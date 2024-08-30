Розширений дозвіл Україні на удари вглиб РФ нібито призведе до ще більшої жорстокості у війні, - глава МЗС Угорщини Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто прокоментував заяву голови європейської дипломатії Жозепа Борреля щодо дозволу Україні бити західною зброєю по території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС Угорщини на сторінці у Facebook.

"Небезпечне шаленство верховного представника слід зупинити", – написав Сійярто.

Сійярто вважає, що надання Україні додаткової зброї та дозволу на глибокі удари по території Росії лише збільшить ризик ескалації, і це нібито призведе "до ще більшої жорстокості у війні".

"Ми не хочемо більше зброї в Україні, ми не хочемо більше смертей, ми не хочемо ескалації війни, ми не хочемо розширення кризи на Близькому Сході. Сьогодні ми продовжуємо виступати за здоровий глузд і мир", – заявив він.

Нагадаємо, напередодні Боррель заявив, що рішення про скасування обмежень на застосування зброї наданої країнами ЄС Україні прийматиметься на національному рівні.

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