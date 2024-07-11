РУС
Харьковчанин, мародеривший в разбитых от российских обстрелов домах на Северной Салтовке, приговорен к 6 годам за решеткой

6 лет за решеткой проведет харьковчанин, который обворовывал квартиры в разбитых от российских обстрелов домах на Северной Салтовке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 29-летнего мужчину в кражах, совершенных в условиях военного положения, и в умышленном повреждении телекоммуникационной сети, повлекшее прекращение предоставления телекоммуникационных услуг (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 185, ч. 1, 2 ст. 360 УК Украины). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Также читайте: Оккупант-мародер рассказал о преступлениях войск РФ во время оккупации Киевщины: Можно абсолютно все, выносить дверь, выворачивать чужую жизнь

Прокуроры доказали, что мужчина, начиная с мая 2022 года, проникал в квартиры в разбитых домах на Северной Салтовке в Харькове.

"Пользуясь тем, что жилье получило существенные повреждения и разрушения от постоянных российских обстрелов, он забирал с собой все уцелевшее имущество владельцев. Среди него: телевизоры, принтер, фотоаппарат, наушники, пылесос, кофеварка, хлебопечь, утюг, фен, часы и прочее. Кроме того, из подъездов домов фигурант успел украсть оптические приемники и кабели, приведя телекоммуникационные услуги связи в непригодное состояние", - говорится в сообщении.

Злоумышленник нанес потерпевшим материальный ущерб на сумму более 250 тысяч гривен.

Правоохранители разоблачили мужчину. На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся.

Смотрите также: "Лариса, в этих домах все есть. Только нужно электричку какую-то грузовую и вывозить отсюда", - российский мародер в оккупированной Авдеевке. ВИДЕО

мародерство (465) суд (25238) Харьков (7747)
+11
А мародери, що мародерили гуманітарку у Запоріжжі, де?
Правильно!
В баблі і пошані при своїх посадах
11.07.2024 12:14 Ответить
+6
Кацапура, їбуча( вибачте за мій французський).
11.07.2024 12:05 Ответить
+5
Мовчки, дайте йому можливість, на прикре самогубство, та й усіх клопотів щодо утримання такого лайна за гроші Українців, яких воно мародерило!!
11.07.2024 12:21 Ответить
Під час війни таких треба розстрілювати.
показать весь комментарий
11.07.2024 12:09 Ответить
А мародери, що мародерили гуманітарку у Запоріжжі, де?
Правильно!
В баблі і пошані при своїх посадах
11.07.2024 12:14 Ответить
Еге! Ті хитровани поділилися з ким потрібно,тому на волі і при посадах!
11.07.2024 12:36 Ответить
Для цього потрібно вагонами мародерити!
11.07.2024 12:43 Ответить
Я тоже так думаю, бо в ментовке еще есть тренажерные залы для таких качков, типо, утюг в валенке.
11.07.2024 13:23 Ответить
На жаль, розкрадання в ЗСУ (мародерство) прикрите офісомпрезидента і не рахується. А так, їх всіх стріляти на місці.
11.07.2024 13:07 Ответить
Тфу на такую фемидку. Категорически спрашиваю, где в таком случае конфискация имущества?
11.07.2024 13:21 Ответить
дурень, треба було мільярдами мародерити, тоді б був у пошані та повазі! на відпочинок би закордон їздив у модних костюмах та молодою дружиною!

на початку війни таких алкашів, наркоманів та іншу шваль примотували скотчем до дерева та пздлі! працювало краще ніж поліція!
11.07.2024 14:57 Ответить
А на фронт йому можна? ТЦК до нього не прийде 6 років?
11.07.2024 15:10 Ответить
Сралин мародеров расстреливал. Правда он так же расстреливал ухилянтов, паникеров и зрадофилов. И это единственное, чему поучиться у того выродка..
11.07.2024 16:32 Ответить
 
 