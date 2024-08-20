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Харрис никогда не будет кланяться перед Путиным, как это делал Трамп, - Байден

Байден на Національному з’їзді Демократичної партії в Чикаго

Действующий президент США Джо Байден заявил, что никогда не кланялся перед российским диктатором Владимиром Путиным, как это делал 45-й президент Дональд Трамп. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис также никогда не будет кланяться перед правителем Кремля.

Об этом он сказал в понедельник на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго, передает Цензор.НЕТ.

"Путин думал, что возьмет Киев за три дня, но почти через три года - Украина свободна", - заявил он, вызвав бурные аплодисменты делегатов.

По словам Байдена, ни один главнокомандующий не должен склоняться перед диктаторами так, как экс-президент Дональд "Трамп кланяется перед Путиным".

"Я никогда этого не делал и, обещаю вам - Камала Харрис никогда этого не будет делать", - подчеркнул американский лидер.

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"Мы стоим перед переломным моментом в истории, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут определять мир на десятилетия вперед", - отметил Байден.

Он добавил, что планирует использовать пять месяцев своего президентства для того, чтобы успеть "сделать еще больше".

Читайте также: Россия столкнулась с кризисом на "украинском направлении", - Путин

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31225) США (26511) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+13
Чому всі пристають і критикують США? На них напали? Вони замість ракет будували дороги, вони замість підготовки до війни відтягувались по повній в Трускавці, Буковелі і на найдорожчих курортах світу? Не подобається допомога США, беріть свою - зброю, особливо ракети, яких наробили вам "слуги" і "риги" не тільки "Нептунів", "Сапсан-Грім 2", "Вільх", а і ті, що сконструювали, обкатали і виготовили при Зеленському. Не пам'ятаєте їх назви? У вас і таких як ви вічно винні США, але в їх Конституції немає захисту України, такі обов'язки є у нашого президента, у нашій Конституції. Чи можливо він все зробив і залишилося ще щось попросити у США? Чи Байден піде вам рити фортифікації і поверне ті 38 мільярдів, які вкрала військово-цивільна адміністрція Зеленського?
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20.08.2024 08:56
+13
Про Трампа, який наклав санкції на Северный поток-2. Чомусь це було зроблено не на початку 2017 р., а тоді, коли проект вже завершено. Про Трампа, який "расхреначил ЧВК Вагнер в Сирии". Зробив це не Трамп, а міністр оборони на прізвисько Скажений Майк, якого після удару по Вагнеру Трамп відразу ж звільнив з посади. А для певності ще й вивів американський контингент зі Сирії, щоб не було повторних "розхреначень".
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20.08.2024 09:04
+9
Але ж багатомісячне і постійне притримування постачання зброї та заборона бити по кацапії виглядає якось не дуже, пане Байден. Є сумніви, чи часом не договорняки це з ****** з вашого боку. А те що трамп, цей самозакоханий нарцис, з ****** буде загравати-це без сумнівів.
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20.08.2024 08:25
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Правила форума Совет форумчан
Це так але потужних рішень задля перемоги України теж не варто очікувати.
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20.08.2024 08:22 Ответить
Красиві слова означають , будуть допомогати по чайній ложці.
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20.08.2024 08:26 Ответить
Було б непогано,якби по чайній ложці,бо Байден піпєточкою на язик капає та ще й обмеження накладає.
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20.08.2024 08:44 Ответить
Чому всі пристають і критикують США? На них напали? Вони замість ракет будували дороги, вони замість підготовки до війни відтягувались по повній в Трускавці, Буковелі і на найдорожчих курортах світу? Не подобається допомога США, беріть свою - зброю, особливо ракети, яких наробили вам "слуги" і "риги" не тільки "Нептунів", "Сапсан-Грім 2", "Вільх", а і ті, що сконструювали, обкатали і виготовили при Зеленському. Не пам'ятаєте їх назви? У вас і таких як ви вічно винні США, але в їх Конституції немає захисту України, такі обов'язки є у нашого президента, у нашій Конституції. Чи можливо він все зробив і залишилося ще щось попросити у США? Чи Байден піде вам рити фортифікації і поверне ті 38 мільярдів, які вкрала військово-цивільна адміністрція Зеленського?
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20.08.2024 08:56 Ответить
Чому всі пристають і критикують США?

