Ініціатива на полі бою поступово переходить до України, - Остін

Україна поступово перебирає на себе ініціативу на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

За словами глави Пентагону нинішня зустріч відбувається у "динамічний і критичний момент".

"Україна продовжує поступово перебирати на себе ініціативу на полі бою. ЗСУ наразі проводять операцію в Курській області. Кремлівська армія агресії зараз в обороні на своїй власній землі", - наголосив Остін.

Проте міністр визнав, що РФ продовжує свій наступ на сході України, особливо навколо Покровська.

Путін, за словами Остіна, також перегруповує свої війська біля Курська; Кремль продовжує бомбардувати українські міста та мирне населення. Але Україна відмовляється схилитися, додав він.

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