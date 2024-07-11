Харьковчанин, мародеривший в разбитых от российских обстрелов домах на Северной Салтовке, приговорен к 6 годам за решеткой

6 лет за решеткой проведет харьковчанин, который обворовывал квартиры в разбитых от российских обстрелов домах на Северной Салтовке.

об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 29-летнего мужчину в кражах, совершенных в условиях военного положения, и в умышленном повреждении телекоммуникационной сети, повлекшее прекращение предоставления телекоммуникационных услуг (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 1, 2 ст. 360 УК Украины). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Прокуроры доказали, что мужчина, начиная с мая 2022 года, проникал в квартиры в разбитых домах на Северной Салтовке в Харькове.



"Пользуясь тем, что жилье получило существенные повреждения и разрушения от постоянных российских обстрелов, он забирал с собой все уцелевшее имущество владельцев. Среди него: телевизоры, принтер, фотоаппарат, наушники, пылесос, кофеварка, хлебопечь, утюг, фен, часы и прочее. Кроме того, из подъездов домов фигурант успел украсть оптические приемники и кабели, приведя телекоммуникационные услуги связи в непригодное состояние", - говорится в сообщении.

Злоумышленник нанес потерпевшим материальный ущерб на сумму более 250 тысяч гривен.

Правоохранители разоблачили мужчину. На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся.

