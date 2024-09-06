УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5749 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 236 33
бойові дії (3217) Остін Ллойд (508) Рамштайн (90)

Ініціатива на полі бою поступово переходить до України, - Остін

Ініціатива на фронті поступово переходить до України

Україна поступово перебирає на себе ініціативу на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

За словами глави Пентагону нинішня зустріч відбувається у "динамічний і критичний момент".

"Україна продовжує поступово перебирати на себе ініціативу на полі бою. ЗСУ наразі проводять операцію в Курській області. Кремлівська армія агресії зараз в обороні на своїй власній землі", - наголосив Остін.

Проте міністр визнав, що РФ продовжує свій наступ на сході України, особливо навколо Покровська.

Путін, за словами Остіна, також перегруповує свої війська біля Курська; Кремль продовжує бомбардувати українські міста та мирне населення. Але Україна відмовляється схилитися, додав він.

Читайте: США анонсували новий пакет безпекової допомоги Україні на $250 мільйонів

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Тому можна зменшити допомогу.
показати весь коментар
06.09.2024 13:44
+9
Угу, дякуємо Остіну за ПВО з Павлограду.
Все своєчасно та необхідній кількості
І за санкції, що унеможливили виробництво РФ ракет с компонентів США!
показати весь коментар
06.09.2024 13:46
+8
В Z-каналах наступ на Покровск почав поступово перетворюватися в зраду
показати весь коментар
06.09.2024 13:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому можна зменшити допомогу.
показати весь коментар
06.09.2024 13:44 Відповісти
В Z-каналах наступ на Покровск почав поступово перетворюватися в зраду
показати весь коментар
06.09.2024 13:45 Відповісти
І це добре. Згинуть наші воріженьки.
показати весь коментар
06.09.2024 13:45 Відповісти
На нього Зеленський надихав чи може вкусив за щось?
У кацапів, у принципі, те саме, там куйло вчора радісно блеяло, як із курської області бандерівців витісняють по гектару на секунду
показати весь коментар
06.09.2024 13:46 Відповісти
Угу, дякуємо Остіну за ПВО з Павлограду.
Все своєчасно та необхідній кількості
І за санкції, що унеможливили виробництво РФ ракет с компонентів США!
показати весь коментар
06.09.2024 13:46 Відповісти
Угу, мої вікна дуже вдячні теж.
показати весь коментар
06.09.2024 13:54 Відповісти
Ну це мабуть дуже гучно сказано , але схоже що русня все ж - видихається .. Це мало трапитися , рано чи пізно . Багатомісячного безперервного штурму ніяка армія не витримає . Оборона витримає , а штурм ні . На це очевидно й був розрахунок Генштабу . Далі подивимось .
показати весь коментар
06.09.2024 13:50 Відповісти
За целый год боёв орки заняли территорию 700 кв. км.

За одну неделю ВСУ заняли в Курской области 1 тысячу 300 км.

Вот такая военная арифметика.
показати весь коментар
06.09.2024 18:17 Відповісти
Долго будут выдыхаться у них куча нефтяных денег.
показати весь коментар
07.09.2024 09:58 Відповісти
@ "Покровський напрямок.

У Гродівці тривають бої вздовж вулиць Челюскіна, Донецька та Заводська. Ситуація без суттєвих змін.

ЗСУ відбили низку атак противника на північній околиці Новогродівки та південніше міста при спробі російських маневрених груп пробитися до цвинтаря та Маринівки.

У районі Селидового і у самому місті ситуація без змін.
ЗСУ відбили атаки противника в західній частині Михайлівки та в районі залізничного мосту.

Схід від міста Українськ противник просунувся на ділянці завширшки до 2 км на глибину до 3.2 км, зайнявши більшу частину населеного пункту Лісівка та підійшовши до південної околиці Українська.

