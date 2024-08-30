Европа для достижения справедливого мира должна продолжать оказывать поддержку Украине, - Павел

Партнеры должны продолжать оказывать достаточную и предсказуемую поддержку Украине для достижения устойчивого и справедливого мира.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на открытии в Праге международной конференции по вопросам безопасности Globsec Forum, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы имеем дело с долговременным конфликтом с неопределенным результатом. Время, впрочем, может играть в пользу Украины и в нашу пользу, если мы соберемся и вынесем правильные уроки из последних двух с половиной лет", - отметил он.

Президент Чехии убежден, что для достижения справедливого и устойчивого мира Европа должна продолжать оказывать достаточную и предсказуемую поддержку Украине.

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Это не только правильно, но и в собственных интересах стран Европы и за ее пределами. Украинцы платят в этой войне самую высокую цену - своими жизнями, и то, что делают ее партнеры, никогда не сравнится с этим", - подчеркнул Павел.

"Мы должны иметь политическую решимость предоставить необходимые ресурсы", - добавил президент Чехии.

По его словам, можно сделать больше для помощи Украине, а также в контексте усиления санкций и ограничения возможностей российской экономики поддерживать войну.

В то же время следует сделать как можно менее привлекательной для третьих стран поддержку агрессора. Павел вспомнил Китай, который "из всех имеет самую сильную позицию для того, чтобы помочь завершить российскую агрессию".

Чешский лидер считает, что Китай не может быть заинтересован в большой войне, если стремится стать ответственным международным лидером.

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