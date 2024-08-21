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Новости Выборы в США и Украина
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Харрис официально утвердили кандидатом от Демократической партии на пост президента США

Гарріс офіційно затвердили кандидаткою на посаду президента

Вице-президента США Камалу Харрис по итогам голосования официально утвердили кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на предстоящих ноябрьских выборах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Как отмечается, произошло это во время Национального съезда Демократической партии в Чикаго, трансляцию которого ведет телеканал MSNBC. В событии принимают участие более 4000 делегатов. В начале августа во время виртуального поименного голосования Харрис уже получила поддержку большинства, но сегодня процедуру провели повторно, чтобы объявить результат в торжественной обстановке.

Также читайте: Харрис никогда не будет кланяться перед Путиным, как это делал Трамп, - Байден

В это время Харрис проводит встречу в Милуоки, откуда обратилась к делегатам и поблагодарила их за выдвижение ее кандидатуры в президенты.

"Это кампания, которую двигают люди, и вместе мы проложим новый путь вперед", - цитирует ее слова ABC News.

В своем выступлении лидер большинства в Сенате Чак Шумер похвалил Харрис и сказал, что ей понадобится большинство от Демократической партии, если она выиграет президентские выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харрис опережает Трампа в шести из семи ключевых штатов, - опрос

Он спрогнозировал, что демократы продемонстрируют хорошие результаты в ноябре этого года и сохранят свое преимущество над республиканцами в Сенате.

Напомним, по данным опросов, около половины взрослых американцев - 48% - очень положительно или скорее положительно относятся к вице-президенту США Камале Харрис.

Автор: 

выборы (24720) Харрис (122)


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Топ комментарии
+11
Супер, дави ту 78-річну рашиську мумію з деменцією і штучним загаром
Гаріс - так, трамп - мудак
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21.08.2024 08:08
+11
Тепер трамп одноосібно має титул старого пердуна і маразматика. Перемога.
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21.08.2024 08:10
+8
Поздравления и победы на выборах. Харрис в президенты - Трампа в жопу!
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21.08.2024 08:22
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Правила форума Совет форумчан
Супер, дави ту 78-річну рашиську мумію з деменцією і штучним загаром
Гаріс - так, трамп - мудак
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21.08.2024 08:08 Ответить
Трамп в 71 (!!!) рік під впливом зятя кушнера зробив обрізання і прийняв іудаїзм (танія). Він хабадівець.
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21.08.2024 08:58 Ответить
Вже був ефіоп президентом США, довбаний голуб миру при якому всі диктатури розправили плечі і почали творити що заманеться, зараз як виберуть ще й бабу африканку, то штатам ,а з ними всьому західному світу жопа буде. Ось вже Іран ядрьону бомбу доробляє при обамівській шайці ліваків
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21.08.2024 09:24 Ответить
Тобі баби не дають? А винна Камала Харріс ?
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21.08.2024 10:19 Ответить
Так ця баба ще й повія, корупціонерка та шантажистка! Але наро
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21.08.2024 10:38 Ответить
"Дайте свободу
Камалле Харрис!
Суки.... !" 😂

