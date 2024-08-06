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Новости Война
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Бывший чешский военнослужащий приговорен к заключению за мародерство в Украине

Філіп Сіман у залі суду Міського суду в Празі, 3 липня 2024 р., Прага.

Чешский суд в Праге приговорил к семи годам лишения свободы за мародерство бывшего чешского военнослужащего Филиппа Симана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ČTK.

Государственный обвинитель Мартин Белый рассказал, что, по его информации, дело Симана является первым в истории осуждением за это преступление в связи с войной в Украине.

Приговор еще не является окончательным. Подсудимый пытался оправдать себя, заявляя, среди прочего, что он выполнял приказы своего командования.

"Обвиняемый признан виновным как на основании видеозаписей, которые он сам сделал в Украине, так и на основании показаний очевидцев", - сказала Гана Крестинова, председатель коллегии Пражского городского суда.

27-летний Филипп Симан поехал в Украину в конце марта 2022 года и присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь".

В Украине Симан служил в Ирпене и Буче, где ему поручили патрулировать окопы и проводить так называемые зачистки. Согласно приговору суда, выполняя приказы и в свободное время, он присваивал вещи как гражданских лиц, так и погибших солдат - например, обручальные кольца, другие ювелирные украшения, слитки золота и серебра, а также наличные.

В апреле 2022 года Симан был задержан украинской армией и впоследствии вернулся в Чехию.

Симану также выдвинули обвинение в незаконной службе в иностранных вооруженных силах, поскольку он присоединился к боевым действиям в Украине без разрешения президента Чехии. Однако суд оправдал его по этому пункту.

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Автор: 

мародерство (461) Чехия (1701)


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Та й х#й на нього.
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06.08.2024 13:50 Ответить
Злитки золота, та срібла - це вже цікаво...

дуже цікаво...

Свободу Робін Гуду....
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06.08.2024 13:54 Ответить
Згідно з вироком суду, виконуючи накази та у вільний час, він привласнював речі як цивільних осіб, так і загиблих солдатів - наприклад, обручки, інші ювелірні прикраси, злитки золота та срібла, а також готівку.



Заслужив на сім років повністю.
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06.08.2024 13:54 Ответить
Чехія правильно робить, за минулих береться. Нам теж з них треба приклад брати.
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06.08.2024 14:00 Ответить
"приєднався до бойових дій в Україні без дозволу президента Чехії. Однак суд виправдав його за цим пунктом." Джерело:

Гарний прецедент.

"виконуючи накази та у вільний час, він привласнював речі як цивільних осіб, так і загиблих солдатів" Джерело: https://censor.net/ua/n3503353

Тобто, він отримував накази мародерити? Прізвища, звання, посади "наказуючих" назвав?
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06.08.2024 14:03 Ответить
В окопах злитки золота та срібла, чи просто валялись на вулиці. Багаті місця.
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06.08.2024 15:09 Ответить
27-річний Філіп Сіман поїхав до України наприкінці березня 2022 року й приєднався до українського добровольчого батальйону "Карпатська Січ".

В Україні Сіман служив в Ірпені та Бучі, де йому доручили патрулювати окопи і проводити так звані зачистки. Згідно з вироком суду, виконуючи накази та у вільний час, він привласнював речі як цивільних осіб, так і загиблих солдатів - наприклад, обручки, інші ювелірні прикраси, злитки золота та срібла, а також готівку.

У квітні 2022 року Сіман був затриманий українською армією і згодом повернувся в Чехію, не зрозумів на якому боці він служив що його затримала українська армія і згодом він повернувся до Чехії, що закони України на нього не розповсюджуються??
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06.08.2024 16:02 Ответить
 
 