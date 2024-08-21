Харрис официально утвердили кандидатом от Демократической партии на пост президента США
Вице-президента США Камалу Харрис по итогам голосования официально утвердили кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на предстоящих ноябрьских выборах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
Как отмечается, произошло это во время Национального съезда Демократической партии в Чикаго, трансляцию которого ведет телеканал MSNBC. В событии принимают участие более 4000 делегатов. В начале августа во время виртуального поименного голосования Харрис уже получила поддержку большинства, но сегодня процедуру провели повторно, чтобы объявить результат в торжественной обстановке.
В это время Харрис проводит встречу в Милуоки, откуда обратилась к делегатам и поблагодарила их за выдвижение ее кандидатуры в президенты.
"Это кампания, которую двигают люди, и вместе мы проложим новый путь вперед", - цитирует ее слова ABC News.
В своем выступлении лидер большинства в Сенате Чак Шумер похвалил Харрис и сказал, что ей понадобится большинство от Демократической партии, если она выиграет президентские выборы.
Он спрогнозировал, что демократы продемонстрируют хорошие результаты в ноябре этого года и сохранят свое преимущество над республиканцами в Сенате.
Напомним, по данным опросов, около половины взрослых американцев - 48% - очень положительно или скорее положительно относятся к вице-президенту США Камале Харрис.
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Гаріс - так, трамп - мудак
Камалле Харрис!
Суки.... !" 😂
Могли б вибрати одного з перспективних молодих губернаторів, як би Діду не морозився.
А так - "тільки НЕ Трамп !"
Трамп може казати одне, а через хвилину - інше, і його адепти миттю забудуть, що він казав хвилину тому.
Вже створений культ Трампа, приблизно еквівалентний релігійному культу. А проти віри будь-яка логіка безсила.
Команду віддано, і вони по всьому світу як роботи, виконують.
Потрібно тільки посадити на кічу трампа.
- помічник прокурора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3) округу Аламіда у своєму рідному Окленді;
- окружний прокур Сан-Франциско;
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8 генеральний прокурор Каліфорнії ;
- 2016 рік стала першим в історії «кольоровим» сенатором від Каліфорнії ;
- 2021 року Камала Харріс принесла присягу і вступила на посаду віце-президента США.
Залишилось 40днів, після яких згорає PDA, залишок якого 6.2млрд (витрачено 1.6млрд)
Плюс залишок невикористанного PDA 2022-2023 років - 5.1млрд
На поповнення складів виділено 13+млрд, тому "не комфортно" не підходить
Ось і побачимо, як демократи бажають допомогти.
Чи вже немає віри, що віддадуть виділені Конгресом гроші?
Якщо станеться "не віддадуть", тоді Байден+Камала брехали, що проблема в республіканцях.
до чого тут знову Трамп?
Харріс - те, треба, у неї доволі злості на всіх, хто заслужив.