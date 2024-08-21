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Передвиборча кампанія Гарріс зібрала $500 млн за місяць, - Reuters

Гарріс зібрала на передвиборну кампанію $500 млн за місяць

Передвиборча кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс зібрала близько 500 мільйонів доларів відтоді, як вона вступила в президентські перегони від Демократичної партії 21 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Джерела агентства, знайомі з процесом збору коштів, повідомили, що $500 млн були зібрані на користь Гарріс за чотири тижні з моменту її офіційного вступу в президентські перегони.

Ця сума є безпрецедентною та відображає ентузіазм донорів напередодні виборів, що відбудуться 5 листопада цього року, додає видання.

Гроші на передвиборчу кампанію мають вирішальне значення для реклами та агітації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гарріс офіційно затвердили кандидаткою від Демократичної партії на посаду президента США

Перші 200 млн доларів Гарріс вдалося зібрати вже в перший тиждень після початку кампанії. Цей результат підкреслює потужну підтримку, яку вона отримала в Демократичній партії після того, як президент Джо Байден відмовився від участі в перегонах через невдалі дебати з республіканцем Дональдом Трампом.

"У той час, як кампанія Трампа в другому кварталі випередила Байдена за обсягом зібраних коштів, Гарріс продовжує залучати великі суми завдяки підтримці дрібних донорів і масовим мітингам по всій країні", - додає агентство.

Нагадаємо, за даними опитувань, близько половини дорослих американців – 48% – дуже позитивно або скоріше позитивно ставляться до віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Також читайте: Гарріс випереджає Трампа в шести з семи ключових штатів, - опитування

Автор: 

вибори (6682) США (22395) Гарріс (127)


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Топ коментарі
+5
А у Трампа всі наджходження - в рублях.
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21.08.2024 11:05
+4
Дурня. Білі платники податків на яких тримається економіка США, з антимайданом нічого спільного не мають. Вони завжди підтримують республіканців і проблема в тому, що цю партію тепер представляють покидьки та дебіли типу Трампа, а не достойні люди, як Маккейн чи Ромні.
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21.08.2024 11:22
+3
Справа у тому, що на Харріс донатять приблизно з такої ж категорії громадян, які у нас були за Євромайдан. А прибічники Трампа здебільшого схожі на антимайданівців. Грошей і готовності з ними розлучитись не піва раді, звичайно, більше у перших.
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21.08.2024 10:59
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Оце там піарщики рублять капусту...
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21.08.2024 10:56 Відповісти
Мільйони донатять не піарщики, а люди діла.
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21.08.2024 11:07 Відповісти
Пофіг хто донатить. Куди йдуть ці гроші? Піарщикам.
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21.08.2024 11:10 Відповісти
Хто донатить, слідкує куди гроші йдуть.
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21.08.2024 11:14 Відповісти
Блін . А куди йдуть гроші? На передвиборчу кампанію. А хто проводить передвиборчу кампанію? Піарщики. То кому підуть ті пів лярда баксів, якщо Камала нічого не скиздить?
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21.08.2024 11:19 Відповісти
Власникам медійних носіїв.
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21.08.2024 11:31 Відповісти
хм.. так.. їм також
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21.08.2024 13:09 Відповісти
ПІСНЯ СТАРОГО ПЕРДУНА ДОНІ.

Лапти, да лапти, да лапти сплели,
Эх, лапти, да лапти, да лапти мои.
Эх, лапти мне сплели, лапти липовые!
Вы не бойтесь, на кичман ходитё,
Харис новые сплетё…
Эх, ну! Тьфу!
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21.08.2024 10:57 Відповісти
Справа у тому, що на Харріс донатять приблизно з такої ж категорії громадян, які у нас були за Євромайдан. А прибічники Трампа здебільшого схожі на антимайданівців. Грошей і готовності з ними розлучитись не піва раді, звичайно, більше у перших.
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21.08.2024 10:59 Відповісти
Дурня. Білі платники податків на яких тримається економіка США, з антимайданом нічого спільного не мають. Вони завжди підтримують республіканців і проблема в тому, що цю партію тепер представляють покидьки та дебіли типу Трампа, а не достойні люди, як Маккейн чи Ромні.
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21.08.2024 11:22 Відповісти
Я кажу про тих, хто підтримує Трампа, а не республіканців як політичну силу.
На "антимайдані" кричали "януковіч! путін!", а не "партія регіонів!".
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21.08.2024 11:25 Відповісти
Там і великі корпорації донатять в тому числі і що торгують з орками тому не видумуйте х...ню

