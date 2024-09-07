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Польша (8142) ракеты (3470) Сикорский (358)

Польша могла бы сбивать российские ракеты над Украиной, если бы они угрожали украинским АЭС, - Сикорский

Польща може збивати ракети над Україною, якщо вони загрожують її атомним об’єктам

Польша могла бы помочь Украине сбивать российские ракеты, чтобы защитить атомные электростанции, ссылаясь на право на самооборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет", - сказал Сикорский.

Министр подчеркнул, что это его мнение и что юридически Польша бы имела право на самооборону, но "никаких решений об этом не принимали".

Напомним, Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для противодействия российским ракетным атакам, а также помощи от стран-соседей в непосредственном сбивании российских ракет и ударных беспилотников.

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Топ комментарии
+12
А як шановний пан міністр пропонує відрізняти "заблукавшу" ракету від "цілескерованої"?
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07.09.2024 11:51
+12
Кишка тонка у польського панства. Зате скільки гонору. Але " гранати не того калібру". З фільму.
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07.09.2024 11:59
+7
Без коментариев.. Одни матюки на языке.
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07.09.2024 11:46
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Без коментариев.. Одни матюки на языке.
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07.09.2024 11:46 Ответить
Кишка тонка у польського панства. Зате скільки гонору. Але " гранати не того калібру". З фільму.
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07.09.2024 11:59 Ответить
Як інформує , про це в інтерв'ю https://t.me/bbcrussian/70113 BBC заявив міністр закордонних справ України Радослав .
===========

Ви нічого не переплутали?
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07.09.2024 11:47 Ответить
заявив міністр закордонних справ України Радослав Сікорський. Джерело: https://censor.net/ua/n3508732
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07.09.2024 11:48 Ответить
Ви вже другий, хто помітив. І ніби як і останній
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07.09.2024 12:10 Ответить
У Телеграмі в оригіналі повідомлення про інтервʼю Радіо 4 дав міністр закордонних справ Польщі, а не України. На Цензорі мабуть помилка в тексті.
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07.09.2024 14:21 Ответить
Стікорські не будуть збиват
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07.09.2024 11:49 Ответить
А як це буде виглядати на практиці? Польські війська з ППО стоятимуть навколо АЕС? Але це буде прямою участю в бойових діях.
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07.09.2024 11:50 Ответить
Ні, не буде. Так як і не буде жодних польських військ та
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07.09.2024 11:58 Ответить
Дуже просто - поляки просто передають свої системи ППО Україні. Але вони не хочуть, бо бояться кацапського вторгнення і водночас бояться збивати кацапські болванки, які залетіли в Польщу

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07.09.2024 12:08 Ответить
Та нічого вони не бояться. Коли два дебіла яких ти ненавидиш вбивають один одного, краще не втручатися, а підкидати палиці, ножики та інші прикольні речі.
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07.09.2024 14:08 Ответить
Таких памперсів ще не придумали для польських вояк, щоб вони наважились зайти туди де може прилетіти.
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07.09.2024 12:49 Ответить
А як шановний пан міністр пропонує відрізняти "заблукавшу" ракету від "цілескерованої"?
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07.09.2024 11:51 Ответить
Спрашивать будут
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07.09.2024 13:38 Ответить
Мені здається що навпаки - він натякає що мовляв відрізнити не можна, а тому слід збивати усі. Ну, тобто це така підводка до прийняття рішення. Щоб збивати не тільки те що буде летіти на кордоні, а й те що в глибині - районі АЕС. Здається захід потроху втомився від преповнених памперсів і починає просинатися. Черпепашиними темпами, нажаль, але це краще ніж нічого...
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07.09.2024 15:49 Ответить
Прислів"я: Коня підковують а у Жаби лапка сіпається. Бардзо моцная армія Польской буде збивати ракети і дрони над АЕС...Всім чудово відомі бойові можливості Войска Польскєго,яке вже 2 тижні не може знайти впавший кацадрон у болоті. Про хоробрість польскіх жолнєжєй і рольніков я вже й не говорю...
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07.09.2024 12:06 Ответить
Для F-16 з радарами в залежності моделей всі рашистські крилаті ракети та "херані" в радіусі від 100 до 250 км - як на "долоні". Залишається лише пілотам раз-за-разом тиснути на гашетку "пуск".
Але цього чомусь не робиться.
ПокликАння очільника МЗС Польщі на право "самозахисту" під приводом атак на АЕС (а Рівненська - це 150км і Хмельницька - 185 км до кордону з Польщею) нічого не змінить, оскільки в польського політикуму у переважній більшості присутній мандраж перед пітьмою, який закладений у генах.
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07.09.2024 12:07 Ответить
Так вони і над своєю територією ''чомусь'' не збивають
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07.09.2024 12:11 Ответить
бо це ескалація
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07.09.2024 12:56 Ответить
Емм, яка там відстань від Рівненської чи Хмельницької АЕС до кордону з Польщею? Там ніякий Петріот не дістане...
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07.09.2024 12:13 Ответить
Так уже можна!

