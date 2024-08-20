Харрис никогда не будет кланяться перед Путиным, как это делал Трамп, - Байден
Действующий президент США Джо Байден заявил, что никогда не кланялся перед российским диктатором Владимиром Путиным, как это делал 45-й президент Дональд Трамп. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис также никогда не будет кланяться перед правителем Кремля.
Об этом он сказал в понедельник на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго, передает Цензор.НЕТ.
"Путин думал, что возьмет Киев за три дня, но почти через три года - Украина свободна", - заявил он, вызвав бурные аплодисменты делегатов.
По словам Байдена, ни один главнокомандующий не должен склоняться перед диктаторами так, как экс-президент Дональд "Трамп кланяется перед Путиным".
"Я никогда этого не делал и, обещаю вам - Камала Харрис никогда этого не будет делать", - подчеркнул американский лидер.
"Мы стоим перед переломным моментом в истории, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут определять мир на десятилетия вперед", - отметил Байден.
Он добавил, что планирует использовать пять месяцев своего президентства для того, чтобы успеть "сделать еще больше".
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для розумово відсталих - тому шо ці **** нас роззброїли
Опять забыл?
Стосовно заборони наданою США зброєю бити по касапам на далеку відстань - то одним із мотивів якраз є вибори. У випадку перемоги Трампа Байден ризикував опинитися під слідством за такий дозвіл: маємо яскравий приклад того, як інший популіст загнав під слідство попереднього президента за визволення окупованої території...
Нагадаю: при Трампі, котрий "кланявся" у Сирії під Дейр Ез Зором, кремлівський недопалок сидів, як миша під віником, а при Бідоні, котрий кинув всіх, кого тільки міг, починаючи з Пороха і афганців, путлер осмілів до рівня "анпєратора всєя русі".
Ото ж бо й воно: нічого сказати! Тому сиди і не варнякай - виглядатимеш розумнішою!
сидів як миша під віником..."
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То є брехня.
А хто ж це тоді тренувався в Сирії бомбити цивільних, хто стягував війська до кордонів України, будував логістичні бази, створював плацдарми для подальшого нападу на сході України та на Кримі?
Хто напав на українські військові катери, захопив їх та екіпажі у заручники (це був вже відкритий напад на державу, а не: "нас там немає")?
Знову ж таки, нагадаю: наша баба Йуля та їй подібні. волала з трибуни ВР, що катери - "це провокацийа Парашенкі для узурпациі влади" - тому і втручання США було неможливим. І, звісно, порівнювати захоплення Криму та частини Донбасу, а також повномасштабне вторгнення (при "демократах") із захопленням катерів та відновленням військових баз при Трампі - на це потрібен мега інтелект!
Навіщо щось там про якійсь "мега інтелект"? Ваш мега інтелект перевантажило моє просте твердження?
Я лише написав що при президентстві Трампа ***** не "сиділо під віником", і ваші слова = брехня.
Вам це на пальцях пояснювати потрібно?
Яке "відновлення військових баз" і до чого тут воно?
Напад (відкритий напад) військовими силами (у міжнародних водах) та захоплення військових катерів іншої держави (взяття їхніх екіпажів у заручники) є актом агресії проти держави. Тож ваші слова = брехня.
Якщо не знали, все пізнається в порівнянні: при порівнянні з теперішніми діями путлера, його дії при Трампі були нічим іншим, як "сидінням під віником". Ча у вашому розумінні "сидіти під віником" - сховатися у бункері?
Отже, ваше твердження про "брехню" з моєї сторони - БРЕХНЯ!
Спроба маніпуляціями відбрехатися не робить з брехні правду.
Все "пізнається у порівнянні", "кругле - то квадратне", "туфлі тисли"... - це все не відміняє того що ваше твердження не відповідає дійсності.
І, саме так: ВСЕ пізнається в порівнянні! Наприклад, у нашому житті холодне має значно вищу температуру за обсолютний "0". Навіть поняття "абсолютний "0" - також відносне!
