Россия в последнее время усилила атаки на украинские города и гражданских, - ОБСЕ

Российская Федерация в последние месяцы усилила атаки на украинские города, что привело к увеличению количества жертв среди гражданского населения и серьезным повреждениям гражданской инфраструктуры. Также появляется все больше доказательств широко распространенных и систематических пыток удерживаемых гражданских лиц и военнопленных на контролируемых Россией территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ относительно российской полномасштабной войны в Украине.

"Наш 5-й отчет, к сожалению, продолжает выявлять очень серьезные нарушения прав человека, которые оказывают разрушительное влияние на жизнь каждого пострадавшего. Мы будем продолжать отслеживать эти злоупотребления, чтобы способствовать привлечению к ответственности за нарушение международного права, помогая жертвам достичь справедливости", - заявил директор бюро ОБСЕ Маттео Мекаччи.

И подчеркнул, что новый отчет бюро является еще одним подтверждением общего игнорирования вооруженными силами Российской Федерации основных принципов и законов ведения войны, что приводит к нарушениям прав, которые могут быть квалифицированы как военные преступления или преступления против человечности.

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Это включает массовые страдания гражданских лиц во время конфликта в результате пыток, произвольных задержаний на контролируемой РФ территории, изнасилований и угроз изнасилованием, насилия и гибели взрослых и детей. "Многие пострадавшие рассказали бюро, что они продолжают страдать от длительных физических повреждений и психологической травмы в результате пережитого", - добавлено в заявлении.

Бюро ОБСЕ также сообщает, что "получило гораздо меньшие по объему, но все равно тревожные признаки нарушений со стороны украинских вооруженных сил". В частности свидетели, опрошенные представителями организации, "выразили обеспокоенность относительно преследования украинскими властями коллаборационистов после принудительного сотрудничества".