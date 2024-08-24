США и далее будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии, - Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис пообещала, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.
Соответствующее заявление Харрис сделала 24 августа по случаю Дня Независимости Украины в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Камала Харрис поздравила Украину с Днем независимости и пообещала дальнейшую поддержку нашего государства в борьбе за свободу против российской агрессии.
"В День Независимости Украины мы присоединяемся к празднованию общих ценностей, которые украинский народ отважно защищает каждый день: независимость, суверенитет и свободу. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии", - говорится в заметке американского политика.
Напомним, что накануне в своей речи на съезде Демократической парии США в Чикаго Харрис заявила, что будет твердо стоять на стороне Украины.
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Але , як путін...
Їбе Германію...
Не вмер Распутін...
пока ваш хозяин даже может остаться у власти, изолированный от цивилизованного мира, но вами управлять будет как захочет.
чем раньше вы сделаете жест доброй воли, тем меньше потеряете.
а о Крыме забудете уже через неделю, и парад в Судже будете каждый год устраивать.
Чий наратівчік ? Ще б зі ЩЯМІ порівняли
- Роман Безсмертний. Біографія сімʼї Харріс та її особисто https://www.youtube.com/watch?v=nNRjw8gQghQ ..
https://www.frontpagemag.com/kamalas-anti-israel-advisers-helped-bring-on-oct-7/
Зокрема, про це повідомляв президент Зеленський у своєму зверненні, де він зазначив, що "боротьба тут, мені потрібні **********, а не поїздка". Ці слова стали символом його рішучості залишитися в Україні та боротися за свою країну.
Таким чином, пропозиція щодо евакуації надходила з боку США, але це зробили інші офіційні особи, а не віце-президент Камала Харріс.
АМЕРИКАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ, Американская ассоциация профессоров университетов, Американо-арабский антидискриминационный комитет, Бостонская коалиция за права палестинцев и Адам Хабиб, Истцы против Майкл ЧЕРТОФФ, в своем официальном качестве министра Министерства внутренней безопасности, и Кондолиза Райс, в ее официальном качестве государственного секретаря, отверя.
Гражданский иск No 07-11796-GAO.
Окружной суд США, D. Массачусетс.
8 декабря 2008 года.
АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОПУЩЕНЫ
Нашрина Баргзи, Мелисса Гудман, Джамиль Джаффер, Джуди Рабиновиц, Американский союз гражданских свобод, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Сара Р. Wunsch, ACLU из Массачусетса, Бостон, Массачусетс, для истцов.
Сегодня она - заместитель советника вице-президента Камалы Харрис.
Приехав в Америку из богатой семьи из Кандагара, ставшего впоследствии оплотом талибов и «Аль-Каиды», Насрина Баргзи выросла в Конкорде, штат Калифорния, одном из центров афганских мигрантов, и быстро включилась в антиамериканскую и протеррористическую деятельность.
В 2001 году, во время учебы в колледже, она была допрошена ФБР по поводу высказываний, которые она сделала своим друзьям. Неизвестно, что именно она сказала, но этого оказалось достаточно, чтобы напугать ее друзей в одной из самых либеральных частей страны, и они, очевидно, сообщили о ней в правоохранительные органы.
В следующем году она по ошибке получила стипендию юридического факультета, предназначенную для женщин, подвергшихся преследованиям при талибах, хотя уехала задолго до их прихода к власти.
Юридическая школа Беркли была центром антиамериканской и антиизраильской деятельности, и к моменту ее окончания Насрина была готова начать свою карьеру нападок на обе страны.
Насрина также жаловалась, что «обвинения в убийстве» до сих пор не предъявлены героическим морским пехотинцам, которые храбро сражались за свою жизнь с террористами на улицах Хадиты во время войны в Ираке.
В 2011 году она присоединилась к Фракции азиатского права и начала войну против еврейских студентов, подвергающихся антисемитским преследованиям. В 2010 году Джессика Фелбер, еврейская студентка, подверглась нападению со стороны лидера ненавистнической группы «Студенты за справедливость в Палестине», и подала иск против Калифорнийского университета в Беркли за терпимое отношение к атмосфере ненависти со стороны активистов, связанных с террористическими организациями. .
Насрина Баргзи обвинила еврейских студентов и организации в «организованной юридической травле» за подачу исков против университетов. Она высмеяла идею о том, что призыв к уничтожению Израиля является «угрозой», и подписала петицию, в которой утверждалось, что иск еврейских студентов «угрожает» речи Студентов Беркли за справедливость в Палестине и Ассоциации мусульманских студентов Беркли.
Еврейские студенты, утверждала она, являются «агрессорами» и отвергала идею о том, что в группах ненависти в кампусе и их связях с исламским терроризмом есть что-то «антисемитское».
Насрина Баргзи была в таком отчаянии, что подала запрос в Комиссию ООН по правам человека.
1. Карьера в ACLU: Насріна Баргзі действительно работала юридическим сотрудником Американского союза гражданских свобод (ACLU). В этой роли она занималась вопросами гражданских прав и свобод, включая защиту прав мусульманских общин и борьбу с дискриминацией.
2. Демонтаж средств защиты национальной безопасности: Это заявление требует контекста. Баргзі, как и другие адвокаты ACLU, критиковала определенные аспекты правительственной политики в области национальной безопасности, которые, по её мнению, нарушали права человека. Однако утверждение о том, что она присоединилась к "юридической машине по демонтажу защиты от исламского терроризма," является интерпретацией её работы и отражает мнение определённых критиков.
3. "Носила оранжевый цвет в знак солидарности с террористами": Это утверждение также требует проверки. Вопрос о поддержке прав задержанных в Гуантанамо был важной частью работы адвокатов по защите гражданских свобод, но нет доказательств, что Баргзі публично выражала солидарность с террористами. Подобные заявления могут быть вырваны из контекста или искажены.
