Гарріс офіційно затвердили кандидаткою від Демократичної партії на посаду президента США

Віцепрезидентку США Камалу Гарріс за підсумками голосування офіційно затвердили кандидаткою від Демократичної партії на посаду глави держави на майбутніх виборах у листопаді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Як зазначається, сталося це під час Національного з’їзду Демократичної партії у Чикаго, трансляцію якого веде телеканал MSNBC. У події беруть участь понад 4000 делегатів. На початку серпня під час віртуального поіменного голосування Гарріс уже здобула підтримку більшості, але сьогодні процедуру провели повторно, щоб оголосити результат в урочистій обстановці.

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У цей час Гарріс проводить зустріч у Мілуокі, звідки звернулася до делегатів і подякувала їм за висування її кандидатури у президенти.

"Це кампанія, яку рухають люди, і разом ми прокладемо новий шлях вперед", – цитує її слова ABC News.

У своєму виступі лідер більшості в Сенаті Чак Шумер похвалив Гарріс і сказав, що їй знадобиться більшість від Демократичної партії, якщо вона виграє президентські вибори.

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Він спрогнозував, що демократи продемонструють хороші результати в листопаді цього року і збережуть свою перевагу над республіканцями в Сенаті.

Нагадаємо, за даними опитувань, близько половини дорослих американців – 48% – дуже позитивно або скоріше позитивно ставляться до віцепрезидентки США Камали Гарріс.