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Київ у начебто "ударах" по Курській АЕС та погрожує бити по українських АЕС. Джерело:
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07.09.2024 12:20 Ответить
Коли полетить на Польщу, вони теж не будуть збивати, а чекатимуть, коли ж воно розвернеться на Україну. Це така готовність НАТО. Колись Сталін боявся провокувати Гітлера, зараз НАТО боїться спровокувати путіна. Немає слів ...
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07.09.2024 12:23 Ответить
Як відомо, повітряний удар по Львову 4-го вересня, коли загинула майже вся сім'я Базилевич, рашисти здійснили аеробалістичною ракетою "Кинжал", що випускається з літака МіГ-31К.
Як вбачається, ціллю ворожої ракети була будівля і територія залізничного вокзалу, що є так би мовити "воротами в Європу". Де в момент атаки знаходились сотні, якщо не тисячі людей. Тож, судячи із локації удару, стався недоліт.
Оскільки ворожа ракета летіла по прямій аеробалістичній траекторії кілька хвилин після пуску і не було навіть спроби її збити засобами ППО, то тут можна припустити кілька варіантів наслідків цієї жахливої події:
1) або недоліт стався по причині фізичної неспроможності розгону літака-носія "Кинжалу" до потрібної швидкості перед моментом пуску ракети, що пояснюється недостатньою якістю спеціального авіаційного пального для МіГа-31К або вишколу і навичків рашистського пілота;
2) або причина в тому, що при розрахунку траекторії руху ракети для її бойового застосування разом із носієм рашисти ввели певну попоравку, яка гарантовано не дозволяє поцілити ракетою по території Польщі.
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07.09.2024 13:02 Ответить
Скорее перелет. МіГ-31К взлетают на северо-востоке относительно Львова, а район удара (между Привокзальным базаром и бывшим дворцом спорта "Спартак") находится на юго-западе от вокзала.
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07.09.2024 13:57 Ответить
Проведіть лінію від найближчої точки кордону з Польщею (Любачув-Будомеж) до Львова - це близько 50 км (район залізничного вокзалу - умовна годинникова стрілка на 10) і Ви побачите - був переліт чи недоліт.
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07.09.2024 14:16 Ответить
Во-первых - причем тут Польша? Во-вторых - нижний новгород находится на 2 часа по карте, которую я вам дал, а это на северо-восток от места попадания ракеты (север на 12 часов, как правило))), а в третьих -я прожил во Львове ни один десяток лет ( закончил ЛПИ, который в метрах 500 от того места).
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07.09.2024 15:28 Ответить
Здесь можно посмотреть этот район

