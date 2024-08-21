Передвиборча кампанія Гарріс зібрала $500 млн за місяць, - Reuters

Передвиборча кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс зібрала близько 500 мільйонів доларів відтоді, як вона вступила в президентські перегони від Демократичної партії 21 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Джерела агентства, знайомі з процесом збору коштів, повідомили, що $500 млн були зібрані на користь Гарріс за чотири тижні з моменту її офіційного вступу в президентські перегони.

Ця сума є безпрецедентною та відображає ентузіазм донорів напередодні виборів, що відбудуться 5 листопада цього року, додає видання.

Гроші на передвиборчу кампанію мають вирішальне значення для реклами та агітації.

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Перші 200 млн доларів Гарріс вдалося зібрати вже в перший тиждень після початку кампанії. Цей результат підкреслює потужну підтримку, яку вона отримала в Демократичній партії після того, як президент Джо Байден відмовився від участі в перегонах через невдалі дебати з республіканцем Дональдом Трампом.

"У той час, як кампанія Трампа в другому кварталі випередила Байдена за обсягом зібраних коштів, Гарріс продовжує залучати великі суми завдяки підтримці дрібних донорів і масовим мітингам по всій країні", - додає агентство.

Нагадаємо, за даними опитувань, близько половини дорослих американців – 48% – дуже позитивно або скоріше позитивно ставляться до віцепрезидентки США Камали Гарріс.

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