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Инициатива на поле боя постепенно переходит к Украине, - Остин

Ініціатива на фронті поступово переходить до України

Украина постепенно перебирает на себя инициативу на поле боя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин.

По словам главы Пентагона нынешняя встреча происходит в "динамичный и критический момент".

"Украина продолжает постепенно перебирать на себя инициативу на поле боя. ВСУ сейчас проводят операцию в Курской области. Кремлевская армия агрессии сейчас в обороне на своей собственной земле", - подчеркнул Остин.

Однако министр признал, что РФ продолжает свое наступление на востоке Украины, особенно вокруг Покровска.

Путин, по словам Остина, также перегруппировывает свои войска возле Курска; Кремль продолжает бомбить украинские города и мирное население. Но Украина отказывается склониться, добавил он.

Читайте: США анонсировали новый пакет помощи по безопасности Украине на $250 миллионов
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Топ комментарии
+9
Тому можна зменшити допомогу.
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06.09.2024 13:44
+9
Угу, дякуємо Остіну за ПВО з Павлограду.
Все своєчасно та необхідній кількості
І за санкції, що унеможливили виробництво РФ ракет с компонентів США!
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06.09.2024 13:46
+8
В Z-каналах наступ на Покровск почав поступово перетворюватися в зраду
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06.09.2024 13:45
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Правила форума Совет форумчан
Тому можна зменшити допомогу.
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06.09.2024 13:44 Ответить
В Z-каналах наступ на Покровск почав поступово перетворюватися в зраду
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06.09.2024 13:45 Ответить
І це добре. Згинуть наші воріженьки.
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06.09.2024 13:45 Ответить
На нього Зеленський надихав чи може вкусив за щось?
У кацапів, у принципі, те саме, там куйло вчора радісно блеяло, як із курської області бандерівців витісняють по гектару на секунду
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06.09.2024 13:46 Ответить
Угу, дякуємо Остіну за ПВО з Павлограду.
Все своєчасно та необхідній кількості
І за санкції, що унеможливили виробництво РФ ракет с компонентів США!
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06.09.2024 13:46 Ответить
Угу, мої вікна дуже вдячні теж.
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06.09.2024 13:54 Ответить
Ну це мабуть дуже гучно сказано , але схоже що русня все ж - видихається .. Це мало трапитися , рано чи пізно . Багатомісячного безперервного штурму ніяка армія не витримає . Оборона витримає , а штурм ні . На це очевидно й був розрахунок Генштабу . Далі подивимось .
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06.09.2024 13:50 Ответить
За целый год боёв орки заняли территорию 700 кв. км.

За одну неделю ВСУ заняли в Курской области 1 тысячу 300 км.

Вот такая военная арифметика.
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06.09.2024 18:17 Ответить
Долго будут выдыхаться у них куча нефтяных денег.
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07.09.2024 09:58 Ответить
@ "Покровський напрямок.

У Гродівці тривають бої вздовж вулиць Челюскіна, Донецька та Заводська. Ситуація без суттєвих змін.

ЗСУ відбили низку атак противника на північній околиці Новогродівки та південніше міста при спробі російських маневрених груп пробитися до цвинтаря та Маринівки.

У районі Селидового і у самому місті ситуація без змін.
ЗСУ відбили атаки противника в західній частині Михайлівки та в районі залізничного мосту.

Схід від міста Українськ противник просунувся на ділянці завширшки до 2 км на глибину до 3.2 км, зайнявши більшу частину населеного пункту Лісівка та підійшовши до південної околиці Українська.

