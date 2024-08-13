ЗСУ збільшили контроль у Курській області на 40 кв. кілометрів за добу, - Сирський
Збройні сили України продовжують операцію на території Курської області РФ. За останню добу українські військові просунулися на окремих напрямках на Курщині на 1-3 кілометри.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час відеозв’язку з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
"За сьогоднішню добу українські війська просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів. Взято контроль над 40 квадратними кілометрами території", - сказав головком ЗСУ.
За словами Сирського, наразі під контролем України 74 населені пункти у Курській області РФ.
Операція ЗСУ в Курській області РФ
У понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області РФ. До цього моменту українська влада зберігала інформаційну тишу щодо прориву на Курщині.
Під час засідання Ставки Головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ станом на 12 серпня контролюють близько 1000 кв. км у Курській області.
Аналітики проєкту DeepState оновили інформацію щодо просування українських військових у Курській області: українські військові почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці.
У вівторок, 13 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти у Курській області РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звільнення ТОТ не передбачається.
...Вам того треба?
Бої за Курськ. День другий - 7 серпня. Сили Оборони України просунулися у https://deepstatemap.live/#13/51.2043525/35.2519474 Суджі та звільнили https://deepstatemap.live/#14/51.0899655/35.2682161 Гуєво , https://deepstatemap.live/#14/51.1911495/35.2111300 Горналь , https://deepstatemap.live/#14/51.1856642/35.1840130 Гоголівку , https://deepstatemap.live/#14/51.1911495/35.2111300 Рубанщину , https://deepstatemap.live/#14/51.2821867/35.0720921 Нижній Клин та https://deepstatemap.live/#14/51.2432478/35.0059211 Миколаєво-Дар'їно .
Жирний шрифт додав я, для наглядності.
ДіпСтейт не буде давати точну інфу поки операція в повному ході. І це правильно. Затримка на 4-5 днів це норм, є купа інших карт для бажаючих
Певно,.. не зовсім опущуні...
Розмовляти можуть...
Нарджувати малят...
Рід Український продовжувати....
Україна втратила чергові населені пункти на Донбасі - то Генштаб.
І над усім парить геній Зеленського...
А це не якісь Чернівці чи Ужгород...
сколько убитых,какие потери?
Малая Локня Население ↘799https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D1%8F#cite_note-_afbbad11b33de044-1 [1] человек (20100
Новоивановка Население ↘228https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-_afbbad11b33de044-1 [1] человек (2010)
Любимовка Население ↘1351https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)#cite_note-_afbbad11b33de044-1 [1] человек (2010)
Махновка Население ↘1100https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-_afbbad11b33de044-1 [1] человек (2010)
Карту дивіться .
На федеральних трасах повно заправок - чим хлопці і користуються
Якщо я не помиляюсь, батальйон тримає оборону 5 км по фронту і до 3-х км в глибину.
До диверсійної (навіть військового (такого) масштабу) операції там фронт був 50 км.
Зараз, по скромним підрахункам довжина фронту - на Рильськ приблизно 30 км, на Курськ 50 км, на Білгород 20 км. Разом маємо 100 км фронту. Віднімаємо 50 км, що було, і отримуємо 50 км - фронт оборони 10 батальйонів.
Якщо наші зможуть пробитись через Рильськ (думаю це і є метою операції), замість 150 км фронту від Уланового-(20 км)-Студенок-(50 км)-Тьоткіне рашське-(80 км)-Миропілля, матимемо
100-120 км фронту Уланове-Рильськ-Кореневе-Суджа-Миропілля.
Тобто в разі успіху ми зменшимо лінію фронту за рахунок кацапів.
Якщо ж наші не зможуть закріпитися на Сеймі від Рильська до Коренєво, то все погано.
1. Тривалість лінії кордону ДО операції - 50 км. Чи не плутати з лінією фронту!
2. Наразі лінія проведення оперції на території Курської обл. - Близько 80 км. І це теж поки що не фронт. Це лінія зіткнень. Динамічна та змінна практично щодня. Чи можна стверджувати, що ми повністю контролюємо всі ці 80 км. і через цю лінію неможливе проникнення підрозділів супротивника? Дуже сумніваюся. Отже ми не можемо стверджувати, що контролюємо 500-550 кв.км. території супротивника. Плюс нелояльне населення.
3. Коли противник збере необхідні сили та почне повноцінні загальновійськові наступальні дії, тоді з'явиться лінія фронту. Сподіваюся на той час усі цілі операції буде виконано і ЗСУ відійдуть на заздалегідь підготовлені оборонні рубежі.
Ваші 80 км лінії зіткнення можна було б використати на свою користь, але це було на 2 день операції. Назараз лінія зіткнення значно більша, але це не принципово. Я думаю, Ви розумієте, що для її оборони там вистачить 15-20 батальйонів, а не бригад.
Для оборони лінії кордону ДО операції - 50 км. (не плутати з лінією фронту згоден, але...) Тож там повинно було бути, якщо й не 10, то як мінімум 5 батальйонів.
Тому я й нарахував потрібні нам ці додаткові 10 батальйонів. Можна погодитись на додаткових 15 батальйонів. Але точно не бригад! Як бачите, на форумі у Вас підтримка велика. Отже Ваша думка для багатьох тих, хто не хоче сам порахувати і думати, важлива.
Сам Рильськ і Кореневе не обов'язково брати - головне рубіж між ними по Сейму.
"Що за ху...ня у нас коїться на Покровсько-Торецькому напрямку? Райцентр у Курській обл. важливіше?"
але я розумію, що приймалося асиметричне рішення з урахуванням багатьох складових, про які більшість гадки не мають. Тому сподіваюся, це було виважене і правильне рішення.