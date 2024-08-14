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Новости Война
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Украина имеет право обороняться даже на территории агрессора, - глава МИД Чехии Липовский

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський

Международное право позволяет Украине вести оборону даже на территории агрессора.

Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская агрессия против Украины с 2014 года уничтожила жизни миллионов невинных людей. Если мы хотим справедливого мира, а не его иллюзии, решением является ситуация, когда все армии вернутся к международно признанным границам", - подчеркнул министр.

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Автор: 

Чехия (1702) Липавский Ян (85)


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14.08.2024 12:30 Ответить
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14.08.2024 12:35 Ответить
То спочатку всі боялись ескалації, а тут різко похоробрішали, коли їх поставили перед фактом. Європа така Європа....
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14.08.2024 12:35 Ответить
в Суджі залишилося близько ста людей, серед яких є і діти, зокрема, наймолодшій дівчинці Анастасії рік.https://focus.ua/uk/*******-novosti/663067-ukrajinski-zhurnalisti-prijihali-do-sudzhi-yak-viglyadaye-misto-v-kurskiy-oblasti-foto-video
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14.08.2024 12:45 Ответить
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14.08.2024 13:46 Ответить
 
 