Не хочете визнавати що твердження Трампа про те що при його каденції ніхто з диктаторів ні на кого не нападав це є звичайна передвиборча популістична брехня, яку ви у дещо іншій формі озвучили, то й можете зариватися вже далі у власну брехню.
Визначення агресії від ООН: "d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;"
Ось це є аргумент, за яким міжнародне право каже: РФ відкрито напала на Україну.
Президентом США тоді був Трамп.
Це: "Нагадаю: при Трампі..., кремлівський недопалок
сидів як миша під віником..." = брехня.
Дорослий вже давно визнав би що то є брехня, але ж не ви..., ви будете крутитися як воша на гребінці зі своїми "порівняннями".
Я не з Трампом розмовляю, а з вами. До чого тут "втоптати у бруд Трампа" - якщо я кажу що брехун що не визнає помилку та викручується - це ви? Ви ладні натягнути ту сову не тільки на глобус, але й на рояль, тільки б не визнати брехню брехнею.
Яки порівняння та навіщо? Брехня від цього стає правдою? "Ото був маленький напад на державу, а то був великий напад" - то тепер можна брехати що нападу не було?
Ви визначиться ще з вашим: "сидів, як миша під віником". Бо в людей це означає: сховатися (від кота) та намагатися не привертати до себе увагу. Вище я вже написав що ви з тих хто може вважати кругле квадратним і чомусь вимагати від інших вважати так само...
Може ви "агітатор за Трампа"? Ви хоч в курсі що президента США обирають не громадяни України?
Я побачив вашу брехню і назвав її брехнею. Це так важко збагнути?
То методичка...
Майже завжди політики говорять одне, а роблять інше: Трамп хвалив путлєра, але закручував кацапам гайки, а от "кращий друг України" в дівотстві Бідон, страшно засуджує кремлівського щура, але завзято бере у нього бабло та саботує допомогу Україні!
До речі, якщо вірити гундосикам, то Зєля - найпатріотичніший патріот **********!
- Для кохання!
- Для чого потрібні великі?
- Для роботи!
- Для чого потрібні великі чоловіки?
- Для кохання, роботи та війни!
- А маленькі?
- Для сміху і дрібного паскудства!
За своє життя зустів тільки одного порядного чоловіка маленького зросту Але - купу "паскудних"!
Трампісти-брехуни, ну ви зовсім забрехалися!
А Бідон може нагадати, коли Трамп кланявся перед щуром? Ті, кому не відняло пам'ять, як продажному діду, пам'ятають, що це путлер бігав, як цуцик за Донні!
Але анонімним ботам на з/п трампа з ботоферми МАGА, які тут пасуться на форумі цензора - так брехати не те що дозволено, а й прописано в контракті!
Думай-ТЕ!
- розумні речі говорить
Демократы построили https://www.ponomaroleg.com/naczionalnaya-konvencziya-demokratov-v-chikago/ свою кампании мега-грамотно и прекрасно. Полнейший контраст с месседжами республиканцев, полнейшая противоположность.
Демократы - свобода, радость, прогресс, единство.
Республиканцы - разделение, ненависть, поклонение идолу, который борется за то, чтобы не сесть в тюрьму.
Демократы - мы любим и помогаем всем, каждому американцу, каждой социальной группе, каждой профессии, национальности.
Республиканцы - мы помогает только миллиардерам и белым.
Демократы - мы великая страна, мы всё можем, когда мы вместе, когда у нас есть цель и будущее.
Республиканцы - мы нация в упадке, нация лузеров, мы ждем рецессию и третью мировую (ходят с портретами Трампа и переверными американскими флагами, как знак презрения к своей стране).
Демократы - Америка сильна, когда она вместе с союзниками. Вместе с союзниками мы можем противостоять диктаторам.
Республиканцы - мы дружим с Путиным, Си, Орбаном. Они гении.
Демократы - мы не повернем назад.
Республиканцы - при Трампе было хорошо, давайте назад.
Добро против Зла.