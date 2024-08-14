Байден про наступ ЗСУ в Курській області: Це створює справжню дилему для Путіна

Президент США Джо Байден вперше прокоментував наступальні дії ЗСУ в Курській області РФ.

Про це пише New York Post, передає Цензор.НЕТ.

За словами Байдена, несподівана відсіч України російському вторгненню "створила справжню дилему" для президента Росії Володимира Путіна, а американський уряд перебуває в "постійному контакті" з Києвом.

"Я регулярно спілкуюся зі своєю командою, мабуть, кожні чотири-п'ять годин протягом останніх шести-восьми днів, і це створює справжню дилему для Путіна", - уточнив президент США.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

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