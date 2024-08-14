Україна таємно готувала план прориву в Курську область, солдати дізнались про нього за добу, - NYT. ФОТОрепортаж

Україна у суворій секретності готувала план прориву в Курську область Росії. Офіцерський склад дізнався про нього лише за три дні до наступу, а рядові військовослужбовці - за добу.

Про це пише газета The New York Times, журналісти якої побували на прикордонному пункті "Суджа" та зробили фоторепортаж, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає газета, українські війська прорвали кордон 6 серпня в результаті раптової атаки, яка почалася з розмінування шляхів. Українська бронетехніка пробила слабку оборону з російських строковиків і прикордонників. ЗСУ вдалося просунутися на десятки кілометрів углиб території Росії.

NYT пише, що в такий спосіб Україна змінила перебіг війни - особливо на тлі просування російських військ на деяких інших фронту.

"Я радий їхати на танку в Росію, і це краще, ніж вони (росіяни, - ред.) везли танки в нашу країну", - сказав американським журналістам український військовий.

Видання пише, що для України існує безліч ризиків.

"Наступ має на меті змусити Росію відвернути війська від запеклої боротьби на східному Донбасі, чого досі не відбулося, і отримати важіль впливу на мирних переговорах, хоча вони не заплановані. Питання, чи зможе Україна утримувати російську землю достатньо довго для досягнення цих стратегічних цілей, залишається відкритим", - йдеться у матеріалі.

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Секретність підготовки

До прориву в Курську область Україна готувалася надзвичайно секретно, зазначає газета. Густе листя в дубово-кленових лісах приховувало важке озброєння. А показові військові навчання маскували пересування військ. Українські військові ночували в покинутих будинках у селах.

Як розповів журналістам заступник командира однієї з українських бригад, підполковник Артем, про плани наступу на Курську область знало лише обмежене коло військових.

"Був дуже жорсткий ліміт тих, хто знав про план нападу", - сказав військовий.

За його словами, офіцерський склад дізнався про підготовку до операції лише за три дні до її початку, а рядові військовослужбовці фактично в останній момент - за день до початку наступу.

"Ідея про те, що ми дійсно зайдемо на територію Росії, здавалася чимось неймовірним", - розповів військовий.

Коли новина про наступ поширювалися рядами, українська армія покладалася на розсуд своїх солдатів. За словами Артема, офіцери не забирали телефони солдатів, сподіваючись, що ті збережуть таємницю.

Стратегія полягала в тому, щоб швидко прорвати оборону на кордоні та маневрувати на дорогах, блокуючи російські контратаки та використовуючи переваги пагорбистого ландшафту в цій частині Росії, який перемежовується болотами та озерами, що обмежує можливості росіян рухатися з дороги.

За словами полковника Артема, ця атака певною мірою вже досягла своєї мети.

"Це удар по авторитету Росії, яка представляє себе імперією-переможницею. Ми створили буферну зону всередині цієї країни", - сказав підполковник ЗСУ.

Секретність, у якій готували наступ, була вирішальним чинником. NYT вважає, що українська влада зробила відповідні висновки після невдалого контрнаступу ЗСУ влітку минулого року на півдні України, підготовка до якого широко анонсувалася у ЗМІ.

Видання зазначає, що українська влада упродовж майже тижня тримала інформаційну тишу щодо подій в Курській області.

Однак, як пише NYT, для цивільних українців, що живуть на кордоні з Росією на Сумщині, секретність коштувала дорого. Не маючи можливості попередити їх заздалегідь, влада України терміново евакуювала людей, коли Росія відповіла на вторгнення в Курську область обстрілом прикордоння Сумщини.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

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