для розумово відсталих - тому шо ці **** нас роззброїли
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21.08.2024 02:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BsnhVQKkeIQ ТРАМП ДЛЯ ЛОХOFF
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20.08.2024 08:23 Ответить
Мочилово - хто більше один одного нахлобучить
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20.08.2024 08:24 Ответить
Дед где очередной пакет помощи?
Опять забыл?
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20.08.2024 08:25 Ответить
Проснись и пой , тааварисч. А шо в машинах - еще не разгружено? Даже бойцы с передовой об этом знают, потому и возмущаются, мол почему не отправляется на фронт. Просьба не включать здесь тупого зебила.
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20.08.2024 08:56 Ответить
Черговий пакет домомоги візьміть із викрадених 38 мільярдів, отриманих на фортифікції, які мали будуватися для військових на східному напрямку і не потрібно буде щось ще просити у Байден. Хочу нагпадати, що у нас президент Зеленський, а не Байдан.
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20.08.2024 08:58 Ответить
Але ж багатомісячне і постійне притримування постачання зброї та заборона бити по кацапії виглядає якось не дуже, пане Байден. Є сумніви, чи часом не договорняки це з ****** з вашого боку. А те що трамп, цей самозакоханий нарцис, з ****** буде загравати-це без сумнівів.
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20.08.2024 08:25 Ответить
Доречі, цей рудий чубчик пару днів тому порівняв себе з Камалою, https://newsyou.info/2024/08/tramp-znajshov-svoyu-golovnu-perevagu-nad-garris-i-progolosiv-sebe-krasunchikom назвавши себе набагато красивішим за неї ))
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20.08.2024 08:32 Ответить
притримали постачання зброї якраз не Байден з Харріс, а Трамп з недомірком Джонсоном.
Стосовно заборони наданою США зброєю бити по касапам на далеку відстань - то одним із мотивів якраз є вибори. У випадку перемоги Трампа Байден ризикував опинитися під слідством за такий дозвіл: маємо яскравий приклад того, як інший популіст загнав під слідство попереднього президента за визволення окупованої території...
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20.08.2024 09:02 Ответить
Тобто, з ваших слів, Трамп має більшу силу та вплив, ніж президент Байден з повією зі стажем? Ну, тоді ясно, чому з минулого року десь завалялося у діда понад 4 млрд баксів так і ненаданої допомоги, а зцьогорічних 61 млрд надійшло менше 4-х! А , ще Трамп страшно перешкоджав надавати допомогу по ленд-лізу!
Нагадаю: при Трампі, котрий "кланявся" у Сирії під Дейр Ез Зором, кремлівський недопалок сидів, як миша під віником, а при Бідоні, котрий кинув всіх, кого тільки міг, починаючи з Пороха і афганців, путлер осмілів до рівня "анпєратора всєя русі".
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20.08.2024 09:37 Ответить
ти брехливий дебіл, якщо вдаєш, що не розумієш, що Президент США має діяти в порядку і в спосіб, передбаченому законодавством, в т.ч. державним бюджетом.
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20.08.2024 09:43 Ответить
Ну, "розумниця", поясни, який закон США заборонив Бідону надати вже виділену по закону допомогу?!
Ото ж бо й воно: нічого сказати! Тому сиди і не варнякай - виглядатимеш розумнішою!
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20.08.2024 09:52 Ответить
Та пішов ти *****. Сперечатись з долбойобом не буду - собі дорожче.
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20.08.2024 10:00 Ответить
Відповідь, тупий кацапе, якраз однозначно показала рівень твого шарікового інтелекту та кацапського менталітету!
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20.08.2024 16:08 Ответить
"Нагадаю: при Трампі..., кремлівський недопалок сидів як миша під віником..."
--------
То є брехня.
А хто ж це тоді тренувався в Сирії бомбити цивільних, хто стягував війська до кордонів України, будував логістичні бази, створював плацдарми для подальшого нападу на сході України та на Кримі?
Хто напав на українські військові катери, захопив їх та екіпажі у заручники (це був вже відкритий напад на державу, а не: "нас там немає")?
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20.08.2024 11:09 Ответить
Ні, не брехня! Ні Сирія, ні ООН не просили допомоги у США! Більше того, злочинець Асад просив допомоги у кацапів! Тому, у американців не було можливості ввязатися у бійку!
Знову ж таки, нагадаю: наша баба Йуля та їй подібні. волала з трибуни ВР, що катери - "це провокацийа Парашенкі для узурпациі влади" - тому і втручання США було неможливим. І, звісно, порівнювати захоплення Криму та частини Донбасу, а також повномасштабне вторгнення (при "демократах") із захопленням катерів та відновленням військових баз при Трампі - на це потрібен мега інтелект!
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20.08.2024 16:22 Ответить
Навіщо мені про демократів?
Навіщо щось там про якійсь "мега інтелект"? Ваш мега інтелект перевантажило моє просте твердження?
Я лише написав що при президентстві Трампа ***** не "сиділо під віником", і ваші слова = брехня.
Вам це на пальцях пояснювати потрібно?
Яке "відновлення військових баз" і до чого тут воно?

