Предвыборная кампания Харрис собрала $500 млн за месяц, - Reuters

Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала около 500 миллионов долларов с тех пор, как она вступила в президентскую гонку от Демократической партии 21 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Источники агентства, знакомые с процессом сбора средств, сообщили, что $500 млн были собраны в пользу Харрис за четыре недели с момента ее официального вступления в президентскую гонку.

Эта сумма является беспрецедентной и отражает энтузиазм доноров накануне выборов, которые состоятся 5 ноября этого года, добавляет издание.

Деньги на предвыборную кампанию имеют решающее значение для рекламы и агитации.

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Первые 200 млн долларов Харрис удалось собрать уже в первую неделю после начала кампании. Этот результат подчеркивает мощную поддержку, которую она получила в Демократической партии после того, как президент Джо Байден отказался от участия в гонке из-за неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом.

"В то время, как кампания Трампа во втором квартале опередила Байдена по объему собранных средств, Харрис продолжает привлекать крупные суммы благодаря поддержке мелких доноров и массовым митингам по всей стране", - добавляет агентство.

Напомним, по данным опросов, около половины взрослых американцев - 48% - очень положительно или скорее положительно относятся к вице-президенту США Камале Харрис.

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