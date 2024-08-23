РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5390 посетителей онлайн
Новости Война
4 979 44

Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО, - Харрис

Гарріс запевнила у підтримці України

Кандидат на пост президента США Камала Харрис заявила, что будет твердо стоять на стороне Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила в своей речи на съезде Демократической парии США в Чикаго.

По ее словам, за пять дней до того, как Россия напала на Украину, она встречалась с Президентом Владимиром Зеленским, "чтобы предупредить его о планах России относительно вторжения".

"Я помогала мобилизовать более 50 стран мира для защиты от путинской агрессии, и как президент я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - сказала Харрис.

Она отметила, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп, "с другой стороны, пригрозил отказаться от НАТО. Он поощрял Путина вторгнуться в страну, которая является нашим союзником. Сказал, что Россия может, цитирую, делать все, что ей заблагорассудится".

Также читайте: Предвыборная кампания Харрис собрала $500 млн за месяц, - Reuters

Автор: 

США (26381) Харрис (122)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
За її словами, за п'ять днів до того, як Росія напала на Україну, вона зустрічалася з Президентом , "щоб попередити його про плани Росії щодо вторгнення". А он пригласил её на шашлычки.

показать весь комментарий
23.08.2024 06:57
+9
Трамп ударить по Москві - новий анекдот.
Хіба що своєю цюцюркою.
показать весь комментарий
23.08.2024 07:57
+8
На жаль це все теж "не дати програти"
показать весь комментарий
23.08.2024 07:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опаньки, громадянська війна на кацапії аж до 2044 року, так це ж прелєсна, прям празнік какой-та набліжаєтся ! Цікаво що лишиться з кацапстана.
показать весь комментарий
23.08.2024 08:32 Ответить
За її словами, за п'ять днів до того, як Росія напала на Україну, вона зустрічалася з Президентом , "щоб попередити його про плани Росії щодо вторгнення". А он пригласил её на шашлычки.

показать весь комментарий
23.08.2024 06:57 Ответить
Так это "Байден напал на Украину", а не зелень её почти сдала Ху#лу.
показать весь комментарий
23.08.2024 08:14 Ответить
Давно тебе з псіхіатрії випісали?
показать весь комментарий
23.08.2024 08:31 Ответить
показать весь комментарий
23.08.2024 09:08 Ответить
У кого не плюнь на светлині - у покідька попадег. От тільки Серлеща нажаль там нема з пуштуном та чоловіком Марички Падли.
показать весь комментарий
23.08.2024 08:30 Ответить
Все они редкостные гниды. Один Федя там нормальный человек, ехал сдавать бутылки на опохмелку, а тут какой-то студент права начал качать.
показать весь комментарий
23.08.2024 13:49 Ответить
На жаль це все теж "не дати програти"
показать весь комментарий
23.08.2024 07:16 Ответить
******* як завжди. Це вона рекомендувала Зеленському евакуацію.
показать весь комментарий
23.08.2024 07:33 Ответить
це з яких пір ти став зебіфобом, що хочеш (хотів) загибелі ЕрЗе?
показать весь комментарий
23.08.2024 08:55 Ответить
Я не даю оцінок а просто нагадую факти.
показать весь комментарий
23.08.2024 08:57 Ответить
ну так, її дзвінок
показать весь комментарий
23.08.2024 09:05 Ответить
ну, так, її дзвінок ЕрЗе 24/02 був, мовляв, якщо вже допустив повномасштабне, то тікай, Америка прийме такого біженця... був такий факт...
показать весь комментарий
23.08.2024 09:07 Ответить
Додамо фактів:

"Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти Росії, стверджуючи, що це змусить Владіміра Путіна переглянути своє рішення про вторгнення, а також надати Україні всю необхідну зброю - зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/31/7468351/ За словами присутніх українських посадовців, Гарріс відкинула обидві пропозиції ."

Замість санкцій та зброї, від Камали була пропозиція "тікати".

Зараз, маючи у розпорядженні PDA 6.2млрд до 1 жовтня 2024, надається мінімум 125млн

"Одна справа, якщо це невелике вторгнення, і нам доведеться сперечатися про те, які (санкції) застосовувати, а які не застосовувати і так далі. Але якщо вони (росіяни) справді зроблять те, на що вони здатні з урахуванням сил, зосереджених на (українському) кордоні, це буде катастрофою для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну", - https://ua.korrespondent.net/world/4439173-nevelyke-vtorhnennia-kuleba-vidpoviv-baidenu сказав напередодні Байден.
показать весь комментарий
23.08.2024 11:10 Ответить
Для RinoRino "", тобто йому все рівно, якщо не нададуть PDA 6.2млрд, та він згорить
показать весь комментарий
23.08.2024 13:57 Ответить
"а Конгрес, Білий дім, американський народ",
Конгрес та американський народ вже виділили,
тепер черга за Білим домом, а саме Байден + Камала (як кандидат)

