Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО, - Харрис

Кандидат на пост президента США Камала Харрис заявила, что будет твердо стоять на стороне Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила в своей речи на съезде Демократической парии США в Чикаго.

По ее словам, за пять дней до того, как Россия напала на Украину, она встречалась с Президентом Владимиром Зеленским, "чтобы предупредить его о планах России относительно вторжения".

"Я помогала мобилизовать более 50 стран мира для защиты от путинской агрессии, и как президент я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - сказала Харрис.

Она отметила, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп, "с другой стороны, пригрозил отказаться от НАТО. Он поощрял Путина вторгнуться в страну, которая является нашим союзником. Сказал, что Россия может, цитирую, делать все, что ей заблагорассудится".

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