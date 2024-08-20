Харрис никогда не будет кланяться перед Путиным, как это делал Трамп, - Байден

Действующий президент США Джо Байден заявил, что никогда не кланялся перед российским диктатором Владимиром Путиным, как это делал 45-й президент Дональд Трамп. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис также никогда не будет кланяться перед правителем Кремля.

Об этом он сказал в понедельник на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго, передает Цензор.НЕТ.

"Путин думал, что возьмет Киев за три дня, но почти через три года - Украина свободна", - заявил он, вызвав бурные аплодисменты делегатов.

По словам Байдена, ни один главнокомандующий не должен склоняться перед диктаторами так, как экс-президент Дональд "Трамп кланяется перед Путиным".

"Я никогда этого не делал и, обещаю вам - Камала Харрис никогда этого не будет делать", - подчеркнул американский лидер.

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"Мы стоим перед переломным моментом в истории, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут определять мир на десятилетия вперед", - отметил Байден.

Он добавил, что планирует использовать пять месяцев своего президентства для того, чтобы успеть "сделать еще больше".

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