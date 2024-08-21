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Новини Вибори в США і Україна
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Гарріс офіційно затвердили кандидаткою від Демократичної партії на посаду президента США

Гарріс офіційно затвердили кандидаткою на посаду президента

Віцепрезидентку США Камалу Гарріс за підсумками голосування офіційно затвердили кандидаткою від Демократичної партії на посаду глави держави на майбутніх виборах у листопаді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Як зазначається, сталося це під час Національного з’їзду Демократичної партії у Чикаго, трансляцію якого веде телеканал MSNBC. У події беруть участь понад 4000 делегатів. На початку серпня під час віртуального поіменного голосування Гарріс уже здобула підтримку більшості, але сьогодні процедуру провели повторно, щоб оголосити результат в урочистій обстановці.

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У цей час Гарріс проводить зустріч у Мілуокі, звідки звернулася до делегатів і подякувала їм за висування її кандидатури у президенти.

"Це кампанія, яку рухають люди, і разом ми прокладемо новий шлях вперед", – цитує її слова ABC News.

У своєму виступі лідер більшості в Сенаті Чак Шумер похвалив Гарріс і сказав, що їй знадобиться більшість від Демократичної партії, якщо вона виграє президентські вибори.

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Він спрогнозував, що демократи продемонструють хороші результати в листопаді цього року і збережуть свою перевагу над республіканцями в Сенаті.

Нагадаємо, за даними опитувань, близько половини дорослих американців – 48% – дуже позитивно або скоріше позитивно ставляться до віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Автор: 

вибори (6682) Гарріс (127)


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Топ коментарі
+11
Супер, дави ту 78-річну рашиську мумію з деменцією і штучним загаром
Гаріс - так, трамп - мудак
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21.08.2024 08:08
+11
Тепер трамп одноосібно має титул старого пердуна і маразматика. Перемога.
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21.08.2024 08:10
+8
Поздравления и победы на выборах. Харрис в президенты - Трампа в жопу!
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21.08.2024 08:22
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Супер, дави ту 78-річну рашиську мумію з деменцією і штучним загаром
Гаріс - так, трамп - мудак
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21.08.2024 08:08 Відповісти
Трамп в 71 (!!!) рік під впливом зятя кушнера зробив обрізання і прийняв іудаїзм (танія). Він хабадівець.
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21.08.2024 08:58 Відповісти
Вже був ефіоп президентом США, довбаний голуб миру при якому всі диктатури розправили плечі і почали творити що заманеться, зараз як виберуть ще й бабу африканку, то штатам ,а з ними всьому західному світу жопа буде. Ось вже Іран ядрьону бомбу доробляє при обамівській шайці ліваків
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21.08.2024 09:24 Відповісти
Тобі баби не дають? А винна Камала Харріс ?
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21.08.2024 10:19 Відповісти
Так ця баба ще й повія, корупціонерка та шантажистка! Але наро
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21.08.2024 10:38 Відповісти
"Дайте свободу
Камалле Харрис!
Суки.... !" 😂

