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ОБСЄ (3480) ППО (2922) ракети (3926)

Україна в ОБСЄ: Країни-сусіди повинні використовувати системи ППО для перехоплення російських ракет

ОБСЄ

Україна потребує більше систем ППО для протидії російським ракетним атакам, а також допомоги від країн-сусідів у безпосередньому збитті російських ракет та ударних безпілотників.

Про це заявила т.в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Трагедії в Харкові, Полтаві, Львові показали, що російський режим не має жодних обмежень для завдання дальніх ударів по будь-якій точці України. І поки влада Росії тримається на терорі та фальшивих червоних лініях, міжнародне право надає нам всі необхідні засоби для захисту цивільного населення. Щоб покласти край цьому терору, Україні потрібні системи ППО та боєприпаси, а також рішення, які дозволять нам завдавати удари на великі відстані по будь-якій легітимній військовій цілі в Росії. Необхідно нарешті ухвалити рішення, яке дозволить сусіднім країнам використовувати системи ППО для перехоплення російських засобів ураження", - заявила вона.

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За словами Кувшинникової, це буде "нічим іншим, як виконанням нашого спільного зобов'язання захищати і рятувати людські життя".

"Жодна російська ракета чи удар не повинні залишитися без справедливої відповіді – відповіді зброєю, санкціями, економічною підтримкою України та наближенням відповідальності Росії. Людське життя – це єдина червона лінія, яку ми повинні змусити Росію поважати. Тільки так ми можемо повернути мирне небо нашим дітям", - наголосила українська дипломатка.

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Вона також зауважила, що українські діти, вбиті Росією цього тижня, "стали ще однією чорною сторінкою в нашій історії, в тому числі й в історії ОБСЄ". "Тому що кожна нова смерть викликає резонне запитання, як участь Росії в ОБСЄ кореспондується з геноцидною війною, що ведеться проти українського народу? Або як її присутність в ОБСЄ допомагає запобігти новим трагедіям?", - додала Кувшинникова.

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Топ коментарі
+6
Ага, хтось хай ракети збиває а ми будемо дорогу до Кривого Рогу робити.
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06.09.2024 18:41
+5
Пока перехватывает только Беларусь. Це лютый кринж.
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06.09.2024 18:25
+4
Лише балаканина та створення потужного н/гуя ось робота "влади"
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06.09.2024 18:19
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Лише балаканина та створення потужного н/гуя ось робота "влади"
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06.09.2024 18:19 Відповісти
Пока перехватывает только Беларусь. Це лютый кринж.
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06.09.2024 18:25 Відповісти
Це π√здіц... 🤷‍♂️🙄😤🤯
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06.09.2024 18:28 Відповісти
По факту НАТО уже всё, сдохло
Решают договоренности один на один
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06.09.2024 18:33 Відповісти
Ага, хтось хай ракети збиває а ми будемо дорогу до Кривого Рогу робити.
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06.09.2024 18:41 Відповісти
А вони такі: "Для початку мудрий нарід країни, чиї ми сусіди, повинен не обирати клованів у президенти, які засирають країну дєрьмаками, і тоді ми тут же, паралельно з далекобійним неасфальтом ракети збіб'ємо а вам вглиб росії буде чим ***********.
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06.09.2024 18:41 Відповісти
Прошу докладніше про роль "російського режиму" в "українській кризі".
Трускавецька дипломатія може й не рулить, але підрулює пАтужнА.
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06.09.2024 19:21 Відповісти
Лицеміри-еврпропейці зайняті рятуванням пінгвінів і всяких мавпочок, а от на людей (українців) їм насрати. Їх життя европейцям неважливе і нецікаве. От і вся сутність.
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06.09.2024 19:22 Відповісти
ОБСЄ не бачить свинособачих ракет,як в ЛуганДоні москалів не бачило.
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06.09.2024 21:57 Відповісти
Якась маячня... Хто ця піхва з вухами?
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07.09.2024 14:10 Відповісти
 
 