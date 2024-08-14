УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10129 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
22 997 69

Україна таємно готувала план прориву в Курську область, солдати дізнались про нього за добу, - NYT. ФОТОрепортаж

Україна у суворій секретності готувала план прориву в Курську область Росії. Офіцерський склад дізнався про нього лише за три дні до наступу, а рядові військовослужбовці - за добу.

Про це пише газета The New York Times, журналісти якої побували на прикордонному пункті "Суджа" та зробили фоторепортаж, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає газета, українські війська прорвали кордон 6 серпня в результаті раптової атаки, яка почалася з розмінування шляхів. Українська бронетехніка пробила слабку оборону з російських строковиків і прикордонників. ЗСУ вдалося просунутися на десятки кілометрів углиб території Росії.

Україна таємно готувала план прориву в Курську область, солдати дізнались про нього за добу, - NYT

NYT пише, що в такий спосіб Україна змінила перебіг війни - особливо на тлі просування російських військ на деяких інших фронту.

"Я радий їхати на танку в Росію, і це краще, ніж вони (росіяни, - ред.) везли танки в нашу країну", - сказав американським журналістам український військовий.

Видання пише, що для України існує безліч ризиків. 

"Наступ має на меті змусити Росію відвернути війська від запеклої боротьби на східному Донбасі, чого досі не відбулося, і отримати важіль впливу на мирних переговорах, хоча вони не заплановані. Питання, чи зможе Україна утримувати російську землю достатньо довго для досягнення цих стратегічних цілей, залишається відкритим", - йдеться у матеріалі.

Читайте також: ЗСУ контролюють близько 1000 кв. км у Курській області, - Сирський

Секретність підготовки

До прориву в Курську область Україна готувалася надзвичайно секретно, зазначає газета. Густе листя в дубово-кленових лісах приховувало важке озброєння. А показові військові навчання маскували пересування військ. Українські військові ночували в покинутих будинках у селах.

Україна таємно готувала план прориву в Курську область, солдати дізнались про нього за добу, - NYT

Як розповів журналістам заступник командира однієї з українських бригад, підполковник Артем, про плани наступу на Курську область знало лише обмежене коло військових.

"Був дуже жорсткий ліміт тих, хто знав про план нападу", - сказав військовий.

За його словами, офіцерський склад дізнався про підготовку до операції лише за три дні до її початку, а рядові військовослужбовці фактично в останній момент - за день до початку наступу.

"Ідея про те, що ми дійсно зайдемо на територію Росії, здавалася чимось неймовірним", - розповів військовий.

Коли новина про наступ поширювалися рядами, українська армія покладалася на розсуд своїх солдатів. За словами Артема, офіцери не забирали телефони солдатів, сподіваючись, що ті збережуть таємницю.

Стратегія полягала в тому, щоб швидко прорвати оборону на кордоні та маневрувати на дорогах, блокуючи російські контратаки та використовуючи переваги пагорбистого ландшафту в цій частині Росії, який перемежовується болотами та озерами, що обмежує можливості росіян рухатися з дороги.

Україна таємно готувала план прориву в Курську область, солдати дізнались про нього за добу, - NYT

За словами полковника Артема, ця атака певною мірою вже досягла своєї мети. 

"Це удар по авторитету Росії, яка представляє себе імперією-переможницею. Ми створили  буферну зону всередині цієї країни", - сказав підполковник ЗСУ.

Секретність, у якій готували наступ, була вирішальним чинником. NYT вважає, що українська влада зробила відповідні висновки після невдалого контрнаступу ЗСУ влітку минулого року на півдні України, підготовка до якого широко анонсувалася у ЗМІ.

Видання зазначає, що українська влада упродовж майже тижня тримала інформаційну тишу щодо подій в Курській області.

Однак, як пише NYT, для цивільних українців, що живуть на кордоні з Росією на Сумщині, секретність коштувала дорого.  Не маючи можливості попередити їх заздалегідь, влада України терміново евакуювала людей, коли Росія відповіла на вторгнення в Курську область обстрілом прикордоння Сумщини.

