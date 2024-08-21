Гарріс офіційно затвердили кандидаткою від Демократичної партії на посаду президента США
Віцепрезидентку США Камалу Гарріс за підсумками голосування офіційно затвердили кандидаткою від Демократичної партії на посаду глави держави на майбутніх виборах у листопаді.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
Як зазначається, сталося це під час Національного з’їзду Демократичної партії у Чикаго, трансляцію якого веде телеканал MSNBC. У події беруть участь понад 4000 делегатів. На початку серпня під час віртуального поіменного голосування Гарріс уже здобула підтримку більшості, але сьогодні процедуру провели повторно, щоб оголосити результат в урочистій обстановці.
У цей час Гарріс проводить зустріч у Мілуокі, звідки звернулася до делегатів і подякувала їм за висування її кандидатури у президенти.
"Це кампанія, яку рухають люди, і разом ми прокладемо новий шлях вперед", – цитує її слова ABC News.
У своєму виступі лідер більшості в Сенаті Чак Шумер похвалив Гарріс і сказав, що їй знадобиться більшість від Демократичної партії, якщо вона виграє президентські вибори.
Він спрогнозував, що демократи продемонструють хороші результати в листопаді цього року і збережуть свою перевагу над республіканцями в Сенаті.
Нагадаємо, за даними опитувань, близько половини дорослих американців – 48% – дуже позитивно або скоріше позитивно ставляться до віцепрезидентки США Камали Гарріс.
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Гаріс - так, трамп - мудак
Камалле Харрис!
Суки.... !" 😂
Могли б вибрати одного з перспективних молодих губернаторів, як би Діду не морозився.
А так - "тільки НЕ Трамп !"
Трамп може казати одне, а через хвилину - інше, і його адепти миттю забудуть, що він казав хвилину тому.
Вже створений культ Трампа, приблизно еквівалентний релігійному культу. А проти віри будь-яка логіка безсила.
Команду віддано, і вони по всьому світу як роботи, виконують.
Потрібно тільки посадити на кічу трампа.
- помічник прокурора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3) округу Аламіда у своєму рідному Окленді;
- окружний прокур Сан-Франциско;
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8 генеральний прокурор Каліфорнії ;
- 2016 рік стала першим в історії «кольоровим» сенатором від Каліфорнії ;
- 2021 року Камала Харріс принесла присягу і вступила на посаду віце-президента США.
Залишилось 40днів, після яких згорає PDA, залишок якого 6.2млрд (витрачено 1.6млрд)
Плюс залишок невикористанного PDA 2022-2023 років - 5.1млрд
На поповнення складів виділено 13+млрд, тому "не комфортно" не підходить
Ось і побачимо, як демократи бажають допомогти.
Чи вже немає віри, що віддадуть виділені Конгресом гроші?
Якщо станеться "не віддадуть", тоді Байден+Камала брехали, що проблема в республіканцях.
до чого тут знову Трамп?
Харріс - те, треба, у неї доволі злості на всіх, хто заслужив.