вони напряму не можуть але головні інвестори можуть приватні пожертви, і корпорації можуть оплачувати непрямі видатки рекламні, маркетинг і т.д.
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21.08.2024 11:54 Відповісти
Ця сума є безпрецедентною та відображає ентузіазм донорів напередодні виборів
Тобто і корпорації, і приватники донатять. При чому донатять несамовито. Відчувають, що пахне смаженим.
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21.08.2024 11:55 Відповісти
Перші великі донори то гіганти ІТ тому що Трамп може ввести обмеження на робочу силу з Індії,

друге то корпорації які мають виробництва в Китаї або упаковують китайську продукцію під своїм брендом, при свої каденції Трамп ввів додаткові податки на китайську продукцію, а деми одразу їх відмінили при приході

Все решта то політичне шоу, якщо порішає з ними, пообітцяє дальше дружні стосунки з китайцями і допуск дешевої робочої сили.... завтра раптова багато змі можуть почати працювати в іншу сторону

Для нас краще не лізти в їх компанію, ні один з кандидатів не є хорошою кандидатурою для нас не знаю звідки у формучан такий ажіотаж щодо Гаріс, в змі уже звучать заяви що у неї неприязнь щодо Зе через корупцію і вона хоче скоротити підтримку... а наразі механізму зміни влади немає то пострадає вся країна
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21.08.2024 12:14 Відповісти
Зате русня лізе аж гай шумит. Знає, хто їм допоможе.
А ми маємо сидіти тихо. Нічого ж хохли не вирішуть, то кацапів привілей - всюди своїх людей ставити.
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21.08.2024 12:16 Відповісти
Хто ***** заважав зробити таку армію, яка оце вищенаведене непорозуміння за два тижні знищить під нуль, як Коаліція армію Іраку під час "Бурі в пустелі"?
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21.08.2024 12:43 Відповісти
Корупція заважала та совкові генерали, вони поздавали в екплуацію зброю ттх якої було завищено в рази...

Те саме і нам заважає ефективно оборонятись нажаль.... совкова спадщина..

Замість виробництва хоча б тих Вільх які мали високоточні **********, ракет до мігів, балістичних ракет.... клепали танки т64 та катери і ще якусь х...ню
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21.08.2024 12:52 Відповісти
Ну тобто ***** всралось з другою амією міра, але продовжує лізти своїми спецслужбами у всі світові політичні процеси, а ми маємо тупо спостерігати, бо нє по Сєнькє шапка.
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21.08.2024 12:55 Відповісти
Сумніваюсь що у американських виборах орківські спецслужби там простий бізнес інтерес... те що вигідно для їх економіки і подальший напрямок руху
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21.08.2024 14:13 Відповісти
Орківські спецслужби всюди. В тій чи іншій мірі. Русні до всього справа є.
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21.08.2024 14:24 Відповісти
Саме так. Бо все є товаром, роботою чи послугою. Все продається.
Питання лише в платоспроможному попиті, пропозиції та ринковій ціні.
В рашистів величезні обсяги продажу природних ресурсів. Накопичених грошей вистачає на купівлю чиновників, політиків і коврової обробки свідомості "мультикультурного населення" Заходу і не тільки Заходу.
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21.08.2024 14:52 Відповісти
Непрязнь до З не означає неприязнь до України і підтримку хкуйла.
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21.08.2024 12:25 Відповісти
але чутки в пресі ходять про скорочення фіндопомоги Україні а не Зе
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21.08.2024 12:30 Відповісти
А перемога України до виборів потрібна кому ?
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21.08.2024 12:37 Відповісти
Час Трампу просити х.йла щоб запускав "новину" що Камала Гарріс вбила рідну сестру.
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21.08.2024 11:02 Відповісти
А у Трампа всі наджходження - в рублях.
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21.08.2024 11:05 Відповісти
Що це за дурня - "занадто часті коментарі" ?
Це придумав якийсь тугодум.
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21.08.2024 11:08 Відповісти
Так, ця фіча дуже заважає під час дінамічного срача
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21.08.2024 11:11 Відповісти
От пердакі будуть рватися, коли Гарріс пролетить як фанера над Парижем.
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21.08.2024 11:12 Відповісти
Колись був такий міністр Аваков, який у фб лив бруд на Трампа, а коли той переміг на виборах, спішно повидаляв усі ті коментарі.
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21.08.2024 11:16 Відповісти
Nu ti zhe po etamu znatok .....😁
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21.08.2024 11:18 Відповісти
ну у ган-донні пердак палає вже четвертий рік - і нічо. і ті переживуть.
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21.08.2024 11:18 Відповісти
а у 73/43%зебіла кас'янова вже пердак горить!
Боїться, що, може, Камела прямо скаже ЕрЗе "ти брехло і злодій"?
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21.08.2024 11:27 Відповісти
- Куме! А чого це Касьянов часто почав на людях у темних окулярах з"являться?
- Думає, що з-за темних окулярів люди не побачать, що він "У Сірка очі позичив"!

