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Глава Минобороны Чехии Чернохова обсудила с итальянским коллегой Крозетто поддержку Украины

Крозетто, Чернохова

Министр обороны Чехии Яна Чернохова провела встречу со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Среди прочего министры говорили о поддержке Украины.

Об этом сообщает Radio Prague International, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи Чернохова и Крозетто говорили о ситуации с безопасностью в Африке и на Ближнем Востоке, чешско-итальянском оборонно-промышленном сотрудничестве, а также о проекте приобретения американских самолетов F-35.

Кроме этого, руководители оборонных ведомств обсудили итоги саммита НАТО в Вашингтоне, который состоялся 9-11 июля.

"Саммит послал четкий сигнал, что наша оборона сильна. Но также очевидно, что необходимо делать гораздо больше", - сказала Чернохова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа для достижения справедливого мира должна продолжать оказывать поддержку Украине, - Павел

Глава Минобороны Чехии отметила, что НАТО также необходимо принять новую стратегию в отношении России, поскольку Кремль уже "ведет войну против Запада, проводя атаки в киберпространстве и спонсируя теракты и поджоги в наших странах".

Кроме этого, чешская чиновница добавила, что Россия превратила Африку в поле геополитической битвы, подрывая на этом континенте стратегические интересы Европы.

Также читайте: Италия запрещает Украине бить своим оружием по территории России, - глава МИД Таяни

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Италия (1642) Чехия (1704) поддержка (679)


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Бо саме цей міністр заявив учора , що ІТАЛІЯ НЕ ДОЗВОЛИТЬ НИЩИТИ хйлятину далекобійними
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01.09.2024 19:48 Ответить
це антоніо таяні казав два дні тому.
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01.09.2024 20:25 Ответить
Повилазило, прочитай ще раз)))
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01.09.2024 21:46 Ответить
ВИПРАВЛЯЮ ПОМИЛКУ ЗА ПРІЗВАИЩЕМ А СУТЬ - ВЕСЬ ОФІЦІЙНИЙ РИМ ЗАЯВИВ...

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вкотре заявив, що офіційний Рим не дозволяє використовувати надану Україні зброю для ударів по російській федерації.

Як пише https://rubryka.com/ Рубрика , про це він заявив на неформальній раді з питань закордонних справ у Брюсселі, https://www.corriere.it/politica/24_agosto_29/tajani-italia-armi-ucraina-bdc394f3-d11e-4bac-9685-90414*******.shtml?refresh_ce передає Corriere della serra.

Так, Таяні наголосив, що Італія передає Україні переважно оборонну зброю.

Зокрема, зараз https://rubryka.com/2024/06/04/v-italiyi-pidtverdyly-peredachu-********-drugoyi-batareyi-zenitno-raketnogo-kompleksu-samp-t/ країна готується до передачі системи протиповітряної оборони SAMP-T . Утім, вона не може бути використаною на території рф.
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01.09.2024 22:33 Ответить
 
 