Напад (відкритий напад) військовими силами (у міжнародних водах) та захоплення військових катерів іншої держави (взяття їхніх екіпажів у заручники) є актом агресії проти держави. Тож ваші слова = брехня.
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20.08.2024 16:45 Ответить
Саме так: сидів під віником! Захоплення кораблів - це була істерична спроба щура, загнаного у кут, показати силу і довести, що Крим належить кацапії! Нагадаю, що йому ще досить сильно підігрувала Меркель, котра змусили Трампа погрожувати вивести США з НАТО. До речі, не задумувалися, чому напад на кораблі не розвинувся у щось більш масштабне?
Якщо не знали, все пізнається в порівнянні: при порівнянні з теперішніми діями путлера, його дії при Трампі були нічим іншим, як "сидінням під віником". Ча у вашому розумінні "сидіти під віником" - сховатися у бункері?
Отже, ваше твердження про "брехню" з моєї сторони - БРЕХНЯ!
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20.08.2024 18:08 Ответить
Ствердження того що не відповідає дійсності = брехня.
Спроба маніпуляціями відбрехатися не робить з брехні правду.
Все "пізнається у порівнянні", "кругле - то квадратне", "туфлі тисли"... - це все не відміняє того що ваше твердження не відповідає дійсності.
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20.08.2024 18:20 Ответить
Відколи аргументи стали "маніпуляціями"?!
І, саме так: ВСЕ пізнається в порівнянні! Наприклад, у нашому житті холодне має значно вищу температуру за обсолютний "0". Навіть поняття "абсолютний "0" - також відносне!
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20.08.2024 19:40 Ответить
Аргументи це не твердження про те що кругле, то воно - квадратне бо ви "художник, ви так бачите". Є якісь загальноприйняті норми, і є визначення слова "брехня".
Не хочете визнавати що твердження Трампа про те що при його каденції ніхто з диктаторів ні на кого не нападав це є звичайна передвиборча популістична брехня, яку ви у дещо іншій формі озвучили, то й можете зариватися вже далі у власну брехню.

Визначення агресії від ООН: "d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;"

Ось це є аргумент, за яким міжнародне право каже: РФ відкрито напала на Україну.
Президентом США тоді був Трамп.
Це: "Нагадаю: при Трампі..., кремлівський недопалок сидів як миша під віником..." = брехня.
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20.08.2024 20:11 Ответить
Ще раз: все пізнається в порівнянні!!! Якщо повномасштабне вторгнення прийняти за 100 балів, то захоплення кораблів і бойові дії на Донбасі при Трампі рівні 0,01, що фактично дорівнює "сидів, як миша під віником"! Все інше - намагання втоптати у бруд Трампа, як а 18-му...21-му роках робили з Порошенком!
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21.08.2024 10:46 Ответить
Можете ще впасти на підлогу та ніжками посмикати щоби мене вразити...
Дорослий вже давно визнав би що то є брехня, але ж не ви..., ви будете крутитися як воша на гребінці зі своїми "порівняннями".