Могли б вибрати одного з перспективних молодих губернаторів, як би Діду не морозився.
А так - "тільки НЕ Трамп !"
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21.08.2024 13:11 Ответить
Це вам хто таке сказав? Ілларіонов? Табах? Секонд Фірст? чи сама Марджорі? ))
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21.08.2024 13:44 Ответить
Так цей бот , - один з членів ботоферми на з/п магашистів, які з'являються лише в інфах цензора про вибори в США, чи на теми, пов'язану з цими виборами. Вони всі в моєму кондуїті: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . В інших темах їх навіть не видно - бо ж не платять!
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21.08.2024 13:53 Ответить
там ще якийсь Юрвй Кундін мелькав із трампівськими маніпулятивними наративами. )
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21.08.2024 13:58 Ответить
заради правди: цей Yuriy Kundin 685c06ac "мелькає" не лише в темах про вибори в США, а й в інших. Він, як упоротий трампіст, входить до мого "розширеного кондуїту"
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21.08.2024 14:10 Ответить
Тепер трамп одноосібно має титул старого пердуна і маразматика. Перемога.
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21.08.2024 08:10 Ответить
І що? Це йому ніяк не зашкодить.
Трамп може казати одне, а через хвилину - інше, і його адепти миттю забудуть, що він казав хвилину тому.
Вже створений культ Трампа, приблизно еквівалентний релігійному культу. А проти віри будь-яка логіка безсила.
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21.08.2024 08:17 Ответить
Це не культ - це хабадська дисципліна.
Команду віддано, і вони по всьому світу як роботи, виконують.
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21.08.2024 10:21 Ответить
Яка ще дисципліна? В Трампа вірять як в бога. Базіль Кук тут віршики про Трампа англійською викладав, ледь не релігійного вмісту.
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21.08.2024 10:55 Ответить
Поздравления и победы на выборах. Харрис в президенты - Трампа в жопу!
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21.08.2024 08:22 Ответить
Збочинець...
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21.08.2024 08:31 Ответить
Ну все, чубатий Додік може сушити сухарі, бо 100% у 2025 році заіде на кічу. Звісно як шо доживе цей старий маразматік зіпсующий повітря і тупий нарціс. А республіканці США це вже не партія США, це вже підрозділ ФСБ.
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21.08.2024 08:37 Ответить
У кожної партії бувають важкі часи. Консерватизм притаманний всім суспільствам. Республіканці відродяться.
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21.08.2024 09:01 Ответить
Можливо і відродяться, но не ранійше як у їх лавах з'явиться новий Рональд Рейган. А на це потрібні роки, як шо не десятиріччя.
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21.08.2024 09:17 Ответить
Та є там достойні. Он, Нікі Хейлі.
Потрібно тільки посадити на кічу трампа.
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21.08.2024 09:20 Ответить
Хуже не будет, хоть паржем.
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21.08.2024 08:52 Ответить
Бажаю успіху пані Гарріс ! 🇺🇦🇺🇸
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21.08.2024 08:53 Ответить
Стосовно Гаріс у мене якесь огидне, назвемо це так, передчуття. Її бекграунд мене особисто лякає. Все своє життя вона була сірою мишою яка проходила по квоті нацменшин, а не завдяки своїм талантам та здобуткам. По своїй суті вона є низькокваліфікований соціальний працівник в сфері ювенальної юстиції. В геополітиці та економіці вона повний нуль. Це зовсім не Маргарет Тетчер. Її скоріш можна назвати "антитетчер". Звідси нею будуть правити Обама і Ко. А ми добре памятаємо як Обама прореагував на анексію Криму...
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21.08.2024 09:14 Ответить
проблема в тому, що реакція трампа і трампістів на проблему рашки та її агресію проти України на порядок(-дки) гірші. Тому нам доводиться підтримувати менше зло...
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21.08.2024 09:18 Ответить
Нічого собі "сіра миша"!
- помічник прокурора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3) округу Аламіда у своєму рідному Окленді;
- окружний прокур Сан-Франциско;
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8 генеральний прокурор Каліфорнії ;
- 2016 рік стала першим в історії «кольоровим» сенатором від Каліфорнії ;
- 2021 року Камала Харріс принесла присягу і вступила на посаду віце-президента США.
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21.08.2024 09:27 Ответить
Всі свої посади вона отримувала завдяки "покірності" і "кольоровості" по спеціальній квоті. Абсолютно безініціативна, але гарна і вправна виконавиця чужої волі. На посту президента це може стати вадою.
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21.08.2024 12:53 Ответить
61млрд допомоги - адміністрація Байден+Камала отримала
Залишилось 40днів, після яких згорає PDA, залишок якого 6.2млрд (витрачено 1.6млрд)
Плюс залишок невикористанного PDA 2022-2023 років - 5.1млрд
На поповнення складів виділено 13+млрд, тому "не комфортно" не підходить

Ось і побачимо, як демократи бажають допомогти.
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21.08.2024 10:26 Ответить
це краще, ніж слова Трампа про те, що він взагалі припинить допомогу Україні, як тільки заїде в Білий дім. можливо, саме тому він обрав собі у віце не Нікі Хейлі, яку йому наполегливо рекомендували поважні республіканці, а упоротого Венса, щоб той продовжував вже замість Трампа нести антиукраїнську риторику. Тому для українців звісно краще по чайній ложечці, ніж можливе "взагалі нікуя" при Трампі.
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21.08.2024 14:03 Ответить
Є ще 40 днів
Чи вже немає віри, що віддадуть виділені Конгресом гроші?

