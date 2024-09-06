Ініціатива на полі бою поступово переходить до України, - Остін
Україна поступово перебирає на себе ініціативу на полі бою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
За словами глави Пентагону нинішня зустріч відбувається у "динамічний і критичний момент".
"Україна продовжує поступово перебирати на себе ініціативу на полі бою. ЗСУ наразі проводять операцію в Курській області. Кремлівська армія агресії зараз в обороні на своїй власній землі", - наголосив Остін.
Проте міністр визнав, що РФ продовжує свій наступ на сході України, особливо навколо Покровська.
Путін, за словами Остіна, також перегруповує свої війська біля Курська; Кремль продовжує бомбардувати українські міста та мирне населення. Але Україна відмовляється схилитися, додав він.
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У кацапів, у принципі, те саме, там куйло вчора радісно блеяло, як із курської області бандерівців витісняють по гектару на секунду
Все своєчасно та необхідній кількості
І за санкції, що унеможливили виробництво РФ ракет с компонентів США!
За одну неделю ВСУ заняли в Курской области 1 тысячу 300 км.
Вот такая военная арифметика.
У Гродівці тривають бої вздовж вулиць Челюскіна, Донецька та Заводська. Ситуація без суттєвих змін.
ЗСУ відбили низку атак противника на північній околиці Новогродівки та південніше міста при спробі російських маневрених груп пробитися до цвинтаря та Маринівки.
У районі Селидового і у самому місті ситуація без змін.
ЗСУ відбили атаки противника в західній частині Михайлівки та в районі залізничного мосту.
Схід від міста Українськ противник просунувся на ділянці завширшки до 2 км на глибину до 3.2 км, зайнявши більшу частину населеного пункту Лісівка та підійшовши до південної околиці Українська.
В районі Галицинівки тривають важкі бої."
Виктору Федоровичу респект за публикацию.
Ну якщо получать то облігаціями, чи чеками, намальованими першокласниками для гри Монополія)))) це якщо брати оптимістичний сценаріо