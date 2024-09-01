Глава Міноборони Чехії Чернохова обговорила з італійським колегою Крозетто підтримку України
Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова провела зустріч зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Серед іншого міністри говорили про підтримку України.
Про це повідомляє Radio Prague International, інформує Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі Чернохова та Крозетто говорили про безпекову ситуацію в Африці та на Близькому Сході, чесько-італійське оборонно-промислове співробітництво, а також про проєкт придбання американських літаків F-35.
Крім цього, очільники оборонних відомств обговорили підсумки саміту НАТО у Вашингтоні, який відбувся 9-11 липня.
"Саміт послав чіткий сигнал, що наша оборона сильна. Але також очевидно, що необхідно робити набагато більше", - сказала Чернохова.
Глава Міноборони Чехії зазначила, що НАТО також необхідно ухвалити нову стратегію щодо Росії, оскільки Кремль вже "веде війну проти Заходу, проводячи атаки в кіберпросторі та спонсоруючи теракти й підпали в наших країнах".
Крім цього, чеська урядовиця додала, що Росія перетворила Африку на поле геополітичної битви, підриваючи на цьому континенті стратегічні інтереси Європи.
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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вкотре заявив, що офіційний Рим не дозволяє використовувати надану Україні зброю для ударів по російській федерації.
Як пише https://rubryka.com/ Рубрика , про це він заявив на неформальній раді з питань закордонних справ у Брюсселі, https://www.corriere.it/politica/24_agosto_29/tajani-italia-armi-ucraina-bdc394f3-d11e-4bac-9685-90414*******.shtml?refresh_ce передає Corriere della serra.
Так, Таяні наголосив, що Італія передає Україні переважно оборонну зброю.
Зокрема, зараз https://rubryka.com/2024/06/04/v-italiyi-pidtverdyly-peredachu-********-drugoyi-batareyi-zenitno-raketnogo-kompleksu-samp-t/ країна готується до передачі системи протиповітряної оборони SAMP-T . Утім, вона не може бути використаною на території рф.