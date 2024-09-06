Инициатива на поле боя постепенно переходит к Украине, - Остин

Украина постепенно перебирает на себя инициативу на поле боя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин.

По словам главы Пентагона нынешняя встреча происходит в "динамичный и критический момент".

"Украина продолжает постепенно перебирать на себя инициативу на поле боя. ВСУ сейчас проводят операцию в Курской области. Кремлевская армия агрессии сейчас в обороне на своей собственной земле", - подчеркнул Остин.

Однако министр признал, что РФ продолжает свое наступление на востоке Украины, особенно вокруг Покровска.

Путин, по словам Остина, также перегруппировывает свои войска возле Курска; Кремль продолжает бомбить украинские города и мирное население. Но Украина отказывается склониться, добавил он.

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