США, Україна і країни ЄС працюють над заміною комплексу ППО С-300 та ракет Р-27, - Остін
США, Україна та деякі країни Європи працюють над заміною для зенітної ракетної системи С-300 і ракети класу "повітря-повітря" Р-27.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України.
"Сполучені Штати також виділили понад 200 мільйонів доларів на закупівлю критично важливих компонентів, щоб дати змогу Україні виробляти БПЛА і системи радіоелектронної боротьби, які вона так ефективно розгорнула", - сказав глава Пентагону.
За його словами, національні директори з озброєнь працюють над задоволенням цих потреб і прискоренням постачань, а США надають свої промислові бази для задоволення потреб України та підтримки їх у довгостроковій перспективі.
"Але для своєї довгострокової безпеки Україні належить пройти довгий шлях. Україна має продовжувати нарощувати власне оборонне виробництво, і багато членів контактної групи вже підтримують ці зусилля", - наголосив глава міноборони США.
Нагадаємо, 6 вересня Володимир Зеленський прибув на авіабазу Рамштайн у Німеччині для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
Вже маємо суттєве покращення від перестановки ліжок:
"Телемарафон був, є і буде" - новий міністр культури та інформації політики Точицький.
Це перемога...
Допустим на данный момент я могу передавать в ЗСУ через всякие фонды - 10000 в мес. Тогда мне будет очень неудобно жить, буду ездить на маршрутках, покупать еду в мешках оптом, ну и так далее. Таких как я, думаю пару миллионов наберется, с разным количеством в кошельке.
Мы видим что выступает "официальная власть", которая говорит как мы всех побеждаем, Запад нас поддерживает, скоро будем штурмовать Москву.
Мы ведь доверяем власти, да? Иначе зачем тогда телемарафон, если ему не доверяют.
Так вот после доверия власти, которая рассказывает что у нас все хорошо - несколько миллионов человек прекращают делать донатики. А зачем. Поначалу мы поддержали государство копейкой, а теперь раз все хорошо, то можно прекращать.
Не поступят донаты, кто-то не получит бронежилет, в кого-то прилетит снаряд, кто-то умрет. Это - настоящая цена вашего телемарафона.
Впрочем весь текст что я написал, можно было заменить одним словом - шапкозакидательство.
- Іначє нам ніззя нікак! (с)
Лікарю, а може антибіотик?
Ні. тільки арбідол ((((