Гарріс ніколи не кланятиметься перед Путіним, як це робив Трамп, - Байден

Чинний президент США Джо Байден заявив, що ніколи не схилявся перед російським диктатором Володимиром Путіним, як це робив 45-й президент Дональд Трамп. Кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс також ніколи кланятиметься перед правителем Кремля.

Про це він сказав у понеділок на Національному з’їзді Демократичної партії в Чикаго, передає Цензор.НЕТ.

"Путін думав, що візьме Київ за три дні, але майже через три роки – Україна вільна", - заявив він, викликавши бурхливі оплески делегатів.

За словами Байдена, жоден головнокомандувач не повинен схилятися перед диктаторами так, як експрезидент Дональд "Трамп кланяється перед Путіним".

"Я ніколи цього не робив і, обіцяю вам – Камала Гарріс ніколи цього не робитиме", - наголосив американський лідер.

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"Ми стоїмо перед переломним моментом в історії, коли рішення, які ми ухвалюємо зараз, визначатимуть світ на десятиліття вперед", - зазначив Байден.

Він додав, що планує використати п’ять місяців свого президентства для того, щоб встигнути "зробити ще більше".

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