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Новости
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США и далее будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии, - Харрис

США й надалі будуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії, - Гарріс

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис пообещала, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Соответствующее заявление Харрис сделала 24 августа по случаю Дня Независимости Украины в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Камала Харрис поздравила Украину с Днем независимости и пообещала дальнейшую поддержку нашего государства в борьбе за свободу против российской агрессии.

"В День Независимости Украины мы присоединяемся к празднованию общих ценностей, которые украинский народ отважно защищает каждый день: независимость, суверенитет и свободу. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии", - говорится в заметке американского политика.

Напомним, что накануне в своей речи на съезде Демократической парии США в Чикаго Харрис заявила, что будет твердо стоять на стороне Украины.

Также читайте: Харрис никогда не будет кланяться перед Путиным, как это делал Трамп, - Байден

Автор: 

США (26422) помощь и поддержка (865) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+10
Висилайте окопи, укріплення, бліндажі, а то крадії не можуть нічого побудувати
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24.08.2024 19:29
+4
Такими темпами в нас не залишиться кого підтримувати якщо війна буде і далі тривати роками
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24.08.2024 19:45
+3
Баиден сказав шо коли Камала пішла за нього - в нього руки розв"язані - міг би и більше заліза підкинути
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24.08.2024 19:38
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Ленін у мавзолеї сумує за Томагавком.
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24.08.2024 19:27 Ответить
я б віддав перевагу спаській вежі...
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24.08.2024 19:37 Ответить
Ленін... мертвий!

Але , як путін...

Їбе Германію...
Не вмер Распутін...
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24.08.2024 19:45 Ответить
Висилайте окопи, укріплення, бліндажі, а то крадії не можуть нічого побудувати
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24.08.2024 19:29 Ответить
Баиден сказав шо коли Камала пішла за нього - в нього руки розв"язані - міг би и більше заліза підкинути
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24.08.2024 19:38 Ответить
Такими темпами в нас не залишиться кого підтримувати якщо війна буде і далі тривати роками
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24.08.2024 19:45 Ответить
кацапы, у вас уже не получится продвинуть марионеточного президента американцев.
пока ваш хозяин даже может остаться у власти, изолированный от цивилизованного мира, но вами управлять будет как захочет.
чем раньше вы сделаете жест доброй воли, тем меньше потеряете.
а о Крыме забудете уже через неделю, и парад в Судже будете каждый год устраивать.
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24.08.2024 20:23 Ответить
19 лютого, тобто за кілька днів до початку війни, Камала зустрілася із Зеленським у Давосі і у відповідь на прохання допомогти зі зброєю запропонувала евакуюватися.
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24.08.2024 20:43 Ответить
чудовий тест на брехливий трампізм. Тільки боти-трампісти на з/п брешуть, що Харріс саме 19/02.22р. пропонувала ЕрЗе тікати з Києва.
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24.08.2024 20:49 Ответить
Знаєте що найсмішніше, коли блог, наприклад, висвітлює тему Конвенції з висуненням Харріс , в коментах йде тема про "прокисші огірки з бідону" про "як вона обіцяє рятувати те що натворив ХТОООО- ну звичайно Байден...
Чий наратівчік ? Ще б зі ЩЯМІ порівняли
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24.08.2024 21:07 Ответить
«Персона»: Камала Гарріс. Прокурор. Кулінар. Президент?"- ютуб
- Роман Безсмертний. Біографія сімʼї Харріс та її особисто https://www.youtube.com/watch?v=nNRjw8gQghQ ..
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24.08.2024 21:15 Ответить
Kamala's Anti-Israel Advisers Helped Bring On Oct 7

https://www.frontpagemag.com/kamalas-anti-israel-advisers-helped-bring-on-oct-7/
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24.08.2024 21:23 Ответить
ваняяєт щямі?
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24.08.2024 21:32 Ответить
У статті вказані факти, а факти річ уперта. Якщо ви ігноруєте незручні факти, вас не можна назвати розумною людиною.

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24.08.2024 21:39 Ответить
У лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, представники Сполучених Штатів дійсно пропонували Президенту України Володимиру Зеленському евакуюватися з країни. Однак це не була Камала Харріс. Пропозиція надійшла від представників американської адміністрації, включаючи військових та дипломатичних осіб.

