Бывший чешский военнослужащий приговорен к заключению за мародерство в Украине

Чешский суд в Праге приговорил к семи годам лишения свободы за мародерство бывшего чешского военнослужащего Филиппа Симана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ČTK.

Государственный обвинитель Мартин Белый рассказал, что, по его информации, дело Симана является первым в истории осуждением за это преступление в связи с войной в Украине.

Приговор еще не является окончательным. Подсудимый пытался оправдать себя, заявляя, среди прочего, что он выполнял приказы своего командования.

"Обвиняемый признан виновным как на основании видеозаписей, которые он сам сделал в Украине, так и на основании показаний очевидцев", - сказала Гана Крестинова, председатель коллегии Пражского городского суда.

27-летний Филипп Симан поехал в Украину в конце марта 2022 года и присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь".

В Украине Симан служил в Ирпене и Буче, где ему поручили патрулировать окопы и проводить так называемые зачистки. Согласно приговору суда, выполняя приказы и в свободное время, он присваивал вещи как гражданских лиц, так и погибших солдат - например, обручальные кольца, другие ювелирные украшения, слитки золота и серебра, а также наличные.

В апреле 2022 года Симан был задержан украинской армией и впоследствии вернулся в Чехию.

Симану также выдвинули обвинение в незаконной службе в иностранных вооруженных силах, поскольку он присоединился к боевым действиям в Украине без разрешения президента Чехии. Однако суд оправдал его по этому пункту.

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