Глава Минобороны Чехии Чернохова обсудила с итальянским коллегой Крозетто поддержку Украины

Министр обороны Чехии Яна Чернохова провела встречу со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Среди прочего министры говорили о поддержке Украины.

Об этом сообщает Radio Prague International, информирует Цензор.НЕТ.

Во время встречи Чернохова и Крозетто говорили о ситуации с безопасностью в Африке и на Ближнем Востоке, чешско-итальянском оборонно-промышленном сотрудничестве, а также о проекте приобретения американских самолетов F-35.

Кроме этого, руководители оборонных ведомств обсудили итоги саммита НАТО в Вашингтоне, который состоялся 9-11 июля.

"Саммит послал четкий сигнал, что наша оборона сильна. Но также очевидно, что необходимо делать гораздо больше", - сказала Чернохова.

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Глава Минобороны Чехии отметила, что НАТО также необходимо принять новую стратегию в отношении России, поскольку Кремль уже "ведет войну против Запада, проводя атаки в киберпространстве и спонсируя теракты и поджоги в наших странах".

Кроме этого, чешская чиновница добавила, что Россия превратила Африку в поле геополитической битвы, подрывая на этом континенте стратегические интересы Европы.

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