В районі Галицинівки тривають важкі бої."
показати весь коментар
06.09.2024 13:51 Відповісти
"Україна продовжує поступово перебирати на себе ініціативу на полі бою" - тобто повертаємося до стану дворічної давнини...
показати весь коментар
06.09.2024 13:52 Відповісти
Яка ініціатива, коли витрати артснарядів обмежен.
показати весь коментар
06.09.2024 14:00 Відповісти
"Науковці зі Стенфорда виявили, що процес старіння людини не є безперервним і поступовим, як вважалося раніше. Натомість він супроводжується двома великими "ривками", які стаються у середині 40 років і на початку 60-ти. Ці періоди позначаються значними молекулярними змінами, які можуть вплинути на шкіру, м'язову структуру, метаболізм і імунітет, пише https://www.nationalgeographic.com/science/article/human-body-two-rapid-aging-bursts National Geographic." - самі розумієте, до чого це я.
показати весь коментар
06.09.2024 14:11 Відповісти
Очень интересный научный текст о старении:

Виктору Федоровичу респект за публикацию.
показати весь коментар
06.09.2024 18:19 Відповісти
Остін перегрівся в Флориді? Ініціатива… на боці… ти кидай зешоблу слухати.
показати весь коментар
06.09.2024 14:11 Відповісти
союзники по Альянсу мають посилити військову допомогу для України під час "цієї важкої фази війни". Джерело:
показати весь коментар
06.09.2024 14:25 Відповісти
Куди плювати і по чому стукати!
показати весь коментар
06.09.2024 14:35 Відповісти
Гаранти державної безпеки України по Будапештському меморандуму США та Великобританія повинні повернути вилучену УКРАЇНСЬКУ зброю у повному обсязі та без усіляких обмежень у її використанні. На той момент Україна мала 176 МБР (130 SS-19 і 46 SS-24) з ядерними боєголовками - Міжконтинентальна Балістична Ракета - максимальна дальність 10 000 км, 43 стратегічні бомбардувальників (23 Ту-95 і 20 Ту-160), 2 (90 Ту-16, 70 Ту-22, 81 Ту-22М), 20 літаків ІЛ-78 для дозаправки в повітрі, 245 ударних винищувачів Су-24, 80 модернізованих великовагових перехоплювачів МіГ-25 та 260 винищувачів МіГ-29 та Су- 27.
показати весь коментар
06.09.2024 15:31 Відповісти
Индусы насчитали несколько триллионов фунтов компенсации, всё это было вывезено во времена колониального грабежа Англией, как думаешь получит эти деньги Индия?
показати весь коментар
06.09.2024 15:55 Відповісти
Трільни фунтів?
Ну якщо получать то облігаціями, чи чеками, намальованими першокласниками для гри Монополія)))) це якщо брати оптимістичний сценаріо
показати весь коментар
07.09.2024 00:10 Відповісти
Ця зброя давно утилiзована. Оборотного процессу не мае.
показати весь коментар
07.09.2024 10:01 Відповісти
Американська адміністрація почала активно підспівувати буратінці; сподіваються, що цей запроданець невдовзі т.з. мир підпише з кацапнею.
показати весь коментар
06.09.2024 15:51 Відповісти
Так йому зеля локшини на вуха навішав - той і повірив.
показати весь коментар
06.09.2024 17:07 Відповісти
це той випадок, коли американець наслухався "зелених 3,14здунців"
показати весь коментар
06.09.2024 17:54 Відповісти
Батальон потребоє вогню, якщо ви розумієте про що я, пояснюю, батальон морскої піхлти потребує вогневоє підтримки.!!!
показати весь коментар
06.09.2024 20:16 Відповісти
Краще дайте достойну зброю щоби доставати фашистів на далекій відстані. А нахвалювати ми самі себе спроможні. Чи ти Остін нахвалюєш що б ми ракети не прохали??
показати весь коментар
07.09.2024 00:04 Відповісти
Як би ви не були такими, чмошниками, було б ще краще, стратєги задрочєні)
показати весь коментар
07.09.2024 00:39 Відповісти
Я ніколи не думав, що америкоси такі сцикливі задроти
показати весь коментар
07.09.2024 00:42 Відповісти
Вони не сцикливi,вони хитрi
показати весь коментар
07.09.2024 10:03 Відповісти
Як пів року тримати без *********** , знаючи що ми несемо втрати людей і території, це не хитрість це подлість. Якби літаки прилетіли на рік раніше лінія фронту булаб десь під Мелітополєм, ще не зрозуміло ком у Бідон більше допомага, ( пасивно їм) чі активно нам, а як питання?)))
показати весь коментар
07.09.2024 12:09 Відповісти
 
 