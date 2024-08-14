Украина имеет право обороняться даже на территории агрессора, - глава МИД Чехии Липовский

Международное право позволяет Украине вести оборону даже на территории агрессора.

Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская агрессия против Украины с 2014 года уничтожила жизни миллионов невинных людей. Если мы хотим справедливого мира, а не его иллюзии, решением является ситуация, когда все армии вернутся к международно признанным границам", - подчеркнул министр.

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