Якщо станеться "не віддадуть", тоді Байден+Камала брехали, що проблема в республіканцях.
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21.08.2024 14:41 Ответить
та пофіг скільки днів. головне тут те, що казав Трамп, що припинить виділяти Україні допомогу як тільки заїде у Білий дім. то кого українці будуть більше підтримувати? Камалу, яка буде продовжувати політику Байдена і надавати Україні і далі військову допомогу, чи Рудого, який сказав (не змі лівацькі перекрутили, а він сам це сказав), що припинить виділяти Україні допомогу як тільки заїде у Білий дім? Відповідь очевидна. тож накуй ти тут ліпиш цю куйню про дні, про суми, про пакети, та ще й звинувачуєш тут демократів, що це вони винні в тому, що Конгрес на півроку блокував виділення тих 60 млрд допомоги Україні, які Байден попросив у Конгресу ще у липні-серпні 23-го року. тобі більше нема чим зайнятися? тебе ж тут практично всі на цьому форумі сприймають як довбойоба маговського/кацапського. тож ні для кого вже не секрет, що в оточенні Трампа працюють радники, сенатори, на яких мають вплив кацапські агенти. більше того, там навіть є агенти, які видають себе за представників української діаспори. Про це вже давно сказав колишній український посол в США Валерій Чалий. Тільки тоді Рудий був обмежений у своїх рухах, бо у нього в команді були такі яструби, як Джон Болтон, Майк Пенс, Майк Помпео, Боб Меттіс. і зараз усіх цих яструбів Рудий із своєї команди прибрав. Натомість взяв у команду Венса, який постійно робить антиукраїнські заяви. Йому наполегливо рекомендували взяти Хейлі, ан ніт, Рудий вибрав Венса. і це ще більше віддалило українців від прихильності до Рудого. от якби на місці Помпео був подібний політик до покійного сенатора Джона Маккейна, тоді так - українці були би палкими симпатиками республіканців.
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21.08.2024 17:45 Ответить
чому вже "та пофіг скільки днів", якщо не віддадуть виділені кошти?
до чого тут знову Трамп?
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21.08.2024 18:54 Ответить
що значить до чого тут Трамп? а яку ж ти тут місію несеш? обісрати демократів і відбілити республіканців, особливо маговців і Трампа. хіба не ти тут бризкало слиною на монітор і вже більше року нило тут про те, що то саме демократи винні в тому, що допомогу для України блокували більше половини року? ти. і подібні тут тобі боти. якби ти був прихильником перемоги України, то ти тоді разом із критикою демократів критикував би і Трампа за його антиукраїнські заяви і Джонсона, який не хотів ставити на голосування закон про виділення допомоги Україні (і не важливо де той закон лежав - в Сенаті чи в Конгресі. важливо те, що говорив тоді Джонсон - спочатку вирішимо внутрішні питання, а вже потім будемо говорити про виділення допомоги Україні).
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21.08.2024 20:07 Ответить
вона не протеже Обами. Обама останній схвалив її кандидатуру, бо не було вже куди йому діватися. Саме Обама не хотів, щоб висували Камалу від демократів. не знаю по якій причині він цього не хотів більше: 1) не хотів, тому що Камала, зважаючи на свій прокурорський характер, може зайняти більш жорстку позицію стосовно Китаю, Ірану і кацапів; 2) не хотів, тому що замість Камали він хотів висунути в кандидати свою дружину Мішель. яка з цих причин є більш правдивою нам про це невідомо, однак такі версії неодноразово були озвучені в змі. хоча, версія про дружину Мішель була менше поширена.
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21.08.2024 13:55 Ответить
Демократам справді бракувало тверезо мислячого і більш колючого кандидата.
Харріс - те, треба, у неї доволі злості на всіх, хто заслужив.
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21.08.2024 10:24 Ответить
 
 