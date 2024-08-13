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ЗСУ збільшили контроль у Курській області на 40 кв. кілометрів за добу, - Сирський

ЗСУ збільшили контроль у Курській області на 40 кв. кілометрів за добу, - Сирський

Збройні сили України продовжують операцію на території Курської області РФ. За останню добу українські військові просунулися на окремих напрямках на Курщині на 1-3 кілометри.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час відеозв’язку з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"За сьогоднішню добу українські війська просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів. Взято контроль над 40 квадратними кілометрами території", - сказав головком ЗСУ.

За словами Сирського, наразі під контролем України 74 населені пункти у Курській області РФ.

Операція ЗСУ в Курській області РФ

У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.

Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.

Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.

У вівторок, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.

Дивіться також: Сирський доповів про витискання війни на територію агресора, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7507) Сирський Олександр (591) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+18
Накуя ці гучні слова про "контроль"? Про який "контроль" під час проведення диверсійної (навіть військового (такого) масштабу) операції може йтися? Дурню зрозуміло, що для "контролю" над такою територією необхідно не менше 10-15 бригад. Причому повноцінних, із відповідною технікою. Зайшли, вибили взвод/роту орків і пішли далі - це не контроль. Це добре спланована і добре проведена диверсійна операція безпрецедентних масштабів. Поки що це виглядає саме так. А якщо у нас є 10-15 бригад для реального "контролю", то виникає цілком закономірне питання: Що за ху...ня у нас коїться на Покровсько-Торецькому напрямку? Райцентр у Курській обл. важливіше?
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13.08.2024 20:43
+13
Це добре - а Донбас а Куп"янськ - там шо віина для нас закінчилась? - одні переможні реляціі
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13.08.2024 20:22
+11
ЗСУ збільшили контроль у Курській області - Це добре - це дуже добре .... цє більше 2 000 полонених обмінного фонду ..... обмін на Азов.... це відтягнула контингенти російських угруповань, які готувалися наступати на Харків з-під Куп'янська та в районі Охтирки ..... хто на полі бою, удачі та сил. Штабним - мудрості. Україні - оптимізму.
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13.08.2024 20:34
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Це добре - а Донбас а Куп"янськ - там шо віина для нас закінчилась? - одні переможні реляціі
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13.08.2024 20:22 Відповісти
ЗСУ збільшили контроль у Курській області - Це добре - це дуже добре .... цє більше 2 000 полонених обмінного фонду ..... обмін на Азов.... це відтягнула контингенти російських угруповань, які готувалися наступати на Харків з-під Куп'янська та в районі Охтирки ..... хто на полі бою, удачі та сил. Штабним - мудрості. Україні - оптимізму.
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13.08.2024 20:34 Відповісти
Втрата 25% території оптимізму не надає! А Курськ то таке, для замилювання очей лохам.
Звільнення ТОТ не передбачається.
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13.08.2024 21:02 Відповісти
обмін більше 2 000 полонених обмінного фонду ..... на Азовців це - для замилювання очей лохам..... скажіть це вслух на акції "Не мовчи! Полон вбиває" ..... тв@рь ....оптимізму не надає!
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13.08.2024 21:20 Відповісти
Ну так у нас в 78 полку дшб есть полно вакансий,ты ж лучше знаешь как воевать придеш научишь. Фуле лучше ж переть на укрепление позиции противника ,на каждом метре по десятку мин,чем ударить там где слабее.
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13.08.2024 21:21 Відповісти
Ніт, добродію. Тре' троха не так. Тре' акуратніше. Бо ще чого доброго, бойовий диван, пропшуканий Вашим опонентом, стане дибки і тим самим скине свого наїздника. А він при тій халепі поб'є шклянки в дупі... Біда трапиться, однозначно.
...Вам того треба?
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14.08.2024 00:15 Відповісти
Взагалі то , на картах , Суджа вже кілька днів в нашом тилу
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13.08.2024 20:23 Відповісти
Вєдана, ти шолє? (с)
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14.08.2024 00:17 Відповісти
Оновлення ДіпСтейт за 12 серпня

Бої за Курськ. День другий - 7 серпня. Сили Оборони України просунулися у https://deepstatemap.live/#13/51.2043525/35.2519474 Суджі та звільнили https://deepstatemap.live/#14/51.0899655/35.2682161 Гуєво , https://deepstatemap.live/#14/51.1911495/35.2111300 Горналь , https://deepstatemap.live/#14/51.1856642/35.1840130 Гоголівку , https://deepstatemap.live/#14/51.1911495/35.2111300 Рубанщину , https://deepstatemap.live/#14/51.2821867/35.0720921 Нижній Клин та https://deepstatemap.live/#14/51.2432478/35.0059211 Миколаєво-Дар'їно .

