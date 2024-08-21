Харрис официально утвердили кандидатом от Демократической партии на пост президента США

Вице-президента США Камалу Харрис по итогам голосования официально утвердили кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на предстоящих ноябрьских выборах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Как отмечается, произошло это во время Национального съезда Демократической партии в Чикаго, трансляцию которого ведет телеканал MSNBC. В событии принимают участие более 4000 делегатов. В начале августа во время виртуального поименного голосования Харрис уже получила поддержку большинства, но сегодня процедуру провели повторно, чтобы объявить результат в торжественной обстановке.

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В это время Харрис проводит встречу в Милуоки, откуда обратилась к делегатам и поблагодарила их за выдвижение ее кандидатуры в президенты.

"Это кампания, которую двигают люди, и вместе мы проложим новый путь вперед", - цитирует ее слова ABC News.

В своем выступлении лидер большинства в Сенате Чак Шумер похвалил Харрис и сказал, что ей понадобится большинство от Демократической партии, если она выиграет президентские выборы.

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Он спрогнозировал, что демократы продемонстрируют хорошие результаты в ноябре этого года и сохранят свое преимущество над республиканцами в Сенате.

Напомним, по данным опросов, около половины взрослых американцев - 48% - очень положительно или скорее положительно относятся к вице-президенту США Камале Харрис.