Україна таємно готувала план прориву в Курську область, солдати дізнались про нього за добу, - NYT

Нагадаємо, що у понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Читайте також: ЗСУ збільшили контроль у Курській області на 40 кв. кілометрів за добу, - Сирський

Автор: 

ЗСУ (7544) Курськ (1108)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+48
показати весь коментар
14.08.2024 00:14
+39
Головне що не знали зеленський , безугла і дєрмак.
показати весь коментар
14.08.2024 00:29
+23
Ти помиляєшся. Це талановита асиметрія. Це неймовірне вміння мистецького управління: переробити недоліки на переваги і загрози - на шанси!
А тут ще і Трамп пролітає. Нам пішла карта!!!
показати весь коментар
14.08.2024 00:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.08.2024 00:14 Відповісти
Если не может ходить, будет ездить.
показати весь коментар
14.08.2024 07:03 Відповісти
ух ты, а где аккаунт этой свиносматки?
показати весь коментар
14.08.2024 07:55 Відповісти
Як приємно читать оці "воплі"! Лише хочеться спитать "Валюшку" - "Так кто на кого напал-то?"
показати весь коментар
14.08.2024 08:08 Відповісти
хай будуть прокляті всі кацапські свиноматки та свинособаки за те горе, яке вони принесли в багато країн. Навіки проклинаю цю кацапську мразоту!
показати весь коментар
14.08.2024 11:28 Відповісти
Ды будьте вы проклЕты укрЕпы!!!
показати весь коментар
14.08.2024 17:34 Відповісти
Та "будет он ходить", будет....только под себя
и плавать.....если будет много ходить
показати весь коментар
14.08.2024 19:28 Відповісти
Це перелом у війні!
показати весь коментар
14.08.2024 00:15 Відповісти
Срака це собача, а не перелом. Це чиста авантюра, і я молю Бога, щоб від неї було більше користі, чим шкоди.
показати весь коментар
14.08.2024 00:33 Відповісти
Ти помиляєшся. Це талановита асиметрія. Це неймовірне вміння мистецького управління: переробити недоліки на переваги і загрози - на шанси!
А тут ще і Трамп пролітає. Нам пішла карта!!!
показати весь коментар
14.08.2024 00:39 Відповісти
так буде, коли буде конкретний результат, якого поки що нема...
під таким конкретним результатом я розумію перекидання своїх недовояк пукіном з укр. територій на свої, щоб їх відвоювати в зад!
показати весь коментар
14.08.2024 05:37 Відповісти
ваша галя балувана
показати весь коментар
14.08.2024 06:13 Відповісти
Твої слова, да богу в уши.
показати весь коментар
14.08.2024 10:29 Відповісти
О! Гівноїду-кацапиську не ндравіцца. Якому богу ти, гад, молишся? Кирилогуняївському?
показати весь коментар
14.08.2024 01:59 Відповісти
Схоже зеля дізнався про цю операцію на другу добу після її початку, та і то після поздоровлень від Байдена і став стратегом в очах Заходу. Авантюра, це коли б він дізнався разом із солдатами і провалив би операцію.
показати весь коментар
14.08.2024 06:58 Відповісти
"Петров"! Прочитав я кілька твоїх коментарів І здається мені, що від тебе трішки "лаптями посмерджує"!
показати весь коментар
14.08.2024 08:10 Відповісти
а що треба було по марафону тризвонити і американцям доповідати, щоб ті пуйлу передавали?
показати весь коментар
14.08.2024 00:15 Відповісти
Х.....знало завчасно, як і в 23, тільки не повірило, як і з Крокусом.
показати весь коментар
14.08.2024 00:22 Відповісти
Интересно, откуда это узнал рашенский военкор до 21 июня? Первая же схема ничего не напоминает?