Я не з Трампом розмовляю, а з вами. До чого тут "втоптати у бруд Трампа" - якщо я кажу що брехун що не визнає помилку та викручується - це ви? Ви ладні натягнути ту сову не тільки на глобус, але й на рояль, тільки б не визнати брехню брехнею.
Яки порівняння та навіщо? Брехня від цього стає правдою? "Ото був маленький напад на державу, а то був великий напад" - то тепер можна брехати що нападу не було?

Ви визначиться ще з вашим: "сидів, як миша під віником". Бо в людей це означає: сховатися (від кота) та намагатися не привертати до себе увагу. Вище я вже написав що ви з тих хто може вважати кругле квадратним і чомусь вимагати від інших вважати так само...

Може ви "агітатор за Трампа"? Ви хоч в курсі що президента США обирають не громадяни України?

Я побачив вашу брехню і назвав її брехнею. Це так важко збагнути?
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21.08.2024 13:32 Ответить
тільки не потрібно тут писати про роз*об вагнерів в Сирії під Дейр Ез Зором... бо перед тою атакою американці запитували ху йла чи то його війська там. і коли Шойгу сказав, шо то не їхні, то тільки тоді американці віддали наказ на зачистку тої колони. проте ніхто не знає як поступили би американці, коли кацапи сказали би, що там їхні війська. от якби американці роз*бали ту колону нікого не питавши, то тоді так, можна було би це ставити у заслугу Рудому.. а так, то він повів себе як путєнський куколд - запитував чи його це найманці. так само як попереджав москалів перед атакою по сирійським аеродромам, з яких злітали літаки, щоб бомбити сірійські міста хімічною зброєю. що, Трамп не знав чия там хімічна зброя на тому аеродромі і чиї там літаки? прекрасно знав. якщо прояв сили, то значить розніс би ці аеродроми томагавками нікого не питаючи. а так, знову куколдизм. попередив кацапів, щоб ті забрали звідти свої літаки, а вже потім розніс томагавками порожні ангари..
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20.08.2024 11:54 Ответить
Все вірно: отримали офіційну відповідь (іх там нєт) - і розвалили, оскільки Сирія - чужа країна і необхідно виконувати формальні зобов'язання. Власне, тому що Сирія - незалежна країна, котра не просили допомоги у США, янкі і не вибили кацапів в "0"!
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20.08.2024 16:12 Ответить
вупше не вірно. вірно було би, коли розвалили би не питаючи відповіді у кацапів. а так, то куколдизмом ******* і договорняком. а якби кацапи сказали, що то вони, то хз знає як поступив би Трамп. сумніваюсь, що віддав би наказ розвалити ту колону. та й дивно дуже, чого Рудий практично відразу після роз*бу тої колони звільнив Меттіса. співпадіння? не думаю. Тепер стосовно Сирії: диктатор, який винищує свій власний народ хімічною зброєю не може вважатися легітимним. це воєнний злочинець. і його доля - це має бути доля Хусейна і Каддафі. І США, як світовий поліцейський, повинні були поступити із Асадом так само, як і з Каддафі. а заодно і з кацапськими бойовиками, які прибули захистити режим Асада. А Рудий тільки на публіку хєрой. а на захист демократичних цінностей йому вупше пох. так само як пох йому і на Україну, що зараз яскраво демонструє його шавка Венс. якби Трамп так не думав, то не брав би Венса у свою команду. а раз уже взяв, то заборонив би Венсу нести антиукраїнську ахінею. ан ніт. не заборонив. не тільки не заборонив, а можливо навіть і сам заохочує Венса, щоб той говорив таке про Україну.
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20.08.2024 18:47 Ответить
вранье - это когда пишут, что Трамп разнес вагнеров. но забывают уточнить, что перед этим разносом он спрашивал ху йла "его ли это солдаты?" вот если бы разнес он эту колонну не спрашивая, то тогда да - это можно было ставить Трампу в плюс. а так, по факту это выглядит не как разнос, а согласование, договорняк. шойгу просто слил вагнеров, чтобы не подставлять ху йла, за что этого тувинца и ненавидел пригожин. а уволил Рыжий Меттиса через неделю после этого разноса или через несколько месяцев - это не суть как важно. важно тут только то, что перед разносом Рыжий уточнял у ху йла чьи это войска там. А не должен был уточнять.
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20.08.2024 20:17 Ответить
Не дійде Бо в них Трамп має ліпецьку фабрику і вбив брата Як валили ПОПа, так валять і Трампа А те, що Байден не дає й 10 відсотків виділеного Конгресом, то то ж у школі треба було вчитися Зараз би думать могли
