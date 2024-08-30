Розширений дозвіл Україні на удари вглиб РФ нібито призведе до ще більшої жорстокості у війні, - глава МЗС Угорщини Сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто прокоментував заяву голови європейської дипломатії Жозепа Борреля щодо дозволу Україні бити західною зброєю по території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС Угорщини на сторінці у Facebook.
"Небезпечне шаленство верховного представника слід зупинити", – написав Сійярто.
Сійярто вважає, що надання Україні додаткової зброї та дозволу на глибокі удари по території Росії лише збільшить ризик ескалації, і це нібито призведе "до ще більшої жорстокості у війні".
"Ми не хочемо більше зброї в Україні, ми не хочемо більше смертей, ми не хочемо ескалації війни, ми не хочемо розширення кризи на Близькому Сході. Сьогодні ми продовжуємо виступати за здоровий глузд і мир", – заявив він.
Нагадаємо, напередодні Боррель заявив, що рішення про скасування обмежень на застосування зброї наданої країнами ЄС Україні прийматиметься на національному рівні.
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P.S Уверен что ты сам ,сможешь увидеть это?!!!
"Хоть паржем" детектед
"Если тебе нужно оправдать виновника, то сделай следующее: возьми любое событие, которое имеет отрицательный подтекст среди людей и любым способом привяжи его к жертве; совершенно неважно, что это выглядит как бред, важно то, чтобы жертва ассоциировалась с источником отрицательного, и далее разнообразные варианты этой комбинации продвигай в СМИ, тем самым навязывая жертве образ источника проблем и недопустимых действий".
Що говорить треба робити навпаки це для України добре
решение об отмене ограничений на применение оружия предоставленного странами ЕС Украине будет приниматься на национальном уровне. Источник:
Вже всім видно,що угорщина ворог ЄС і союзник *********.
І ще. Війна - це гірка юшка, яку вимушені обидві сторони хлібати з одного казанку! Так от - посолити і поперчити цю юшку має право кожна сторона. І Рашка вже зробила ту юшку вже пересолила вкрай!