США, Украина и страны ЕС работают над заменой комплекса ПВО С-300 и ракет Р-27, - Остин
США, Украина и некоторые страны Европы работают над заменой для зенитной ракетной системы С-300 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-27.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии 24-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
"Соединенные Штаты также выделили более 200 миллионов долларов на закупку критически важных компонентов, чтобы позволить Украине производить БПЛА и системы радиоэлектронной борьбы, которые она так эффективно развернула", - сказал глава Пентагона.
По его словам, национальные директора по вооружениям работают над удовлетворением этих потребностей и ускорением поставок, а США предоставляют свои промышленные базы для удовлетворения потребностей Украины и поддержки их в долгосрочной перспективе.
"Но для своей долгосрочной безопасности Украине предстоит пройти долгий путь. Украина должна продолжать наращивать собственное оборонное производство, и многие члены контактной группы уже поддерживают эти усилия", - подчеркнул глава минобороны США.
Напомним, 6 сентября Владимир Зеленский прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Вже маємо суттєве покращення від перестановки ліжок:
"Телемарафон був, є і буде" - новий міністр культури та інформації політики Точицький.
Це перемога...
Допустим на данный момент я могу передавать в ЗСУ через всякие фонды - 10000 в мес. Тогда мне будет очень неудобно жить, буду ездить на маршрутках, покупать еду в мешках оптом, ну и так далее. Таких как я, думаю пару миллионов наберется, с разным количеством в кошельке.
Мы видим что выступает "официальная власть", которая говорит как мы всех побеждаем, Запад нас поддерживает, скоро будем штурмовать Москву.
Мы ведь доверяем власти, да? Иначе зачем тогда телемарафон, если ему не доверяют.
Так вот после доверия власти, которая рассказывает что у нас все хорошо - несколько миллионов человек прекращают делать донатики. А зачем. Поначалу мы поддержали государство копейкой, а теперь раз все хорошо, то можно прекращать.
Не поступят донаты, кто-то не получит бронежилет, в кого-то прилетит снаряд, кто-то умрет. Это - настоящая цена вашего телемарафона.
Впрочем весь текст что я написал, можно было заменить одним словом - шапкозакидательство.
- Іначє нам ніззя нікак! (с)
Лікарю, а може антибіотик?
Ні. тільки арбідол ((((