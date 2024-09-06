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ППО (2922) США (20990) Остін Ллойд (508)

США, Україна і країни ЄС працюють над заміною комплексу ППО С-300 та ракет Р-27, - Остін

с-300

США, Україна та деякі країни Європи працюють над заміною для зенітної ракетної системи С-300 і ракети класу "повітря-повітря" Р-27.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Сполучені Штати також виділили понад 200 мільйонів доларів на закупівлю критично важливих компонентів, щоб дати змогу Україні виробляти БПЛА і системи радіоелектронної боротьби, які вона так ефективно розгорнула", - сказав глава Пентагону.

За його словами, національні директори з озброєнь працюють над задоволенням цих потреб і прискоренням постачань, а США надають свої промислові бази для задоволення потреб України та підтримки їх у довгостроковій перспективі.

"Але для своєї довгострокової безпеки Україні належить пройти довгий шлях. Україна має продовжувати нарощувати власне оборонне виробництво, і багато членів контактної групи вже підтримують ці зусилля", - наголосив глава міноборони США.

Нагадаємо,  6 вересня Володимир Зеленський прибув на авіабазу Рамштайн у Німеччині для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ініціатива на полі бою поступово переходить до України, - Остін

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Топ коментарі
+7
Та це дрібниці. От заміна міністрів - це потужно!
Вже маємо суттєве покращення від перестановки ліжок:
"Телемарафон був, є і буде" - новий міністр культури та інформації політики Точицький.
Це перемога...
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06.09.2024 13:55
+7
Ви знаєте що таке "телемарафон"?
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06.09.2024 14:12
+6
А якщо дійсно не знає? От нащо людині життя псувати?
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06.09.2024 14:21
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Та це дрібниці. От заміна міністрів - це потужно!
Вже маємо суттєве покращення від перестановки ліжок:
"Телемарафон був, є і буде" - новий міністр культури та інформації політики Точицький.
Це перемога...
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06.09.2024 13:55 Відповісти
А що хорошого від зрадофільського ниття? Хтось повинен піднімати дух народу в Столітній війні на знищення проти варварської азіатської Орди.
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06.09.2024 14:11 Відповісти
Ви знаєте що таке "телемарафон"?
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06.09.2024 14:12 Відповісти
А якщо дійсно не знає? От нащо людині життя псувати?
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06.09.2024 14:21 Відповісти
Йому це не можна знать - за посадовими обов"язками! Подоляк не дозволяє!
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06.09.2024 15:07 Відповісти
Позвольте объяснить, что хорошего.

Допустим на данный момент я могу передавать в ЗСУ через всякие фонды - 10000 в мес. Тогда мне будет очень неудобно жить, буду ездить на маршрутках, покупать еду в мешках оптом, ну и так далее. Таких как я, думаю пару миллионов наберется, с разным количеством в кошельке.

Мы видим что выступает "официальная власть", которая говорит как мы всех побеждаем, Запад нас поддерживает, скоро будем штурмовать Москву.

Мы ведь доверяем власти, да? Иначе зачем тогда телемарафон, если ему не доверяют.

Так вот после доверия власти, которая рассказывает что у нас все хорошо - несколько миллионов человек прекращают делать донатики. А зачем. Поначалу мы поддержали государство копейкой, а теперь раз все хорошо, то можно прекращать.

Не поступят донаты, кто-то не получит бронежилет, в кого-то прилетит снаряд, кто-то умрет. Это - настоящая цена вашего телемарафона.

Впрочем весь текст что я написал, можно было заменить одним словом - шапкозакидательство.
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06.09.2024 15:44 Відповісти
- Товариш Рак, ви шо мудак?
- Іначє нам ніззя нікак! (с)
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06.09.2024 14:22 Відповісти
То був сарказм ))
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06.09.2024 14:38 Відповісти
Щоб розвивати своє оборонне виробництво треба проукраїнську владу яка не крастиме! А не теперішній зброд крадіїв-запроданців-ворогів!
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06.09.2024 14:21 Відповісти
Це як лікувати запалення легенів.
Лікарю, а може антибіотик?

Ні. тільки арбідол ((((
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06.09.2024 14:30 Відповісти
В нас був завод з виробництва одного виду ракет до С300. В липні 2019 зеленський його закрив своїм потужним і незламним указом. Там зараз голі стіни, поновити виробництво не вийде.
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06.09.2024 17:03 Відповісти
Але винні в усьому США...
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06.09.2024 21:53 Відповісти
 
 