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він назвав обговорення дозволу на використання західної зброї для ударів по РФ "черговою серією нескінченного серіалу "Допомагаємо Україні", коли речі, які дискутуються сьогодні, через пів року будуть даністю".

Ліпавський нагадав, що Чехія, коли передає озброєння, не обмежує їх використання. Щоправда, визнав він, республіка не передає найсучасніші системи, оскільки діє переважно в рамках власної ініціативи щодо боєприпасів або інших ініціатив.

Міністр зазначив, що Прага не висуває вимог щодо обмежень також і тому, що переконана, що Україна має повне право захищатися від агресії на основі міжнародного права.

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"Така оборона може відбуватися і на території країни-агресора. Літаки з бомбами та ракетами, які руйнують українські міста, летять з аеродромів на території РФ. Отже, логічним є спробувати запобігти таким ударам ще раніше, ніж ці ракети та бомби будуть у повітрі", - пояснив Ліпавський.

Водночас він заявив, що Чехія розуміє партнерів, які побоюються, що така "політична гра" має певні ризики.

"Тож треба дискутувати. В будь-якому випадку, ми будемо переконувати союзників у тому, щоби вони знижували обмеження, щоби їх було якнайменше", - підсумував міністр.

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