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20.08.2024 12:12 Ответить
Так Додік не кланявся ***...у, він нахилявся, він тільки нахилявся щоб цілувати його у сраку або відсмоктувати (да пробачать мені пані).
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20.08.2024 08:26 Ответить
По "телевізору
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20.08.2024 16:24 Ответить
Чомусь мені здається, що до Харріс буде ще більше запитань ніж до Байдена.
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20.08.2024 08:28 Ответить
А до Зеленського немає? Американці самі розберуться які запитння ставити перед своїми президентами, а українці мають пишатися своїм вибором і не вчити інших, бо як показав 2019-й рік гіршого вибору і не могло бути, а українці змогли зробити себе разом і мабуть назвжди.
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20.08.2024 09:01 Ответить
Але чомусь масштабну війну почали саме при Байдені, розуміючи шо допомога від нього буде нв словах. Саме так і сталося.
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20.08.2024 08:31 Ответить
почали б при рижому,але ковід помішав,прийшлось відкласти на 2 роки.планувалось на листопад 20-го року.
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20.08.2024 08:48 Ответить
так это Байден строил дороги и сокращал финансирование военных программ? это он привёл во власть воров и предателей? это президент США дал приказ разминировать Чонгар и отвести войска от границ? это Джо молчал за начало войны и преследовал генералов-патриотов? чем же тогда был занят зеленский, как президент Украины?!
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20.08.2024 08:58 Ответить
Помилка і велика помилка, бо саме відкрите вторгнення сталося при Зеленському, який замість оборони, будував дороги для ворога, щоб вони рухалися не полями, розміновував наші мінні поля, щоб ворог не втратив своєї техніки і терористів, садив найкращих бойових офіцерів і генералів, щоб ті не змогли організувати надійне забезпечення і супротив..., а винен звичайно Байден.
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20.08.2024 09:13 Ответить
то не помилка.
То методичка...
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20.08.2024 09:27 Ответить
Точно! І Крим відхапали при Обамі, і вторгнення іх-иам-нєтов відбулося саме при Обамі!
Майже завжди політики говорять одне, а роблять інше: Трамп хвалив путлєра, але закручував кацапам гайки, а от "кращий друг України" в дівотстві Бідон, страшно засуджує кремлівського щура, але завзято бере у нього бабло та саботує допомогу Україні!
До речі, якщо вірити гундосикам, то Зєля - найпатріотичніший патріот **********!
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20.08.2024 09:43 Ответить
Російське вторгнення було "заточене" під другий термін Трампа, що навесні 2020 р. виглядало практично 100-відсотковим. Зрозуміло, що ніякої допомоги ми не отримали б, як і нового міністра оборони Залужного. Реалії "по землі" були б такими, як у квітні 2022 р. Фактично було б реалізовано варіант Франції зразка 1940 р. Половину території окуповано і включено до Рейху (Росія), без виходу до моря, частину території віддано союзній Італії (Угорщині), а на решті території утворено маріонетковий режим під керівництвом маршала Петена (у нас теж мали бути особи з "великими погонами", до речі, так і не названими по сьогодні). На щастя, з переобранням Трампа не склалося, так що довелося імпровізувати. Запитання можуть бути лише у тих, хто в житті має інші проблеми, ніж вивчення геополітичних питань.
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20.08.2024 08:46 Ответить
Камала =перш за все, жінка. Всі жінки, які відносяться до розсудливих жінок,ненавидять цього безграмотного вискочку, це недоросле чмо, цього педофільного карлика під назвою путін, яке вирішило себе возвеличити, бо воно НІЧОГО не варте. Особливість жінок- вони не бачуть коротких чоловіків, які скачуть перед ними , як блохи, немає ніякого інтересу на фізіологічному рівні. Жінки начхали на низький зріст. Всі жінки не цінять таких гномів. Урок психології для всіх низькорослих чоловіків.
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20.08.2024 08:51 Ответить
- Для чого в світі потрібні маленькі жінки?
- Для кохання!
- Для чого потрібні великі?
- Для роботи!
- Для чого потрібні великі чоловіки?
- Для кохання, роботи та війни!
- А маленькі?
- Для сміху і дрібного паскудства!

