ЗСУ збільшили контроль у Курській області на 40 кв. кілометрів за добу, - Сирський

Збройні сили України продовжують операцію на території Курської області РФ. За останню добу українські військові просунулися на окремих напрямках на Курщині на 1-3 кілометри.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час відеозв’язку з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"За сьогоднішню добу українські війська просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів. Взято контроль над 40 квадратними кілометрами території", - сказав головком ЗСУ.

За словами Сирського, наразі під контролем України 74 населені пункти у Курській області РФ.

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

У вівторок, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

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