Тому краще почекати до 1 жовтня, щоб вияснити нададуть залишок чи ні.
Тоді можна буде зробити висновок, щодо RinoRino - хто він є.
показать весь комментарий
23.08.2024 15:17 Ответить
Трамп ударить по Москві - новий анекдот.
Хіба що своєю цюцюркою.
показать весь комментарий
23.08.2024 07:57 Ответить
Дякуємо США за допомогу і підтримку України, у її протистоянні московській війні, всупереч дій Оманських сидільців з Банкової!!
Слава
показать весь комментарий
23.08.2024 08:03 Ответить
А ще в кінці листопада 2021 Мі 6 попереджало ублюдка боневтіка ,якщо тварь жопу підняло скільки життів врятувати було можливо ,,тварі секти 73
показать весь комментарий
23.08.2024 08:20 Ответить
For both parties, Ukraine is an inconvenient topic. More help means spending more of taxpayers' money, less help means not doing the right thing. Talking about Ukraine will not help win many new votes, but may scare some away. The candidates cannot completely ignore Ukraine, but they are trying to talk about it as little and as vaguely as possible. It helps that this war has not been in the national news much for over a year now. Most people have heard about the war, but it is not a bigpriority.
показать весь комментарий
23.08.2024 08:24 Ответить
Both are playing with fire. It might be too late to put it out. This war goes far beyond "taxpayers", "voters", "doing right things". This matter directly affects US and global security. And it doesn't seem like either of them understands in depth what's really happening.
показать весь комментарий
23.08.2024 10:07 Ответить
They are not stupid. They do understand what is happening: the world order is changing and the role of the US is dwindling. But they also understand there is little they can do about it. If they try too hard, it will only accelerate this process and make things worse - and embarrassingly obvious. The modern liberal democracy system needs reform, badly. In order to compete with China, the US needs to become more like China, and operate more like one big corporation: lean, mean, efficient, disciplined. Hence Trump's Program 2025. The Democrats are just coasting it: it is a slow process anyway.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:33 Ответить
Нам дуже пригодиться поміч політика- прокурора.
Вже уявляю ці палкі рукостискання з мародерами.
показать весь комментарий
23.08.2024 08:25 Ответить
Щиро бажаю перемоги пані Гарріс ! 🇺🇦🇺🇸
показать весь комментарий
23.08.2024 08:32 Ответить
Ну, молодець, що нагадала, як попереджала ЕрЗе в Мюнхені 19 лютого 2022 р., про те, що ***** посуне. Хреново , що не нагадала, що саме ЕрЗе відповів їй... Але в інеті це збереглось: "https://espreso.tv/rosiyani-tezh-lyudi-voni-ne-zmozhut-piti-viynoyu-na-ukrainu-zelenskiy-u-********* Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну ", І ще: "https://www.dw.com/uk/miunkhenska-promova-zelenskoho-prokhannia-pro-dopomohu-ta-liapasy-zakhodu/a-60845127 Україна не боїться загрози війни з Росією і не збирається, лягати в труну в очікуванні російських солдатів. Ми не вважаємо, що нам треба панікувати "
показать весь комментарий
23.08.2024 08:37 Ответить
Ну, це якось так не її справа і тим паче не її провина, що 73% мудруватого наріду нажерлися телемарафону 95го кварталу, Сратів, Слуги урода та іншого калу від Г+Г, внаслідок чого і обрали нам це хрипате чудрило у ***********...
показать весь комментарий
23.08.2024 08:46 Ответить
Підкреслюю: її провина в тому, що не деталізувала обставини того попередження від США. І як Джо Байден ще перед Мюнхеном, і після нього дзвонив ЕрЗе, і що саме ЕрЗе відповідав... Пояснення, звичайно є: в усьому її виступі на з'їзді на всі теми, в т.ч. про Україну можна говорити багато, але ж на все є регламент... Хоча це її не виправдовує, бо могла би якось окремо поговорити про Україну. про корупцію ЕрЗе, про зброю для нас, тощо..
показать весь комментарий
23.08.2024 08:52 Ответить
По факту

"Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти Росії, стверджуючи, що це змусить Владіміра Путіна переглянути своє рішення про вторгнення, а також надати Україні всю необхідну зброю - зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/31/7468351/ За словами присутніх українських посадовців, Гарріс відкинула обидві пропозиції ."