Зокрема, про це повідомляв президент Зеленський у своєму зверненні, де він зазначив, що "боротьба тут, мені потрібні **********, а не поїздка". Ці слова стали символом його рішучості залишитися в Україні та боротися за свою країну.

Таким чином, пропозиція щодо евакуації надходила з боку США, але це зробили інші офіційні особи, а не віце-президент Камала Харріс.
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24.08.2024 21:43 Ответить
Тобто ви хочете сказати, що 19 лютого Камала на зустрічі із Зелею була проти евакуації уряду з Києва?)))
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24.08.2024 21:55 Ответить
уточнюю, що саме цікаве: Харріс телефоном також пропонувала Зе евакуюватися з Києва - але вже після повномасштабного вторгнення, в самі гарячі дні, коли ***** відвів Києву "три дні". А до 24/02 ЕрЗе таку евакуацію пропонувала послиня Брінк, коли сама виїзжала з Києва.
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24.08.2024 21:55 Ответить
хто така тота НАСРІНА

АМЕРИКАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ, Американская ассоциация профессоров университетов, Американо-арабский антидискриминационный комитет, Бостонская коалиция за права палестинцев и Адам Хабиб, Истцы против Майкл ЧЕРТОФФ, в своем официальном качестве министра Министерства внутренней безопасности, и Кондолиза Райс, в ее официальном качестве государственного секретаря, отверя.

Гражданский иск No 07-11796-GAO.

Окружной суд США, D. Массачусетс.

8 декабря 2008 года.

АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОПУЩЕНЫ

Нашрина Баргзи, Мелисса Гудман, Джамиль Джаффер, Джуди Рабиновиц, Американский союз гражданских свобод, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Сара Р. Wunsch, ACLU из Массачусетса, Бостон, Массачусетс, для истцов.
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24.08.2024 21:48 Ответить
После 11 сентября 2001 года Насрина Баргзи, афганская иммигрантка-мусульманка, была допрошена правоохранительными органами из-за тревожных комментариев о войне с терроризмом, которые ей сообщили друзья.

Сегодня она - заместитель советника вице-президента Камалы Харрис.

Приехав в Америку из богатой семьи из Кандагара, ставшего впоследствии оплотом талибов и «Аль-Каиды», Насрина Баргзи выросла в Конкорде, штат Калифорния, одном из центров афганских мигрантов, и быстро включилась в антиамериканскую и протеррористическую деятельность.

В 2001 году, во время учебы в колледже, она была допрошена ФБР по поводу высказываний, которые она сделала своим друзьям. Неизвестно, что именно она сказала, но этого оказалось достаточно, чтобы напугать ее друзей в одной из самых либеральных частей страны, и они, очевидно, сообщили о ней в правоохранительные органы.

В следующем году она по ошибке получила стипендию юридического факультета, предназначенную для женщин, подвергшихся преследованиям при талибах, хотя уехала задолго до их прихода к власти.

Юридическая школа Беркли была центром антиамериканской и антиизраильской деятельности, и к моменту ее окончания Насрина была готова начать свою карьеру нападок на обе страны.
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24.08.2024 22:00 Ответить
Она стала юридическим сотрудником ACLU и присоединилась к его юридической машине по демонтажу средств защиты нашей национальной безопасности от исламского терроризма. В 2008 году она написала о том, что «наденет оранжевый цвет» на Today Show в знак солидарности с Аль-Каидой, Талибаном и другими террористами, содержащимися в Гитмо.

Насрина также жаловалась, что «обвинения в убийстве» до сих пор не предъявлены героическим морским пехотинцам, которые храбро сражались за свою жизнь с террористами на улицах Хадиты во время войны в Ираке.

В 2011 году она присоединилась к Фракции азиатского права и начала войну против еврейских студентов, подвергающихся антисемитским преследованиям. В 2010 году Джессика Фелбер, еврейская студентка, подверглась нападению со стороны лидера ненавистнической группы «Студенты за справедливость в Палестине», и подала иск против Калифорнийского университета в Беркли за терпимое отношение к атмосфере ненависти со стороны активистов, связанных с террористическими организациями. .

Насрина Баргзи обвинила еврейских студентов и организации в «организованной юридической травле» за подачу исков против университетов. Она высмеяла идею о том, что призыв к уничтожению Израиля является «угрозой», и подписала петицию, в которой утверждалось, что иск еврейских студентов «угрожает» речи Студентов Беркли за справедливость в Палестине и Ассоциации мусульманских студентов Беркли.