За своє життя зустів тільки одного порядного чоловіка маленького зросту Але - купу "паскудних"!
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20.08.2024 10:36 Ответить
Про Трампа, який наклав санкції на Северный поток-2. Чомусь це було зроблено не на початку 2017 р., а тоді, коли проект вже завершено. Про Трампа, який "расхреначил ЧВК Вагнер в Сирии". Зробив це не Трамп, а міністр оборони на прізвисько Скажений Майк, якого після удару по Вагнеру Трамп відразу ж звільнив з посади. А для певності ще й вивів американський контингент зі Сирії, щоб не було повторних "розхреначень".
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20.08.2024 09:04 Ответить
І Томагавки то не Трамп по Сірії
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20.08.2024 09:13 Ответить
томагавки були запущені по пустим ангарам на аеродромі. а перед запуском Трамп попередив кацапів, що буде удар по аеродромам. і ті встигли забрати звідти свої літаки. попередив - означає змова з ху йом.. сильний лідер ніколи не буде попереджати терористів, а просто знищить їх. Що, хіба Трамп не знав чиї літаки на тому аеродромі і чия там хімічна зброя? знав. проте попередив кацапів, що нанесе удар і щоб кацапи мали час забрати звідти свої літаки і залишки хімічної зброї.
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20.08.2024 12:11 Ответить
Трамп ввёл санкции на Северный поток-2 после его готовности для того, чтобы россия потратила больше денег - деньги потратили по максимуму, а труба не работает - Трамп красотун и тролль 80 левела. Дальше столько вранья, что придётся комментировать каждое слово - "Зробив це не Трамп, а міністр оборони на прізвисько Скажений Майк" - неправда, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B0%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA Томас Майкл Хоар никогда не был министром обороны США, министром был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81 Джеймс Норман Мэттис , "якого після" - манипуляция, после не значит вследствии, и откровенная ложь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC Бой под Хашамом произошёл с 7 на 8 февраля 2018 года, а министр подал в отставку 20 декабря 2018 года, тоесть ПЕРЕД разгромом Вагнеров. Сравнивая вывод войск из Сирии и Афганистана +1 Трампу однозначно. Тщательнее надо работать, товарищ майор, тщательнее.
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20.08.2024 14:48 Ответить
У Байдена особиста ворожнеча з Путіним. Яка розпочалась ще з Єльцина. Саме Байден, будучи в Москві ще молодим конгресменом, штовхнув Росію у обійми Китаю, запоровши перемовини. Ну тепер розгрібає...
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20.08.2024 09:06 Ответить
Про патрульний флот. У 2015 р. ракетний есмінець Donald Cook швартувався в Одесі два чи три рази. Трампа тоді ще не було. Про Трампа, який "зняв мораторій і надав Джавеліни". Десяток Джавелінів було завезено на Яворівський полігон, де вони перебували під надійною охороною, щоб не дай бог хлопці використали за призначенням. Під час навчань у 2018 р. виник конфуз, коли Джавелін не вистрелив. Виявилося, що спрацювала блокада. Про Drill, baby, drill (звичайно, що без натяку на сексизм). Влітку цього року виробництво нафти в США становить 13,3 млн барелів на день, що відповідає показнику наприкінці 2019 р. (рік тому було 12,3 млн) А через рік, коли Трамп залишив посаду, виробництво становило заледве 11 млн барелів. Як казав дід Панас у програмі "на добраніч, діти", от така біда, малята. А від'ємні ціни були наслідком Covid-19, а не політики Трампа. Треба більше читати і менше ... (є таке слово з восьми букв, де лише одна голосна).
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20.08.2024 09:07 Ответить
Молодий конгресмен Байден вперше відвідав Москву ще у далекому 1982 р. Про Китай тоді мало хто згадував.
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20.08.2024 09:10 Ответить
Користь від цієї інфи вбачаю в тому, що занесу в свій кондуїт "нових" трампіських ботів , ,
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20.08.2024 09:16 Ответить
Усім на тебе пох..,
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20.08.2024 09:41 Ответить
Харріс ще не оголошувала нікого, кого пропонуватиме в Конгресі призначити чиновниками в держапараті США. Не бала вона "на посаду держсекратаря прихильника неескалації".