Могли б вибрати одного з перспективних молодих губернаторів, як би Діду не морозився.
А так - "тільки НЕ Трамп !"
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21.08.2024 13:11 Відповісти
Це вам хто таке сказав? Ілларіонов? Табах? Секонд Фірст? чи сама Марджорі? ))
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21.08.2024 13:44 Відповісти
Так цей бот , - один з членів ботоферми на з/п магашистів, які з'являються лише в інфах цензора про вибори в США, чи на теми, пов'язану з цими виборами. Вони всі в моєму кондуїті: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . В інших темах їх навіть не видно - бо ж не платять!
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21.08.2024 13:53 Відповісти
там ще якийсь Юрвй Кундін мелькав із трампівськими маніпулятивними наративами. )
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21.08.2024 13:58 Відповісти
заради правди: цей Yuriy Kundin 685c06ac "мелькає" не лише в темах про вибори в США, а й в інших. Він, як упоротий трампіст, входить до мого "розширеного кондуїту"
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21.08.2024 14:10 Відповісти
Тепер трамп одноосібно має титул старого пердуна і маразматика. Перемога.
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21.08.2024 08:10 Відповісти
І що? Це йому ніяк не зашкодить.
Трамп може казати одне, а через хвилину - інше, і його адепти миттю забудуть, що він казав хвилину тому.
Вже створений культ Трампа, приблизно еквівалентний релігійному культу. А проти віри будь-яка логіка безсила.
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21.08.2024 08:17 Відповісти
Це не культ - це хабадська дисципліна.
Команду віддано, і вони по всьому світу як роботи, виконують.
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21.08.2024 10:21 Відповісти
Яка ще дисципліна? В Трампа вірять як в бога. Базіль Кук тут віршики про Трампа англійською викладав, ледь не релігійного вмісту.
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21.08.2024 10:55 Відповісти
Поздравления и победы на выборах. Харрис в президенты - Трампа в жопу!
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21.08.2024 08:22 Відповісти
Збочинець...
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21.08.2024 08:31 Відповісти
Ну все, чубатий Додік може сушити сухарі, бо 100% у 2025 році заіде на кічу. Звісно як шо доживе цей старий маразматік зіпсующий повітря і тупий нарціс. А республіканці США це вже не партія США, це вже підрозділ ФСБ.
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21.08.2024 08:37 Відповісти
У кожної партії бувають важкі часи. Консерватизм притаманний всім суспільствам. Республіканці відродяться.
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21.08.2024 09:01 Відповісти
Можливо і відродяться, но не ранійше як у їх лавах з'явиться новий Рональд Рейган. А на це потрібні роки, як шо не десятиріччя.
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21.08.2024 09:17 Відповісти
Та є там достойні. Он, Нікі Хейлі.
Потрібно тільки посадити на кічу трампа.
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21.08.2024 09:20 Відповісти
Хуже не будет, хоть паржем.
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21.08.2024 08:52 Відповісти
Бажаю успіху пані Гарріс ! 🇺🇦🇺🇸
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21.08.2024 08:53 Відповісти
Стосовно Гаріс у мене якесь огидне, назвемо це так, передчуття. Її бекграунд мене особисто лякає. Все своє життя вона була сірою мишою яка проходила по квоті нацменшин, а не завдяки своїм талантам та здобуткам. По своїй суті вона є низькокваліфікований соціальний працівник в сфері ювенальної юстиції. В геополітиці та економіці вона повний нуль. Це зовсім не Маргарет Тетчер. Її скоріш можна назвати "антитетчер". Звідси нею будуть правити Обама і Ко. А ми добре памятаємо як Обама прореагував на анексію Криму...
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21.08.2024 09:14 Відповісти
проблема в тому, що реакція трампа і трампістів на проблему рашки та її агресію проти України на порядок(-дки) гірші. Тому нам доводиться підтримувати менше зло...
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21.08.2024 09:18 Відповісти
Нічого собі "сіра миша"!
- помічник прокурора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3) округу Аламіда у своєму рідному Окленді;
- окружний прокур Сан-Франциско;
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8 генеральний прокурор Каліфорнії ;
- 2016 рік стала першим в історії «кольоровим» сенатором від Каліфорнії ;
- 2021 року Камала Харріс принесла присягу і вступила на посаду віце-президента США.
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21.08.2024 09:27 Відповісти
Всі свої посади вона отримувала завдяки "покірності" і "кольоровості" по спеціальній квоті. Абсолютно безініціативна, але гарна і вправна виконавиця чужої волі. На посту президента це може стати вадою.
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21.08.2024 12:53 Відповісти
61млрд допомоги - адміністрація Байден+Камала отримала
Залишилось 40днів, після яких згорає PDA, залишок якого 6.2млрд (витрачено 1.6млрд)
Плюс залишок невикористанного PDA 2022-2023 років - 5.1млрд
На поповнення складів виділено 13+млрд, тому "не комфортно" не підходить

Ось і побачимо, як демократи бажають допомогти.
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21.08.2024 10:26 Відповісти
це краще, ніж слова Трампа про те, що він взагалі припинить допомогу Україні, як тільки заїде в Білий дім. можливо, саме тому він обрав собі у віце не Нікі Хейлі, яку йому наполегливо рекомендували поважні республіканці, а упоротого Венса, щоб той продовжував вже замість Трампа нести антиукраїнську риторику. Тому для українців звісно краще по чайній ложечці, ніж можливе "взагалі нікуя" при Трампі.
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21.08.2024 14:03 Відповісти
Є ще 40 днів
Чи вже немає віри, що віддадуть виділені Конгресом гроші?