https://argumenti.ru/army/2024/06/905492
показати весь коментар
14.08.2024 00:54 Відповісти
Фигню какую-то напридумывал этот организм.
показати весь коментар
14.08.2024 09:14 Відповісти
Писанина писаниной, но первая схема совпадает на все 100%. Не считайте рашиков полными идиотами. Разведка у них работает и план входа в КуНР они примерно знали. Почему не отреагировали? Или межвидовая борьба, как активно пишут, или обычный их по@уизм, или недостаток резервов - нам все равно, нас устраивают все три варианта.
показати весь коментар
14.08.2024 10:07 Відповісти
Зеленський проводить якусь спецоперацію?
показати весь коментар
14.08.2024 00:37 Відповісти
Мається на увазі - компетентних людей
показати весь коментар
14.08.2024 00:50 Відповісти
Ні, мається на увазі оце
показати весь коментар
14.08.2024 00:54 Відповісти
гене порох спокою на дае,власноруч сере у штанцi
показати весь коментар
14.08.2024 00:55 Відповісти
Та може щось "вкрав"..., чи то мозок, чи то дівочість
показати весь коментар
14.08.2024 01:02 Відповісти
"Власноруч сере" - смішний каламбур. Розгорнуто, це означає "власними руками сере". З точки зору граматики правильно "особисто сере" )). Вибачаюсь за непроханий лікбез.
показати весь коментар
14.08.2024 09:00 Відповісти
Ерунда полная.Солдаты узнали уже по дороге.А за сутки узнали младшие офицеры.
показати весь коментар
14.08.2024 00:24 Відповісти
Головне що не знали зеленський , безугла і дєрмак.
показати весь коментар
14.08.2024 00:29 Відповісти
З ******** все узгоджується, ботяра рашистська
показати весь коментар
14.08.2024 07:52 Відповісти
За два з половиною роки війни зє трошки змужнів, а от ***** остаточно "збабився".
показати весь коментар
14.08.2024 00:44 Відповісти
Зе не змужнів, а прибарахлився за останні 6 років правління. А ***** як був *****м, так і лишився.
показати весь коментар
14.08.2024 08:39 Відповісти
Бред
показати весь коментар
14.08.2024 00:47 Відповісти
Україна таємно готувала план прориву в Курську область,
єрмак дізнався про нього
з 5 Каналу 06,08,24
показати весь коментар
14.08.2024 01:17 Відповісти
А думаєш - чого він три дні тому помчався на кордон? Видно - "на ковёр" викликали! За те що "*******" Але прикордонники в Нових Яриловичах його тормознули і в БРСР не пропустили!
показати весь коментар
14.08.2024 08:14 Відповісти
Три тижні тому підполковника Ішкулова було усунуто від командування 80 десантно штурмової.Ні з того,ні з сього.Ще самі десантники питали: " ніхіба,нам забирають людину,якій ми довіряємо,тому що він нас береже і в необдумані атаки,раді забаганок начальства, не кидає?"Зараз,80 ДШ воює на території Курської області.Ну, і якщо ще три тижні тому,ми всі задавалися питанням,чому так різко підполковник Ішкулов був звільнений, то зараз є зрозуміло,що Ішкулова було звільнено тому,що ще три тижні тому він отримав наказ про перекидання бригади на Курський напрямок і виконувати цей наказ він відмовився.Або ж,якщо це є дійсно правда,що план нападу був таким секретним,що про нього ніхто не знав до останнього дня, то ті хто віддають накази,знаючи характер Ішкулова і розуміючи,що він,скоріш за все,відмовиться виконувати наказ,тому взяли,і усунули Ішкулова від командування. Хоча,може це просто таке собі співпадіння.
показати весь коментар
14.08.2024 01:39 Відповісти
А ти сам зрозумів, що написав, фантазере?
показати весь коментар
14.08.2024 08:56 Відповісти
А у чому ти побачив фантазію?
показати весь коментар
14.08.2024 10:11 Відповісти
Ти цей "наказ про перекидання бригади на Курський напрямок" своїми очима бачив?
показати весь коментар
14.08.2024 10:26 Відповісти
Ти хочеш сказати,що 80 ДШ в Курський області зараз знаходиться по власній ініціативі?
показати весь коментар
14.08.2024 10:35 Відповісти