Еврейские студенты, утверждала она, являются «агрессорами» и отвергала идею о том, что в группах ненависти в кампусе и их связях с исламским терроризмом есть что-то «антисемитское».

Насрина Баргзи была в таком отчаянии, что подала запрос в Комиссию ООН по правам человека.
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24.08.2024 22:05 Ответить
Информация, приведённая вами, содержит искажения и утверждения, которые требуют проверки.

1. Карьера в ACLU: Насріна Баргзі действительно работала юридическим сотрудником Американского союза гражданских свобод (ACLU). В этой роли она занималась вопросами гражданских прав и свобод, включая защиту прав мусульманских общин и борьбу с дискриминацией.

2. Демонтаж средств защиты национальной безопасности: Это заявление требует контекста. Баргзі, как и другие адвокаты ACLU, критиковала определенные аспекты правительственной политики в области национальной безопасности, которые, по её мнению, нарушали права человека. Однако утверждение о том, что она присоединилась к "юридической машине по демонтажу защиты от исламского терроризма," является интерпретацией её работы и отражает мнение определённых критиков.

3. "Носила оранжевый цвет в знак солидарности с террористами": Это утверждение также требует проверки. Вопрос о поддержке прав задержанных в Гуантанамо был важной частью работы адвокатов по защите гражданских свобод, но нет доказательств, что Баргзі публично выражала солидарность с террористами. Подобные заявления могут быть вырваны из контекста или искажены.

4. Фракция азиатского права и антисемитизм: Баргзі работала в Asian Law Caucus (Фракция азиатского права) с 2011 года, занимаясь вопросами гражданских прав. Однако заявления о её участии в "войне против еврейских студентов" являются спорными и требуют проверки. Работа, направленная на защиту прав палестинских студентов, не является доказательством антисемитизма.

Обвинения в антисемитизме и поддержке терроризма, как правило, возникают из-за политических разногласий и могут быть частью кампаний например МАГА против демократов по дискредитации. Важно обращаться к первоисточникам и проверенным данным, чтобы делать точные выводы.
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24.08.2024 22:14 Ответить
Насрина Баргзи была в таком отчаянии, что обратилась в Комиссию ООН по правам человека, в которую часто входят исламские террористические государства, с просьбой вмешаться и помешать Министерству образования расследовать «обвинения в антисемитизме в нескольких университетских городках».

Обращение в ООН было сделано от имени ее фракции азиатского права, CAIR, группы с давней историей поддержки ХАМАС и других исламских террористических групп, Национальной гильдии адвокатов, группы с коммунистическим происхождением, которая была соучастницей антисемитского насилия, и организации «Американские мусульмане за Палестину», которая была засужена из-за обвинений в ее связях с ХАМАС.

Хатем Базиан, соучредитель организации «Студенты за справедливость в Палестине» и крестный отец антисемитизма в кампусе, позже поблагодарил Насрину и других за то, что они «постоянно участвуют во всем, что связано с Палестиной». Вместе с ней в защиту «Хезболлы» и ХАМАС выступила Захра Биллу, глава местной организации CAIR, с которой Насрина Баргзи подписала письмо.

Насрина будет работать вместе с Билу и CAIR, чей лидер восхвалял теракты 7 октября, над их следующим крупным проектом. Хотя Насрина утверждала, что антисемитские притеснения евреев в университетских городках - это просто «свобода самовыражения», когда на автобусах Сан-Франциско появились объявления против исламского терроризма, Насрина и CAIR объединились для борьбы против свободы самовыражения.
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24.08.2024 22:08 Ответить
После того как Американская инициатива по защите свободы (AFDI) сняла рекламу, в которой говорилось о корнях исламского террора, Насрина Баргзи заявила, что «реклама оскорбительна и ужасна», и призналась, что «люди начали звонить и писать мне... "Что мы будем с этим делать?"».

CAIR и Баргзи убедили местных демократов, включая окружного прокурора Джорджа Гаскона, осудить рекламу, в которой содержался призыв поддержать Израиль и выступление против исламского терроризма.