https://www.real-estate.lviv.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F-%D1%94
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07.09.2024 14:06 Ответить
1. Я не впевнений в тому, що функція МІГа більше ніж просто пуск ракети. Подальше керування йде з землі.
2. Розрахунок таєкторії для балістики ведеться автоматично, згідно сторонніх умов і координат цілі.
Так що тут інше.
3. Могла спрацювати РЕБ і відхилити ракету від цілі.
4. Навмисна чи ні помилка оператора наведення.
5. Кинжали в силу недосконалості кацапської електроніки і навігації і високої швидкості не є супер точною зброєю. Прикладів, коли вони мазали на сотню-другу метрів вже є багато.
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07.09.2024 14:45 Ответить
Тут отклонение от здания вокзала - почти километр дальше и левее (южнее), от пригородного вокзала - метров 400 - 500.
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07.09.2024 15:41 Ответить
Ну я тут подивився мапу Львова. Одразу виникло питання. А чому взагалі вирішили, що ця ракета йшла на залізничний вокзал? Скнилівська смуга приблизно на тій самій відстані від попадання, як і вокзал, тільки в іншу сторону. Якщо припустити що її використовують , самі розумієте для чого, то вона набагато цікавіша ціль. І повина дуже добре бути прикрита РЕБами.
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07.09.2024 23:29 Ответить
Она уже дважды обстреливалась.
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08.09.2024 10:22 Ответить
польська реб??
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07.09.2024 17:29 Ответить
Добре що взагалі таки розмови йдуть
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07.09.2024 12:24 Ответить
Іран та північна корея навіть оком не моргнули і передали московії балістичн, бл@ядь ракети і бити чи не бити питання не стоїть.
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07.09.2024 12:29 Ответить
Мабуть рашисти розраховуються з Іраном та КНДР технологіями та компонентами ядерної зброї.
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07.09.2024 14:34 Ответить
Підлітає поляк на F-16 до ракети:
- Rakieto, dokąd lecisz?
- Бомбить жилые дома.
- Nie do elektrowni jądrowej, to znaczy. Życzę spokojnego lotu.
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07.09.2024 12:29 Ответить
Збивай хоть ті що над Польщею .
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07.09.2024 12:34 Ответить
Бажаю йо...баним ***** браттям пережити 2 Чорнобиля, курви !!!!!
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07.09.2024 12:37 Ответить
Полякам памперсів забракне щоб почати збивати москальські ракети та дрони. Мані дідо мій розказував які сцикливі поляки були під час Другої Світової, нічого не змінилося.
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07.09.2024 12:46 Ответить
Зате їм памперсів не забракло поробити хаби для обходу санкцій орками... там в спілці з Білорусами перегружаються фури.... траси в ту сторону завалені вантажівками
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07.09.2024 14:11 Ответить
Відмазки можна знаити завжди
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07.09.2024 13:00 Ответить
Тут Сікорський не винен за такі висловлювання. Особисто він за збиття ракет, але посада зобов'язує озвучувати думки його начальства
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07.09.2024 13:09 Ответить
У чому саме "провина" стосовно висловлювань? Як на мене - людина шукає механізми яки підштовхнули би боягузливих бюрократів до притомних дій.
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07.09.2024 13:15 Ответить
поляки будут наблюдать , чтобы в Украине остались одни АЭС
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07.09.2024 14:09 Ответить
ПОЛЬЩА ТО СЦИКУНИ. Я ДУМАЮ ЯКБИ МОСКОВІЯ НАПАЛИ НА ПОЛЬЩУ ТО ВОНИ ВЖЕ ЗДАЛИСЬ НА ДРУГИЙ ДЕНЬ. ГЕХАЙ БЕРЕТЬ ПРИКЛАД З ТУРЕЧЧИНИ- ЛІТАК ЗАЛЕТІВ В ЇХ ПРОСТІР І ВОНИ ЙОГО ЗБИЛИ.
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07.09.2024 14:11 Ответить
Літак вони збивали ще до спроби перевороту і тоді ще Ердоган дружив з амерами.... потім коли були бої на півночі Сірії і вони просили Патріоти щоб збивати орківські літаки, амери боявшись ескалації не дали....

Після цього Ердоган сильно повернув вектор на рашу і Китай, ще була спроба перевороту що остаточно побив горшки із заходом

А після того як турки дали свою зброю в Азербайджан і орки відхватили п...ди, проти турків неофіційно ввели санкції на збройні технології
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07.09.2024 14:16 Ответить
Турків викинули з програми F-35 , лиш тому що вони закупили в москалів C-400, і в добавок їм також не дали Петріоти. Ніякі вони нам не союзники, а Ердоган це корумпована авторитарна скотиняка.
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07.09.2024 14:36 Ответить
пан Сікорський, ви розумна людина, але "практичні" керівники вам вказали на місце, США не дозволять
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07.09.2024 14:32 Ответить
Ясновельможному варто би похмелятися і "фільтрувати базар". Так, дивийсь, і войну з бодуна кацапії оголосить...
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07.09.2024 14:41 Ответить
Що вже страшно?
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07.09.2024 20:37 Ответить
Міністр Сікорський знайшов ще один вагомий аргумент за прикриття неба над Україною польськими засобами ППО.
Цілком слушний аргумент, на який повинні дати відповідь у "вашингтонському обкомі".
Якщо рашисти зруйнують українську АЕС поблизу Польщі, то наслідки для Польщі будуть значно гіршими, ніж наслідки падіння БПЛА чи КР. Наслідки катастрофічні.
Чи здатні США захистити Польщу від радіоактивного забруднення? Вочевидь - ні, не здатні, коли техногенна катастрофа через атаку рашистів на українську АЕС вже відбудеться.
Отже Польща ЗМУШЕНА застосувати всі можливі заходи для захисту свого населення.
Польщі мабуть потрібно НАПОЛЯГАТИ на терміновій відповіді Держдепу, або діяти без дозволу.
Дійте, пане міністре!
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07.09.2024 14:50 Ответить
Могли, гли гли, могли, гли гли, могли. Занепокоїность, могли бы, ЦІ слова вже собаки і мавпи можуть говорити.
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07.09.2024 17:38 Ответить
За логікою ракети та шахеди в Миколаївській, рівненській, Хмельницький та сусідніх з ними областях являють загрозу для АЕС. Тож чому б не почати прикривати українські АЕС?

Бо зараз якось ці заяви не дуже переконливі.
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07.09.2024 20:35 Ответить
 
 