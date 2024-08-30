УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12508 відвідувачів онлайн
Новини
3 014 36

Розширений дозвіл Україні на удари вглиб РФ нібито призведе до ще більшої жорстокості у війні, - глава МЗС Угорщини Сійярто

сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто прокоментував заяву  голови європейської дипломатії Жозепа Борреля щодо дозволу Україні бити західною зброєю по території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС Угорщини на сторінці у Facebook.

"Небезпечне шаленство верховного представника слід зупинити", – написав Сійярто.

Сійярто вважає, що надання Україні додаткової зброї та дозволу на глибокі удари по території Росії лише збільшить ризик ескалації, і це нібито призведе "до ще більшої жорстокості у війні".

"Ми не хочемо більше зброї в Україні, ми не хочемо більше смертей, ми не хочемо ескалації війни, ми не хочемо розширення кризи на Близькому Сході. Сьогодні ми продовжуємо виступати за здоровий глузд і мир", – заявив він.

Нагадаємо, напередодні Боррель заявив, що рішення про скасування обмежень на застосування зброї наданої країнами ЄС Україні прийматиметься на національному рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія переконуватиме партнерів по ЄС зняти обмеження для України на використання зброї, - Ліпавський

Автор: 

зброя (7446) Україна (5876) Сійярто Петер (352) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Оцей підарок бісить мене набагато більше ніж Орбан
показати весь коментар
30.08.2024 07:16
+15
Цього підара потрібно сприймати так:
Що говорить треба робити навпаки це для України добре
показати весь коментар
30.08.2024 07:20
+14
Не призведе, бо Засрашка й так використовуе все, що в неi в наявностi. От тому й кремльовськi прихвостнi i виють.
показати весь коментар
30.08.2024 07:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если ударят ядеркой, НАТО ответит уничтожением всех вражеских войск в Крыму и на Донбассе, что нами и надо.
показати весь коментар
30.08.2024 07:16 Відповісти
Уверен?!
P.S Уверен что ты сам ,сможешь увидеть это?!!!
показати весь коментар
30.08.2024 07:48 Відповісти
Если такая война еще будет лет 10-20, то погибнет гораздо больше людей, чем от 1 ограниченного ядерного удара
показати весь коментар
30.08.2024 08:14 Відповісти
!!! Аларм !!!
"Хоть паржем" детектед
показати весь коментар
30.08.2024 08:48 Відповісти
Оцей підарок бісить мене набагато більше ніж Орбан
показати весь коментар
30.08.2024 07:16 Відповісти
Бачу шановний(а), Ви опанували різницю в сортах гівна?
показати весь коментар
30.08.2024 10:00 Відповісти
Не призведе, бо Засрашка й так використовуе все, що в неi в наявностi. От тому й кремльовськi прихвостнi i виють.
показати весь коментар
30.08.2024 07:17 Відповісти
Еще один пункт из учебника высшей школы кгб ссср:
"Если тебе нужно оправдать виновника, то сделай следующее: возьми любое событие, которое имеет отрицательный подтекст среди людей и любым способом привяжи его к жертве; совершенно неважно, что это выглядит как бред, важно то, чтобы жертва ассоциировалась с источником отрицательного, и далее разнообразные варианты этой комбинации продвигай в СМИ, тем самым навязывая жертве образ источника проблем и недопустимых действий".
показати весь коментар
30.08.2024 07:20 Відповісти
Цього підара потрібно сприймати так:
Що говорить треба робити навпаки це для України добре
показати весь коментар
30.08.2024 07:20 Відповісти
Ху із оте сіярто, щоб українці звертали увагу на його виперди 🤔🧐😁
показати весь коментар
30.08.2024 07:23 Відповісти
То есть Украине нельзя давать оружие, нельзя уничтожать военные объекты на территории РФ, а то будет "эскалация"? А в РФ поставлять вооружение можно, оно же "мирное" и никого не убивает, не разрушает...
