Передвиборча кампанія Гарріс зібрала $500 млн за місяць, - Reuters
Передвиборча кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс зібрала близько 500 мільйонів доларів відтоді, як вона вступила в президентські перегони від Демократичної партії 21 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Джерела агентства, знайомі з процесом збору коштів, повідомили, що $500 млн були зібрані на користь Гарріс за чотири тижні з моменту її офіційного вступу в президентські перегони.
Ця сума є безпрецедентною та відображає ентузіазм донорів напередодні виборів, що відбудуться 5 листопада цього року, додає видання.
Гроші на передвиборчу кампанію мають вирішальне значення для реклами та агітації.
Перші 200 млн доларів Гарріс вдалося зібрати вже в перший тиждень після початку кампанії. Цей результат підкреслює потужну підтримку, яку вона отримала в Демократичній партії після того, як президент Джо Байден відмовився від участі в перегонах через невдалі дебати з республіканцем Дональдом Трампом.
"У той час, як кампанія Трампа в другому кварталі випередила Байдена за обсягом зібраних коштів, Гарріс продовжує залучати великі суми завдяки підтримці дрібних донорів і масовим мітингам по всій країні", - додає агентство.
Нагадаємо, за даними опитувань, близько половини дорослих американців – 48% – дуже позитивно або скоріше позитивно ставляться до віцепрезидентки США Камали Гарріс.
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Лапти, да лапти, да лапти сплели,
Эх, лапти, да лапти, да лапти мои.
Эх, лапти мне сплели, лапти липовые!
Вы не бойтесь, на кичман ходитё,
Харис новые сплетё…
Эх, ну! Тьфу!
На "антимайдані" кричали "януковіч! путін!", а не "партія регіонів!".
вони напряму не можуть але головні інвестори можуть приватні пожертви, і корпорації можуть оплачувати непрямі видатки рекламні, маркетинг і т.д.
Тобто і корпорації, і приватники донатять. При чому донатять несамовито. Відчувають, що пахне смаженим.
друге то корпорації які мають виробництва в Китаї або упаковують китайську продукцію під своїм брендом, при свої каденції Трамп ввів додаткові податки на китайську продукцію, а деми одразу їх відмінили при приході
Все решта то політичне шоу, якщо порішає з ними, пообітцяє дальше дружні стосунки з китайцями і допуск дешевої робочої сили.... завтра раптова багато змі можуть почати працювати в іншу сторону
Для нас краще не лізти в їх компанію, ні один з кандидатів не є хорошою кандидатурою для нас не знаю звідки у формучан такий ажіотаж щодо Гаріс, в змі уже звучать заяви що у неї неприязнь щодо Зе через корупцію і вона хоче скоротити підтримку... а наразі механізму зміни влади немає то пострадає вся країна
А ми маємо сидіти тихо. Нічого ж хохли не вирішуть, то кацапів привілей - всюди своїх людей ставити.
Те саме і нам заважає ефективно оборонятись нажаль.... совкова спадщина..
Замість виробництва хоча б тих Вільх які мали високоточні **********, ракет до мігів, балістичних ракет.... клепали танки т64 та катери і ще якусь х...ню
Питання лише в платоспроможному попиті, пропозиції та ринковій ціні.
В рашистів величезні обсяги продажу природних ресурсів. Накопичених грошей вистачає на купівлю чиновників, політиків і коврової обробки свідомості "мультикультурного населення" Заходу і не тільки Заходу.
Це придумав якийсь тугодум.
Боїться, що, може, Камела прямо скаже ЕрЗе "ти брехло і злодій"?
- Думає, що з-за темних окулярів люди не побачать, що він "У Сірка очі позичив"!
Сами ці дві гілки влади - представницька (законодавча), та адміністрація Байдена безпосередньо розпоряджаються бюджетом допомоги Україні, від них залежить, чи отримає Україна вкрай потрібну допомогу США.
Без допомоги США не можуть існувати також українські ЗМІ.
Це українці добре розуміють і вдячні США за допомогу, хоч вона і значно менша, ніж ми потребуємо для стримування атак рашистів.
Якщо народ США, виборці США оберуть президентом Дональда Трампа, то Україна так само продовжить співпрацю з Конгресом та новим керівником виконавчої влади Дональдом Трампом.
Іншої стратегії не існує, які б ІПСО для підриву партнерських відносин України з США не вигадували прокремлівські ЗМІ, агенти путіна та корисні ідіоти в дружній нам Німеччині.
За енергію і корисну злість, яких вже нема у Байдена.
Ну так, вас це теж не цікавило, коли ви обрали Зеленського.
Щодо розв'язності та повної вседозволеності. У січні 2020 року в США почала продаватися книга, яка відразу стала бестселером і яку написав відомий американський журналіст, розкопувач біографій Пітер Швейцер (Peter Schweizer). Книга називалася "Профілі корупції, зловживання владою амріканської прогресивної еліти". Герої оповідання, це родина Байденів, це відомий ультралівий комуніст-демократ Берні Сандерс, це кілька мерів великих міст і Камала Харріс, профілем якої на обкладинці можна помилуватися.
Всім рекомендую ознайомитися з цим журналістським розслідуванням. Там стільки цікавого про Харріс.