Инициатива на поле боя постепенно переходит к Украине, - Остин
Украина постепенно перебирает на себя инициативу на поле боя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин.
По словам главы Пентагона нынешняя встреча происходит в "динамичный и критический момент".
"Украина продолжает постепенно перебирать на себя инициативу на поле боя. ВСУ сейчас проводят операцию в Курской области. Кремлевская армия агрессии сейчас в обороне на своей собственной земле", - подчеркнул Остин.
Однако министр признал, что РФ продолжает свое наступление на востоке Украины, особенно вокруг Покровска.
Путин, по словам Остина, также перегруппировывает свои войска возле Курска; Кремль продолжает бомбить украинские города и мирное население. Но Украина отказывается склониться, добавил он.
Пожалуйста, подождите...
У кацапів, у принципі, те саме, там куйло вчора радісно блеяло, як із курської області бандерівців витісняють по гектару на секунду
Все своєчасно та необхідній кількості
І за санкції, що унеможливили виробництво РФ ракет с компонентів США!
За одну неделю ВСУ заняли в Курской области 1 тысячу 300 км.
Вот такая военная арифметика.
У Гродівці тривають бої вздовж вулиць Челюскіна, Донецька та Заводська. Ситуація без суттєвих змін.
ЗСУ відбили низку атак противника на північній околиці Новогродівки та південніше міста при спробі російських маневрених груп пробитися до цвинтаря та Маринівки.
У районі Селидового і у самому місті ситуація без змін.
ЗСУ відбили атаки противника в західній частині Михайлівки та в районі залізничного мосту.
Схід від міста Українськ противник просунувся на ділянці завширшки до 2 км на глибину до 3.2 км, зайнявши більшу частину населеного пункту Лісівка та підійшовши до південної околиці Українська.
В районі Галицинівки тривають важкі бої."
Виктору Федоровичу респект за публикацию.
Ну якщо получать то облігаціями, чи чеками, намальованими першокласниками для гри Монополія)))) це якщо брати оптимістичний сценаріо