Та й заохочував інший
"Одна справа, якщо це невелике вторгнення, і нам доведеться сперечатися про те, які (санкції) застосовувати, а які не застосовувати і так далі. Але якщо вони (росіяни) справді зроблять те, на що вони здатні з урахуванням сил, зосереджених на (українському) кордоні, це буде катастрофою для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну", - https://ua.korrespondent.net/world/4439173-nevelyke-vtorhnennia-kuleba-vidpoviv-baidenu сказав напередодні Байден.
показать весь комментарий
23.08.2024 11:13 Ответить
Найс, чубатому прилітає тепер по макітрі його ж дебільними жартиками та ви#бонами.
показать весь комментарий
23.08.2024 08:42 Ответить
Його "чуб" наскубаний і приклеєний з-під пахв та інших волохатих місць.
показать весь комментарий
23.08.2024 09:20 Ответить
так,обама та бідон це підтвердять...а соросячим дблам на сайті добрий день курви...
показать весь комментарий
23.08.2024 09:51 Ответить
Пафосними пустими речами ми вже ситі третій рік війни під зав'язку. Старий теж постійно стояв "поряд з Україною", аж допомогу на півроку затримали, через що кацапи добили нам енергосистему, а ваші 50 країн всуху програють одній КНДР та Ірану.
показать весь комментарий
23.08.2024 10:05 Ответить
Так, ще є залишок PDA 2024 року в розмірі 6.2млрд
Мають ще 40 днів повноважень на ці гроші, ось як допоможуть несподівано на всі 6.2млрд.

Або вони згорять 1 жовтня 2024.

В обох випадках, причетні будуть Байден+Камала
показать весь комментарий
23.08.2024 11:18 Ответить
Брехня. Як було все так і буде. Будуть дебільні заборони, будуть жалюгідно малі обсяги допомоги, будуть таємні перемовини з ******, будуть безперешкодні продажі нафти.
показать весь комментарий
23.08.2024 12:08 Ответить
Тим часом https://foreignpolicy.com/2024/08/21/biden-ukraine-war-strategy-congress-military-aid/ стверджується, що стратегія Байдена+Камали підтримки скільки буде потрібно зазнала провалу, тому що немає конкретики.

Байдена+Камала не надали в Конгрес план перемоги України, як вимагає закон.
Тому майбутні голосування допомоги - можуть бути під питанням

Хоча, ще є 6.2млрд PDA до 1 жовтня 2024
5+млрд PDA не наданого в 2022-2023
USAI з обіцянками, та без контрактку на 24+млрд, та 7+млрд без обіцянок
показать весь комментарий
23.08.2024 17:18 Ответить
Як працює пропаганда на прикладі https://www.ponomaroleg.com/poslednij-put-orka-i-zhgut-esmarha/ пономаря

"Конечно, нас интересует Украина.

Трамп пригрозил выйти из НАТО. Он призвал Путина вторгнуться к нашим союзникам. Он сказал, что Россия может, и я цитирую: «делать все, что она хочет.

За пять дней до того, как Россия напала на Украину, я встретилась с президентом Зеленским, чтобы предупредить его об этом. Я помогла мобилизовать глобальный ответ более чем 50 стран для защиты от агрессии Путина и как президент я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО"

1) "делать все, что она хочет" це про НАТО та тих хто не платить 2% ВВП.
Україна не входить до НАТО

2) "я встретилась с президентом Зеленским, чтобы предупредить его об этом"
Незрозуміло, попередила чи тільки збиралась попередити?

Про інші факти пономарь, та Камала "забули"
"Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти Росії, стверджуючи, що це змусить Владіміра Путіна переглянути своє рішення про вторгнення, а також надати Україні всю необхідну зброю - зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/31/7468351/ За словами присутніх українських посадовців, Гарріс відкинула обидві пропозиції ."

Та й заохочував інший
"Одна справа, якщо це невелике вторгнення, і нам доведеться сперечатися про те, які (санкції) застосовувати, а які не застосовувати і так далі. Але якщо вони (росіяни) справді зроблять те, на що вони здатні з урахуванням сил, зосереджених на (українському) кордоні, це буде катастрофою для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну", - https://ua.korrespondent.net/world/4439173-nevelyke-vtorhnennia-kuleba-vidpoviv-baidenu сказав напередодні Байден.

Тобто виходить:
- Камала збиралась попередити (чи зробила?) Зеленського про напад
- Зеленський попросив зброю та ввести санкції
- Камала відмовила в зброї та санкціях, та запропонувала тікати

- не виконаний закон про лендліз
- не виконаний закон про план перемоги України
- залишок наданих Конгресом PDA коштів складає 6.2млрд, згорають 1 жовтня 2024
Байден+Камала не поспішають їх надати

Ось все, що пономарь зміг знайти в промові Камали, щодо підтримки України
показать весь комментарий
23.08.2024 18:58 Ответить
 
 