Байден про наступ ЗСУ в Курській області: Це створює справжню дилему для Путіна
Президент США Джо Байден вперше прокоментував наступальні дії ЗСУ в Курській області РФ.
Про це пише New York Post, передає Цензор.НЕТ.
За словами Байдена, несподівана відсіч України російському вторгненню "створила справжню дилему" для президента Росії Володимира Путіна, а американський уряд перебуває в "постійному контакті" з Києвом.
"Я регулярно спілкуюся зі своєю командою, мабуть, кожні чотири-п'ять годин протягом останніх шести-восьми днів, і це створює справжню дилему для Путіна", - уточнив президент США.
Нагадаємо, що у понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.
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Що Порошенко "отримав" від Обами з Кримом? Кацапи та подоляківська вата паляться на тому що у них погано з хронологією.
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А Ху#лу он тоже поставляет Старлинки, только через Китай. Просто бизнес.
не обираючи у владу агентів Ху#ла у 2019 році.