4. Фракция азиатского права и антисемитизм: Баргзі работала в Asian Law Caucus (Фракция азиатского права) с 2011 года, занимаясь вопросами гражданских прав. Однако заявления о её участии в "войне против еврейских студентов" являются спорными и требуют проверки. Работа, направленная на защиту прав палестинских студентов, не является доказательством антисемитизма.
Обвинения в антисемитизме и поддержке терроризма, как правило, возникают из-за политических разногласий и могут быть частью кампаний например МАГА против демократов по дискредитации. Важно обращаться к первоисточникам и проверенным данным, чтобы делать точные выводы.
Обращение в ООН было сделано от имени ее фракции азиатского права, CAIR, группы с давней историей поддержки ХАМАС и других исламских террористических групп, Национальной гильдии адвокатов, группы с коммунистическим происхождением, которая была соучастницей антисемитского насилия, и организации «Американские мусульмане за Палестину», которая была засужена из-за обвинений в ее связях с ХАМАС.
Хатем Базиан, соучредитель организации «Студенты за справедливость в Палестине» и крестный отец антисемитизма в кампусе, позже поблагодарил Насрину и других за то, что они «постоянно участвуют во всем, что связано с Палестиной». Вместе с ней в защиту «Хезболлы» и ХАМАС выступила Захра Биллу, глава местной организации CAIR, с которой Насрина Баргзи подписала письмо.
Насрина будет работать вместе с Билу и CAIR, чей лидер восхвалял теракты 7 октября, над их следующим крупным проектом. Хотя Насрина утверждала, что антисемитские притеснения евреев в университетских городках - это просто «свобода самовыражения», когда на автобусах Сан-Франциско появились объявления против исламского терроризма, Насрина и CAIR объединились для борьбы против свободы самовыражения.
CAIR и Баргзи убедили местных демократов, включая окружного прокурора Джорджа Гаскона, осудить рекламу, в которой содержался призыв поддержать Израиль и выступление против исламского терроризма.
Окрыленные этой победой, Баргзи и CAIR добились защиты мусульман, обвиненных в терроризме, ограничив отношения полицейского департамента с ФБР. Именно тогда Баргзи рассказала, что ее допрашивали в ФБР и «агент расспрашивал ее о семейной истории и происхождении». Информация об этих вопросах и истории так и не была предоставлена.
Насрина Баргзи обижена на Америку, несмотря на все, что она для нее сделала. Получив помощь по программе переселения беженцев, она обвинила Америку в том, что та создала беженцев. В администрации Камалы Харрис она сможет продолжать разрушать наши усилия по борьбе с терроризмом, облегчая жизнь исламским террористам и усложняя жизнь американцам.
Заняв видный пост в администрации Камалы, один из ее ведущих юристов сможет продолжить кампанию против американских евреев и сторонников ХАМАС, нападающих на них.
ТОБТО ПРИНЦИП ГЕБЕНІЇ - варити КИСЛОКАПУСНІ ЩІ й називати їх БОРЩЕМ
правильно, і ти ігноруєш незручні факти, тому що перебуваєш в ехо-камері і незручні факти викликають у тебе когнітивний дисонанс.
https://www.frontpagemag.com/kamalas-counsel-defended-hamas-supporters-harassing-jewish-students/
1. Очищення "глибинної держави": Пропозиція передбачає заміну нинішніх державних службовців, яких республіканці вважають перешкодою для реалізації політики адміністрації. Йдеться про заміну цих службовців на більш лояльних та ідеологічно близьких до влади осіб.
2. Посилення виконавчої влади: Мета полягає в створенні більш ефективної та скоординованої виконавчої гілки влади, де всі ключові посади будуть зайняті людьми, які підтримують політику та ідеали адміністрації.
3. Зміна кадрової політики: Планується реформа кадрової політики, що спростить заміну службовців, які демонструють нелояльність або критику влади. Також планується введення жорсткіших критеріїв відбору на державні посади.
4. Централізація влади: Цей план є частиною ширшої стратегії посилення контролю виконавчої влади над бюрократією та зменшення впливу незалежних установ і агентств.
Цей підхід викликає серйозні дискусії, оскільки критики вважають, що це може призвести до підриву незалежності державних інститутів та створення авторитарних тенденцій в управлінні країною. Прихильники ж стверджують, що це дозволить більш ефективно реалізовувати заявлену політику та боротися з "бюрократичним опором".
KYIV, Ukraine - A US official confirmed Ukraine President Volodymyr Zelensky rejected an offer from the American government to evacuate Kyiv.
а про відмову в зброї та санкціях не знаєете
ось, в газеті https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ce78rj3d4e3o таймс про цю зустріч
"Гарріс відкинула обидві пропозиції, заявивши, що санкції не можна запроваджувати превентивно, оскільки покарання не може здійснюватися ще до скоєння злочину"
тобто захоплення Криму, Донбаса, МН17, підготовка до вторгнення для "прокурора" це не злочини
А зараз, за ії логікою злочин здійснений, проте тільки 125млн з 6.2млрд
Конгрес гроші дав
Зараз є 6.2млрд PDA до 1 жовтня 2024 - чому не допомагаєте?
В чому проблема?
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Ось сам звіт від 19.08.2024
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста."
Скільки новин було б, якщо б це було про Трампа?
А якщо не про Трампа, то в новинах нічого немає майже тиждень
Згідно теорії противніків Трампа, тепер виходить Байден на "крючку" у росїї та китаю,
для виду скажуть "він вбивця"
зброю затримають, дадуть обмаль, накладуть купу обмежень і т.п.
-
а заінтересовані у вічній боротьбі.
(Про що Харіс прямо і сказала .)