США и далее будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии, - Харрис

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис пообещала, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Соответствующее заявление Харрис сделала 24 августа по случаю Дня Независимости Украины в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Камала Харрис поздравила Украину с Днем независимости и пообещала дальнейшую поддержку нашего государства в борьбе за свободу против российской агрессии.

"В День Независимости Украины мы присоединяемся к празднованию общих ценностей, которые украинский народ отважно защищает каждый день: независимость, суверенитет и свободу. Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии", - говорится в заметке американского политика.

Напомним, что накануне в своей речи на съезде Демократической парии США в Чикаго Харрис заявила, что будет твердо стоять на стороне Украины.

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