Окрыленные этой победой, Баргзи и CAIR добились защиты мусульман, обвиненных в терроризме, ограничив отношения полицейского департамента с ФБР. Именно тогда Баргзи рассказала, что ее допрашивали в ФБР и «агент расспрашивал ее о семейной истории и происхождении». Информация об этих вопросах и истории так и не была предоставлена.
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24.08.2024 22:09 Ответить
Похоже, никто в ФБР не поинтересовался первоначальными комментариями Насрины Баргзи или историей ее семьи, которая в свое время обеспокоила правительство. Также не упоминалось о ее работе с протеррористическими группами, такими как CAIR, или о ее появлении на панели с Саламом аль-Мараяти из MPAC, который защищал исламских террористов. Но последствия появления женщины, которая провела большую часть своей карьеры, подрывая нашу национальную безопасность, нападая на евреев и защищая сторонников терроризма, вызывают тревогу у американцев, евреев, христиан и всех людей доброй воли.

Насрина Баргзи обижена на Америку, несмотря на все, что она для нее сделала. Получив помощь по программе переселения беженцев, она обвинила Америку в том, что та создала беженцев. В администрации Камалы Харрис она сможет продолжать разрушать наши усилия по борьбе с терроризмом, облегчая жизнь исламским террористам и усложняя жизнь американцам.

Заняв видный пост в администрации Камалы, один из ее ведущих юристов сможет продолжить кампанию против американских евреев и сторонников ХАМАС, нападающих на них.
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24.08.2024 22:11 Ответить
Обвинения в антисемитизме и поддержке терроризма, как правило, возникают из-за политических разногласий и могут быть частью кампаний например МАГА против демократов по дискредитации. Важно обращаться к первоисточникам и проверенным данным, чтобы делать точные выводы.

ТОБТО ПРИНЦИП ГЕБЕНІЇ - варити КИСЛОКАПУСНІ ЩІ й називати їх БОРЩЕМ
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24.08.2024 22:17 Ответить
"Важно обращаться к первоисточникам и проверенным данным, чтобы делать точные выводы" -
правильно, і ти ігноруєш незручні факти, тому що перебуваєш в ехо-камері і незручні факти викликають у тебе когнітивний дисонанс.

https://www.frontpagemag.com/kamalas-counsel-defended-hamas-supporters-harassing-jewish-students/
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24.08.2024 22:22 Ответить
Можна сказати, що ти одна з тих, про кого кажуть «Йому сци в очі, а він каже божа роса». Чао.
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24.08.2024 22:24 Ответить
Стільки букофф - а толку. Чи нам не все рівно - вдівала Барзгі померанчевий чи ні. Розкажи краще по пунктам як папуга збирається швидко закінчити війну.
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25.08.2024 04:01 Ответить
В програмі республіканців на 2025 рік є пункт щодо заміни державних службовців на лояльних до влади працівників. Основні тези цього плану включають:

1. Очищення "глибинної держави": Пропозиція передбачає заміну нинішніх державних службовців, яких республіканці вважають перешкодою для реалізації політики адміністрації. Йдеться про заміну цих службовців на більш лояльних та ідеологічно близьких до влади осіб.
2. Посилення виконавчої влади: Мета полягає в створенні більш ефективної та скоординованої виконавчої гілки влади, де всі ключові посади будуть зайняті людьми, які підтримують політику та ідеали адміністрації.
3. Зміна кадрової політики: Планується реформа кадрової політики, що спростить заміну службовців, які демонструють нелояльність або критику влади. Також планується введення жорсткіших критеріїв відбору на державні посади.
4. Централізація влади: Цей план є частиною ширшої стратегії посилення контролю виконавчої влади над бюрократією та зменшення впливу незалежних установ і агентств.

Цей підхід викликає серйозні дискусії, оскільки критики вважають, що це може призвести до підриву незалежності державних інститутів та створення авторитарних тенденцій в управлінні країною. Прихильники ж стверджують, що це дозволить більш ефективно реалізовувати заявлену політику та боротися з "бюрократичним опором".
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24.08.2024 21:36 Ответить
чудовий тест на здатність адекватно сприймати інформацію
KYIV, Ukraine - A US official confirmed Ukraine President Volodymyr Zelensky rejected an offer from the American government to evacuate Kyiv.
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24.08.2024 21:14 Ответить
Трампісти за боневтіка? значить Боневтік за Кремль+МАГА ? За що ви так його закладаєте?
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24.08.2024 21:39 Ответить
Йдеться про загальновідомі факти, а ти одразу збудилася. Що з тобою не так?
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24.08.2024 21:49 Ответить
ранєн? морський бій
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24.08.2024 22:18 Ответить
А що Камала відповіла на прохання надати зброю, та ввести санкції?
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24.08.2024 22:10 Ответить
дай вгадаю, що по смислу було: що це не в її повноваженнях, Байден такого вирішувати їй не доручав. А, можливо, ще й нагадала, як 01/09 в Овальному кабінеті він відмовився від пропозиції купити зброю - напевне, бабла в держбюджеті України на асфальт не вистачило би.
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24.08.2024 22:23 Ответить
якось дивно, що знаєте хто та коли пропонував тікати
а про відмову в зброї та санкціях не знаєете

