Украина имеет право обороняться даже на территории агрессора, - глава МИД Чехии Липовский
Международное право позволяет Украине вести оборону даже на территории агрессора.
Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, информирует Цензор.НЕТ.
"Российская агрессия против Украины с 2014 года уничтожила жизни миллионов невинных людей. Если мы хотим справедливого мира, а не его иллюзии, решением является ситуация, когда все армии вернутся к международно признанным границам", - подчеркнул министр.
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Максім ХОЙ #398010
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Алекс Скела
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Calvados
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mce mce
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частный сектор
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