Польша могла бы сбивать российские ракеты над Украиной, если бы они угрожали украинским АЭС, - Сикорский

Польша могла бы помочь Украине сбивать российские ракеты, чтобы защитить атомные электростанции, ссылаясь на право на самооборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет", - сказал Сикорский.

Министр подчеркнул, что это его мнение и что юридически Польша бы имела право на самооборону, но "никаких решений об этом не принимали".

Напомним, Украина нуждается в большем количестве систем ПВО для противодействия российским ракетным атакам, а также помощи от стран-соседей в непосредственном сбивании российских ракет и ударных беспилотников.

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