ось, в газеті https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ce78rj3d4e3o таймс про цю зустріч
"Гарріс відкинула обидві пропозиції, заявивши, що санкції не можна запроваджувати превентивно, оскільки покарання не може здійснюватися ще до скоєння злочину"

тобто захоплення Криму, Донбаса, МН17, підготовка до вторгнення для "прокурора" це не злочини

А зараз, за ії логікою злочин здійснений, проте тільки 125млн з 6.2млрд
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24.08.2024 22:30 Ответить
між іншим, санкції Держдепу за захоплення Криму, Донбаса, МН17, на касапів були накладені одразу по здійснені цих злочинів. Аж до того, що G8 перетворилася на G7. І там ще купа; але так, вони були мінімальні, хоча в ту пору ми і й цим радувались. А санкції за підготовку до вторгнення - а що, такі передбачені законодавством США?
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24.08.2024 22:52 Ответить
ваняєт щямі
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24.08.2024 21:40 Ответить
а Трамп?
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24.08.2024 20:47 Ответить
судячи з усього, - це новенький бот-трампіст-магашист з методичкою, маніпулює, перекручує факти і бреше про час подій, які мали місце бути.
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24.08.2024 22:10 Ответить
Півроку тому, адміністрація Байден+Камала звинувачувала Конгрес - котрий не дає грошей
Конгрес гроші дав
Зараз є 6.2млрд PDA до 1 жовтня 2024 - чому не допомагаєте?
В чому проблема?
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24.08.2024 22:14 Ответить
А навіщо? Залишилося часу до виборів небагато. Отак і дотягнуть. Чотири роки цей лядський цирк триває, то чому зараз вони мають щось змінювати?
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24.08.2024 22:20 Ответить
УСІ РОКИ ВЛАДИ ЗЕ - США та Британія закликали очистити владу від ************* ! Гляньте на рожу влади своєї спочатку . Операція до Курської губернії почалася без відома Єрмака, написав ресурс республіканців у США ...
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24.08.2024 22:25 Ответить
Три комітети Палати представників, закінчили звіт на 291 сторінку, щодо "https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Ось сам звіт від 19.08.2024

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."

Скільки новин було б, якщо б це було про Трампа?
А якщо не про Трампа, то в новинах нічого немає майже тиждень

Згідно теорії противніків Трампа, тепер виходить Байден на "крючку" у росїї та китаю,
для виду скажуть "він вбивця"
зброю затримають, дадуть обмаль, накладуть купу обмежень і т.п.
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24.08.2024 22:40 Ответить
таких комітетських папірчиків в Конгресі, в архівах - тьма-тьмуща, trash. Кожна опозиційна Палата на кожного президента штопає по десятку на каденцію. Такі закони політичної боротьби. Але тільки самі серйозні виносяться на голосування Палат. До речі, по Трампу голосували двіччі, обидва рази до імпічменту Сенат не пропускав. По Байдену - жодного разу.
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24.08.2024 23:01 Ответить
на два відкриті фронти мабуть не планували у рашці та в Україні - могло таке бути? давайте то що тягти рашистську МАГА до влади ?
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24.08.2024 22:22 Ответить
США НЕ ЗАІНТЕРЕСОВНІ В ПЕРЕМОЗІ УКРАЇНИ
-
а заінтересовані у вічній боротьбі.
(Про що Харіс прямо і сказала .)
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24.08.2024 23:07 Ответить
нас не вистачить на вічну боротьбу
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25.08.2024 01:34 Ответить
Помогаєте тільки поганенько, так, тільки щоб не здохли.
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25.08.2024 11:14 Ответить
 
 