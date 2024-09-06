Україна в ОБСЄ: Країни-сусіди повинні використовувати системи ППО для перехоплення російських ракет

Україна потребує більше систем ППО для протидії російським ракетним атакам, а також допомоги від країн-сусідів у безпосередньому збитті російських ракет та ударних безпілотників.

Про це заявила т.в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Трагедії в Харкові, Полтаві, Львові показали, що російський режим не має жодних обмежень для завдання дальніх ударів по будь-якій точці України. І поки влада Росії тримається на терорі та фальшивих червоних лініях, міжнародне право надає нам всі необхідні засоби для захисту цивільного населення. Щоб покласти край цьому терору, Україні потрібні системи ППО та боєприпаси, а також рішення, які дозволять нам завдавати удари на великі відстані по будь-якій легітимній військовій цілі в Росії. Необхідно нарешті ухвалити рішення, яке дозволить сусіднім країнам використовувати системи ППО для перехоплення російських засобів ураження", - заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія останнім часом посилила атаки на українські міста та цивільних, - ОБСЄ

За словами Кувшинникової, це буде "нічим іншим, як виконанням нашого спільного зобов'язання захищати і рятувати людські життя".

"Жодна російська ракета чи удар не повинні залишитися без справедливої відповіді – відповіді зброєю, санкціями, економічною підтримкою України та наближенням відповідальності Росії. Людське життя – це єдина червона лінія, яку ми повинні змусити Росію поважати. Тільки так ми можемо повернути мирне небо нашим дітям", - наголосила українська дипломатка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США, Україна і країни ЄС працюють над заміною комплексу ППО С-300 та ракет Р-27, - Остін

Вона також зауважила, що українські діти, вбиті Росією цього тижня, "стали ще однією чорною сторінкою в нашій історії, в тому числі й в історії ОБСЄ". "Тому що кожна нова смерть викликає резонне запитання, як участь Росії в ОБСЄ кореспондується з геноцидною війною, що ведеться проти українського народу? Або як її присутність в ОБСЄ допомагає запобігти новим трагедіям?", - додала Кувшинникова.