Ти я бачу не розумієш, що на рАсії, у Курській області, йде війна і які там працюють бригади ВСУ абсолютно не важливо. Важливий результат і цей результат на полі бою.
показати весь коментар
14.08.2024 12:26 Відповісти
@ "Ситуація в Курській області наприкінці 13 серпня:
На східній околиці Корєнєво зберігається висока інтенсивність бойових дій. Дроноводи супротивника /прим. перекинуті із Запорізького напрямку т.зв. "Бобри"/ атакували передову позицію ЗСУ на південь від Кореньовського ставка, що свідчить про подальше просування ЗСУ.
📍51.412163,34.947139 (геоприв'язка КіберБорошно)
В районі Каучука продовжуються активні бойові дії з перемінним успіхом. ЗСУ вибили російські війська з Хітровкі, Новосьоловкі, Шапошнікова та Семьоновкі.
У районі Мірного, Міхайловкі та Мартіновкє тривають бойові зіткнення різного ступеня інтенсивності.
Плєхово перейшло під повний контроль ЗСУ. Бої продовжуються на схід від населеного пункту.".
показати весь коментар
14.08.2024 01:56 Відповісти
Кацапня, яка "пасеться" в коментах, від злоби чого тільки робить.
показати весь коментар
14.08.2024 02:04 Відповісти
Впевненно крокуєшь за хрюським кораблем мац ква, ботва рашистська хітродупа
показати весь коментар
14.08.2024 07:54 Відповісти
А ти пропонуєш збирать полкові збори (як це робили солдати в І Світову)?! Після Лютневої революції на лінії фронту збиралися солдати і обговорювали - іти в атаку - чи не йти?
Щось від тебе "лаптями" смердить!
показати весь коментар
14.08.2024 08:18 Відповісти
Одне тільки його "нормальні люди не хочуть мобілізовуватися" чого варте.
показати весь коментар
14.08.2024 08:27 Відповісти
От і я про це ж!
показати весь коментар
14.08.2024 08:31 Відповісти
А ти бачив - хто йому "лайкнув"? "ванько сулима" "Несамовитий прибічник "БАГИНИ"! От і "проколовся" нарешті І за ці дні у нього тут не перший такий "демарш" проти Курського наступу
показати весь коментар
14.08.2024 08:34 Відповісти
Чесно кажучи, за лайками я майже не спостерігаю, але знаю напевне, що електорат бабийулі від зелено-синьої зрадницької швалі мало чим відрізняється; ті ж самі приховані поціновувачі кремля або тупі ватани (любителі послухати гарну солодку казочку на ніч).
показати весь коментар
14.08.2024 13:00 Відповісти
Ти собі, любимому, завжди виправдання знайдеш, аби забити болт на свій обов'язок перед сім'єю та Державою.
показати весь коментар
14.08.2024 08:23 Відповісти
"удар по авторитету росії"... Полковник, не сміши мене. Воювати треба, а не бити по чомусь неіснуючому під назвою "авторитет росії". Якшо ми втратимо на кацапії отих 10 тис наших хлопців, то вже не пуйлу буде пиз#ець, а нам, українцям, бо зброї в необхідній кількості нам ніхто так і не надав.
показати весь коментар
14.08.2024 08:17 Відповісти
Та не смішно ж.
путін вже обісрався і почав виведення військ з України, а наступний етап буде наступ ЗСУ на Добасі.
показати весь коментар
14.08.2024 09:01 Відповісти
Звісно ж, вам там із Франції видніше, як тут, в Україні ситуація розвивається.
показати весь коментар
14.08.2024 12:52 Відповісти
Кремлєбот, "ситуація розвивається" в Курській губернії, а в Україні йде ВІЙНА!
показати весь коментар
14.08.2024 17:19 Відповісти
Після алоїзовича ніхто так не опускав авторитету росіяк як ЗСУ,...а для "господаря всієї русні" це добрий удар під дих..
показати весь коментар
14.08.2024 11:06 Відповісти
Нехай Захід надасть ЗСУ зброї у належній кількості і кацапні буде завдано не тільки удар під дих, а й серйозніше.
Молдовани з країнами Балтії вже зрозуміли, що у випадку падіння України вони будуть наступними.
показати весь коментар
14.08.2024 12:50 Відповісти
Это нужно было делать как минимум полгода назад, зачем так ждали непонятно.
показати весь коментар
14.08.2024 20:55 Відповісти
 
 