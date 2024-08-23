Я твердо стоятиму на боці України та наших союзників з НАТО, - Гарріс
Кандидатка на пост президента США Камала Гарріс заявила, що твердо стоятиме на боці України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила у своїй промові на з’їзді Демократичної парії США в Чикаго.
За її словами, за п'ять днів до того, як Росія напала на Україну, вона зустрічалася з Президентом Володимиром Зеленським, "щоб попередити його про плани Росії щодо вторгнення".
"Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії, і як президент я твердо стоятиму на боці України й наших союзників з НАТО", - сказала Гарріс.
Вона зазначила, що кандидат від республіканців Дональд Трамп, "з іншого боку, пригрозив відмовитися від НАТО. Він заохочував Путіна вдертися в країну, яка є нашим союзником. Сказав, що Росія може, цитую, робити все, що їй заманеться".
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"Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти Росії, стверджуючи, що це змусить Владіміра Путіна переглянути своє рішення про вторгнення, а також надати Україні всю необхідну зброю - зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/31/7468351/ За словами присутніх українських посадовців, Гарріс відкинула обидві пропозиції ."
Замість санкцій та зброї, від Камали була пропозиція "тікати".
Зараз, маючи у розпорядженні PDA 6.2млрд до 1 жовтня 2024, надається мінімум 125млн
"Одна справа, якщо це невелике вторгнення, і нам доведеться сперечатися про те, які (санкції) застосовувати, а які не застосовувати і так далі. Але якщо вони (росіяни) справді зроблять те, на що вони здатні з урахуванням сил, зосереджених на (українському) кордоні, це буде катастрофою для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну", - https://ua.korrespondent.net/world/4439173-nevelyke-vtorhnennia-kuleba-vidpoviv-baidenu сказав напередодні Байден.
Конгрес та американський народ вже виділили,
тепер черга за Білим домом, а саме Байден + Камала (як кандидат)
Тому краще почекати до 1 жовтня, щоб вияснити нададуть залишок чи ні.
Тоді можна буде зробити висновок, щодо RinoRino - хто він є.
Хіба що своєю цюцюркою.
Слава
Вже уявляю ці палкі рукостискання з мародерами.
телемарафону95го кварталу, Сратів, Слуги урода та іншого калу від Г+Г, внаслідок чого і обрали нам це хрипате чудрило у ***********...
"Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти Росії, стверджуючи, що це змусить Владіміра Путіна переглянути своє рішення про вторгнення, а також надати Україні всю необхідну зброю - зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/31/7468351/ За словами присутніх українських посадовців, Гарріс відкинула обидві пропозиції ."
Та й заохочував інший
"Одна справа, якщо це невелике вторгнення, і нам доведеться сперечатися про те, які (санкції) застосовувати, а які не застосовувати і так далі. Але якщо вони (росіяни) справді зроблять те, на що вони здатні з урахуванням сил, зосереджених на (українському) кордоні, це буде катастрофою для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну", - https://ua.korrespondent.net/world/4439173-nevelyke-vtorhnennia-kuleba-vidpoviv-baidenu сказав напередодні Байден.
Мають ще 40 днів повноважень на ці гроші, ось як допоможуть несподівано на всі 6.2млрд.
Або вони згорять 1 жовтня 2024.
В обох випадках, причетні будуть Байден+Камала
Байдена+Камала не надали в Конгрес план перемоги України, як вимагає закон.
Тому майбутні голосування допомоги - можуть бути під питанням
Хоча, ще є 6.2млрд PDA до 1 жовтня 2024
5+млрд PDA не наданого в 2022-2023
USAI з обіцянками, та без контрактку на 24+млрд, та 7+млрд без обіцянок
"Конечно, нас интересует Украина.
Трамп пригрозил выйти из НАТО. Он призвал Путина вторгнуться к нашим союзникам. Он сказал, что Россия может, и я цитирую: «делать все, что она хочет.
За пять дней до того, как Россия напала на Украину, я встретилась с президентом Зеленским, чтобы предупредить его об этом. Я помогла мобилизовать глобальный ответ более чем 50 стран для защиты от агрессии Путина и как президент я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО"
1) "делать все, что она хочет" це про НАТО та тих хто не платить 2% ВВП.
Україна не входить до НАТО
2) "я встретилась с президентом Зеленским, чтобы предупредить его об этом"
Незрозуміло, попередила чи тільки збиралась попередити?
Про інші факти пономарь, та Камала "забули"
"Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти Росії, стверджуючи, що це змусить Владіміра Путіна переглянути своє рішення про вторгнення, а також надати Україні всю необхідну зброю - зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/31/7468351/ За словами присутніх українських посадовців, Гарріс відкинула обидві пропозиції ."
Та й заохочував інший
"Одна справа, якщо це невелике вторгнення, і нам доведеться сперечатися про те, які (санкції) застосовувати, а які не застосовувати і так далі. Але якщо вони (росіяни) справді зроблять те, на що вони здатні з урахуванням сил, зосереджених на (українському) кордоні, це буде катастрофою для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну", - https://ua.korrespondent.net/world/4439173-nevelyke-vtorhnennia-kuleba-vidpoviv-baidenu сказав напередодні Байден.
Тобто виходить:
- Камала збиралась попередити (чи зробила?) Зеленського про напад
- Зеленський попросив зброю та ввести санкції
- Камала відмовила в зброї та санкціях, та запропонувала тікати
- не виконаний закон про лендліз
- не виконаний закон про план перемоги України
- залишок наданих Конгресом PDA коштів складає 6.2млрд, згорають 1 жовтня 2024
Байден+Камала не поспішають їх надати
Ось все, що пономарь зміг знайти в промові Камали, щодо підтримки України