показати весь коментар
30.08.2024 07:24 Відповісти
Як не дивно, плюсую. Бо, якщо цей організм заговорив про "неприпустимість", то це означає, що питання практично вирішене.
показати весь коментар
30.08.2024 07:25 Відповісти
Питання вирішене. По нашему, по мужицки, вот вам....й. Каждый баран висит за свои яйца.
решение об отмене ограничений на применение оружия предоставленного странами ЕС Украине будет приниматься на национальном уровне. Источник:
показати весь коментар
30.08.2024 09:25 Відповісти
Нащо цього у****а тут цитувати?
Вже всім видно,що угорщина ворог ЄС і союзник *********.
показати весь коментар
30.08.2024 07:30 Відповісти
хто б заступився за кацапа як не мадяр !
показати весь коментар
30.08.2024 07:33 Відповісти
те що угорщина знаходиться в Евросоюзі вже має погані наслідки а будуть ще гірші...
показати весь коментар
30.08.2024 07:38 Відповісти
Як ці кацапські шавки задовбали.
показати весь коментар
30.08.2024 07:47 Відповісти
Сумно читати моральні повчання від яких тхне газом і нафтою!
І ще. Війна - це гірка юшка, яку вимушені обидві сторони хлібати з одного казанку! Так от - посолити і поперчити цю юшку має право кожна сторона. І Рашка вже зробила ту юшку вже пересолила вкрай!
показати весь коментар
30.08.2024 07:53 Відповісти
"мИ не хочемо більше зброї в Україні,,,,,,,,,,,,," --- а МИ!! Взагалі! Не хочемо вас чути, та бачити ваші ************* їпальнікі!, то що з того??((,
показати весь коментар
30.08.2024 07:54 Відповісти
Ті політики які симпатизують московії незалежно від причини , мають однаковий вигляд обличч'я ...тупий ігнор совісті ...неприхований істерізм ...та демонстрація своєї величністі ...набагато простіше , коли людина , може бути ,тим ким він є ,від природи, або чоловіком , або жінкою ...але це важко для людей з відхилиннями в голові
показати весь коментар
30.08.2024 07:54 Відповісти
, а що таке обличч'я, величністі, істерізм, та відхилиннями??? За думку "5", а грамотність шкутильгнула в даному випадку.
показати весь коментар
30.08.2024 10:07 Відповісти
Промова, діло персональне, як і діалекти
показати весь коментар
30.08.2024 10:13 Відповісти
йой, тепер знатиму, що таке діалект...
показати весь коментар
30.08.2024 10:15 Відповісти
****** ретранслює путінські понти.
показати весь коментар
30.08.2024 07:59 Відповісти
Менша жорстокість та щоденна загибель українців - для ййобиків повне задаволення.
показати весь коментар
30.08.2024 08:04 Відповісти
Тебе ще вистачало...
показати весь коментар
30.08.2024 08:16 Відповісти
просто переказав те, що лавров йому казав по телефону вчора.
показати весь коментар
30.08.2024 08:17 Відповісти
З фіно-урками, які втекли до Європи із під Ханти-Мансійська ніхто не радився і радитися вже не буде.
показати весь коментар
30.08.2024 08:33 Відповісти
Сіярта! Родіна-Югра зовйот!
показати весь коментар
30.08.2024 08:38 Відповісти
У ******
показати весь коментар
30.08.2024 09:11 Відповісти
Підарам слово не давали
показати весь коментар
30.08.2024 09:15 Відповісти
А ми їм , все одно , кацапський газ будем постачати ... от така , у нас , політика
показати весь коментар
30.08.2024 09:45 Відповісти
Як ці кровні брати кацапів дістали. Але є надія, що ерефія розвалиться так само, як австро-угорщина.
показати весь коментар
30.08.2024 10:31 Відповісти
******** мадярский
показати весь коментар
30.08.2024 10:50 Відповісти
фосфорні обстріли, хімічна зброя, керовані авіаційні обстріли цивільних та інфраструктури, обстріли всієї території України, гради, шахеди, балістика, знищення енергетики, отруєння річок... а венгри бояться ескалації, в мене просто немає слів...
показати весь коментар
30.08.2024 11:35 Відповісти
 
 