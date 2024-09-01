Глава Минобороны Чехии Чернохова обсудила с итальянским коллегой Крозетто поддержку Украины
Министр обороны Чехии Яна Чернохова провела встречу со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Среди прочего министры говорили о поддержке Украины.
Об этом сообщает Radio Prague International, информирует Цензор.НЕТ.
Во время встречи Чернохова и Крозетто говорили о ситуации с безопасностью в Африке и на Ближнем Востоке, чешско-итальянском оборонно-промышленном сотрудничестве, а также о проекте приобретения американских самолетов F-35.
Кроме этого, руководители оборонных ведомств обсудили итоги саммита НАТО в Вашингтоне, который состоялся 9-11 июля.
"Саммит послал четкий сигнал, что наша оборона сильна. Но также очевидно, что необходимо делать гораздо больше", - сказала Чернохова.
Глава Минобороны Чехии отметила, что НАТО также необходимо принять новую стратегию в отношении России, поскольку Кремль уже "ведет войну против Запада, проводя атаки в киберпространстве и спонсируя теракты и поджоги в наших странах".
Кроме этого, чешская чиновница добавила, что Россия превратила Африку в поле геополитической битвы, подрывая на этом континенте стратегические интересы Европы.
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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вкотре заявив, що офіційний Рим не дозволяє використовувати надану Україні зброю для ударів по російській федерації.
Як пише https://rubryka.com/ Рубрика , про це він заявив на неформальній раді з питань закордонних справ у Брюсселі, https://www.corriere.it/politica/24_agosto_29/tajani-italia-armi-ucraina-bdc394f3-d11e-4bac-9685-90414*******.shtml?refresh_ce передає Corriere della serra.
Так, Таяні наголосив, що Італія передає Україні переважно оборонну зброю.
Зокрема, зараз https://rubryka.com/2024/06/04/v-italiyi-pidtverdyly-peredachu-********-drugoyi-batareyi-zenitno-raketnogo-kompleksu-samp-t/ країна готується до передачі системи протиповітряної оборони SAMP-T . Утім, вона не може бути використаною на території рф.