Жирний шрифт додав я, для наглядності.

ДіпСтейт не буде давати точну інфу поки операція в повному ході. І це правильно. Затримка на 4-5 днів це норм, є купа інших карт для бажаючих
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13.08.2024 20:36 Відповісти
Дивні люди на Курщині...
Певно,.. не зовсім опущуні...

Розмовляти можуть...

Нарджувати малят...

Рід Український продовжувати....
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13.08.2024 20:23 Відповісти
ЗСУ збільшила в Курській області - то Сирський.
Україна втратила чергові населені пункти на Донбасі - то Генштаб.
І над усім парить геній Зеленського...
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13.08.2024 20:29 Відповісти
«Немає часу на стратегію... Наша стратегія - це тактика», - щиро визнав https://glavcom.ua/tags/volodimir-zelenskij.html Володимир Зеленський під час робочого візиту до https://glavcom.ua/tags/ssha.html США .
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13.08.2024 20:30 Відповісти
Їхня тактика - це хайп. Але на війні хайпувати смертельно небезпечно.
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13.08.2024 20:32 Відповісти
Ти , звісно , цю мудрість осягув в Німеччині , сидячи в окопах ?
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13.08.2024 20:35 Відповісти
Він певно готовиться захищати ФРН від Данії.
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13.08.2024 20:39 Відповісти
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13.08.2024 20:40 Відповісти
На хєра витрачати ресурси на тих курських солов'їв, якщо орки вже впевнено до кордонів Дніпропетровщини доходять! Понти зєлі/ сирського дуже дорого можуть обійтися. Поки бойові бригади ганяються за строковиками і гинуть від авіації, на Покровському напрямку найкращі орки тільки посилюють тиск. І навіть на день їх затримати не виходить. Далі що? Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь з Кам'янським?
А це не якісь Чернівці чи Ужгород...
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13.08.2024 20:34 Відповісти
Те що беруть орки-це вже не міста і села. Це-території, які нажаль повністю зруйновані кабами та артою. А тобі в голову не приходило, що було б на Сумщині, коли наші бойові бригади звідти пішли б на схід ? Адже орки не приховували, що після Вовчанська наступною ціллю буде Сумщина. А тепер спробуй здогадатися, наприклад, за Харків, якщо окрім східного наступу ще би почався наступ з білгороду та з курської через Сумщину. Наші спрацювали на випередження і можливо все ж таки змусять орків перекинути підрозділи зі сходу. Не перекинуть-значить нашим звідти можна поглядати на білгородщину і створювати санітарну зону, але не там де розказувало *****. Плюс купа знищених орків та багато обмінного фонду для Азову. Плюс величезний защокановик ***** і в очах власного народу, і в очах західного світу, який нарешті міг би все ж таки дати повний дозвіл на використання своєї зброї по територіях болот. Ну і було б непогано відрізати споживачів від курської аес. Нехай посидять без світла да поміркують у вільний час, нащо ***** до нас полізло.
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13.08.2024 22:40 Відповісти
👍
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14.08.2024 02:39 Відповісти
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13.08.2024 20:36 Відповісти
сырский,а с кем они там воюют?
сколько убитых,какие потери?
Малая Локня Население ↘799https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D1%8F#cite_note-_afbbad11b33de044-1 [1] человек (20100
Новоивановка Население ↘228https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-_afbbad11b33de044-1 [1] человек (2010)
Любимовка Население ↘1351https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-_afbbad11b33de044-1 [1] человек (2010)
Махновка Население ↘1100https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-_afbbad11b33de044-1 [1] человек (2010)
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13.08.2024 20:37 Відповісти
як нема заправок?(((
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13.08.2024 20:43 Відповісти
Ні .
Карту дивіться .
На федеральних трасах повно заправок - чим хлопці і користуються
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13.08.2024 20:43 Відповісти
Я набрав з Сум до Суджі ,то аж 4 АЗС на цій дорозі.
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13.08.2024 20:47 Відповісти
Уже представил какого нить Гудериана оРРущего а где тут заправки❓ ШайЗее !!🤣
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14.08.2024 02:13 Відповісти
Взагалі то воюють зі зсрф, а не з цивільними зі згаданих населених пунктів.
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13.08.2024 20:47 Відповісти
Накуя ці гучні слова про "контроль"? Про який "контроль" під час проведення диверсійної (навіть військового (такого) масштабу) операції може йтися? Дурню зрозуміло, що для "контролю" над такою територією необхідно не менше 10-15 бригад. Причому повноцінних, із відповідною технікою. Зайшли, вибили взвод/роту орків і пішли далі - це не контроль. Це добре спланована і добре проведена диверсійна операція безпрецедентних масштабів. Поки що це виглядає саме так. А якщо у нас є 10-15 бригад для реального "контролю", то виникає цілком закономірне питання: Що за ху...ня у нас коїться на Покровсько-Торецькому напрямку? Райцентр у Курській обл. важливіше?
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13.08.2024 20:43 Відповісти
Дурню зрозуміло ...
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13.08.2024 21:00 Відповісти
Kursk eto udar po kacapam , oni daze podumat nemogli,skoro dolzna bit i drugaja poxozaja operacija gde tebia sovsem ******
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13.08.2024 21:24 Відповісти
Якщо пан скаже, яку ділянку фронту повинен (або може) боронити 1 бригада - буду вдячний.
Якщо я не помиляюсь, батальйон тримає оборону 5 км по фронту і до 3-х км в глибину.
До диверсійної (навіть військового (такого) масштабу) операції там фронт був 50 км.
Зараз, по скромним підрахункам довжина фронту - на Рильськ приблизно 30 км, на Курськ 50 км, на Білгород 20 км. Разом маємо 100 км фронту. Віднімаємо 50 км, що було, і отримуємо 50 км - фронт оборони 10 батальйонів.