В районі Галицинівки тривають важкі бої."
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06.09.2024 13:51 Ответить
"Україна продовжує поступово перебирати на себе ініціативу на полі бою" - тобто повертаємося до стану дворічної давнини...
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06.09.2024 13:52 Ответить
Яка ініціатива, коли витрати артснарядів обмежен.
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06.09.2024 14:00 Ответить
"Науковці зі Стенфорда виявили, що процес старіння людини не є безперервним і поступовим, як вважалося раніше. Натомість він супроводжується двома великими "ривками", які стаються у середині 40 років і на початку 60-ти. Ці періоди позначаються значними молекулярними змінами, які можуть вплинути на шкіру, м'язову структуру, метаболізм і імунітет, пише https://www.nationalgeographic.com/science/article/human-body-two-rapid-aging-bursts National Geographic." - самі розумієте, до чого це я.
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06.09.2024 14:11 Ответить
Очень интересный научный текст о старении:

Виктору Федоровичу респект за публикацию.
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06.09.2024 18:19 Ответить
Остін перегрівся в Флориді? Ініціатива… на боці… ти кидай зешоблу слухати.
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06.09.2024 14:11 Ответить
союзники по Альянсу мають посилити військову допомогу для України під час "цієї важкої фази війни". Джерело:
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06.09.2024 14:25 Ответить
Куди плювати і по чому стукати!
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06.09.2024 14:35 Ответить
Гаранти державної безпеки України по Будапештському меморандуму США та Великобританія повинні повернути вилучену УКРАЇНСЬКУ зброю у повному обсязі та без усіляких обмежень у її використанні. На той момент Україна мала 176 МБР (130 SS-19 і 46 SS-24) з ядерними боєголовками - Міжконтинентальна Балістична Ракета - максимальна дальність 10 000 км, 43 стратегічні бомбардувальників (23 Ту-95 і 20 Ту-160), 2 (90 Ту-16, 70 Ту-22, 81 Ту-22М), 20 літаків ІЛ-78 для дозаправки в повітрі, 245 ударних винищувачів Су-24, 80 модернізованих великовагових перехоплювачів МіГ-25 та 260 винищувачів МіГ-29 та Су- 27.
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06.09.2024 15:31 Ответить
Индусы насчитали несколько триллионов фунтов компенсации, всё это было вывезено во времена колониального грабежа Англией, как думаешь получит эти деньги Индия?
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06.09.2024 15:55 Ответить
Трільни фунтів?
Ну якщо получать то облігаціями, чи чеками, намальованими першокласниками для гри Монополія)))) це якщо брати оптимістичний сценаріо
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07.09.2024 00:10 Ответить
Ця зброя давно утилiзована. Оборотного процессу не мае.
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07.09.2024 10:01 Ответить
Американська адміністрація почала активно підспівувати буратінці; сподіваються, що цей запроданець невдовзі т.з. мир підпише з кацапнею.
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06.09.2024 15:51 Ответить
Так йому зеля локшини на вуха навішав - той і повірив.
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06.09.2024 17:07 Ответить
це той випадок, коли американець наслухався "зелених 3,14здунців"
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06.09.2024 17:54 Ответить
Батальон потребоє вогню, якщо ви розумієте про що я, пояснюю, батальон морскої піхлти потребує вогневоє підтримки.!!!
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06.09.2024 20:16 Ответить
Краще дайте достойну зброю щоби доставати фашистів на далекій відстані. А нахвалювати ми самі себе спроможні. Чи ти Остін нахвалюєш що б ми ракети не прохали??
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07.09.2024 00:04 Ответить
Як би ви не були такими, чмошниками, було б ще краще, стратєги задрочєні)
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07.09.2024 00:39 Ответить
Я ніколи не думав, що америкоси такі сцикливі задроти
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07.09.2024 00:42 Ответить
Вони не сцикливi,вони хитрi
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07.09.2024 10:03 Ответить
Як пів року тримати без *********** , знаючи що ми несемо втрати людей і території, це не хитрість це подлість. Якби літаки прилетіли на рік раніше лінія фронту булаб десь під Мелітополєм, ще не зрозуміло ком у Бідон більше допомага, ( пасивно їм) чі активно нам, а як питання?)))
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07.09.2024 12:09 Ответить
 
 