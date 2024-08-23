Я твердо стоятиму на боці України та наших союзників з НАТО, - Гарріс

Кандидатка на пост президента США Камала Гарріс заявила, що твердо стоятиме на боці України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила у своїй промові на з’їзді Демократичної парії США в Чикаго.

За її словами, за п'ять днів до того, як Росія напала на Україну, вона зустрічалася з Президентом Володимиром Зеленським, "щоб попередити його про плани Росії щодо вторгнення".

"Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії, і як президент я твердо стоятиму на боці України й наших союзників з НАТО", - сказала Гарріс.

Вона зазначила, що кандидат від республіканців Дональд Трамп, "з іншого боку, пригрозив відмовитися від НАТО. Він заохочував Путіна вдертися в країну, яка є нашим союзником. Сказав, що Росія може, цитую, робити все, що їй заманеться".

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