Якщо наші зможуть пробитись через Рильськ (думаю це і є метою операції), замість 150 км фронту від Уланового-(20 км)-Студенок-(50 км)-Тьоткіне рашське-(80 км)-Миропілля, матимемо
100-120 км фронту Уланове-Рильськ-Кореневе-Суджа-Миропілля.

Тобто в разі успіху ми зменшимо лінію фронту за рахунок кацапів.
Якщо ж наші не зможуть закріпитися на Сеймі від Рильська до Коренєво, то все погано.
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13.08.2024 21:33 Відповісти
Що і як ви підраховуєте, я гадки не маю.
1. Тривалість лінії кордону ДО операції - 50 км. Чи не плутати з лінією фронту!
2. Наразі лінія проведення оперції на території Курської обл. - Близько 80 км. І це теж поки що не фронт. Це лінія зіткнень. Динамічна та змінна практично щодня. Чи можна стверджувати, що ми повністю контролюємо всі ці 80 км. і через цю лінію неможливе проникнення підрозділів супротивника? Дуже сумніваюся. Отже ми не можемо стверджувати, що контролюємо 500-550 кв.км. території супротивника. Плюс нелояльне населення.
3. Коли противник збере необхідні сили та почне повноцінні загальновійськові наступальні дії, тоді з'явиться лінія фронту. Сподіваюся на той час усі цілі операції буде виконано і ЗСУ відійдуть на заздалегідь підготовлені оборонні рубежі.
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13.08.2024 22:24 Відповісти
Про нелояльне населення - тут з Вами не посперечаєшся. Щодо решти...
Ваші 80 км лінії зіткнення можна було б використати на свою користь, але це було на 2 день операції. Назараз лінія зіткнення значно більша, але це не принципово. Я думаю, Ви розумієте, що для її оборони там вистачить 15-20 батальйонів, а не бригад.
Для оборони лінії кордону ДО операції - 50 км. (не плутати з лінією фронту згоден, але...) Тож там повинно було бути, якщо й не 10, то як мінімум 5 батальйонів.
Тому я й нарахував потрібні нам ці додаткові 10 батальйонів. Можна погодитись на додаткових 15 батальйонів. Але точно не бригад! Як бачите, на форумі у Вас підтримка велика. Отже Ваша думка для багатьох тих, хто не хоче сам порахувати і думати, важлива.
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13.08.2024 23:06 Відповісти
Треба йти південніше, на Високе-Ржаву. Попотно прориваючись на кордон - із кордону.
Сам Рильськ і Кореневе не обов'язково брати - головне рубіж між ними по Сейму.
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14.08.2024 00:59 Відповісти
я йому поставив лайк лише за це:

"Що за ху...ня у нас коїться на Покровсько-Торецькому напрямку? Райцентр у Курській обл. важливіше?"

але я розумію, що приймалося асиметричне рішення з урахуванням багатьох складових, про які більшість гадки не мають. Тому сподіваюся, це було виважене і правильне рішення.
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14.08.2024 02:45 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/NBbhK_s1Geo буданов про плани
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13.08.2024 22:04 Відповісти
 
 