Трампісти-брехуни, ну ви зовсім забрехалися!
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20.08.2024 09:31 Ответить
Точно! Та, хто побудувала свою кар'єру через постіль, не кланяється, а приймає іншу, більш звичну, характерну для неї позу!
А Бідон може нагадати, коли Трамп кланявся перед щуром? Ті, кому не відняло пам'ять, як продажному діду, пам'ятають, що це путлер бігав, як цуцик за Донні!
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20.08.2024 09:48 Ответить
Жоден, жоден притомний і публічний блогер, оглядач, журналіст, не кажучи вже за політика - не закидає Байдену ***** штибу «з минулого року десь завалялося у діда понад 4 млрд баксів так і ненаданої Україні допомоги, а зцьогорічних 61 млрд надійшло менше 4-х!», «страшно перешкоджав надавати допомогу Україні по ленд-лізу», тощо. Ніде такого ніхто не зустрічав; та й не дивно, бо на таку ***** буде не просто спростування з апарату Байдена; а буде судовий позов за наклеп, після якого наклепнику буде присвоєне клеймо долбойоба, який навмисне маніпулює нормами законодавства.
Але анонімним ботам на з/п трампа з ботоферми МАGА, які тут пасуться на форумі цензора - так брехати не те що дозволено, а й прописано в контракті!

Думай-ТЕ!
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20.08.2024 10:25 Ответить
1)закидають.
- розумні речі говорить
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20.08.2024 10:56 Ответить
Не буде кланятись як Трамп, а може й не буде допускати ескалації як Байден?
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20.08.2024 11:04 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/analiz-prezidentskoj-kampanii-v-ssha-20-08-2024/ Олег Пономарь :
Демократы построили https://www.ponomaroleg.com/naczionalnaya-konvencziya-demokratov-v-chikago/ свою кампании мега-грамотно и прекрасно. Полнейший контраст с месседжами республиканцев, полнейшая противоположность.

Демократы - свобода, радость, прогресс, единство.
Республиканцы - разделение, ненависть, поклонение идолу, который борется за то, чтобы не сесть в тюрьму.

Демократы - мы любим и помогаем всем, каждому американцу, каждой социальной группе, каждой профессии, национальности.
Республиканцы - мы помогает только миллиардерам и белым.

Демократы - мы великая страна, мы всё можем, когда мы вместе, когда у нас есть цель и будущее.
Республиканцы - мы нация в упадке, нация лузеров, мы ждем рецессию и третью мировую (ходят с портретами Трампа и переверными американскими флагами, как знак презрения к своей стране).

Демократы - Америка сильна, когда она вместе с союзниками. Вместе с союзниками мы можем противостоять диктаторам.
Республиканцы - мы дружим с Путиным, Си, Орбаном. Они гении.

Демократы - мы не повернем назад.
Республиканцы - при Трампе было хорошо, давайте назад.

Добро против Зла.
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20.08.2024 17:01 Ответить
путіну буде важко знайти кращого союзника ніж був байден. Не кланявся, але скільки він для нього всього зобив! путін має поклонитися саме байдену. І схоже камала продовжить політику байдена
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21.08.2024 02:37 Ответить
 
 