Якщо станеться "не віддадуть", тоді Байден+Камала брехали, що проблема в республіканцях.
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21.08.2024 14:41 Відповісти
та пофіг скільки днів. головне тут те, що казав Трамп, що припинить виділяти Україні допомогу як тільки заїде у Білий дім. то кого українці будуть більше підтримувати? Камалу, яка буде продовжувати політику Байдена і надавати Україні і далі військову допомогу, чи Рудого, який сказав (не змі лівацькі перекрутили, а він сам це сказав), що припинить виділяти Україні допомогу як тільки заїде у Білий дім? Відповідь очевидна. тож накуй ти тут ліпиш цю куйню про дні, про суми, про пакети, та ще й звинувачуєш тут демократів, що це вони винні в тому, що Конгрес на півроку блокував виділення тих 60 млрд допомоги Україні, які Байден попросив у Конгресу ще у липні-серпні 23-го року. тобі більше нема чим зайнятися? тебе ж тут практично всі на цьому форумі сприймають як довбойоба маговського/кацапського. тож ні для кого вже не секрет, що в оточенні Трампа працюють радники, сенатори, на яких мають вплив кацапські агенти. більше того, там навіть є агенти, які видають себе за представників української діаспори. Про це вже давно сказав колишній український посол в США Валерій Чалий. Тільки тоді Рудий був обмежений у своїх рухах, бо у нього в команді були такі яструби, як Джон Болтон, Майк Пенс, Майк Помпео, Боб Меттіс. і зараз усіх цих яструбів Рудий із своєї команди прибрав. Натомість взяв у команду Венса, який постійно робить антиукраїнські заяви. Йому наполегливо рекомендували взяти Хейлі, ан ніт, Рудий вибрав Венса. і це ще більше віддалило українців від прихильності до Рудого. от якби на місці Помпео був подібний політик до покійного сенатора Джона Маккейна, тоді так - українці були би палкими симпатиками республіканців.
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21.08.2024 17:45 Відповісти
чому вже "та пофіг скільки днів", якщо не віддадуть виділені кошти?
до чого тут знову Трамп?
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21.08.2024 18:54 Відповісти
що значить до чого тут Трамп? а яку ж ти тут місію несеш? обісрати демократів і відбілити республіканців, особливо маговців і Трампа. хіба не ти тут бризкало слиною на монітор і вже більше року нило тут про те, що то саме демократи винні в тому, що допомогу для України блокували більше половини року? ти. і подібні тут тобі боти. якби ти був прихильником перемоги України, то ти тоді разом із критикою демократів критикував би і Трампа за його антиукраїнські заяви і Джонсона, який не хотів ставити на голосування закон про виділення допомоги Україні (і не важливо де той закон лежав - в Сенаті чи в Конгресі. важливо те, що говорив тоді Джонсон - спочатку вирішимо внутрішні питання, а вже потім будемо говорити про виділення допомоги Україні).
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21.08.2024 20:07 Відповісти
вона не протеже Обами. Обама останній схвалив її кандидатуру, бо не було вже куди йому діватися. Саме Обама не хотів, щоб висували Камалу від демократів. не знаю по якій причині він цього не хотів більше: 1) не хотів, тому що Камала, зважаючи на свій прокурорський характер, може зайняти більш жорстку позицію стосовно Китаю, Ірану і кацапів; 2) не хотів, тому що замість Камали він хотів висунути в кандидати свою дружину Мішель. яка з цих причин є більш правдивою нам про це невідомо, однак такі версії неодноразово були озвучені в змі. хоча, версія про дружину Мішель була менше поширена.
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21.08.2024 13:55 Відповісти
Демократам справді бракувало тверезо мислячого і більш колючого кандидата.
Харріс - те, треба, у неї доволі злості на всіх, хто заслужив.
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21.08.2024 10:24 Відповісти
 
 