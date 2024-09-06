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ОБСЕ (4854) ПВО (2487) ракеты (3470)

Украина в ОБСЕ: Страны-соседи должны использовать системы ПВО для перехвата российских ракет

ОБСЄ

Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для противодействия российским ракетным атакам, а также помощи от стран-соседей в непосредственном сбивании российских ракет и ударных беспилотников.

Об этом заявила врио постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Трагедии в Харькове, Полтаве, Львове показали, что российский режим не имеет никаких ограничений для нанесения дальних ударов по любой точке Украины. И пока власть России держится на терроре и фальшивых красных линиях, международное право предоставляет нам все необходимые средства для защиты гражданского населения. Чтобы положить конец этому террору, Украине нужны системы ПВО и боеприпасы, а также решения, которые позволят нам наносить удары на большие расстояния по любой легитимной военной цели в России. Необходимо наконец принять решение, которое позволит соседним странам использовать системы ПВО для перехвата российских средств поражения", - заявила она.

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По словам Кувшинниковой, это будет "ничем иным, как выполнением нашего общего обязательства защищать и спасать человеческие жизни".

"Ни одна российская ракета или удар не должны остаться без справедливого ответа - ответа оружием, санкциями, экономической поддержкой Украины и приближением ответственности России. Человеческая жизнь - это единственная красная линия, которую мы должны заставить Россию уважать. Только так мы можем вернуть мирное небо нашим детям", - подчеркнула украинский дипломат.

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Она также отметила, что украинские дети, убитые Россией на этой неделе, "стали еще одной черной страницей в нашей истории, в том числе и в истории ОБСЕ". "Потому что каждая новая смерть вызывает резонный вопрос, как участие России в ОБСЕ корреспондируется с геноцидной войной, ведущейся против украинского народа? Или как ее присутствие в ОБСЕ помогает предотвратить новые трагедии?" - добавила Кувшинникова.
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Топ комментарии
+6
Ага, хтось хай ракети збиває а ми будемо дорогу до Кривого Рогу робити.
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06.09.2024 18:41
+5
Пока перехватывает только Беларусь. Це лютый кринж.
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06.09.2024 18:25
+4
Лише балаканина та створення потужного н/гуя ось робота "влади"
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06.09.2024 18:19
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Лише балаканина та створення потужного н/гуя ось робота "влади"
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06.09.2024 18:19 Ответить
Пока перехватывает только Беларусь. Це лютый кринж.
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06.09.2024 18:25 Ответить
Це π√здіц... 🤷‍♂️🙄😤🤯
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06.09.2024 18:28 Ответить
По факту НАТО уже всё, сдохло
Решают договоренности один на один
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06.09.2024 18:33 Ответить
Ага, хтось хай ракети збиває а ми будемо дорогу до Кривого Рогу робити.
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06.09.2024 18:41 Ответить
А вони такі: "Для початку мудрий нарід країни, чиї ми сусіди, повинен не обирати клованів у президенти, які засирають країну дєрьмаками, і тоді ми тут же, паралельно з далекобійним неасфальтом ракети збіб'ємо а вам вглиб росії буде чим ***********.
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06.09.2024 18:41 Ответить
Прошу докладніше про роль "російського режиму" в "українській кризі".
Трускавецька дипломатія може й не рулить, але підрулює пАтужнА.
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06.09.2024 19:21 Ответить
Лицеміри-еврпропейці зайняті рятуванням пінгвінів і всяких мавпочок, а от на людей (українців) їм насрати. Їх життя европейцям неважливе і нецікаве. От і вся сутність.
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06.09.2024 19:22 Ответить
ОБСЄ не бачить свинособачих ракет,як в ЛуганДоні москалів не бачило.
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06.09.2024 21:57 Ответить
Якась маячня... Хто ця піхва з вухами?
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07.09.2024 14:10 Ответить
 
 