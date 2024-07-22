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Удары западным оружием по РФ: Необходимо снять все ограничения, - глава МИД Латвии Браже

Латвія не розглядає відправку своїх військ до України

Для Украины следует снять все ограничения по ударам западным оружием вглубь территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Браже указала, что необходимо снять ограничения для Украины на удары по тем областям, где российские самолеты поднимаются в небо, чтобы атаковать ракетами украинские территории.

"Это не означает, что Украина не будет придерживаться очень четкой дисциплины по соблюдению этих ограничений. Они и раньше были образцовыми в фактическом применении определенных ограничений, не провоцируя ситуацию. Но ограничивать защиту Украины само по себе неправильно, поэтому мы будем продолжать настаивать на этом", - отметила латвийский министр.

Напомним, ВСУ могут применять французское оружие, чтобы наносить удары по любым военным объектам в России, которые представляют угрозу Украине, но не по Кремлю.

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Латвия (1330) оружие (10198) россия (95365) Украина (44914)


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Українці, були б вдячні, за таку підтримку!
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22.07.2024 12:03 Ответить
Ла-Твія...

Країна мрій...

Я хочу жити в ній...

Але необробленний надфілеи...

Напильне бажання...
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22.07.2024 12:04 Ответить
Знімемо знімок...

Рентгемом...

Чи МРТ...

Просвітим наскрізь...

Бажання РФ...

Де Христос, звісно воскрес...

Бажання пуйла-

По кордонам ЄС...
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22.07.2024 12:10 Ответить
Браже дiло каже! 👍
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22.07.2024 12:52 Ответить
 
 