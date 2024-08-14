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Байден про наступ ЗСУ в Курській області: Це створює справжню дилему для Путіна

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден вперше прокоментував наступальні дії ЗСУ в Курській області РФ.

Про це пише New York Post, передає Цензор.НЕТ.

За словами Байдена, несподівана відсіч України російському вторгненню "створила справжню дилему" для президента Росії Володимира Путіна, а американський уряд перебуває в "постійному контакті" з Києвом.

"Я регулярно спілкуюся зі своєю командою, мабуть, кожні чотири-п'ять годин протягом останніх шести-восьми днів, і це створює справжню дилему для Путіна", - уточнив президент США.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Читайте: Україна таємно готувала план прориву в Курську область, солдати дізнались про нього за добу, - NYT. ФОТОрепортаж

Автор: 

Байден Джо (2883) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+14
Ви вирішили план по Порошенко перевиконати поки адміністратора немає?
Що Порошенко "отримав" від Обами з Кримом? Кацапи та подоляківська вата паляться на тому що у них погано з хронологією.
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14.08.2024 00:41
+4
Щось літає у повітрі )))
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14.08.2024 00:34
+4
Цю дилему Україна могла створити для росії набагато раніше: слідом за звільненням харківської області або слідом за маршем Пригожина на москву. Але тоді Байден наклав категоричну заборону на будь-які дії ЗСУ на території росії. Якби це сталося, ситуація вже тоді була б для України набагато вигіднішою і не зажадала б згодом стільки жертв серед українських військових та цивільних.
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14.08.2024 08:11
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Щось літає у повітрі )))
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14.08.2024 00:34 Відповісти
Ви вирішили план по Порошенко перевиконати поки адміністратора немає?
Що Порошенко "отримав" від Обами з Кримом? Кацапи та подоляківська вата паляться на тому що у них погано з хронологією.
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14.08.2024 00:41 Відповісти
А якже ж ескалація???
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14.08.2024 00:39 Відповісти
НЧОРТА це не створює. Він буде воювати до останнього доллара і останнього рузкого
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14.08.2024 01:19 Відповісти
В цьому і дилема! Що такими темпами утілізації трупорізкою ЗСУ незабаром "рузьких" на московії не залишиться.
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14.08.2024 01:52 Відповісти
ділєма вочевидь створена тут одна - чи можно захєрачить ATACMSом по Балтімору, чи нє?
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14.08.2024 02:14 Відповісти
Є контрольний постріл, а також є контрольний мінний підрив.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ermaju/popularlyshared_video_today_aug_13th_2024_from_ua/
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14.08.2024 07:42 Відповісти
байден тупий. Це не створює ніяких ділем путіну. Йому головне відхапать як можна більше укр. територій і вбити українців. Аж поки ЗСУ до москви не дійде. Тоді може бути дилема. А не з 10 селами курської області
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14.08.2024 03:04 Відповісти
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14.08.2024 08:02 Відповісти
І тому, що Маск друг путіна, він дав Україні старлінк і витрачає на його утримання 100 млн. дол. щомісяця? Ти тупий чи де?
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14.08.2024 08:14 Відповісти
Як саме витрачаються "100 млн. дол. щомісяця", не підкажете?
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14.08.2024 08:24 Відповісти
Ну ты тупой... Маск за это получает бабло от Конгресса США.
А Ху#лу он тоже поставляет Старлинки, только через Китай. Просто бизнес.
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14.08.2024 08:27 Відповісти
Тобто з американцями це було узгоджено. Салівана звільнили?
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14.08.2024 06:26 Відповісти
Почитав комментарі , як добре вже вивчили українську мову кацапські боти , ще як в ваші продажні голови дойде , що вам п*зда , буде взагалі чудово.
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14.08.2024 06:43 Відповісти
Цю дилему Україна могла створити для росії набагато раніше: слідом за звільненням харківської області або слідом за маршем Пригожина на москву. Але тоді Байден наклав категоричну заборону на будь-які дії ЗСУ на території росії. Якби це сталося, ситуація вже тоді була б для України набагато вигіднішою і не зажадала б згодом стільки жертв серед українських військових та цивільних.
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14.08.2024 08:11 Відповісти
Цю дилему Україна могла створити для росії набагато раніше:
не обираючи у владу агентів Ху#ла у 2019 році.
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14.08.2024 08:30 Відповісти
💯%👍
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14.08.2024 09:08 Відповісти
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14.08.2024 10:29 Відповісти
 
 