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21.08.2024 11:33 Відповісти
Дивлячись на Трампа серед свого виборця, зразу ж впадає у вічі подібність з поведінкою на сцені Беніто Муссоліні, з кінохроніки. Говорять, що він, Беніто разом із старшою дочкою її редагував. І база одна-безсистемні статеві зв'язки. Хватай єйо между ног і она твоя. А кінець то наближається подібний - там фізіологічний, а у Донні ізоляційний, в умовах стаціонарного нагляду.
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21.08.2024 11:55 Відповісти
Ілон Маск з торбою грошей і найняті Маском кваліфіковані колишні політтехнологи Десантиса мають плани мобілізувати близько 800К голосів виборців на користь Трампа.
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21.08.2024 12:05 Відповісти
У вас в Україні стійкий масовий антитрамповський психоз. Добре вам мізки промили ваші телеканали, жодні аргументи не діють. Марно нагадувати, що Трамп уже був президентом і зробив для України та всього світу лише добре. Крим здали Обама з Байденом, 2022 року путін напав на Україну за угодою з Байденом. Але це не має значення. Це страшне слово ТРАМП!!!
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21.08.2024 12:16 Відповісти
Україна працює з Конгресом США (а він, як відомо, здебільшого, двопартійний) і з виконавчою владою США, яку очолює обраний виборцями США легітимний президент.
Сами ці дві гілки влади - представницька (законодавча), та адміністрація Байдена безпосередньо розпоряджаються бюджетом допомоги Україні, від них залежить, чи отримає Україна вкрай потрібну допомогу США.
Без допомоги США не можуть існувати також українські ЗМІ.
Це українці добре розуміють і вдячні США за допомогу, хоч вона і значно менша, ніж ми потребуємо для стримування атак рашистів.
Якщо народ США, виборці США оберуть президентом Дональда Трампа, то Україна так само продовжить співпрацю з Конгресом та новим керівником виконавчої влади Дональдом Трампом.
Іншої стратегії не існує, які б ІПСО для підриву партнерських відносин України з США не вигадували прокремлівські ЗМІ, агенти путіна та корисні ідіоти в дружній нам Німеччині.
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21.08.2024 14:38 Відповісти
48% *********. Вони обирають собі президента за гендером та кольором шкіри, і отримають те життя, на яке заслужили. Це називається: хоч поржем. Але іржатиме Камала.
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21.08.2024 12:09 Відповісти
Вибирають за відсутність розв'язності і повної вседозволеності, яку демонструвала Х. Клінтон.
За енергію і корисну злість, яких вже нема у Байдена.
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21.08.2024 12:23 Відповісти
За відсутність розв'язності та повної вседозволеності? А як щодо присутності програми, планів?
Ну так, вас це теж не цікавило, коли ви обрали Зеленського.

Щодо розв'язності та повної вседозволеності. У січні 2020 року в США почала продаватися книга, яка відразу стала бестселером і яку написав відомий американський журналіст, розкопувач біографій Пітер Швейцер (Peter Schweizer). Книга називалася "Профілі корупції, зловживання владою амріканської прогресивної еліти". Герої оповідання, це родина Байденів, це відомий ультралівий комуніст-демократ Берні Сандерс, це кілька мерів великих міст і Камала Харріс, профілем якої на обкладинці можна помилуватися.

Всім рекомендую ознайомитися з цим журналістським розслідуванням. Там стільки цікавого про Харріс.
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21.08.2024 12:48 Відповісти
Що б там не писалося, розв'язною Камала Харріс ніколи не була.
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21.08.2024 14:10 Відповісти
 
 